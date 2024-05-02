В АПЛ планируют потолок затрат. С ним прошлогодние траты Боули недопустимы

АПЛ ждут большие изменения – клубы «принципиально договорились» о введении лимитов на расходы.

Финансовые ограничения были и раньше, но сейчас изобретена новая формула с жесткой привязкой к телевизионным заработкам. Значит ли это, что мир станет справедливее, а английские топ-клубы – экономнее?

Разбираем детали.

Как будет работать потолок затрат в АПЛ?

Да-да, именно затрат, а не зарплат.

Потолок – ограничение на зарплатный фонд, амортизацию от трансферов (это когда стоимость покупки размазывается ровным слоем на весь срок действия контракта новичка – что-то вроде рассрочки по бухгалтерским документам) и агентские выплаты. По терминологии УЕФА это «расходы на команду».

Клубы АПЛ предварительно согласились, что со следующего сезона эти траты не должны выходить за пределы пятикратного размера телевизионных доходов клуба, занявшего последнее место в АПЛ .

Дело в том, что клубы АПЛ неравномерно зарабатывают на трансляциях. Например, 50% доходов от внутреннего вещания делится между клубами поровну, 25% – за каждую трансляцию (сейчас выплачивают около 900 тысяч за трансляцию), 25% – в зависимости от итоговой позиции в лиге (за каждое место в таблице 1,688 млн фунтов). Поэтому последняя команда таблицы как правило последняя и по телевизионным доходам.

Если бы новый лимит применяли в прошлом сезоне, то лига привязывалась бы к внутренним и международным ТВ-заработкам «Саутгемптона» (20-е место в сезоне-2022/23) – 103,6 млн фунтов. То есть порог расходов составлял бы 518 млн фунтов (103,6 млн Х 5).

И кое-кто не втиснулся бы.

Кто проголосовал за, кто против? Почему?

Ожидаемо, не всех устраивает новый подход. Три клуба – «Ман Сити», «МЮ» и «Астон Вилла» – выступили против, а «Челси» – воздержался.

Несложно угадать причины.

Новые правила введут с сезона-2025/26, когда вступит в силу новый суперконтракт АПЛ на внутреннее вещание. Несмотря на рекордную общую сумму в 6,75 млрд фунтов, годовой рост всего на 4% (рекорд обеспечен за счет срока контракта – сразу на четыре года).

Предположим, что ТВ-доходы клубов изменятся в той же пропорции, значит лимит расходов будет на уровне 540 млн фунтов. Выглядит вполне комфортно даже для богачей (трансферное безумие Боули в «Челси» прошлого сезона – скорее исключение).

Но уникальность новой британской модели ФФП в том, что расходы клубов (в том числе и больших) привяжутся не к их доходам (например, спонсорским контрактам с ближневосточными друзьями), а к телевизионной выручке аутсайдера. С этим мириться уже сложнее. Нынешний формат британских правил полностью зависит от собственной коммерческой активности: больше зарабатываешь (неважно как) – больше денег на состав.

А теперь сравним.

По данным УЕФА, прошлогодние доходы «Сити» составили 714 млн фунтов (из них за счет спонсорства и рекламы – 342 млн), «МЮ» – 638 млн (322 млн), «Челси» – 502 млн (210 млн). А, например, «Вест Хэма» – 235 млн (48 млн), «Брайтона» – 225 млн (18 млн).

Очевидно, что трансферные и зарплатные возможности богачей выше. Благодаря новым правилам удастся остановить расслоение.

А почему не оставить существующие правила?

С 2013-го в АПЛ работает внутренний формат финансового фэйр-плей – правила прибыльности и устойчивости (PSR).

Порог убытков клубов – 15 млн фунтов за три года. Если его превышают, то разницу покрывают владельцы собственными деньгами, но не более 105 млн фунтов. При этом требуются гарантии стабильного финансирования на два года вперед. Иначе – штрафы с баном на трансферы и продление контрактов (привет «Эвертону»).

Клубы со временем нашли лазейки в новом формате – спонсорские сделки.

Несмотря на то, что с недавнего времени АПЛ проверяет все контракты с аффилированными спонсорами и несколько лет бодается с «Ман Сити» (и даже обвинила клуб в нарушении +100 пунктов правил), система все равно работает плохо. «Сити» просто дробит контракты, увеличивая количество партнеров, а наказывают клубы вроде «Эвертона» и «Ноттингема Форест». Кроме того, санкции безнадежно запаздывают – клубы лишаются очков сейчас за нарушения прошлых сезонов.

