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НБА – под следствием из-за жалоб Айс Кьюба. Рэпер считает, что его ветеранскую лигу BIG3 душат

BIG3
НБА НБА
Джейлен Браун Джейлен Браун
Аллен Айверсон Аллен Айверсон
Клайд Дрекслер
Джо Джонсон Джо Джонсон
Баскетбол Баскетбол

«Я люблю и уважаю НБА, хотя лига не очень дружелюбна к BIG3, – сетовал полтора года назад культовый рэпер Айс Кьюб. – Конечно, публично они говорят правильные слова, но мы знаем, что в частном порядке кое-что делается за кулисами, когда дело касается спонсоров, вещательных компаний и бла-бла-бла».

Кажется, бла-бла-бла зашло довольно далеко. 

По данным TMZ Sports, американский Минюст уже несколько месяцев расследует деятельность НБА – выясняет, пытается ли Ассоциация «разрушить» баскетбольную лигу BIG3 Айс Кьюба.

Так, НБА мы знаем. Что еще за BIG3?

Среди основателей лиги с четырехочковыми – экс-продюсер KoRn и Бритни Спирс 

«BIG3 создана, чтобы подарить баскетбольным болельщикам максимальное удовольствие, – интриговали создатели новой американской лиги в январе 2017 года. – Мы собираем самых крутых игроков и даем им возможность не только продемонстрировать свое мастерство, но и развлечь фанатов».

Такое баскетбольно-эротическое промо сложно игнорировать. Особенно, когда на презентации объявляют первого амбассадора/игрока/тренера лиги – Аллена Айверсона.

BIG3 – это баскетбол в формате 3 на 3, где команды играют на одной половине площадки. Правила содержат отклонения от официального формата 3x3 ФИБА – его назвали FIREBALL3. Среди основных: время на атаку (14 секунд), количество очков для победы (50 и более с преимуществом в 2 и более очка), отсутствие защитного правила 3 секунд и даже особенный «огненный мяч» (шестерка с весом семерки). Но главное новаторство – это четырехочковый бросок из специальных зон на площадке. 

«В нашей игре нет ни одной мусорной минуты», – сказано в заявлении основателей лиги: Айс Кьюба и музыкального продюсера Джеффа Кватинеца.

Про Кьюба (он же О’Ши Джексон) вы точно слышали – известный рэпер, актер и кинопродюсер. До того как начать выступать сольно, он получил известность в составе новаторской хип-хоп группы NWA из калифорнийского Комптона, которая в конце 80-х фактически запустила гангста-рэп. Тем, кто не очень погружен в эту музыкальную субкультуру, Айс Кьюб может быть знаком своей фильмографией – более 40 ролей от бездельника Крейга из ламповой «Пятницы» до капитана Диксона из двух частей подростковой комедии «Джамп Стрит» (которую в русском дубляже придумали назвать «Мачо и ботан»). 

Джефф Кватинец – основатель продюсерской компании The Firm. Он работал с актерами Сэмюэлем Л. Джексоном, Вином Дизелем и Леонардо Ди Каприо, музыкальными группами KoRn, Limp Bizkit и Backstreet Boys. В 2007 году Кватинец даже попытался реанимировать карьеру Бритни Спирс, но уже через месяц сдался. 

Кватинец и Айс Кьюб вместе работают в разных проектах с середины 90-х, в 2015-м продюсерская компания рэпера CubeVision стала частью The Firm. 

Но их главный совместный проект – баскетбольная лига BIG3. 

«Мне как страстному баскетбольному фану не терпится увидеть любимых игроков в действии», – предвкушал Айс Кьюб на презентации лиги в 2017-м.

