  • Талалаев дисквалифицирован на 4 матча РПЛ и оштрафован на 300 тысяч рублей после удаления в матче с ЦСКА
Видео
141

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на 4 матча Мир РПЛ и оштрафован на 300 тысяч рублей по решению КДК РФС, сообщает «Спорт-Экспресс».

В концовке встречи «Балтики» и ЦСКА в 21-м туре РПЛ (1:0) главный тренер калининградцев в концовке выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Талалаев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
КДК РФС
дисквалификации
logoФабио Челестини
141 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ itallyan1c
4 матча мало.
Хоть что-то
Ответ itallyan1c
4 матча мало.
Да нормально, сколько там матчей осталось? А руководству будет время подумать, нужен ли им такой неадекватный тренер. Хотя конечно все будет зависеть от результатов в этих 4 матчей.
Слишком мягкое наказание, для того, кто постоянно провоцирует и нарушает. Надо было дисквал до конца сезона
Ответ Serkan_Ballboy
Слишком мягкое наказание, для того, кто постоянно провоцирует и нарушает. Надо было дисквал до конца сезона
Надо записать его в рецидивисты)) Для оценки следующих нарушений
Ответ Serkan_Ballboy
Слишком мягкое наказание, для того, кто постоянно провоцирует и нарушает. Надо было дисквал до конца сезона
Так а такая мера есть где-то в футбольных кодексах?
Они же сроки и размеры не сами придумывают?
Теперь у Талалаева будет 4 матча, чтобы спокойно пересмотреть момент и еще раз вспылить. Но уже дома
Ответ Хейтер всех Доннарум
Теперь у Талалаева будет 4 матча, чтобы спокойно пересмотреть момент и еще раз вспылить. Но уже дома
Нормально, выйдет из бана уже заряженным.
Ответ Хейтер всех Доннарум
Теперь у Талалаева будет 4 матча, чтобы спокойно пересмотреть момент и еще раз вспылить. Но уже дома
Что мешает смотреть с трибуны?
К следующему сезона Талалаев должен быть допущен только после заключения психиатрической комиссии
Ответ Рубин2003
К следующему сезона Талалаев должен быть допущен только после заключения психиатрической комиссии
Как сказал Григорян, если Талалаев обратится к психиатру, он оттуда уже не выйдет)
Акрону приготовиться
Талалаев по возвращению втащит Дзюбе
Ответ Влад Безруков
Акрону приготовиться Талалаев по возвращению втащит Дзюбе
Нет, там Стасик полевой) Но что подсказывает, что побриться.)
Офигеть. А почему Станковича за все кашмарили? Дак у него таких косяков и не было
Ответ Дмитрий Соболев
Офигеть. А почему Станковича за все кашмарили? Дак у него таких косяков и не было
Потому, что занимал место отечественных гениев тренерского цеха. Там Юран свободный был и прочие посетители студии Матч-ТВ, а работу дали какому-то Станковичу
Ответ alexey102rus
Потому, что занимал место отечественных гениев тренерского цеха. Там Юран свободный был и прочие посетители студии Матч-ТВ, а работу дали какому-то Станковичу
Согласен. А этого персонажа надо вообще от людей изолировать. Посмотрите на его лицо
4 матча, а Фабио Челестини вообще скоро уволят,может быть...Легко отделался Талалаев.
Ответ Сергей Круг
4 матча, а Фабио Челестини вообще скоро уволят,может быть...Легко отделался Талалаев.
А Челестини ангел?
Ответ Ravil Tazh
А Челестини ангел?
И Первым толкнул тренера игрок другой команды, ему ничего за это не будет?
А могли бы и в психушку положить, будь он ремесленником
Поделом! Пусть подумает над своим поведением. Совсем уже башню снесло!
Мало! Надо было дисквалифицировать до конца сезона!!
