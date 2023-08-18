22 комментария

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Кто больше страдает от судей: «Спартак» или «Зенит»?

Виталий Мешков Виталий Мешков
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ЭСК РФС
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Разбор Игоря Сергеева.

Судейство в матчах «Спартака» против «Зенита» – кипящая тема даже в не самые интригующие сезоны. Что же будет сейчас? 

Ооочень тревожно. 

Но давайте перед матчем уберем эмоции в сторону и посмотрим на статистику ошибок в матчах «Спартака» и «Зенита». 

У клубов практически равный баланс ошибок, но «Спартаку» все равно тревожно

Каждый подобный текст мы начинаем с важной оговорки: оценка судейских промахов – дело спорное. Существуют рейтинги, основанные на различных экспертных оценках, но мы продолжаем ориентироваться на единственный официальный источник – решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. 

Да-да, мы знаем минусы (это не все ошибки, а только по жалобам или инициативе РФС), делаем на это скидку и не претендуем на железные выводы, поэтому по возможности не ругайтесь. Есть ли способ лучше? В судействе полно серых зон, споров не избежать в любом случае..

Итак, смотрим, в чью пользу чаще ошибались судьи в РПЛ и Кубке за три сезона.

 

 

 

Дальше обратные цифры – как часто клубы жаловались в ЭСК на несправедливость и находили там понимание?

 

 

 

Общий плюс/минус за три сезона: 

1. «Спартак» – 6 (15-9)

2. «Зенит» – 5 (11-6)

Вокруг очных матчей этих команд всегда много напряжения, но только в двух играх за три сезона ЭСК признавал судейские ошибки..

1. В ноябре прошлого года уже после финального свистка матча Кубка России в Санкт-Петербурге (0:0) завязалась массовая драка. Арбитр Владимир Москалев удалил Вилмара Барриоса, уже замененного Малкома и Шамара Николсона. ЭСК установила, что красной карточки заслуживал также Квинси Промес – «непосредственный зачинщик массовой конфронтации», который «совершил действия в отношении игрока «Зенита» в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника». Звучит страшно. «Зенит» выиграл серию пенальти. 

2. В матче 26-го тура прошлого сезона Павел Кукуян ошибочно засчитал гол Андрея Мостового в ворота «Спартака» на 39-й минуте, «Зенит» победил 3:2.

А что в этом сезоне? «Зенит» протестует очень часто, «Спартак» не протестует совсем

В новом сезоне «Спартак» избежал ошибок как в свою пользу, так и против, а вот «Зенит» официально пострадал: Алексей Амелин ошибочно не удалил полузащитника «Динамо» Дениса Макарова в матче с «Зенитом» (3:2 в Санкт-Петербурге)

Общая картина нетипична.

Ни «Спартак», ни его соперники ни разу не жаловались на судейство в этом сезоне. Показатель прошлого сезона – 15/15.

А вот «Зенит» подал уже 9 жалоб, его соперники – 6. Показатель всего прошлого сезона – 6/5.

На воскресном матче интригующий дуэт

Главный судья игры «Спартак» – «Зенит» Сергей Карасев, ВАР – Виталий Мешков. Запомнили? 

Смотрим ошибки судей в пользу/против «Спартака» и «Зенита» за последние три сезона.

Получается, главным назначен арбитр, который чаще всего ошибался против «Спартака» (по версии ЭСК), а ВАР – в пользу «Зенита». Просто совпадение, но выглядит забавно.

Может, дело в количестве игр? Сергей Карасев за три сезона отсудил 13 матчей «Спартака», 15 – «Зенита». У Виталия Мешкова этот показатель 10/9.

Давайте внимательно разберем каждую ошибку.

Сергей Карасев и «Спартак»

Сезон-2020/21

ЦСКА – «Спартак» (3:1)

Решение ЭСК: ошибочно зафиксировал нарушение со стороны игрока ЦСКА Вадима Карпова на 1-й минуте при счете 0:0. Этот случай уникален: жалобу подавал «Спартак» – считали, что Карпова надо было удалять. Комиссия решила, что судья ошибочно назначил опасный штрафной.