Управляет Клайд Дрекслер, тренируют Гэри Пэйтон и Лиза Лесли, играли Чонси Биллапс и «Белый Шоколад» Уильямс

Первым комиссионером лиги стал не самый звездный экс-гард «Уизардс» и «Сперс» Роджер Мэйсон, которого уволили после первого сезона из-за скандала – боссы обвинили Мэйсона и двух катарских инвесторов в хищении у лиги миллионов. На его место в марте 2018 года пришла настоящая легенда – чемпион НБА и 10-кратный олл-стар Клайд Дрекслер.

В лиге сейчас двенадцать команд (начинали с восьми), которые не привязаны к городам. Названия впечатляют – здесь, кроме банальных «Инопланетян» и «Врагов», играют «Трехголовые монстры» и «МячеХряки» (здесь обыгран баскетбольный термин для индивидуалистов «ball hog»). Все команды в течение трех месяцев играют по разу друг с другом, лучшие четыре разыграют победу в плей-офф. 

Формируют составы через драфт. BIG3 пошла сразу с козырей: в первом сезоне-2017 играли уже упомянутый Аллен Айверсон, Чонси Биллапс, Майк Бибби, Эл Хэррингтон, Кеньон Мартин и Джейсон «Белый Шоколад» Уильямс. 

Первым чемпионом стала «Трилогия» под руководством Рика Махорна, MVP – Рашард Льюис из «Монстров» тренера Гэри Пэйтона. Лучшим трештокером (да-да, тут есть и такая награда) признали Стивена Джексона, модником сезона стал Каттино Мобли. В лиге успешно тренируют не только мужчины – здесь работают легендарные американские баскетболистки Лиза Лесли и Нэнси Либерман.

Общий ностальгический вайб зафиксирован. Хотя, стоп. Как-будто чего-то не хватает.

Играющий тренер «Тройной компашки» Айверсон не мог не дать трушного Айверсона. Отыграл 9 минут в первой игре (2 очка при 1 из 6) и философствовал о себе в третьем лице: «Вы больше не увидите игру Аллена Айверсона из прошлого». 

Тем не менее, на этапе BIG3 в Филадельфии легенду ждали всем городом. Однако за несколько часов до игры было объявлено, что Айверсон не будет играть «по совету врача». Дальше больше: он без объяснения пропустил следующий этап в Далласе, а TMZ Sports опубликовал фотографии – Айверсон в это время играл… в Чикаго… в казино. 

Иногда в лиге случаются уникальные случаи – самый ценный игрок BIG3-2019 Джо Джонсон в декабре 2021 года подписал 10-дневный контракт с «Селтикс» и вернулся в НБА в возрасте 40 лет. 

«Это сюрреалистично, – сказал Джонсон. – Айс Кьюб, чувак, спасибо за возможность продемонстрировать свои навыки. BIG3 был для меня всем».

Аудитория BIG3 растет. В лигу уже вложились Снуп Догг и совладелец PayPal

Такие финансовые детали, как доходы лиги или заработки игроков/тренеров, не разглашаются. 

Однако отдельные эксперты оценивают BIG3 уже в 2 млрд долларов. В 2021 году CNBC писал, что игроки лиги зарабатывают в среднем 10 тысяч долларов за игру плюс бонусы, привязанные к победе. Активы Айс Кьюба оцениваются в 180 млн долларов, но вряд ли лига существует только за его счет.

У лиги все хорошо с вещательными контрактами. Первые два сезона показывал Fox, c 2019 года работают с CBS Sports (входит в холдинг Paramount+). 

В прошлогоднем сезоне количество зрителей выросло на 14%. «День баскетбола BIG3», который включал матч знаменитостей (вроде музыкантов Нелли и Озуна) и первый Матч всех звезд лиги, собрал аудиторию более миллиона зрителей.

В 2023 году лига запустила собственный стриминговый сервис BIG3tv для платных трансляций игр по всему миру.

Доходы от трансляций не разглашаются, как и от спонсорских соглашений с adidas, Monster Energy и Microsoft. 

