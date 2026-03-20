Талалаев дисквалифицирован на 4 матча РПЛ и оштрафован на 300 тысяч рублей после удаления в матче с ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на 4 матча Мир РПЛ и оштрафован на 300 тысяч рублей по решению КДК РФС, сообщает «Спорт-Экспресс».
В концовке встречи «Балтики» и ЦСКА в 21-м туре РПЛ (1:0) главный тренер калининградцев в концовке выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Они же сроки и размеры не сами придумывают?
Талалаев по возвращению втащит Дзюбе