Сезон-2021/22

«Локомотив» – «Спартак» (1:0) 

❌Решение ЭСК: ошибочно не удалил с поля игрока «Локомотива» Алексиса Бека Бека на 24-й минуте при счете 0:0.

Сезон-2022/23

«Спартак» – «Урал» (1:1)

 ❌Решение ЭСК: ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» на 24-й минуте при счете 1:0.

ЦСКА – «Спартак» (2:2)

 ❌Решение ЭСК: ошибочно не удалил полузащитника ЦСКА Никиту Ермакова на 81-й минуте при счете 2:2.

«Спартак» – ЦСКА (2:1) 

❌✅Решения ЭСК: против – ошибочно не засчитал гол «Спартака» при счете 0:0, в пользу – ошибочно удалил защитника Виллиана Рошу на 65-й минуте при счете 1:1.

Сергей Карасев судит «Зенит»

Сезон-2020/21

«Ахмат» – «Зенит» (2:2) 

❌Решение ЭСК: ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте при счете 1:2.

Виталий Мешков судит «Спартак»

Сезон-2020/21

 «Спартак» – «Ростов» (0:1) 

✅Решение ЭСК: ошибочно показал вторую желтую защитнику «Ростова» Деннису Хаджикадуничу на 75-й минуте при счете 0:1.

Виталий Мешков судит «Зенит»

Сезон-2021/22

«Ростов» – «Зенит» (2:4) 

✅✅Решения ЭСК: ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 29-й минуте при счете 0:0, ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 32-й при счете 0:1.

«Зенит» – «Крылья Советов» (2:1) 

✅Решение ЭСК: ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» на 77-й минуте при счете 1:1.

❌Бонус: «Спартак» – «Урал» (2:2)

В этом случае не было решения ЭСК, но босс судей Павел Каманцев публично признал неисправленную ошибку Виталия Мешкова – преждевременный свисток на 85-й минуте перед чистым голом «Спартака». 

***

В конце января загадочная цифровая система РФС рекомендаций судей на матчи получила премию профессионального IT-сообщества Global CIO. 

«…чтобы рекомендовать наиболее подходящего для конкретного матча судью, алгоритм учитывает 30 параметров: рейтинг арбитров, категорию матча, место его проведения, необходимость ротации и так далее».

Мало кто сомневается в профессионализме Сергея Карасева или Виталия Мешкова. Ошибки не могут говорить о предвзятости арбитров. 

Но точно ли такая комбинация судей оптимальная для важнейшей игры сезона?

Как судьи повлияли на РПЛ? У «Спартака» и «Зенита» положительный баланс ошибок, у «Крыльев» и «Оренбурга» – минус 4

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Филиппов

22 комментария

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Тралл из Питера
В новом сезоне «Спартак» избежал ошибок как в свою пользу, так и против, а вот «Зенит» официально пострадал: Алексей Амелин ошибочно не удалил полузащитника «Динамо» Алексея Макарова в матче с «Зенитом» (3:2 в Санкт-Петербурге)
> Кто такой Алексей Макаров?

Василий Карасев судит «Зенит»
> Кто такой Василий Карасев?

Редакторы вообще есть, ау?
+13
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bedLaM
Началось... набросили известную субстанцию, В этот раз даже конца сезона не стали ждать. Ну так вот, глядя на формулировки в "решениях" ЭСК, задаюсь вопросом, а как вообще можно считать их суждения правильными или не правильными?
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Тралл из Питера
Ответ КБ Сергей
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ЭСК признал, что неправильно, это разве не эксперты?
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Тралл из Питера
Ответ КБ Сергей
Мяч Рубина был забит после штрафного, которого не было. Второй мяч, на 90-й минуте от Урала, Спартак пропустил так же, после придуманного штрафного. Спартак не пострадал?)))
Ты что-то не понял, что я имел ввиду, прочитай внимательно, я говорю про то, что в тексте написано Алексей Макаров и Василий Карасев, это ошибки редакторов, так как они на самом деле Денис Макаров и Сергей Карасев.

