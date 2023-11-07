НБА – под следствием из-за жалоб Айс Кьюба. Рэпер считает, что его ветеранскую лигу BIG3 душат

«Я люблю и уважаю НБА, хотя лига не очень дружелюбна к BIG3, – сетовал полтора года назад культовый рэпер Айс Кьюб. – Конечно, публично они говорят правильные слова, но мы знаем, что в частном порядке кое-что делается за кулисами, когда дело касается спонсоров, вещательных компаний и бла-бла-бла».

Кажется, бла-бла-бла зашло довольно далеко.

По данным TMZ Sports, американский Минюст уже несколько месяцев расследует деятельность НБА – выясняет, пытается ли Ассоциация «разрушить» баскетбольную лигу BIG3 Айс Кьюба.

Так, НБА мы знаем. Что еще за BIG3?

Среди основателей лиги с четырехочковыми – экс-продюсер KoRn и Бритни Спирс

«BIG3 создана, чтобы подарить баскетбольным болельщикам максимальное удовольствие, – интриговали создатели новой американской лиги в январе 2017 года. – Мы собираем самых крутых игроков и даем им возможность не только продемонстрировать свое мастерство, но и развлечь фанатов».

Такое баскетбольно-эротическое промо сложно игнорировать. Особенно, когда на презентации объявляют первого амбассадора/игрока/тренера лиги – Аллена Айверсона.

BIG3 – это баскетбол в формате 3 на 3, где команды играют на одной половине площадки. Правила содержат отклонения от официального формата 3x3 ФИБА – его назвали FIREBALL3. Среди основных: время на атаку (14 секунд), количество очков для победы (50 и более с преимуществом в 2 и более очка), отсутствие защитного правила 3 секунд и даже особенный «огненный мяч» (шестерка с весом семерки). Но главное новаторство – это четырехочковый бросок из специальных зон на площадке.

«В нашей игре нет ни одной мусорной минуты», – сказано в заявлении основателей лиги: Айс Кьюба и музыкального продюсера Джеффа Кватинеца.

Про Кьюба (он же О’Ши Джексон) вы точно слышали – известный рэпер, актер и кинопродюсер. До того как начать выступать сольно, он получил известность в составе новаторской хип-хоп группы NWA из калифорнийского Комптона, которая в конце 80-х фактически запустила гангста-рэп. Тем, кто не очень погружен в эту музыкальную субкультуру, Айс Кьюб может быть знаком своей фильмографией – более 40 ролей от бездельника Крейга из ламповой «Пятницы» до капитана Диксона из двух частей подростковой комедии «Джамп Стрит» (которую в русском дубляже придумали назвать «Мачо и ботан»).

Джефф Кватинец – основатель продюсерской компании The Firm. Он работал с актерами Сэмюэлем Л. Джексоном, Вином Дизелем и Леонардо Ди Каприо, музыкальными группами KoRn, Limp Bizkit и Backstreet Boys. В 2007 году Кватинец даже попытался реанимировать карьеру Бритни Спирс, но уже через месяц сдался.

Кватинец и Айс Кьюб вместе работают в разных проектах с середины 90-х, в 2015-м продюсерская компания рэпера CubeVision стала частью The Firm.

Но их главный совместный проект – баскетбольная лига BIG3.

«Мне как страстному баскетбольному фану не терпится увидеть любимых игроков в действии», – предвкушал Айс Кьюб на презентации лиги в 2017-м.

Управляет Клайд Дрекслер, тренируют Гэри Пэйтон и Лиза Лесли, играли Чонси Биллапс и «Белый Шоколад» Уильямс

Первым комиссионером лиги стал не самый звездный экс-гард «Уизардс» и «Сперс» Роджер Мэйсон, которого уволили после первого сезона из-за скандала – боссы обвинили Мэйсона и двух катарских инвесторов в хищении у лиги миллионов. На его место в марте 2018 года пришла настоящая легенда – чемпион НБА и 10-кратный олл-стар Клайд Дрекслер.

В лиге сейчас двенадцать команд (начинали с восьми), которые не привязаны к городам. Названия впечатляют – здесь, кроме банальных «Инопланетян» и «Врагов», играют «Трехголовые монстры» и «МячеХряки» (здесь обыгран баскетбольный термин для индивидуалистов «ball hog»). Все команды в течение трех месяцев играют по разу друг с другом, лучшие четыре разыграют победу в плей-офф.

Формируют составы через драфт. BIG3 пошла сразу с козырей: в первом сезоне-2017 играли уже упомянутый Аллен Айверсон, Чонси Биллапс, Майк Бибби, Эл Хэррингтон, Кеньон Мартин и Джейсон «Белый Шоколад» Уильямс.

