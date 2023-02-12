Карри-бизнесмен сейчас богаче Карри-игрока.

Да-да. Согласно самым свежим подсчетам Forbes суперзвезда «Голден Стэйт» зарабатывает за пределами баскетбольной площадки больше, чем в ее периметре – 52 млн долларов против 48,1 млн. Напрашивается упоминание, что у Стефа прямо сейчас самая большая годовая зарплата с истории НБА, а уже совсем скоро он первым в лиге перемахнет через психологический 50-миллионный рубеж (51,9 миллиона долларов за сезон-2023/24).

И если за воображаемые королевские скобки вынести бизнес-империю имени Леброна, то в баскетбольном измерении финансового процветания следующим стабильно идет именно Карри. Так что этих парней объединяет не только роддом в Акроне, штат Огайо, или великие противостояния в плей-офф, но и постоянное соседство в ежегодном топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира . Из НБА третьим в этой роскошной метрике стабильно маячит Кевин Дюрэнт.

Бизнес-репутация Карри настолько крепкая, что однажды канадский мошенник собрал у инвесторов миллионы долларов на совместный бизнес со звездой НБА. Загвоздка одна: сам Стеф оказался не в курсе суперперспективного стартапа по производству напитков. Просто никакого бизнеса не было.

Но давайте обо всем по порядку – сначала детально погрузимся в бизнес-империю Карри.

Десять лет назад Карри ушел от Nike из-за «неуважения». На переговорах коверкали его имя, а в презентации был другая звезда НБА

Отмотаем пленку на конец нулевых. Когда Карри пришел в лигу в 2009 году под седьмым номером драфта, он не был нарасхват у рекламодателей. Но менеджеры Nike все-таки разглядели в щуплом новичке инвестиционные перспективы и дали четырехлетний контракт.

Здесь необходимо лирическое отступление. Стеф с детства фанател от Nike – носил обувь с галочкой в школьных командах и колледже. Так что, это было сотрудничество мечты. По признанию Карри кроссовки Nike Zoom Hyperfuse, в которых он набрал памятные 54 очка в Madison Square Garden 28 февраля 2013 года, до сих пор бережно хранятся в его доме в районе Ист-Бэй. «Я определенно сохранил все свои любимые [кроссы] в память о том, как развивалась моя карьера», – как-то поделился сокровенным Карри.

В межсезонье-2013 настало время переговоров по новой сделке с Nike. Но спортивный гигант проявлял не очень большую заинтересованность. Есть версия, что Nike просто перестраховывался из-за травмы лодыжки Карри, которая могла негативно повлиять на его карьеру – значит, окупаемость инвестиций.

На тот момент Nike вместе с «дочкой» Jordan Brand заключил контракты с 74% игроков НБА, а рынок всех баскетбольных кроссовок был занят ими на 95%. Стеф уже успел показать определенный класс, но все командные и персональные титулы были только впереди.

Был еще один важный момент. Карри принципиально хотел возглавить спонсируемый Nike лагерь для перспективных игроков. На него самого в молодости неизгладимое впечатление произвело участие в подобном лагере под руководством Криса Пола. Для Стефа это был совсем не вопрос денег. Но Nike тем летом сделал выбор в пользу Кайри Ирвинга и Энтони Дэвиса.

Но дело дошло до переговоров, ход которых изданию ESPN детально поведал Делл Карри, отец Стефа и экс-игрок НБА. Августовская встреча на втором этаже отеля Oakland Marriott началась с того, что один из официальных лиц Nike случайно назвал Стефена «Стеф-оном». Ну ок. Карри-старший даже подумал, что это такой маркетинговый ход – обыграли альтер-эго Стива Уркела из лампового ситкома «Дела семейные».

Но комедия продолжалась. На первом же слайде персональной презентации «под клиента» было указано имя… Кевина Дюрэнта, предположительно, случайно оставшееся от такой же встречи с Кей-Ди. «После я перестал обращать на это внимание», – вспоминал Делл. Журналист Итан Штраусс лихо охарактеризовал серьезность такого делового предложения как «одготовленное студентом колледжа с похмелья».

По словам Карри-старшего, не было признаков, что Стефа видят как лицо Nike. «Их спортсмены распределены по определенным уровням, – объяснял Делл. «У них есть Кобе, Леброн и Дюрэнт, которые были их тремя главными парнями. Если бы мы подписали с ними контракт, были бы на втором уровне».