Также BIG3 зарабатывает через новую модель владения клубами. В 2022 году BIG3 предложила доли в командах через уникальные цифровые активы NFT. 

Работает это так: у каждой команды 1000 NFT, разделенных на два уровня: 25 «огненных» по 25 тысяч долларов за штуку и 975 «золотых» по 5 тысяч. «Золотые» дают право голоса по командным вопросам, билеты на все игры и дополнительные VIP-услуги, а «огненные» – интеллектуальную собственность и лицензионные права на создание товаров под брендом лиги. 

«Разве мы хотим, чтобы какие-то толстосумы покупали наши команды? – пояснил подход Айс Кьюб. – Это отличный способ для болельщиков стать собственниками. Я за то, чтобы пересмотреть правила игры и сменить парадигму». 

Такая модель привлекла инвестиции, причем и толстосумов – тоже: рэпер Снуп Догг и соучредитель PayPal Кен Хоури выкупили «огненные» токены «Палаточников», целая группа венчурных инвесторов стала совладельцами «Тройки убийц», «Трилогии», «Инопланетян» и «МячеХряков».

Если все NFT будут проданы по запланированным ценам, то лига заработает более 66 млн долларов.

Чем же лига для пенсионеров с фан-токенами могла насолить НБА?

Еще пару лет назад Айс Кьюб восхищался комиссаром НБА Дэвидом Стерном: «Я видел, как он принял НБА, которую показывали на ТВ в записи, и превратил в одно из самых главных зрелищ. Вот где мы хотим быть. Мы много позаимствовали у НБА, они начинают кое-что брать у нас. И это круто».

Монтажная склейка.

«Мы – лига, которую НБА любит ненавидеть, – поделился Кьюб в интервью Джо Рогану в июне этого года. – Я понял, что их так бесит – мы не хотим быть частью «Клуба». 

В этом году Айс Кьюб и Джефф Кватинец обратились в Минюст США с просьбой привлечь НБА к ответственности за причинение вреда их баскетбольной лиге. Их претензии:

• Ассоциация препятствует спонсорским и вещательным сделкам с BIG3.

• Владельцам клубов НБА настоятельно не рекомендуется не инвестировать в BIG3.

• Арбитрам НБА запрещают работать в BIG3, хотя некоторые из них работают в других организациях за пределами НБА.

• Действующим игрокам запрещают в любом формате участвовать в лиге Кьюба–Квитанеца.

Безусловно, боссам НБА вряд ли понравился следующий тренд: сначала в BIG3 разрешалось играть только баскетболистам старше 30, в 2019 году порог снизили до 27 лет, в 2021-м – до 22.  

«Конкуренция и уровень игры находятся на рекордно высоком уровне, – утверждает комиссар BIG3 Клайд Дрекслер. – Это лучший летний профессиональный баскетбол».

Правда, в сезоне-2023 все еще зажигали динозавры вроде Рашарда Льюиса (44 года), Джейсона Ричардсона (42 года), Ника Янга (38 лет). Ребята помоложе – например, латыш Янис Тимма (31 год) или немец Костя Мушиди (25 лет) – не востребованы в НБА и даже в Евролиге.

Возможно, дополнительным триггером для НБА стало первое появление на мероприятии BIG3 действующего игрока НБА – звезда «Селтикс» Джейлен Браун сыграл на Матче всех звезд BIG3-2023 ради поддержки местной благотворительной организации London Youth.

Минюст США плотно взялся за спортивные лиги, следит даже за киберспортом

По информации WSJ, в январе руководители BIG3 встретились с представителями Министерства юстиции в Вашингтоне, чтобы представить свою точку зрения: НБА нарушает федеральный антимонопольный закон.

«Компании всегда жаловались на так называемую «разрушительную конкуренцию». Но кажется, что в контексте спорта люди воспринимают эти аргументы более серьезно, – сказал в феврале на конференции по спортивному праву Эрик Данн, советник помощника генерального прокурора. – Нельзя считать, что конкуренция вредит в том или ином виде спорта или индустрии».

