15 комментариев

Игорь Сергеев с детства за «Балтику».

«Балтика» спустя четверть века вернулась в сильнейший дивизион страны. Довольно символично, что юридически повышение в классе помог оформить ее экс-тренер Евгений Калешин, чей «Акрон» отнял очки у «Алании». Но, конечно, это мелочи в сравнении с заслугой штаба Сергея Игнашевича – иногда казалось, что Калининград в Первой лиге навсегда.

Хочется бесконечно повторять мантру: «Балтика» в РПЛ.

Спустя годы кажется, что только благодаря «Балтике» я увлекся футболом, а писать про спорт начал ради того, чтобы когда-нибудь написать этот текст – про любовь к команде из родного города .

Эта история началась тридцать лет назад. Возможностей смотреть футбол тогда было немного – особенно, если тебе десять, а телевизор показывает полтора канала. К моменту первого похода на «Балтику» мой футбольный опыт был полярным – ТВ-картинка эпического похода «Спартака» в Кубке Кубков-1992/93 (откуда на всю жизнь запомнил португальского рефа Жорже Монтейру Коруаду и бельгийский «Антверпен») максимально контрастировала с домашними матчами озерского «Мотора» (небольшой городок на востоке региона) в областном первенстве.

В ноябре 93-го я все-таки уговорил отца отвести меня на «Балтику», но из-за его занятости на работе попали мы на стадион минут за пятнадцать до конца матча с все-равно-с-кем.

Архитектурная особенность самого старого футбольного стадиона в России, кроме винтажной арки на входе, предполагала подъем на северную трибуну по широкой лестнице с тыльной стороны – этакая грань пирамиды Кукулькана. В результате ты сразу оказывался в самой высшей и выгодной точке обозрения.

Увиденная картинка изумила и осталась в памяти навсегда: изумрудный газон, свет прожекторов, электронное табло, десятитысячная ревущая толпа. Тогда еще не было кресел и билетов с местами – болельщики теснились на деревянных скамейках, а опоздавшим оставалось смотреть матч стоя на последнем ряду или в проходах. И там тоже было битком, везде было битком. Во вторник. В ничего не решающем матче с кисловодским «Асмаралом» в зоне «Запад» Первой лиги 1993 года, где «Балтика» шла четвертой и уже мало на что претендовала.

Через пять минут мое неокрепшее сознание получило новую дозу эндорфинов – Дмитрий Силин забил гол на 81-й минуте и нулевая ничья превратилась в победу «Балтики». В тот момент стадион сошел с ума. Я тоже, но на гораздо больший период. До начала нулевых я не пропустил ни одного домашнего матча.

Настоящая футбольная любовь бывает только одна – и у меня она случилась с первого взгляда.

В 1994-м Первую лигу объединили в единый чемпионат, из которого в Высшую выходили две команды. «Черноморец», «Ростсельмаш» и «Балтика» практически весь сезон шли в первой тройке. Калининградцы все время чуть-чуть отставали и все решалось в самом конце сезона – в домашнем матче с «Ростсельмашем» нужна была только победа. Но случилась ничья 1:1. После ответного гола будущего главного тренера ростовского клуба Сергея Балахнина на стадионе слышался шум Балтийского моря и крик местных чаек – настолько было тихо. «Балтика» еще на сезон осталась в Первом дивизионе.

Лучшая лига мира образца девяностых вообще была довольно колоритным турниром. Я тогда уже занимался в клубной футбольной школе, одним из развлечений был просмотр тренировок гостевых команд на главном поле – чтобы взять автограф у кого-то из звезд Первой лиги.

Однажды приезжала «Заря» из Ленинск-Кузнецкого. Все ожидаемо искали глазами «звезд» Сергея Топорова и Евгения Бурдинского, хотя никто толком не знал, как они выглядят. Поэтому спрашивали у самих игроков. Кто-то из них посоветовал взять автограф у щупленького юноши с формулировкой: «У него брат играет в «Динамо» . Аргумент. Я подошел, он неловко улыбнулся и расписался – было ощущение что это первый автограф в его карьере. Скромным юношей оказался Алексей Смертин – будущий капитан сборной России и игрок «Челси».