По итогам переговоров с Nike Делл Карри написал своему сыну следующее резюме: «Не бойся пробовать что-то новое».

«Кража века» в мире спортивных брендов

Перед сезоном 2013/14 Стеф заключил сделку на 4 миллиона в год с не самым очевидным претендентом – американским производителем спортивной одежды и экипировки Under Armour, который тогда испытывал проблемы с продвижением бренда. Им была нужна свежая икона спорта – они рискнули. Стефу нужна была роль иконы свежего спортивного бренда – все пошли ва-банк.

Вообще не спойлер, что обе стороны сорвали джекпот.

Уже в том сезоне Стеф съездил на свой первый Матч всех звезд НБА и попал во вторую сборную сезона, а через год были первый чемпионский перстень и MVP сезона. В марте 2016 года аналитик Morgan Stanley Джей Соул оценил стоимость бренда Карри для Under Armour в более чем в 14 миллиардов долларов. Только с начала того года продажи баскетбольной обуви бренда в США выросли более чем на 350%. Объем продаж именной линейки кроссовок Стефа Карри стали больше, чем у Леброна, Кобе и всех остальных игроков лиги, кроме Майкла Джордана.

В настоящее время Стеф владеет долей в компании, а также дочерней компанией Curry Brand, которую многие считают конкурентом бренда Nike Jordan. В марте стороны заранее продлили до конца баскетбольной карьеры соглашение, которое истекало только через год. Условия не раскрываются, но они явно выше предыдущих оценочных 20 миллионов в год. Ходят слухи о пожизненном контракте с оценкой в 1 миллиард долларов.

В спортивном мире сделка 2013 года между Under Armour и Стефом Карри вошла в историю как маркетинговое ограбление века. Делл Карри уверен, что менеджеры Nike явно задели самолюбие сына, чем только помогли – добавили реактивного топлива в его карьеру.

Карри рулит бизнесом с сокурсником из колледжа, а один из стартапов помог продвинуть Дуэйн «Скала» Джонсон

С 2017 года инвестиционным портфелем Стефа Карри занимается собственная компания SC30 Inc. Для управления личными активами Стеф привлек своего давнего знакомого – бывшего партнера по команде колледжа Дэвидсон Брайанта Барра. Последний так и не стал баскетбольным профи, но получил степень и до этого довольно успешно трудился в… Nike.

Именно в 2017 году Карри впервые появился в спортивном топе Forbes. За пять лет друзья успешно инвестировали в десяток самых различных компаний, которые принесли десятки миллионов прибыли.

Например, приложение для мобильных покупок Super и онлайн-поиска барберов Squire, платформы личных финансов Kikoff и финансовых решений для студентов Mos, тренажер на основе искусственного интеллекта Tonal и ресурс по поиску частных тренеров для начинающих спортсменов CoachUp.

Образовательная программа Guild Education – одна из самых успешных инвестиций Карри. Она помогает крупным компаниям определять, кому из сотрудников нужно компенсировать кредиты за полученное образование. На момент его первичных инвестиций компания оценивалась в 1 млрд долларов, через три года – уже 4,4 млрд.

В 2018 году Стеф вложил около 37 миллионов долларов в киберспортивную компанию TSM. За пару лет оценочная стоимость TSM выросла вдвое.

Интернет-банкинг для подростков Step – неизвестно, сколько именно средств вложил Карри и сколько заработал, но имиджевые бонусы ощутимы. Многие молодые звезды TikTok поддержали этот новый продукт и сами его продвигают. Соинвесторы – Джаред Лето и Уилл Смит.

Мультимедийный проект Карри Unanimous Media в июле запустит документальный сериал о нем самом на Apple TV+, а в следующем году он собирается выпустить серию графических романов. Компания также работает с Sony Pictures и Netflix.

Стеф старается лично продвигать стартапы. Так, для рекламы социальной платформы для общения спортсменов с фанатами Slyce Карри использовал известный сериал Дуэйна Джонсона «Игроки». В эпизодической роли камео он появляется в футболке с рекламой ресурса и произносит обязательную фразу: «Вы же знаете мою цифровую медиа-компанию Slyce?».

