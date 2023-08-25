11 комментариев

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Разбор Игоря Сергеева.

Полузащитник Хаким Зиеш все-таки покинул «Челси» – годичная аренда в «Галатасарай». И в этом переходе удивляет не только то, что марокканец резко слил карьеру.

Дело в том, что клубы по-разному обозначили статус сделки: «Челси» сообщил о годичной аренде «с обязательством перехода на постоянной основе», «Галатасарай» – «бесплатном временном трансфере с возможностью бесплатного выкупа».

Так обязательство или опция? Что за временный бесплатный трансфер? «Челси» вообще что-нибудь заработает на игроке, купленном за 33 млн фунтов?

Вопросов много. Тем более что после того, как владелец «Челси» Тодд Боули закупился на 867 млн фунтов, каждый трансфер «Челси» под прицелом УЕФА.

Кажется, «Галатасарай» придумал новый трансферный термин

Формулировки клубов растревожили некоторых болельщиков. Вот самые популярные комментарии под новостью об аренде Зиеша на Reddit.

«Бесплатная аренда. Возможность бесплатного выкупа (что это вообще значит?). Что?? Как? Что это за сделка?»

«Что такое «бесплатный временный трансфер» и «возможность бесплатной покупки»? Это просто аренда с возможностью подписать, когда «Челси» расторгнет его контракт?»

«Алло, полиция? Я хочу сообщить об ограблении»

Малознакомая формулировка «временный трансфер» (Temporary Transfer) – одно из официальных названий аренды в правилах УЕФА и АПЛ. При этом в нормативах ФИФА значится более привычная Loan (аренда) – ее, кстати, использует в пресс-релизе «Челси». Регламенты не содержат каких-то обязательных требований к компенсациям при аренде игроков – она вполне может быть бесплатной.

К фразе «возможность бесплатного выкупа» вопросов больше. Разве можно выкупить кого-то бесплатно?

Нормы ФИФА предусматривают выплаты трансферной компенсации при переходе игрока на действующем контракте в новый клуб. Правила АПЛ уточняют, что такая компенсация – любая выплачиваемые денежная сумма или иное вознаграждение. УЕФА предусматривает только один трансфер с участием двух клубов без денег – обмен игроками.

Бесплатный переход возможен по окончании контракта. Но договор Хакима Зиеша с «Челси» действует до лета 2025 года – через год не получается подписать его свободным агентом.

Что же имел в виду «Галатасарай»?

Вариант один. Все стороны каким-то образом договорились, что Зиеш и «Челси» через год на приемлемых условиях расторгнут контракт, а турецкий клуб подпишет игрока свободным агентом.

В пользу этой версии есть недавний пример. В середине июля из «Челси» в «Марсель» бесплатно перебрался форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, у которого был еще год действующего контракта. Ряд медиа сообщили о «бесплатной продаже», но оказалось, что после неудачной попытки продать Обамеянга в Саудовскую Аравию (игрок не захотел) контракт расторгли по обоюдному согласию. Габонец перешел в «Марсель» свободным агентом, «Челси» сэкономил 8,3 млн фунтов на зарплате.

Если так же поступили с Зиешем, то логика более-менее ясна, но к юридическому оформлению таких договоренностей есть вопросы.

А не поиск ли это новой лазейки в финансовых правилах?

Для начала краткие выводы из недавнего разбора финансовых трюков Боули в «Челси».

1. Сейчас клуб может не вписываться в финансовые правила УЕФА, так как не играет в еврокубках, но будет обязан это сделать, если попадет в ЛЧ, ЛЕ или ЛК по итогам сезона. Лимит убытков за календарный 2023-й при условии покрытия разницы за счет владельцев – до 51 млн фунтов (60 млн евро)

2. Боули активно использует амортизацию, когда большие трансферные расходы максимально тонким слоем размазаны по годам контракта новичка. Например, трансфер на 100 млн с контрактом на 5 лет в годовой отчетности занимает лишь 20 млн плюс зарплата. Но здесь есть обратный эффект – чем раньше продаешь игрока до истечения контракта, тем больше срезаешь сумму дохода от трансфера (если продал того же игрока через год за 100, то для финансовой отчетности придется отнять амортизацию за оставшиеся 4 года по контракту: 100 минус 80).

3. С учетом всех амортизаций пока трансферный баланс «Челси» в этом отчетном году – минус 50 млн фунтов. Это не общий убыток (мы не учитываем тут ТВ-деньги, доходы от спонсоров, матчдэй и так далее), но все равно тревожно.

4. Чтобы снизить общие расходы, «Челси» расчищает зарплатную ведомость. Летние продажи – от Кая Хавертца до Калиду Кулибали – сэкономили ежегодному бюджету 60,7 млн только на зарплатах.

Теперь вернемся к Зиешу.

Продажа для «Челси» – приоритет, но когда что-то не срастается, включается план Б – аренда.

Если в арендном соглашении прописано обязательство выкупа, УЕФА учитывают такой переход как полноценный трансфер. Это значит, что предусмотренные будущие выплаты сразу считаются в доход, а клуб прекращает амортизацию (вычетом из прибыли от трансфера).

Если предусмотрена лишь возможность будущего перехода, из текущего бюджета минусуется только зарплата.

Вот, например, «Челси» отдал в аренду Льюиса Холла в «Ньюкасл» с обязательством выкупа за 28 млн фунтов (35 млн с бонусами). Лондонский клуб засчитывает всю будущую выплату в доход этого отчетного года. Амортизации нет (воспитанник клуба), минус зарплата из ведомости. Отличная сделка.

Если арендное соглашение Зиеша предусматривает обязательный переход в «Галатасарай», то его амортизация (6,7 млн x 2 года = 13,4 млн фунтов) списывается из бюджета «Челси» прямо сейчас.

Какая выгода для Боули? Ведь он бесплатно теряет игрока

«Челси» очень сильно хотел продать Зиеша в Саудовскую Аравию (как и Обамеянга), но спасительный переход в «Аль-Наср» сорвался из-за проваленного медицинского обследования.

Аренда в «Галатасарай» с обязательством выкупа говорит, что других богатых претендентов на Зиеша больше не было. Не избавились бы сейчас – как минимум до зимы платили бы еще и зарплату в 5,2 млн в год. А потом снова пришлось бы искать покупателей.

В этом случае работает запасной вариант избавления от неликвидного актива – лучше сейчас потерять 13,4 млн (амортизация), чем 23,8 млн через год (зарплата плюс амортизация). Ведь не факт, что будущим летом за Зиеша кто-нибудь будет готов заплатить.

Так что логика ясна – это и экономия, и разгрузка отчетности за 2023-й (пригодится в случае выхода в еврокубки). Какие-либо махинации в этой сделке не просматриваются.

Но ведь у ФИФА есть лимит по арендам. Есть ли у «Челси» запас?

С этого лета ФИФА ограничивает аренды до семи за сезон (семь на выход, семь на вход). Год назад было восемь, через год будет шесть. Правило не распространяется на игроков U21 и воспитанников академии.

«Челси» уже отдал шесть игроков в аренду. Вроде бы тревожно, но выводим из-под лимита Давида Фофана (20 лет/«Унион»), Габриеля Слонину (19/«Эйпен»), Льюиса Холла (18 лет/«Ньюкасл» ), Анжело Габриела (18/«Страсбур»). Пока только аренды Кепы Аррисабалаги в «Реал» и Хакима Зиеша в «Галатасарай» идут в зачет.

Так что запас есть, но боссам «Челси» не надо забывать, что это лимит на весь сезон – вместе с зимним трансферным окном.

Сколько еще может сэкономить «Челси?

Трансферы уже разгрузили зарплатную ведомость на годовые 83 млн фунтов.

А кого еще «Челси» может продать и отдать в аренду? И самое главное: сколько денег это сэкономит?

«Челси» нужно срочно что-то делать с Ромелу Лукаку и Марком Кукурельей, если клуб на них не рассчитывает. Правда, полностью погасить их амортизационные остатки за счет продаж будет проблематично.

Sky Sport сообщает, что «Челси» отказал «Роме» в аренде Лукаку – все еще надеется оформить полноценную продажу. По данным talkSport, руководство лондонцев будет настаивать на трансфере в Саудовскую Аравию, если не получится с Европой.

В любом случае вероятность ухода Лукаку в ближайшую неделю сверхвысокая. Не смогут продать – отдадут в аренду. Схема та же: лучше потерять 19,5 млн фунтов (амортизация), чем 36,4 млн (амортизация + зарплата). А если получится договорится о достойном обязательном выкупе, можно даже заработать. Обязательно надо учитывать, что аренда сейчас выгоднее, чем зимой – там уже будет следующий отчетный год.

Ну и не стоит забывать, что трансферное окно в Саудовской Аравии открыто до 20 сентября. А потенциальные покупатели на игроков «Челси» там всегда найдутся.

Мы уже поняли, что Тодд Боули отлично считает деньги, но все больше кажется, что европейский футбол для босса «Челси» – вариант «Монополии».

Сейчас он разглядел новую лазейку в финансовых правилах – компенсирует расточительность продажей воспитанников. Так как «Челси» их не покупал – нет никакой амортизации, вся сумма от продажи идет в чистые доходы. Ранее сверхвыгодно для бухгалтерии продали в «МЮ» Мэйсона Маунта за 55 млн фунтов, затем – сделка с «Ньюкаслом» по Льюису Холлу. Недавно торговались с «Вест Хэмом» за Конора Галлахера – хотят 50 млн фунтов вместо предложенных 37+3 млн.

Академия «Челси» – одна из лучших в Англии и огромный резервный капитал, но вряд ли тотальная распродажа воспитанников понравится болельщикам, особенно когда «Челси» не выигрывает, а сверхдорогие новички не впечатляют.

А еще явный сигнал для УЕФА, ведь амортизацию придумали для финансовой устойчивости, а не для массовой распродажи воспитанников. Ждем реакции на новую «лазейку Боули».

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Julian Finney, Laurence Griffiths; Instagram/hziyech