В последнее время практически все крупнейшие спортивные лиги и ассоциации США – от футбола до гольфа – находятся под усиленным вниманием со стороны антимонопольных органов.  

С 2018 года антимонопольное подразделение Минюста расследовало NCAA по делу о снятии ограничений на вознаграждение для спортсменов. В 2021-м Верховный суд разрешил студентам зарабатывать на монетизации своего образа и имени – так называемые правила NIL (Name, Image and Likeness).

Летом 2022 года власти решили оспорить уникальный иммунитет бейсбольной MLB – сто лет назад Верховный суд США вывел лигу из под действия федерального антимонопольного закона. Юристы MLB назвали иск «недоделанной попыткой сфабриковать тестовое дело для пересмотра прецедента 100-летней давности».

В марте этого года апелляционный суд возобновил антимонопольный иск, обвиняющий ФИФА и Федерацию футбола США в незаконном запрете иностранным клубам и лигам проводить официальные матчи в стране, а в июне началась антимонопольная проверка возможного слияния гольф-ассоциации PGA Tour с поддерживаемой Саудовской Аравией LIV Golf.

А в апреле антимонопольное подразделение подало гражданский иск против Activision Blizzard, заявив, что разработчик видеоигр нарушил правила, ограничивающие компенсацию киберспортсменам в лигах «Overwatch» и «Call of Duty». Правда, представители Activision тут же заявили, что отменили ограничения еще до судебного иска. 

Так что антимонопольные разбирательства BIG3 vs НБА вполне органично вписываются в актуальный фокус американского Минюста.

По информации WSJ, на январской встрече с боссами BIG3 присутствовал Джонатан Кантер – помощник генерального прокурора по антимонопольному законодательству, который часто любит ссылаться на собственный спортивный фанатизм. 

Минюст тщательно изучает, оказывала ли НБА давление на рекламодателей, телевизионных партнеров и игроков. Также на соответствие антимонопольным нормам анализируется пункт устава лиги, что ни один владелец клуба без одобрения остальных владельцев (3/4 голосов) не может иметь «прямую или косвенную финансовую заинтересованность» в другой баскетбольной лиге или команде.

НБА хорошо знакома с антимонопольными исками: благодаря им появились свободные агенты и трехочковые броски

НБА и ранее приходилось сталкиваться с юридическими проблемами, связанными с антимонопольным законодательством. Но эти дела обычно касались различных правил лиги, включая зарплаты игроков, возрастные лимиты, переезд клубов. 

Трудовые споры обычно возникали, когда профсоюз игроков и владельцы команд не могли договориться об условиях нового коллективного договора (CBA). В истории лиги было четыре локаута (1995, 1996, 1998, 2011). Часто это сопровождалось обвинениями игроков в том, что НБА – монополия, но, как правило, стороны в итоге договаривались в досудебном порядке.

В 1971 году будущий член Зала славы второкурсник Спенсер Хэйвуд через суд изменил правило, согласно которому попасть в НБА можно было только через четыре года после окончания средней школы. «Вынужденное правило Хейвуда» позволяло досрочный переход в профи при сложных финансовых и семейных обстоятельствах.

В 1982 году владелец «Клипперс» Дональд Стерлинг и управление арены «Колизей Лос-Анджелеса» подали безуспешный антимонопольный иск к НБА, которая отказывалась одобрить переезд клуба из Сан-Диего в Лос-Анджелес. В 1984 году Стерлинг, несмотря на отказ НБА, все-таки перевез клуб. Стороны подали встречные иски, но в итоге согласовали смену прописки со штрафом в 6 млн долларов.

Разного рода юридические проблемы с лигой и городскими властями возникали при переездах «Гриззлис» в Мемфис (2001), «Хорнетс» в Новый Орлеан (2002), «Сиэтл Суперсоникс» в Оклахому (2008).