Но говорить, что все, к чему прикасается Стеф Карри, приносит успех и деньги, нельзя. В августе 2021 года SC30 Inc. подписала соглашение о партнерстве и продвижении криптобиржи FTX. В ноябре прошлого года биржа внезапно обанкротилась и сбережения сотен тысяч инвесторов в 30 млрд долларов просто испарились. Амбассадоры проекта – Стеф Карри, суперзвезда НФЛ Том Брэди и супермодель Жизель Бюндхен – не только потеряли деньги, но и теперь являются ответчиками коллективного иска во Флориде. Пострадавшие обвиняет их в невольном продвижении схемы Понци.

Канадец собрал 7,5 млн долларов на несуществующий бизнес с Карри, деньги потратил на Lamborghini, Maserati и ложу в Staples Center

Доподлинно неизвестно, знал ли некто Дэйв Хардат о существовании схемы Понци, но именно ее пятидесятилетний канадско-поданный использовал для личного обогащения.

Здесь точно напрашивается отступление. Схема Понци – это классическая финансовая пирамида, когда обязательства перед клиентами выполняются не за счет реальных доходов, а за счет средств новых участников пирамиды. Достоверно неизвестно, кто был первооткрыватеелм этого вида мошенничества, но в США первая подобная схема была применена сто лет назад итальянским эмигрантом Чарльзом Понци – отсюда нейминг. Да-да, Сергей Мавроди в России девяностых не был новатором.

По данным ФБР «серийный аферист» Дэйв Хардат в период с 2014 по 2018 собрал у инвесторов в общей сложности семь с половиной миллионов долларов на бизнес по производству бутилированной воды. Для привлечения почти десятка доверчивых клиентов он вел показной роскошный образ жизни – арендовал резиденцию Ritz Carlton, водил Maserati и Lamborghini, держал роскошную ложу в Staples Center, где играют «Лейкерс». За все это он платил деньгами предыдущих обманутых инвесторов, а сам жил в Калифорнии с просроченной туристической визой и не имел за душой ни гроша.

В своей роскошной ложе Staples Center он годами рассказывал зевакам о дружбе с игроками НБА и генеральным директором PepsiCo. Для пущей верности он подделывал выписки с собственных счетов – например, однажды козырял суммой в 498 млн долларов. Правда он каждый раз объяснял, что он не может прямо сейчас воспользоваться своим этими деньгами – они заморожены до завершения крупной сделки с PepsiCo.

Но деньги имеют особенность заканчиваться, и Хардат постепенно повышал ставки. С 2015 года он начал рассказывать, что он, в частности, договорился со Стефом Карри о совместном продвижении продукта и при необходимости может подключить Шакила О’Нила . На одной из вечеринок в Ritz Carlton по случаю дня рождения он угощал гостей несуществующей фирменной водой «04» от несуществующей собственной компании «Calo4nia Beverages».

Но блеф не мог продолжаться вечно. Инвесторы? так и не увидев дивидендов, заподозрили неладное и подали заявления в полицию. В августе 2019 года Дэйв Хардат был приговорен к 7 годам лишения свободы за мошенничество.

Стефен Карри не имел никакого отношения к этому бизнесу-миражу и публично не реагировал на эту историю. Возможно, он до сих пор даже не слышал о Дэйве Хардате.

Иронично, что ровно через год – в августе 2020 года – Стеф серьезно вложился в бренд премиальной бутилированной воды Oxigen.

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В минувшие выходные Стеф Карри досрочно закончил поход за пятым чемпионским перстнем. Хорошая новость – ему точно есть чем заняться на каникулах.

В широкой линейке бизнес-интересов Карри видна закономерность – почти все проекты социально ориентированные. Это сознательная концепция звезды НБА.

«У каждого из нас должна быть возможность написать свою собственную историю... выбрать, кем мы хотим стать, прежде чем кто-то решит это за нас. На протяжении всей своей карьеры я стремился изменить ход событий для недооцененных и ущемленных людей, разрушая барьеры, которые сдерживают наш потенциал – на площадке и за ее пределами ».

Curry Brand в рамках совместной программы с Under Armour за два последних года отремонтировал 10 баскетбольных площадок, обучил 2500 тренеров, поддержал 77 программ для более чем 72 тысяч молодых спортсменов. К 2025 году поставлена цель увеличить эти показатели вдвое.

Кажется, Стеф с успехом реализует расширенную версию именного лагеря для талантов, который он так и не получил от Nike десять лет назад…

Фото: Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson, Jed Jacobsoh; AP Photo/Eric Kayne; variety.com