Первым чемпионом стала «Трилогия» под руководством Рика Махорна, MVP – Рашард Льюис из «Монстров» тренера Гэри Пэйтона. Лучшим трештокером (да-да, тут есть и такая награда) признали Стивена Джексона, модником сезона стал Каттино Мобли. В лиге успешно тренируют не только мужчины – здесь работают легендарные американские баскетболистки Лиза Лесли и Нэнси Либерман.

Общий ностальгический вайб зафиксирован. Хотя, стоп. Как-будто чего-то не хватает.

Играющий тренер «Тройной компашки» Айверсон не мог не дать трушного Айверсона. Отыграл 9 минут в первой игре (2 очка при 1 из 6) и философствовал о себе в третьем лице: «Вы больше не увидите игру Аллена Айверсона из прошлого».

Тем не менее, на этапе BIG3 в Филадельфии легенду ждали всем городом. Однако за несколько часов до игры было объявлено, что Айверсон не будет играть «по совету врача». Дальше больше: он без объяснения пропустил следующий этап в Далласе, а TMZ Sports опубликовал фотографии – Айверсон в это время играл… в Чикаго… в казино.

Иногда в лиге случаются уникальные случаи – самый ценный игрок BIG3-2019 Джо Джонсон в декабре 2021 года подписал 10-дневный контракт с «Селтикс» и вернулся в НБА в возрасте 40 лет.

«Это сюрреалистично, – сказал Джонсон. – Айс Кьюб, чувак, спасибо за возможность продемонстрировать свои навыки. BIG3 был для меня всем».

Аудитория BIG3 растет. В лигу уже вложились Снуп Догг и совладелец PayPal

Такие финансовые детали, как доходы лиги или заработки игроков/тренеров, не разглашаются.

Однако отдельные эксперты оценивают BIG3 уже в 2 млрд долларов. В 2021 году CNBC писал, что игроки лиги зарабатывают в среднем 10 тысяч долларов за игру плюс бонусы, привязанные к победе. Активы Айс Кьюба оцениваются в 180 млн долларов, но вряд ли лига существует только за его счет.

У лиги все хорошо с вещательными контрактами. Первые два сезона показывал Fox, c 2019 года работают с CBS Sports (входит в холдинг Paramount+).

В прошлогоднем сезоне количество зрителей выросло на 14%. «День баскетбола BIG3», который включал матч знаменитостей (вроде музыкантов Нелли и Озуна) и первый Матч всех звезд лиги, собрал аудиторию более миллиона зрителей.

В 2023 году лига запустила собственный стриминговый сервис BIG3tv для платных трансляций игр по всему миру.

Доходы от трансляций не разглашаются, как и от спонсорских соглашений с adidas, Monster Energy и Microsoft.

Также BIG3 зарабатывает через новую модель владения клубами. В 2022 году BIG3 предложила доли в командах через уникальные цифровые активы NFT.

Работает это так: у каждой команды 1000 NFT, разделенных на два уровня: 25 «огненных» по 25 тысяч долларов за штуку и 975 «золотых» по 5 тысяч. «Золотые» дают право голоса по командным вопросам, билеты на все игры и дополнительные VIP-услуги, а «огненные» – интеллектуальную собственность и лицензионные права на создание товаров под брендом лиги.

«Разве мы хотим, чтобы какие-то толстосумы покупали наши команды? – пояснил подход Айс Кьюб. – Это отличный способ для болельщиков стать собственниками. Я за то, чтобы пересмотреть правила игры и сменить парадигму».

Такая модель привлекла инвестиции, причем и толстосумов – тоже: рэпер Снуп Догг и соучредитель PayPal Кен Хоури выкупили «огненные» токены «Палаточников», целая группа венчурных инвесторов стала совладельцами «Тройки убийц», «Трилогии», «Инопланетян» и «МячеХряков».

Если все NFT будут проданы по запланированным ценам, то лига заработает более 66 млн долларов.

Чем же лига для пенсионеров с фан-токенами могла насолить НБА?

Еще пару лет назад Айс Кьюб восхищался комиссаром НБА Дэвидом Стерном: «Я видел, как он принял НБА, которую показывали на ТВ в записи, и превратил в одно из самых главных зрелищ. Вот где мы хотим быть. Мы много позаимствовали у НБА, они начинают кое-что брать у нас. И это круто».

Монтажная склейка.

«Мы – лига, которую НБА любит ненавидеть, – поделился Кьюб в интервью Джо Рогану в июне этого года. – Я понял, что их так бесит – мы не хотим быть частью «Клуба».