Притом в ответе на твой вопрос, почти в каждом матче можно найти хотя бы одну ошибку
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ZarvuR2020
Ещё матч не начался, но надо срач по судьям разогнать. Хотя распиареный карась наверняка накосячит
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ParvizLNDRreal
В любом случае, будет скандал. Это уму не постижимо назначать именно этих судей на матч.
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Петроград
Ошибки, признанные ЭСК, - это ,мягко говоря, не всё.
Вот есть очень крутая работа блоггера по разбору судейства в прошлом сезоне:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/denboy/3174596.html
Её бы на главную, а не это.
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Федя Букин
Духота в комментах, нашли ошибку в имени и переводят внимание общественности на данную мелочь 😏
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Андрей Лоел
Статья для не здоровых людей.
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denbodrov
Василий Карасев играл в баскетбол, а футбол судит Сергей. Как можно так косячить в элементарных вещах?
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Игорь Сергеев
Автор
Ответ Тралл из Питера
В новом сезоне «Спартак» избежал ошибок как в свою пользу, так и против, а вот «Зенит» официально пострадал: Алексей Амелин ошибочно не удалил полузащитника «Динамо» Алексея Макарова в матче с «Зенитом» (3:2 в Санкт-Петербурге) > Кто такой Алексей Макаров? Василий Карасев судит «Зенит» > Кто такой Василий Карасев? Редакторы вообще есть, ау?
Поправили, спасибо.
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Gost
Похоже сегодня судьи за разные команды 😄
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Игнатий Вдовиченко
"ошибочно не засчитал гол «Спартака» при счете 0:0" – как будто он мог повлиять на решение вар. Ему там сказали оффсайд, отменяй и всё.
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Антон Bratishchev
Да будет срач
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Никул
Если, уж кому жаловаться на ошибки судей не Зениту и не Спартаку. Обоих судят лояльно. Если грубо ошибутся не в пользу Спартака, начинается такая истерика, что на пол сезона на них броня, все компенсируют. Зениту даже истерик не надо устраивать. Ну вот сейчас начались набросы насчет фолов на игроках Зенита и отсутствие желтых. Но это не только Зенита касается, очевидно генеральная линия в новом сезона давать бороться. Идеала не бывает, действительно карточки на Клауде можно было и показывать. Но глобально, если выбирать, уж лучше так чем свисток за любой контакт и куча удалений, как было в том сезоне. Ничего криминального Зенит, Спартак находятся в более привилегированной позиции чем остальные, но так много, где происходит такова жизнь. Реально к судьям претензии должны быть у Крыльев, Краснодара итд. Вот их реально убивают в некоторых играх.
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kazus
Можно подсуживать не явно. Есть много мелких спорных ситуаций на рассмотрение судьи. Вроде и не заметно и никто рассматривать не будет.
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КБ Сергей
После оговорки о том, что «мы опираемся только на решения ЭСК», чтение закончил. Спасибо. Понятно.)))
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Давид Agabekyan
Ответ КБ Сергей
Мяч Рубина был забит после штрафного, которого не было. Второй мяч, на 90-й минуте от Урала, Спартак пропустил так же, после придуманного штрафного. Спартак не пострадал?)))
Правильно, там не было штрафного. Там был пенальти за фол Зиньковского на игроке Урала
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КБ Сергей
Ответ Давид Agabekyan
Правильно, там не было штрафного. Там был пенальти за фол Зиньковского на игроке Урала
Да, если бы он назначил пенальти, то его пришлось бы отменять по ВАРу. То же самое бы было и с Рубином, когда Литвинов сыграл в мяч.)))
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