22 комментария

Кто больше страдает от судей: «Спартак» или «Зенит»?
Разбор Игоря Сергеева.
Судейство в матчах «Спартака» против «Зенита» – кипящая тема даже в не самые интригующие сезоны. Что же будет сейчас?
Ооочень тревожно.
Но давайте перед матчем уберем эмоции в сторону и посмотрим на статистику ошибок в матчах «Спартака» и «Зенита».
У клубов практически равный баланс ошибок, но «Спартаку» все равно тревожно
Каждый подобный текст мы начинаем с важной оговорки: оценка судейских промахов – дело спорное. Существуют рейтинги, основанные на различных экспертных оценках, но мы продолжаем ориентироваться на единственный официальный источник – решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Да-да, мы знаем минусы (это не все ошибки, а только по жалобам или инициативе РФС), делаем на это скидку и не претендуем на железные выводы, поэтому по возможности не ругайтесь. Есть ли способ лучше? В судействе полно серых зон, споров не избежать в любом случае..
Итак, смотрим, в чью пользу чаще ошибались судьи в РПЛ и Кубке за три сезона.
Дальше обратные цифры – как часто клубы жаловались в ЭСК на несправедливость и находили там понимание?
Общий плюс/минус за три сезона:
1. «Спартак» – 6 (15-9)
2. «Зенит» – 5 (11-6)
Вокруг очных матчей этих команд всегда много напряжения, но только в двух играх за три сезона ЭСК признавал судейские ошибки..
1. В ноябре прошлого года уже после финального свистка матча Кубка России в Санкт-Петербурге (0:0) завязалась массовая драка. Арбитр Владимир Москалев удалил Вилмара Барриоса, уже замененного Малкома и Шамара Николсона. ЭСК установила, что красной карточки заслуживал также Квинси Промес – «непосредственный зачинщик массовой конфронтации», который «совершил действия в отношении игрока «Зенита» в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника». Звучит страшно. «Зенит» выиграл серию пенальти.
2. В матче 26-го тура прошлого сезона Павел Кукуян ошибочно засчитал гол Андрея Мостового в ворота «Спартака» на 39-й минуте, «Зенит» победил 3:2.
А что в этом сезоне? «Зенит» протестует очень часто, «Спартак» не протестует совсем
В новом сезоне «Спартак» избежал ошибок как в свою пользу, так и против, а вот «Зенит» официально пострадал: Алексей Амелин ошибочно не удалил полузащитника «Динамо» Дениса Макарова в матче с «Зенитом» (3:2 в Санкт-Петербурге)
Общая картина нетипична.
Ни «Спартак», ни его соперники ни разу не жаловались на судейство в этом сезоне. Показатель прошлого сезона – 15/15.
А вот «Зенит» подал уже 9 жалоб, его соперники – 6. Показатель всего прошлого сезона – 6/5.
На воскресном матче интригующий дуэт
Главный судья игры «Спартак» – «Зенит» Сергей Карасев, ВАР – Виталий Мешков. Запомнили?
Смотрим ошибки судей в пользу/против «Спартака» и «Зенита» за последние три сезона.
Получается, главным назначен арбитр, который чаще всего ошибался против «Спартака» (по версии ЭСК), а ВАР – в пользу «Зенита». Просто совпадение, но выглядит забавно.
Может, дело в количестве игр? Сергей Карасев за три сезона отсудил 13 матчей «Спартака», 15 – «Зенита». У Виталия Мешкова этот показатель 10/9.
Давайте внимательно разберем каждую ошибку.
Сергей Карасев и «Спартак»
Сезон-2020/21
ЦСКА – «Спартак» (3:1)
✅Решение ЭСК: ошибочно зафиксировал нарушение со стороны игрока ЦСКА Вадима Карпова на 1-й минуте при счете 0:0. Этот случай уникален: жалобу подавал «Спартак» – считали, что Карпова надо было удалять. Комиссия решила, что судья ошибочно назначил опасный штрафной.
Сезон-2021/22
«Локомотив» – «Спартак» (1:0)
❌Решение ЭСК: ошибочно не удалил с поля игрока «Локомотива» Алексиса Бека Бека на 24-й минуте при счете 0:0.
Сезон-2022/23
«Спартак» – «Урал» (1:1)
❌Решение ЭСК: ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» на 24-й минуте при счете 1:0.
ЦСКА – «Спартак» (2:2)
❌Решение ЭСК: ошибочно не удалил полузащитника ЦСКА Никиту Ермакова на 81-й минуте при счете 2:2.
«Спартак» – ЦСКА (2:1)
❌✅Решения ЭСК: против – ошибочно не засчитал гол «Спартака» при счете 0:0, в пользу – ошибочно удалил защитника Виллиана Рошу на 65-й минуте при счете 1:1.
Сергей Карасев судит «Зенит»
Сезон-2020/21
«Ахмат» – «Зенит» (2:2)
❌Решение ЭСК: ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте при счете 1:2.
Виталий Мешков судит «Спартак»
Сезон-2020/21
«Спартак» – «Ростов» (0:1)
✅Решение ЭСК: ошибочно показал вторую желтую защитнику «Ростова» Деннису Хаджикадуничу на 75-й минуте при счете 0:1.
Виталий Мешков судит «Зенит»
Сезон-2021/22
«Ростов» – «Зенит» (2:4)
✅✅Решения ЭСК: ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 29-й минуте при счете 0:0, ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 32-й при счете 0:1.
«Зенит» – «Крылья Советов» (2:1)
✅Решение ЭСК: ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» на 77-й минуте при счете 1:1.
❌Бонус: «Спартак» – «Урал» (2:2)
В этом случае не было решения ЭСК, но босс судей Павел Каманцев публично признал неисправленную ошибку Виталия Мешкова – преждевременный свисток на 85-й минуте перед чистым голом «Спартака».
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В конце января загадочная цифровая система РФС рекомендаций судей на матчи получила премию профессионального IT-сообщества Global CIO.
«…чтобы рекомендовать наиболее подходящего для конкретного матча судью, алгоритм учитывает 30 параметров: рейтинг арбитров, категорию матча, место его проведения, необходимость ротации и так далее».
Мало кто сомневается в профессионализме Сергея Карасева или Виталия Мешкова. Ошибки не могут говорить о предвзятости арбитров.
Но точно ли такая комбинация судей оптимальная для важнейшей игры сезона?
Как судьи повлияли на РПЛ? У «Спартака» и «Зенита» положительный баланс ошибок, у «Крыльев» и «Оренбурга» – минус 4
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Филиппов
> Кто такой Алексей Макаров?
Василий Карасев судит «Зенит»
> Кто такой Василий Карасев?
Редакторы вообще есть, ау?
Притом в ответе на твой вопрос, почти в каждом матче можно найти хотя бы одну ошибку
Вот есть очень крутая работа блоггера по разбору судейства в прошлом сезоне:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/denboy/3174596.html
Её бы на главную, а не это.