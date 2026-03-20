  ФИФА оштрафовала Израильскую ассоциацию за недостаточную борьбу с дискриминацией. Среди инцидентов – лозунги фанатов «Бейтара» о «расовой чистоте» и оскорбления арабов
ФИФА оштрафовала Израильскую ассоциацию за недостаточную борьбу с дискриминацией. Среди инцидентов – лозунги фанатов «Бейтара» о «расовой чистоте» и оскорбления арабов

Ассоциацию футбола Израиля оштрафовали за эпизоды дискриминационного характера.

Дисциплинарный орган ФИФА оштрафовал Израильскую футбольную ассоциацию на 150 000 швейцарских франков (около 165 000 евро) за «серьезные и повторяющиеся нарушения» обязательств по борьбе с дискриминацией.

Утверждается, что израильская организация «не приняла конкретных и прозрачных мер против дискриминационного поведения». В отчете ФИФА, в частности, упоминаются лозунги о «расовой чистоте» и оскорбления в адрес арабских игроков со стороны фанатов «Бейтара», а также «политические и милитаристские сообщения», которые публиковали руководители профессиональных лиг и клуба «Маккаби» из Нетаньи в социальных сетях.

Как передает Le Parisien, при вынесении наказания ФИФА сочла ранее наложенные Израильской ассоциацией штрафы в отношении «Бейтара» недостаточными и расплывчатыми, поскольку они не были напрямую связаны с расистскими инцидентами. Также отмечается, что организация «не сделала ни одного публичного заявления с осуждением расизма, не запустила ни одной кампании по борьбе с дискриминацией и не предприняла шагов по содействию включению арабских или палестинских игроков».

Согласно решению, Израильская футбольная ассоциация должна выплатить две трети штрафа в течение 30 дней, а оставшуюся часть направить «на реализацию общего плана по обеспечению борьбы с дискриминацией». Кроме того, на трех ближайших домашних международных матчах она обязана разместить крупный и хорошо заметный баннер с надписью: «Football Unites the World – No to Discrimination» («Футбол объединяет мир – нет дискриминации»).

Кто выиграет ЛЧ?25161 голос
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Le Parisien
"лозунги о «расовой чистоте»"

Вспоминается оправдание некоторых про "вы что, они не могут быть нацистами, у них президент еврей"
Наших сразу отстранили без суда и следствия,этим-штраф!
Ну не отстранят же они сами себя)
Евреи и расовая чистота это конечно курам на смех)
Евреи могут быть расистами, и считать себя лучше других просто потому, что они евреи, а другие нет, вот это да, невероятно.
Мне кажется большинство евреев считают себя лучше других, только потому что они евреи
фифа, мок, цахал, нынешнее руководство Израиля- лучшая реклама антисемитизма в мире.
Только среди семитов есть куда более приятные народы чем евреи
Добрые, мирные израильтяне. Только все их обижают. А сами они образец нравственности! Никого не бомбят, ни оккупируют чужие земли, не выгоняют из домов. 👆
Ну а какие претензии к нации, которая геноцид другого народа несколько тысячелетий отмечает как день своего спасения?
Значит только из-за этого!?
Тот которого поймали "с хвостом под мостом", явно что-то знал
Фифа уже записали в антисемистскую организацию?
"Труд освобождает"* так, напомнил кое кому
Каждому своё.
Рекомендуем
Главные новости
Ямаль, Педри, Жоан Гарсия, Родри, Хейсен, Кубарси, Фермин, Ферран – в составе Испании на матчи с Сербией и Египтом
5 минут назад
Кейн, Беллингем, Рэшфорд, Палмер, Хендерсон, Магуайр, Райс, Сака – в составе Англии на матчи с Уругваем и Японией
32 минуты назад
Прокопов верно не назначил пенальти в пользу «Краснодара» после падения Батчи, решила ЭСК: «Макарчук стремился сыграть в мяч, соперник сам инициирует контакт, выставляя ногу»
33 минуты назад
Левников верно удалил Челестини в концовке матча с «Балтикой» и правильно не удалил Кармо и Облякова, решила ЭСК: «Тренер ЦСКА вошел в техническую зону с целью конфронтации»
42 минуты назад
Экс-хабвек «Локо» Лима о вечеринках: «Не знаю ни одного бразильца, кому бы они не нравились! Если на следующий день у вас нет тренировки, вы идете в ночной клуб, пьете и тусите»
47 минут назад
Карасев должен был удалить Соболева за «безрассудный контакт с головой» Умярова, решила ЭСК. Решения о неудалении Вендела и пенальти за фол Ву – правильные
49 минут назад
Талалаев дисквалифицирован на 4 матча РПЛ и оштрафован на 300 тысяч рублей после удаления в матче с ЦСКА
59 минут назадВидео
Шаронов о Linkin Park: «Настоящий – тот, где был Честер Беннингтон. Общество должно помогать таким людям. Все думают, что они купаются в славе, но они тоже живут в мире с проблемами»
сегодня, 10:46
Булыкин о ЦСКА: «Челестини уволят, если проиграют ближайшие 2-3 игры. Руководству станет ясно, что он и новые трансферы были не такими хорошими, как их преподносили»
сегодня, 10:44
«Ювентус» готов предложить Бернарду контракт по схеме «3+1» с зарплатой 7-8 млн евро. Хавбек «Сити» летом станет свободным агентом, он интересен и «Барсе»
сегодня, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ланс» против «Анже», «ПСЖ» Сафонова проведет матч в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
9 минут назад
Уже послезавтра «Локомотив» сыграет с «Акроном». Приходите всей семьей на матч красно-зеленых – получайте скидку по промокоду СПОРТС30
57 минут назадРеклама
Расулов, Воронов, Васильев, Данилов, Окишор, Пестряков – в итоговом составе молодежной сборной России на товарищеские матчи в марте
59 минут назад
Кафанов о вызове 5 вратарей в сборную: «Все играют стабильно хорошо. Трое еще не выходили в составе сборной, есть желание дать кому-то из них дебютировать»
сегодня, 10:45
Сильянов о целях «Локо» после вылета из Кубка: «Я уже ничего не хочу загадывать. В любой момент может наступить неудачный период. Лучше двигаться от игры к игре, стараясь побеждать»
сегодня, 10:30
Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Хоффенхайма», «Бавария», «Байер» и «Боруссия» сыграют в субботу
сегодня, 10:13
Клубы АПЛ еще на два сезона ограничили цену выездных билетов 30 фунтами
сегодня, 09:40
Шервуд о круге игроков «Челси» перед матчами: «Абсолютный позор, даже судья влезает туда. На месте Росеньора я бы спросил: почему вы начали делать это, когда я пришел?»
сегодня, 09:28
Кэррик о недовольстве Бруну партнерами на поле: «Не вижу проблем, если это исходит из лучших побуждений. Подталкивать друг друга полезно, это не что-то личное»
сегодня, 09:08
Капелло о записке Росеньора Гарначо при 0:3 с «ПСЖ»: «Он сошел с ума. Игрокам смешно, Алехандро будто спрашивал: «О чем вы мне говорите?»
сегодня, 08:35
Рекомендуем