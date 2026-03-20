  Шаронов о Linkin Park: «Настоящий – тот, где был Честер Беннингтон. Общество должно помогать таким людям. Все думают, что они купаются в славе, но они тоже живут в мире с проблемами»
Шаронов о Linkin Park: «Настоящий – тот, где был Честер Беннингтон. Общество должно помогать таким людям. Все думают, что они купаются в славе, но они тоже живут в мире с проблемами»

Тренер «Динамо» Роман Шаронов в интервью поделился мнением о новом составе группы Linkin Park.

– Недавно в ОАЭ был концерт Linkin Park.

 – Для меня настоящий Linkin Park – тот, в котором был Честер Беннингтон. Но это мое мнение. Фанаты имеют полное право считать по-другому. Это решение группы. Просто я вижу так.

– Никогда не были на их концерте при Честере?

 – Нет. Я бы сходил, конечно. Но так получилось…

– Я в какой-то степени даже был обижен на него из-за того, что больше никогда не увижу ту группу.

 – К сожалению, так бывает. Я даже видел ролик, как на эту тему высказались Джеймс Хэтфилд и Кори Тейлор. Они говорили, что общество должно помогать людям, которые хотят сделать этот шаг, как Честер.

Все думают, что они купаются в славе, но на самом деле нет. Они тоже живут в мире, где есть определенные проблемы. Хэтфилд как раз говорил, что надо в целом помогать всем людям, – сказал Шаронов.

Беннингтон был вокалистом Linkin Park с 1999 года. В 2017 году музыкант совершил самоубийство. В 2024 году новой вокалисткой группы стала Эмили Армстронг.

Шаронов о любимой музыке: «Оззи, Metallica, на третьем месте – Slipknot с Кори Тейлором. Раньше там была Nirvana. Глубина слов, смысл для меня важны»

Майк Шинода:
Для меня настоящее Динамо Москва – то, в котором был Лев Яшин.
Лучшее, что мог сделать Linkin Park для сохранения памяти о Честере, - это продолжить выступать. Ребята и Эмили - молодцы, что не побоялись сравнений.
Помогать конкретному человеку дело не общества, а корректных людей: родственников, друзей. Претензия к "обществу" - либо наивность, либо уход от ответственности.
Ответ Sedoy4uhonec
Это не претензия, а констатация факта. Ответ журналисту, который считает, что певец его обидел - по факту же его обидел весь мир, если видеть обиды(хотеть обидеться). Или никто не обидел, если принять мир и общество такими какими они есть.
Сплошная тавтология, как лишнее напоминание постоянства людской несовершенной сути.
Ответ Sedoy4uhonec
Полагаю речь о желающих уйти из жизни, и тут ответ вполне уместен, в силах общества развивать проблемы внимания к депрессии, ментальному здововью.
Середина 00-ых, помню как бежал из школы домой, чтобы включить MTV и посмотреть хит парад. Линкин парк, Лимп Бизкит, Рамштайн, КиШ, Земфира, Би2, Scooter, Prodigy, Ozzy и многие другие крутые хиты. Сейчас какой музыкальный канал не включи, везде булкотряс с однотипными битами
Ответ Джек Потрошитель
+ Ария, Кипелов, Pain и даже Nightwish.
Ответ Джек Потрошитель
По сути вырос на этом канале, обсуждали с одноклассниками чарты эти и помимо этого сколько крутых программ было. Если телеканал, то только такой
Давайте я еще накидаю.
Настоящий Nightwish - тот который с Тарьей.
Настоящая Ария - та, которая с Кипеловым.
Настоящий Megaherz - тот который с Алексом Весельски
Настоящие Блестящие - те которые с Жанной Фриске
Короче, раньше было лучше, инфа 100.
Ответ schwein
Настоящий Мерседес - то который с Бенцом
Лично для меня новый Линкин парк другая группа, но никакого негатива к ним нет. Если сами музыканты так решили, то пусть.
Linkin конечно мне нравятся , ну при чем тут спорт , только то что какой-то там Шаронов высказался , не смешите народ такими статьями писаки.
In the End, it doesn’t even matter.

Кстати, сегодня Честеру могло исполниться 50 лет
БЛИН КАК ЖЕ ОН ШАРИТ НУ ППЦ ВАЩЕ РЕСПЕКТ ЕЕЕЕ РОЦК БЛИН ОН РАЗБИРАЕТСЯ ВАЩЕ КАПЕЦ ОН КРУТОЙ РОКЕР ЧИ ПАНК К
Это какой-то крик о помощи от Романа? Близкие, пожалуйста присмотритесь к человеку.