В этом году Айс Кьюб и Джефф Кватинец обратились в Минюст США с просьбой привлечь НБА к ответственности за причинение вреда их баскетбольной лиге. Их претензии:

• Ассоциация препятствует спонсорским и вещательным сделкам с BIG3.

• Владельцам клубов НБА настоятельно не рекомендуется не инвестировать в BIG3.

• Арбитрам НБА запрещают работать в BIG3, хотя некоторые из них работают в других организациях за пределами НБА.

• Действующим игрокам запрещают в любом формате участвовать в лиге Кьюба–Квитанеца.

Безусловно, боссам НБА вряд ли понравился следующий тренд: сначала в BIG3 разрешалось играть только баскетболистам старше 30, в 2019 году порог снизили до 27 лет, в 2021-м – до 22.

«Конкуренция и уровень игры находятся на рекордно высоком уровне, – утверждает комиссар BIG3 Клайд Дрекслер. – Это лучший летний профессиональный баскетбол».

Правда, в сезоне-2023 все еще зажигали динозавры вроде Рашарда Льюиса (44 года), Джейсона Ричардсона (42 года), Ника Янга (38 лет). Ребята помоложе – например, латыш Янис Тимма (31 год) или немец Костя Мушиди (25 лет) – не востребованы в НБА и даже в Евролиге.

Возможно, дополнительным триггером для НБА стало первое появление на мероприятии BIG3 действующего игрока НБА – звезда «Селтикс» Джейлен Браун сыграл на Матче всех звезд BIG3-2023 ради поддержки местной благотворительной организации London Youth.

Минюст США плотно взялся за спортивные лиги, следит даже за киберспортом

По информации WSJ, в январе руководители BIG3 встретились с представителями Министерства юстиции в Вашингтоне, чтобы представить свою точку зрения: НБА нарушает федеральный антимонопольный закон.

«Компании всегда жаловались на так называемую «разрушительную конкуренцию». Но кажется, что в контексте спорта люди воспринимают эти аргументы более серьезно, – сказал в феврале на конференции по спортивному праву Эрик Данн, советник помощника генерального прокурора. – Нельзя считать, что конкуренция вредит в том или ином виде спорта или индустрии».

В последнее время практически все крупнейшие спортивные лиги и ассоциации США – от футбола до гольфа – находятся под усиленным вниманием со стороны антимонопольных органов.

С 2018 года антимонопольное подразделение Минюста расследовало NCAA по делу о снятии ограничений на вознаграждение для спортсменов. В 2021-м Верховный суд разрешил студентам зарабатывать на монетизации своего образа и имени – так называемые правила NIL (Name, Image and Likeness).

Летом 2022 года власти решили оспорить уникальный иммунитет бейсбольной MLB – сто лет назад Верховный суд США вывел лигу из под действия федерального антимонопольного закона. Юристы MLB назвали иск «недоделанной попыткой сфабриковать тестовое дело для пересмотра прецедента 100-летней давности».

В марте этого года апелляционный суд возобновил антимонопольный иск, обвиняющий ФИФА и Федерацию футбола США в незаконном запрете иностранным клубам и лигам проводить официальные матчи в стране, а в июне началась антимонопольная проверка возможного слияния гольф-ассоциации PGA Tour с поддерживаемой Саудовской Аравией LIV Golf.

А в апреле антимонопольное подразделение подало гражданский иск против Activision Blizzard, заявив, что разработчик видеоигр нарушил правила, ограничивающие компенсацию киберспортсменам в лигах «Overwatch» и «Call of Duty». Правда, представители Activision тут же заявили, что отменили ограничения еще до судебного иска.

Так что антимонопольные разбирательства BIG3 vs НБА вполне органично вписываются в актуальный фокус американского Минюста.

По информации WSJ, на январской встрече с боссами BIG3 присутствовал Джонатан Кантер – помощник генерального прокурора по антимонопольному законодательству, который часто любит ссылаться на собственный спортивный фанатизм.

Минюст тщательно изучает, оказывала ли НБА давление на рекламодателей, телевизионных партнеров и игроков. Также на соответствие антимонопольным нормам анализируется пункт устава лиги, что ни один владелец клуба без одобрения остальных владельцев (3/4 голосов) не может иметь «прямую или косвенную финансовую заинтересованность» в другой баскетбольной лиге или команде.

НБА хорошо знакома с антимонопольными исками: благодаря им появились свободные агенты и трехочковые броски

НБА и ранее приходилось сталкиваться с юридическими проблемами, связанными с антимонопольным законодательством. Но эти дела обычно касались различных правил лиги, включая зарплаты игроков, возрастные лимиты, переезд клубов.