Формула расчета убытков за три сезона – довольно сложная математическая конструкция (особенно когда меняются собственники). Иногда клубы не очень понимают, сколько можно тратить в конкретный момент. Недавние санкции против «Эвертона» и «Ноттингема» всех так перепугали, что в зимнее окно клубы потратили всего 112 млн (без учета ковидного сезона – это самый низкий показатель за 12 лет). Год назад у клубов АПЛ на трансферы ушло в восемь раз больше – 815 млн. Один только «Челси» оставил на рынке в три раза больше, чем сейчас клубы, вместе взятые. В это зимнее окно притих даже Боули .

Еще один неожиданный побочный эффект нынешних правил – из-за принципа амортизации трансферов стало ооочень выгодно продавать собственных воспитанников . Что не вяжется с британскими футбольными традициями и позицией фанатов.

Кажется, АПЛ подсмотрела идею у Ла Лиги. А может, у РПЛ?

Не забываем, что правила УЕФА никто не отменял. Трехлетний порог убытков участников еврокубков – 51 млн фунтов (60 млн евро).

Кроме того, с прошлого года УЕФА также ограничил расходы на состав, которые вводят поэтапно: до 90% от клубных доходов в 2023 году, 80% – в 2024-м, 70% – с 2025-го.

То есть АПЛ в любом случае пришлось бы ужесточать правила, чтобы не отставать от УЕФА. Тем более что перед глазами неплохой пример Ла Лиги.

Там лимит расходов на состав (Límite de Coste de Plantilla Deportiva) действует с 2013 года. В расходы входят: заработная плата (игроки плюс тренерский штаб), социальное обеспечение, коллективные и индивидуальные бонусы (будь то денежные или натуральные выплаты вроде дома, автомобиля или отпуска), компенсации при разрыве контракта, комиссии агентам и амортизация трансфера. Учитываются траты на резервную команду, академию и другие секции клуба.

Формула подсчета: запланированные в бюджете на предстоящий сезон доходы (включая телевизионные права, рекламу, продажу билетов, трансферы и прогноз сборов от еврокубков) минус предполагаемые неспортивные расходы с убытками прошлого сезона. Простыми словами: чем больше клуб зарабатывает и чем меньше тратит, тем просторнее лимит.

Да, Ла Лига не уравнивает всех общим лимитом (как собираются в АПЛ) – например, текущий потолок «Реала» 727 млн евро (620 млн фунтов), а «Жироны» – 44 млн. Клубы сами рассчитывают лимит в начале сезона, исходя из прогнозируемых расходов, а лига при необходимости его корректирует. После зимнего трансферного окна ограничения можно пересмотреть. Проблемы с лигой будут, только если клубы не оправдывают собственный прогноз.

В случае нарушений в Ла Лиге не снимают очки, как в АПЛ, а просто урезают траты на трансферы и зарплаты до половины заработанного, вынуждая продавать футболистов и чистить платежку. Когда клуб выходит из финансового пике – санкции снимают.

Главное: если клубы Ла Лиги вписывается во внутренние лимиты, никакие правила УЕФА уже не страшны. Потому что ограничения дома жестче.

Интересно, что лимит расходов на команду работает и в России. В 2022-м он составлял 80% от общих операционных (матчдэй, спонсорские, медиа-права) и трансферных доходов, в 2023-м – 75%, в 2024-м и далее – 70%.

В «персональные расходы и трансферы» также входят зарплаты вместе с налогами и страховыми взносами плюс трансферные затраты вместе с агентскими выплатами.

В РПЛ у клубов не должно быть просроченных долгов перед кем-либо (другими клубами, налоговой, игроками, сотрудниками и так далее), а чистый долг не должен превышать стоимость активов клуба.

С принятием правил могут возникнуть проблемы, даже если большинство клубов за

В Великобритании любые ограничения выплат сотрудникам должны согласовываться с профсоюзами – в нашем случае с Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA).

Например, PFA заблокировала мягкий лимит зарплат в Чемпионшипе, который пытались ввести в начале пандемии. Причина – не проконсультировались с профсоюзом.

«Мы, конечно, будем ждать дальнейших подробностей этих конкретных предложений, но мы всегда ясно давали понять, что выступим против любых мер, которые устанавливают жесткие лимиты на зарплаты игроков, – отреагировал на новость о потолке представитель профсоюза игроков. – Существуют правила, гарантирующие, что подобные предложения должны пройти этап консультации».

Кроме того, для введения потолка еще требуется окончательная ратификация (минимум две трети голосов – то есть 14 клубов из 20), голосование запланировано на июнь. Только после этого предложения направят в Профессиональный футбольный переговорно-консультативный комитет, в который входят представители профсоюза и Футбольной ассоциации.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

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Фото: Gettyimages.ru /Arnold Jerocki, Stu Forster, Alex Livesey; Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press ; East News /MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP