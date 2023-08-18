22 комментария

Разбор Игоря Сергеева.

Судейство в матчах «Спартака» против «Зенита» – кипящая тема даже в не самые интригующие сезоны. Что же будет сейчас?

Ооочень тревожно.

Но давайте перед матчем уберем эмоции в сторону и посмотрим на статистику ошибок в матчах «Спартака» и «Зенита».

У клубов практически равный баланс ошибок, но «Спартаку» все равно тревожно

Каждый подобный текст мы начинаем с важной оговорки: оценка судейских промахов – дело спорное. Существуют рейтинги, основанные на различных экспертных оценках, но мы продолжаем ориентироваться на единственный официальный источник – решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Да-да, мы знаем минусы (это не все ошибки, а только по жалобам или инициативе РФС), делаем на это скидку и не претендуем на железные выводы, поэтому по возможности не ругайтесь. Есть ли способ лучше? В судействе полно серых зон, споров не избежать в любом случае..

Итак, смотрим, в чью пользу чаще ошибались судьи в РПЛ и Кубке за три сезона.

Дальше обратные цифры – как часто клубы жаловались в ЭСК на несправедливость и находили там понимание?

Общий плюс/минус за три сезона:

1. «Спартак» – 6 (15-9)

2. «Зенит» – 5 (11-6)

Вокруг очных матчей этих команд всегда много напряжения, но только в двух играх за три сезона ЭСК признавал судейские ошибки..

1. В ноябре прошлого года уже после финального свистка матча Кубка России в Санкт-Петербурге (0:0) завязалась массовая драка. Арбитр Владимир Москалев удалил Вилмара Барриоса, уже замененного Малкома и Шамара Николсона. ЭСК установила, что красной карточки заслуживал также Квинси Промес – «непосредственный зачинщик массовой конфронтации», который «совершил действия в отношении игрока «Зенита» в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника ». Звучит страшно. «Зенит» выиграл серию пенальти.

2. В матче 26-го тура прошлого сезона Павел Кукуян ошибочно засчитал гол Андрея Мостового в ворота «Спартака» на 39-й минуте, «Зенит» победил 3:2.

А что в этом сезоне? «Зенит» протестует очень часто, «Спартак» не протестует совсем

В новом сезоне «Спартак» избежал ошибок как в свою пользу, так и против, а вот «Зенит» официально пострадал: Алексей Амелин ошибочно не удалил полузащитника «Динамо» Дениса Макарова в матче с «Зенитом» (3:2 в Санкт-Петербурге)

Общая картина нетипична.

Ни «Спартак», ни его соперники ни разу не жаловались на судейство в этом сезоне . Показатель прошлого сезона – 15/15.

А вот «Зенит» подал уже 9 жалоб, его соперники – 6 . Показатель всего прошлого сезона – 6/5.

На воскресном матче интригующий дуэт

Главный судья игры «Спартак» – «Зенит» Сергей Карасев, ВАР – Виталий Мешков. Запомнили?

Смотрим ошибки судей в пользу/против «Спартака» и «Зенита» за последние три сезона.

Получается, главным назначен арбитр, который чаще всего ошибался против «Спартака» (по версии ЭСК), а ВАР – в пользу «Зенита» . Просто совпадение, но выглядит забавно.

Может, дело в количестве игр? Сергей Карасев за три сезона отсудил 13 матчей «Спартака», 15 – «Зенита». У Виталия Мешкова этот показатель 10/9.

Давайте внимательно разберем каждую ошибку.

Сергей Карасев и «Спартак»

Сезон-2020/21

ЦСКА – «Спартак» (3:1)

✅Решение ЭСК: ошибочно зафиксировал нарушение со стороны игрока ЦСКА Вадима Карпова на 1-й минуте при счете 0:0. Этот случай уникален: жалобу подавал «Спартак» – считали, что Карпова надо было удалять. Комиссия решила, что судья ошибочно назначил опасный штрафной.

Сезон-2021/22

«Локомотив» – «Спартак» (1:0)

❌Решение ЭСК: ошибочно не удалил с поля игрока «Локомотива» Алексиса Бека Бека на 24-й минуте при счете 0:0.

Сезон-2022/23

«Спартак» – «Урал» (1:1)

❌Решение ЭСК: ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» на 24-й минуте при счете 1:0.

ЦСКА – «Спартак» (2:2)

❌Решение ЭСК: ошибочно не удалил полузащитника ЦСКА Никиту Ермакова на 81-й минуте при счете 2:2.

«Спартак» – ЦСКА (2:1)

❌✅Решения ЭСК: против – ошибочно не засчитал гол «Спартака» при счете 0:0, в пользу – ошибочно удалил защитника Виллиана Рошу на 65-й минуте при счете 1:1.

Сергей Карасев судит «Зенит»

Сезон-2020/21

«Ахмат» – «Зенит» (2:2)

❌Решение ЭСК: ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте при счете 1:2.

Виталий Мешков судит «Спартак»

Сезон-2020/21

«Спартак» – «Ростов» (0:1)

✅Решение ЭСК: ошибочно показал вторую желтую защитнику «Ростова» Деннису Хаджикадуничу на 75-й минуте при счете 0:1.

Виталий Мешков судит «Зенит»

Сезон-2021/22

«Ростов» – «Зенит» (2:4)

✅✅Решения ЭСК: ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 29-й минуте при счете 0:0, ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 32-й при счете 0:1.

«Зенит» – «Крылья Советов» (2:1)

✅Решение ЭСК: ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» на 77-й минуте при счете 1:1.

❌Бонус: «Спартак» – «Урал» (2:2)

В этом случае не было решения ЭСК, но босс судей Павел Каманцев публично признал неисправленную ошибку Виталия Мешкова – преждевременный свисток на 85-й минуте перед чистым голом «Спартака».

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В конце января загадочная цифровая система РФС рекомендаций судей на матчи получила премию профессионального IT-сообщества Global CIO.

«…чтобы рекомендовать наиболее подходящего для конкретного матча судью, алгоритм учитывает 30 параметров: рейтинг арбитров, категорию матча, место его проведения, необходимость ротации и так далее».

Мало кто сомневается в профессионализме Сергея Карасева или Виталия Мешкова. Ошибки не могут говорить о предвзятости арбитров.

Но точно ли такая комбинация судей оптимальная для важнейшей игры сезона?

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Филиппов