Но самым интересным кейсом выглядит поглощение НБА прямых конкурентов – созданной в 1967 году Американской Баскетбольной Ассоциации (АБА). В этой лиге дебютировали такие звезды, как Джулиус Ирвинг, Джордж Гервин (кстати, сейчас тренер в BIG3), Мозес Мэлоун, ей удалось переманить у НБА Рика Бэрри и увести на драфте Артиса Гилмора, но АБА быстро столкнулась с финансовыми проблемами и различными судебными жалобами со стороны более авторитетной НБА. 

Еще до появления Ирвинга и Мэлоуна в АБА две лиги начали переговоры и практически договорились о частичном слиянии (не все команды АБА забирали в НБА) уже в 1970 году, но все «испортил» легендарный Оскар Робертсон – он оспорил в суде правило, по которому права на игрока навсегда привязывались к одной команде НБА, пока та сама от них не откажется. Суд на время разбирательства вынес запрет на любое слияние НБА и АБА.

Спор между Робертсоном и лигой был урегулирован только в 1976 году – игрокам разрешили становиться органиченно свободными агентами, у клубов оставалось «право преимущественного подписания» с повторением контрактного предложения от других команд, а за переход свободного агента полагалась компенсация. К тому моменту в обанкротившейся АБА осталось лишь семь клубов.

В результате поглощения АБА в 1976 году НБА пополнили «Денвер Наггетс», «Индиана Пэйсерс», «Нью-Йорк Нетс» и «Сан-Антонио Сперс». В НБА также перекачивали модные инновации из АБА – трехочковая линия (ввели в сезоне-1979/80) и конкурс по броскам сверху (первый – на Матче всех звезд 1984 года).

Круто, но BIG3 Айс Кьюба – даже приблизительно не аналог АБА. В первую очередь, по уровню: в первом Матче всех звезд НБА после слияния 10 из 24 участников были бывшими игроками АБА. Во вторую очердь, BIG3 – это фактически другой вид баскетбола.

Никто не понимает: где НБА разглядела конкурента?

«Мы не пытаемся каким-либо образом конкурировать с НБА, – сокрушается Айс Кьюб. – Поэтому я не понимаю, почему они делают все эти вещи за кулисами. Нам приходится сопротивляться».

«Эти утверждения не соответствуют действительности, – сухо парирует представитель НБА Майк Басс. – Мы поддерживали BIG3 с момента ее создания, мы просто отказались инвестировать в нее».

«Это дерьмо не имеет никакого смысла, – подключается самый ценный трештокер BIG3 Стивен Джексон. – Любые опасения НБА по поводу конкуренции на баскетбольном рынке нелепы. Это настолько глобальное явление, что им не придется беспокоиться о потере поклонников в течение очень–очень долгого времени».

Действительно. Какая может быть конкуренция с турниром, где в последнем сезоне MVP забрал 42-летний Джо Джонсон, а «Лучшим обороняющимся» стал выступающий в Пуэрто-Рико, не игравший в НБА с 2015-го Эрл Кларк?

Теперь мы все ждем, чем закончится этот баскетбольный спор. Если обвинения не беспочвенные и НБА действительно считает BIG3 конкурентом, возможно, просто настало время вводить четырехочковые и звание Самого ценного трештокера.

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Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere, Michael Reaves, Jayne Kamin-Oncea/BIG3, Todd Kirkland, Maddie Meyer, Jeenah Moon; Jerome Lynch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; East News/Associated Press

1 комментарий

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Bezabank2
Помимо НБА еще ФИБА накладывает ограничения на участие игроков. Номер 1 в баскетболе 3х3 Душан Булут хотел отправится в BIG3 еще до Олимпиады в Токио, но ФИБА пригрозила банном за любое участие в лиге Айс Кьюба. Так Булут оказался в BIG3 только в 21году..
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