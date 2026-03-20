Шаронов о Linkin Park: «Настоящий – тот, где был Честер Беннингтон. Общество должно помогать таким людям. Все думают, что они купаются в славе, но они тоже живут в мире с проблемами»

Шаронов: для меня настоящий Linkin Park – с Честером Беннингтоном.

Тренер «Динамо » Роман Шаронов в интервью поделился мнением о новом составе группы Linkin Park.

– Недавно в ОАЭ был концерт Linkin Park.

– Для меня настоящий Linkin Park – тот, в котором был Честер Беннингтон. Но это мое мнение. Фанаты имеют полное право считать по-другому. Это решение группы. Просто я вижу так.

– Никогда не были на их концерте при Честере?

– Нет. Я бы сходил, конечно. Но так получилось…

– Я в какой-то степени даже был обижен на него из-за того, что больше никогда не увижу ту группу.

– К сожалению, так бывает. Я даже видел ролик, как на эту тему высказались Джеймс Хэтфилд и Кори Тейлор. Они говорили, что общество должно помогать людям, которые хотят сделать этот шаг, как Честер.

Все думают, что они купаются в славе, но на самом деле нет. Они тоже живут в мире, где есть определенные проблемы. Хэтфилд как раз говорил, что надо в целом помогать всем людям, – сказал Шаронов.

Беннингтон был вокалистом Linkin Park с 1999 года. В 2017 году музыкант совершил самоубийство. В 2024 году новой вокалисткой группы стала Эмили Армстронг.