Трудовые споры обычно возникали, когда профсоюз игроков и владельцы команд не могли договориться об условиях нового коллективного договора (CBA). В истории лиги было четыре локаута (1995, 1996, 1998, 2011). Часто это сопровождалось обвинениями игроков в том, что НБА – монополия, но, как правило, стороны в итоге договаривались в досудебном порядке.

В 1971 году будущий член Зала славы второкурсник Спенсер Хэйвуд через суд изменил правило, согласно которому попасть в НБА можно было только через четыре года после окончания средней школы. «Вынужденное правило Хейвуда» позволяло досрочный переход в профи при сложных финансовых и семейных обстоятельствах.

В 1982 году владелец «Клипперс» Дональд Стерлинг и управление арены «Колизей Лос-Анджелеса» подали безуспешный антимонопольный иск к НБА, которая отказывалась одобрить переезд клуба из Сан-Диего в Лос-Анджелес. В 1984 году Стерлинг, несмотря на отказ НБА, все-таки перевез клуб. Стороны подали встречные иски, но в итоге согласовали смену прописки со штрафом в 6 млн долларов.

Разного рода юридические проблемы с лигой и городскими властями возникали при переездах «Гриззлис» в Мемфис (2001), «Хорнетс» в Новый Орлеан (2002), «Сиэтл Суперсоникс» в Оклахому (2008).

Но самым интересным кейсом выглядит поглощение НБА прямых конкурентов – созданной в 1967 году Американской Баскетбольной Ассоциации (АБА). В этой лиге дебютировали такие звезды, как Джулиус Ирвинг, Джордж Гервин (кстати, сейчас тренер в BIG3), Мозес Мэлоун, ей удалось переманить у НБА Рика Бэрри и увести на драфте Артиса Гилмора, но АБА быстро столкнулась с финансовыми проблемами и различными судебными жалобами со стороны более авторитетной НБА.

Еще до появления Ирвинга и Мэлоуна в АБА две лиги начали переговоры и практически договорились о частичном слиянии (не все команды АБА забирали в НБА) уже в 1970 году, но все «испортил» легендарный Оскар Робертсон – он оспорил в суде правило, по которому права на игрока навсегда привязывались к одной команде НБА, пока та сама от них не откажется. Суд на время разбирательства вынес запрет на любое слияние НБА и АБА.

Спор между Робертсоном и лигой был урегулирован только в 1976 году – игрокам разрешили становиться органиченно свободными агентами, у клубов оставалось «право преимущественного подписания» с повторением контрактного предложения от других команд, а за переход свободного агента полагалась компенсация. К тому моменту в обанкротившейся АБА осталось лишь семь клубов.

В результате поглощения АБА в 1976 году НБА пополнили «Денвер Наггетс», «Индиана Пэйсерс», «Нью-Йорк Нетс» и «Сан-Антонио Сперс». В НБА также перекачивали модные инновации из АБА – трехочковая линия (ввели в сезоне-1979/80) и конкурс по броскам сверху (первый – на Матче всех звезд 1984 года).

Круто, но BIG3 Айс Кьюба – даже приблизительно не аналог АБА. В первую очередь, по уровню: в первом Матче всех звезд НБА после слияния 10 из 24 участников были бывшими игроками АБА. Во вторую очердь, BIG3 – это фактически другой вид баскетбола.

Никто не понимает: где НБА разглядела конкурента?

«Мы не пытаемся каким-либо образом конкурировать с НБА, – сокрушается Айс Кьюб. – Поэтому я не понимаю, почему они делают все эти вещи за кулисами. Нам приходится сопротивляться».

«Эти утверждения не соответствуют действительности, – сухо парирует представитель НБА Майк Басс. – Мы поддерживали BIG3 с момента ее создания, мы просто отказались инвестировать в нее».

«Это дерьмо не имеет никакого смысла, – подключается самый ценный трештокер BIG3 Стивен Джексон. – Любые опасения НБА по поводу конкуренции на баскетбольном рынке нелепы. Это настолько глобальное явление, что им не придется беспокоиться о потере поклонников в течение очень–очень долгого времени».

Действительно. Какая может быть конкуренция с турниром, где в последнем сезоне MVP забрал 42-летний Джо Джонсон, а «Лучшим обороняющимся» стал выступающий в Пуэрто-Рико, не игравший в НБА с 2015-го Эрл Кларк?

Теперь мы все ждем, чем закончится этот баскетбольный спор. Если обвинения не беспочвенные и НБА действительно считает BIG3 конкурентом, возможно, просто настало время вводить четырехочковые и звание Самого ценного трештокера.

Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere, Michael Reaves, Jayne Kamin-Oncea/BIG3, Todd Kirkland, Maddie Meyer, Jeenah Moon; Jerome Lynch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; East News/Associated Press