ФИФА оштрафовала Израильскую ассоциацию за недостаточную борьбу с дискриминацией. Среди инцидентов – лозунги фанатов «Бейтара» о «расовой чистоте» и оскорбления арабов

Ассоциацию футбола Израиля оштрафовали за эпизоды дискриминационного характера.

Дисциплинарный орган ФИФА оштрафовал Израильскую футбольную ассоциацию на 150 000 швейцарских франков (около 165 000 евро) за «серьезные и повторяющиеся нарушения» обязательств по борьбе с дискриминацией.

Утверждается, что израильская организация «не приняла конкретных и прозрачных мер против дискриминационного поведения». В отчете ФИФА, в частности, упоминаются лозунги о «расовой чистоте» и оскорбления в адрес арабских игроков со стороны фанатов «Бейтара», а также «политические и милитаристские сообщения», которые публиковали руководители профессиональных лиг и клуба «Маккаби» из Нетаньи в социальных сетях.

Как передает Le Parisien, при вынесении наказания ФИФА сочла ранее наложенные Израильской ассоциацией штрафы в отношении «Бейтара» недостаточными и расплывчатыми, поскольку они не были напрямую связаны с расистскими инцидентами. Также отмечается, что организация «не сделала ни одного публичного заявления с осуждением расизма, не запустила ни одной кампании по борьбе с дискриминацией и не предприняла шагов по содействию включению арабских или палестинских игроков».

Согласно решению, Израильская футбольная ассоциация должна выплатить две трети штрафа в течение 30 дней, а оставшуюся часть направить «на реализацию общего плана по обеспечению борьбы с дискриминацией». Кроме того, на трех ближайших домашних международных матчах она обязана разместить крупный и хорошо заметный баннер с надписью: «Football Unites the World – No to Discrimination» («Футбол объединяет мир – нет дискриминации»).