В 1995-м «Балтика» просто выжгла все на своем пути к Высшей лиге, забронировав повышение за восемь туров до финиша. Под руководством Леонида Ткаченко сформировался будущий костяк – Андрей Малай, Максим Низовцев, Андрей Дементьев, братья Беслан и Руслан Аджинджалы (которых кроме как Бес и Рус не называли), Дмитрий Силин и Сергей Булатов.

После победного матча с «Ураланом» команду около часа не отпускали с поля по скандирование «Бал-ти-ка». Игроки сделали два десятка кругов почета.

Кстати, в том сезоне вместе с «Балтикой» в Высшую лигу поднялся и «Зенит» под руководством Павла Садырина. Напряжение в упорных матчах «Балтики» с клубом из Санкт-Петербурга элегантно заземлял титульный спонсор будущего чемпиона России – пивоваренная компания «Балтика».

Долгожданный дебютный матч в элите (с нижегородским «Локомотивом») сопровождался тревожными слухами о переносе. Из-за суровой мартовской погоды всегда идеальный калининградский газон обледенел. Говорят, поле приводили в порядок авиационными деайсерами. Для меня это название тогда стойко ассоциировалось с персонажами «Мортал Комбат», но в реальности деайсеры – специальная техника для противообледенительной обработки взлетных полос. И она мало что оставила от газона.

Сам матч шокировал. Ошибки звездного по тем меркам вратаря-новичка Валерия Шантолосова, голы пары Мухаммадиев-Гецко – не самый статусный нижегородский «Локомотив» Валерия Овчинникова увез заслуженную победу 3:1. А на трибунах загрустили: это просто не наш уровень. Но грусть заглушило волнение от следующего домашнего соперника – «Спартака»!

В составе Юрий Никифоров, Андрей Пятницкий, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Валерий Шмаров. Только отчаянные единицы из двадцати тысяч болельщиков (стадион официально вмещал тысяч на пять меньше) верили в положительный результат, больше пришли посмотреть на спартаковцев.

Полоса «СЭ» об одном из матчей «Спартака» в Калининграде

В дебюте Дмитрий Силин прошел по правому флангу и безнадежно прострелил, но Александр Липко срезал в ворота Руслана Нигматуллина. Я сидел в метрах семи от точки прострела и наблюдал всю «комбинацию» – уверен, это было какое-то колдовство. Других объяснений, как мяч попал в ворота, у меня нет. «Спартак» должен был отыгрываться через пятнадцать минут, но Александр Помазун отразил могучий пенальти Никифорова. «Балтика» дотерпела и победила. Город в очередной раз сошел с ума. Этот уровень оказался нашим.

Звучит банально, но каждый матч в Калининграде был настоящим городским праздником. Неслучайно «Балтика» считалась домашней командой – в дебютный сезон 32 из 46 очков взяли на своем стадионе. Кроме «Спартака» обыгрывали другие топ-клубы тех времен – «Аланию» и ЦСКА.

Казалось, из ниоткуда в клубе появлялись будущие лидеры. Еще в Первом дивизионе взяли Максима Низовцева из костанайского «Химика», после повышения приходили Василий Баранов из речицкого «Ведрича-97» (Беларусь) и Андрей Федьков из кременчугской «Кремени». Звезд приглашали, конечно, не из топ-клубов – Валерий Шантолосов приехал из Нижнего, Виктор Навоченко из Камышина, Вячеслав Даев из Самары. В майке последнего я как-то отыграл целый год чемпионата города в своей возрастной категории. Форму главной команды прошедшего сезона обычно отдавали в детскую школу, я немного опоздал и мне досталась не самая статусная четверка, хотя играл ближе к атаке.