Материалы по теме
Юрист Чичеров об удалении Талалаева: «С удивлением узнал, что препятствие возобновлению игры официальным лицом – основание для красной. Можно подтаскивать дополнительный состав»
сегодня, 08:25Видео
Председатель попечительского совета «Балтики»: «Два болельщика ЦСКА провоцировали Талалаева. Огромной дисквалификации, надеюсь, не последует – это того не заслуживает»
сегодня, 06:35
«Может, у Талалаева мания величия. Он никогда не тренировал большие клубы и долго нигде не работал. Это его первый удачный сезон». Дьяков о тренере «Балтики»
вчера, 11:13
Рекомендуем
Главные новости
Челестини дисквалифицирован на один матч за удаление в матче с «Балтикой». Дополнительного бана не будет
1 минуту назад
Ямаль, Педри, Жоан Гарсия, Родри, Хейсен, Кубарси, Фермин, Ферран – в составе Испании на матчи с Сербией и Египтом
6 минут назад
Кейн, Беллингем, Рэшфорд, Палмер, Хендерсон, Магуайр, Райс, Сака – в составе Англии на матчи с Уругваем и Японией
33 минуты назад
Прокопов верно не назначил пенальти в пользу «Краснодара» после падения Батчи, решила ЭСК: «Макарчук стремился сыграть в мяч, соперник сам инициирует контакт, выставляя ногу»
34 минуты назад
Левников верно удалил Челестини в концовке матча с «Балтикой» и правильно не удалил Кармо и Облякова, решила ЭСК: «Тренер ЦСКА вошел в техническую зону с целью конфронтации»
43 минуты назад
Экс-хабвек «Локо» Лима о вечеринках: «Не знаю ни одного бразильца, кому бы они не нравились! Если на следующий день у вас нет тренировки, вы идете в ночной клуб, пьете и тусите»
48 минут назад
Карасев должен был удалить Соболева за «безрассудный контакт с головой» Умярова, решила ЭСК. Решения о неудалении Вендела и пенальти за фол Ву – правильные
50 минут назад
Шаронов о Linkin Park: «Настоящий – тот, где был Честер Беннингтон. Общество должно помогать таким людям. Все думают, что они купаются в славе, но они тоже живут в мире с проблемами»
сегодня, 10:46
ФИФА оштрафовала Израильскую ассоциацию за недостаточную борьбу с дискриминацией. Среди инцидентов – лозунги фанатов «Бейтара» о «расовой чистоте» и оскорбления арабов
сегодня, 10:45
Булыкин о ЦСКА: «Челестини уволят, если проиграют ближайшие 2-3 игры. Руководству станет ясно, что он и новые трансферы были не такими хорошими, как их преподносили»
сегодня, 10:44
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ланс» против «Анже», «ПСЖ» Сафонова проведет матч в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
10 минут назад
Расулов, Воронов, Васильев, Данилов, Окишор, Пестряков – в итоговом составе молодежной сборной России на товарищеские матчи в марте
сегодня, 10:58
Кафанов о вызове 5 вратарей в сборную: «Все играют стабильно хорошо. Трое еще не выходили в составе сборной, есть желание дать кому-то из них дебютировать»
сегодня, 10:45
Сильянов о целях «Локо» после вылета из Кубка: «Я уже ничего не хочу загадывать. В любой момент может наступить неудачный период. Лучше двигаться от игры к игре, стараясь побеждать»
сегодня, 10:30
Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Хоффенхайма», «Бавария», «Байер» и «Боруссия» сыграют в субботу
сегодня, 10:13
Клубы АПЛ еще на два сезона ограничили цену выездных билетов 30 фунтами
сегодня, 09:40
Шервуд о круге игроков «Челси» перед матчами: «Абсолютный позор, даже судья влезает туда. На месте Росеньора я бы спросил: почему вы начали делать это, когда я пришел?»
сегодня, 09:28
Кэррик о недовольстве Бруну партнерами на поле: «Не вижу проблем, если это исходит из лучших побуждений. Подталкивать друг друга полезно, это не что-то личное»
сегодня, 09:08
Капелло о записке Росеньора Гарначо при 0:3 с «ПСЖ»: «Он сошел с ума. Игрокам смешно, Алехандро будто спрашивал: «О чем вы мне говорите?»
сегодня, 08:35
Рекомендуем