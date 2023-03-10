60 комментариев

Разбор Игоря Сергеева.

После трагической смерти аргентинского форварда Эмилиано Салы прошло уже больше четырех лет, но «Кардифф Сити» и «Нант» продолжают выяснять отношения в судах.

По информации издания L’Équipe, валлийский клуб, который прямо сейчас в одной строчке от вылета из Чемпионшип, обратился в Коммерческий суд Нанта с требованием возместить космические 112 млн евро ущерба, понесенные после авиакатастрофы самолета с Салой на борту.

Откуда такая сумма и почему они бодаются в судах до сих пор?

«Кардифф» проиграл в CAS, но вопрос ущерба там не поднимался

Сначала кратко хронология тех трагических событий. В конце января 2019 года «Кардифф» приобрел Салу у «Нанта» за рекордные для клуба 17 млн евро. После медицинского осмотра в Кардиффе аргентинец прилетел во Францию на один день, чтобы попрощаться с партнерами и забрать вещи. При обратном перелете на небольшом одномоторном самолете Piper Malibu над Ла-Маншем произошла авиакатастрофа. Обломки фюзеляжа самолета и тела погибших (в кабине было двое – Сала и пилот) нашли только через две недели недалеко от Нормандских островов на глубине 63 метров.

На момент смерти «Кардифф» не оплатил трансфер, поэтому стороны в суде определяли, состоялся ли переход юридически. После нескольких лет разбирательств в различных инстанциях ФИФА и Спортивного арбитражного суда (CAS) решение приняли в пользу «Нанта». В августе 2022 года при рассмотрении апелляции валлийцев CAS окончательно постановил, что «трансфер футболиста был полностью завершен до его смерти», но «Кардифф» обязан выплатить не всю сумму трансфера – только первый оговоренный транш в 6 млн евро.

Решение ожидаемо не устроило валлийцев, они считали, что суд не учел ответственность «Нанта» за аварию.

Но CAS справедливо разъяснил, что международный спортивный арбитраж (а также в ФИФА) устанавливает только фактические процедурные моменты – ответственность за смерть игрока не может влиять на обязательства по выплате трансферного сбора.

Простыми словами: ущерб не стоит путать с финансовыми обязательствами по сделке.

«Кардифф» не хотел платить, пока не получил трансферные баны

«Кардифф» не спешил с выплатами, надеясь, что рано или поздно добьется своего. Не вышло.

За отказ от обязательств сначала получили бан на три трансферных окна от ФИФА, который сняли только в январе этого года после оплаты 6 млн евро (8 млн с учетом набежавших процентов).

Одновременно запрет ввела и Английская футбольная лига (EFL), правила которой оказались жестче. После выплат бан сняли лишь частично.

По правилам EFL клубу, не оплатившему сбор за трансфер, запрещено регистрировать игроков до конца следующего сезона. Несмотря на запоздалые выплаты, «Кардифф» до лета 2024 года не может платить какие-либо трансферные или компенсационные сборы за новичков, то есть клубу доступны подписание свободных агентов и бесплатная аренда.

«Кардифф» пытается оспорить запрет – пока безуспешно.

Теперь суд переносится во Францию. Что там будут выяснять?

Очевидно, что юристы «Кардиффа» уцепились за формулировку – вопросы ответственности и ущерба не рассматриваются ФИФА или CAS.

Более того, он придумали довольно хитрый ход. По следам получили позицию Швейцарского федерального суда, что дело Салы в части компенсаций ущерба выходит за пределы юрисдикции CAS и может решаться только гражданскими судами.

«Это не сюрприз, и клуб уже подготовил отдельный судебный иск, который будет подан немедленно, поскольку «Нант» должен нести ответственность за аварию, организованную их агентом», – сообщил «Кардифф» 9 мая

Отсюда иск в суд Нанта – по месту ответчика. И это совсем другой процесс, не имеющий связи с разбирательством в CAS.

Почему «Кардифф» считает «Нант» ответственным за смерть Салы?

Со стороны французов в сделке активно участвовали Уилли Маккэй и его сын Марк. Маккэй-старший не имел необходимой агентской лицензии на момент сделки, а в 2015 году и вовсе обанкротился.

Как раз с 2015 года правила ФИФА запрещают клубам и игрокам работать с посредниками без необходимой аккредитации – эти люди не могут вести переговоры и любым другим способом содействовать сделке.

Поэтому формально сделкой по заданию «Нанта» за 10 процентов от суммы трансфера занимался Маккэй-младший, у которого такая лицензия была. Фактически же почти все переговоры с игроком и клубами вел его отец. «Зачем регистрироваться, если зарегистрирован мой сын?» – отвечал Уилли на вопрос The Guardian о работе без аккредитации.

Именно Уилли лично организовал тот самый трагический перелет для Салы. Самолетом управлял пилот без коммерческой лицензии, позволяющей перевозить пассажиров за вознаграждение. Сала не знал ничего об этом.

По инициативе «Кардиффа» с 2020 года прокуратурой Нанта ведется отдельное расследование тех событий. Маккэй настаивает, что не знал, на каком самолете и с каким пилотом полетит Сала.

В общем, «Кардифф» считает виновным «Нант», так как сделкой занимался агент без соответствующего разрешения.

Здесь смущает одна нестыковка. Получается, «Кардифф» сам обсуждал трансфер с неаккредитованным агентом, хотя это запрещено правилами.

В чем ущерб? Валлийцы считают, что с Салой в составе клуб остался бы АПЛ

По информации L’Équipe, «Кардифф» требует от «Нанта» 100 млн евро как компенсацию за «упущенную выгоду», 10 млн как возмещение выплаченных средств по решению CAS (это уже с процентами) и еще 2 млн за «репутационный ущерб». В соответчиках – Уилли Маккэй и его сын Марк.

Под упущенной выгодой «Кардифф» главным образом понимает финансовые потери от вылета из АПЛ в сезоне-2018/2019, а также выгоду от будущей перепродажи Эмилиано Салы.

Возможно, валлийский клуб так решает финансовые проблемы. Операционный убыток за прошлый сезон составил 28,9 млн фунтов, общие долги оцениваются в 123,4 млн (из них 73 млн должны семье своего владельца Винсента Тана).

Реакция «Нанта» на 100-миллионный иск лаконична: «Это новая демонстрация безжалостности «Кардиффа» в этом деле».

Французы в свою очередь обещают потребовать компенсацию репутационного ущерба, причиненного этой «неправомерной процедурой».

Заседание в коммерческом суде Нанта назначено на 22 июня.

Фото: East News/AP Photo/Michel Euler, STR / NOTICIAS ARGENTINAS / AFP; Gettyimages.ru/Michael Steele