Детский футбол в середине девяностых – специфическое явление. Успехи «Балтики» придали импульс местным мальчишкам – только в моей возрастной категории было две команды. Летом занимались на поле посыпанном какой-то крошкой (называли его «гаревым» – сейчас там изумрудный искусственный газон), но чаще где придется – чтобы подзаработать клуб сдавал территории стадиона под авторынок. Зимой тренировались в обычном зале завода «Стройдормаш» в не самом благополучном Балтрайоне (меня часто выручало, что я там вырос и был своим). Клуб стабильно обеспечивал только мячами, остальное обычно покупали в секонд-хендах. Помню, как однажды два парня играли в одной паре обуви по очереди. Из моей команды хотя бы до уровня Первой лиги так никто и не добрался, но, кажется клубная школа играла другую социальную функцию. Уверен, футбол многих оградил от деструктивного «влияния улицы».

Вернемся к главной команде. Сейчас это кажется невероятным, но тогда актуальный результат гостевого матча можно было узнать только через трансляцию на культовом для региона «Радио-БАС» (первая негосударственная радиостанция в Калининграде, где БАС – «Балтийский Аудио Сервис»).

А детали узнавали через «СЭ», который тогда приходил в регион с опозданием на день. Дорога в школу неизменно проходила через очередь в киоск «Пресса». Иногда свежий номер разбирали с самого утра – приходилось упрашивать продавщицу откладывать один экземпляр.

Про переходы футболистов иногда узнавали еще позже. Так о трансферах Сергея Герасимца в «Зенит» и Василия Баранова в «Спартак» я узнал из просмотров обзоров очередного тура в «Футбольном клубе», когда они уже дебютировали в новых командах.

Какой-то концентрированной картинки от тех сезонов в Высшей лиге в памяти не осталось. Это был непрерывный футбольный праздник.

Девятое место второго сезона воспринималось как должное после сенсационного седьмого в дебютном. Старт третьего не предвещал беды, но «Балтику» сильно подкосили финансовые проблемы и участие в Кубке Интертото. Команда завершала чемпионат на ободах, но в вылет не верилось.

Ключевой момент – поражение от прямого конкурента «Черноморца» за два тура до конца. Максимально странный матч с максимально странным судейством Лом-Али Ибрагимова. Последующая яркая победа над «Зенитом» оказалось прощанием Калининграда с элитной лигой на четверть века. После того матча команду приветствовали так же, как после выхода в Высший дивизион – благодарность болельщиков за три года футбольного праздника. В финальном туре оставались чисто математические шансы, но «Балтика» уступила «Локомотиву» и снова оказалась в Первой лиге.

Потом было отрицание . Казалось, произошло недоразумение, команда точно вернется обратно через сезон. Несмотря на смену тренерского штаба (Леонид Ткаченко покинул клуб), сохранился костяк, в атаку удачно добавился будущий нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких.

Гнев . «Балтика» шла в лидерах. Но после после первого круга футболисты неожиданно публично выступили против главного тренера Владимира Дергача, последовала отставка и никчемное пятое место. Клуб покинули почти все игроки основы.

Торг . После пары вылетов во Вторую лигу в нулевых место в Первой лиге казалось нормой.

Депрессия вообще растянулась на две декады. Менялись стадионы, руководство, тренеры, футболисты, даже маскоты и эмблемы. Но результат глобально оставался тем же. То находилась в шаге от стыков, то оставались в лиге не по спортивному принципу (со второй лиги не было кандидатов на повышение), то губернатор просил сбавить обороты, потому что область не тянула уровень Высшей лиги (тут на некоторое время возвращался гнев).

Принятие так и не случилось. Его просто не могло быть… Любовь предполагает мечту.

Хочется ущипнуть себя и осознать это еще раз – «Балтика» в РПЛ. Душевные терзания длиной в четверть века позади.

Любовь города к клубу и ощущение праздника те же, что и в 90-х – на первый матч после официального выхода в РПЛ (с «Рубином») продали все билеты на 35-тысячный стадион. Можно заново привыкать к аншлагам и «балтийской волне».

В любимый город наконец-то вернулся элитный футбол.

Фото: ; РИА Новости/Виталий Невар; fc-baltika.ru