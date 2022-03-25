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Посчитали признанные ошибки судей за 2 года – кажется, Слуцкий злится не зря. Но «Ростов» страдает больше

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Похоже, Слуцкий вспыхнул не на пустом месте.

Комитет по этике РФС в четверг наказал тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за критику арбитра Виталия Мешкова после матча с «Ростовом»: штраф 250 тысяч рублей с условной дисквалификацией до конца сезона «во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС».

При этом два дня назад президент РПЛ Ашот Хачатурянц признал, что тренера спровоцировали:  «В этой ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч, – сказал босс лиги в эфире «Матч ТВ». – Грубейшая ошибка. Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать этот конфликт. Несмотря на то, что к Мешкову по этому матчу замечаний было не так много, они не были особо критическими».

«Рубин» самостоятельно разобрал спорные моменты в соцсетях и подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию. Всего претензий 13, вот краткий дайджест.

• Не был назначен пенальти за игру рукой в штрафной ростовчан в начале матча. 

• Непоказанные желтые карточки игрокам «Ростова» за фолы на Хвиче Кварацхелии (трижды Ланговичу и два раза Мелехину) и одна за фол на Бегиче (Комличенко).

• Неверно зафиксированные фолы игроков «Рубина» – Зуева и Бегича.

• «Безосновательная» остановка игры после фола ростовчан на Зотове, так как он мог развивать атаку.

• Незафиксированный фол на Мусаеве во втором тайме возле штрафной «Ростова».

• Два неназначенных угловых в пользу «Рубина».

На фоне футбольных провалов эмоции Слуцкого давно не удивляют и, возможно, даже мешают вникнуть в суть его претензий. Давайте разберемся, есть ли у тренера и «Рубина» основания для такой атаки на судей, и заодно прикинем, чего ждать от заседания ЭСК. 

ЭСК не должен рассматривать все 13 спорных эпизодов из матче с «Ростовом»

Само обращение «Рубина» в экспертно-судейскую комиссию (рассматривает жалобы клубов и оценивает действия арбитров) после матча с «Ростовом» уже уникально из-за списка претензий – спорных эпизодов 13!

Это очень много не только для одного матча (рекорд за два года – 5 эпизодов из одной игры), но и суммарно по сезону для одного клуба (сейчас больше всех у «Краснодара» – всего 11 за весь сезон). Для одного судьи тоже перебор – столько жалоб обычно собирают арбитры за весь сезон. Да и то – единицы.

Но здесь важно напомнить, жалоба клуба в ЭСК может содержать сколько угодно спорных эпизодов, но комиссия ограничена четкими рамками: 

• нарушения при забитых голах • назначение/не назначение пенальти • красные или вторые желтые карточки • ошибки в идентификации наказанных игроков • фиксация нарушения правил или выхода мяча из игры, если ошибка судьи незамедлительно привела к голу.

Большинство спорных эпизодов из «списка «Рубина» – нарушения правил и непоказанные первые желтые карточки – были изначально мимо юрисдикции ЭСК. Так что на ближайшем заседании (возможно, оно уже состоялось) список, скорее всего, сократится до одного-двух пунктов – неназначенного пенальти за игру рукой в начале матча и, возможно, прямого удаления игрока «Ростова» в одном из эпизодов, если «Рубин» на этом настаивает.

Благодаря публичности ЭСК мы можем посчитать все ошибки судей за два сезона

Заведомо лишние пункты в жалобе – возможно, новый способ привлечения внимания к проблеме. 

В «Рубине» прекрасно знают регламент – клуб не обратился в ЭСК в сентябре после предыдущего срыва Слуцкого, обоснованно посчитав, что пропущенные фолы, сорванные атаки, непоказанные желтые карточки нельзя внести на изучение. 

Уже два года Слуцкий разносит судей с разным уровнем импульсивности, поэтому дальше обратимся к цифрам именно за такой период.

Если суммировать результаты деятельности ЭСК за два сезона РПЛ (полный прошлый и неоконченный нынешний), то окажется, что Слуцкий злится не просто так.

В фокус попали решения ЭСК по матчам РПЛ и Кубка России сезона-20/21 и 21/22. Все данные – из официального раздела ЭСК на сайте РФС. Ошибки «в их пользу» – когда в ЭСК обращались соперники, «в пользу соперников» – собственные жалобы. Иногда в ЭСК обращаются органы РФС – департаменты судейства или инспектирования и КДК. В таких случаях результат подсчитывался в зависимости от содержания (ошибка в чью пользу разбиралась).

Краткие выводы.

Судьи вообще не ошибались в пользу «Рубина» в прошлом сезоне (казанцы одни такие – даже в пользу тонущего «Тамбова» была ошибка), а в текущем обе ошибки совершены в одном матче – в победном с «Ахматом». 

Ошибки в пользу соперников «Рубина» признаны сразу в семи разных матчах. И это только признанные – казанцы за это время обратились с жалобами по 37 (с учетом матчей с «Ростовом» и ЦСКА) разным эпизодам в 16 матчах (еще два суперрекорда).

• Почти идентичная картина у «Ростова» (два матча против восьми). Как тут не вспомнить, что Валерий Карпин также импульсивно критиковал судейство в прошлом сезоне, заработав два удаления. 

В прошлом сезоне судьи ни разу не ошибались в пользу соперников «Химок», а в этом – оппонентов ЦСКА. В текущем чемпионате пока не было признанных судейских погрешностей в пользу «Динамо», «Урала» и «Сочи»

В этом сезоне полюса судейских ошибок находятся на отметке 5 — по столько раз судьи ошибались в пользу «Зенита» и против «Краснодара». Действующему чемпиону пока везет больше, чем остальным – в текущем розыгрыше рефери его почти не беспокоят.

• «Спартак» и «Локомотив» были лидерами прошлого чемпионата по плюс/минусу в свою пользу и сохраняют ведущие позиции по итогам неполных двух. 

• У «Урала», «Уфы» и «Крыльев Советов» (правда, у них только за этот сезон) идеальный нулевой баланс. 

• В этом сезоне РФС чаще инициирует разбирательства, даже если клуб не пожаловался на судью – 10 жалоб сейчас против одной в прошлом чемпионате.

• В прошлом сезоне ЭСК рассмотрели 144 спорных эпизода при 44 выявленных ошибках в матчах с участием клубов РПЛ, в этом количество жалоб явно снизилось – 75 эпизодов при 25 ошибках. При этом процент выявленных ошибок остается в районе 30.

ЭСК в прежнем виде – прорыв для нашего футбола. Но теперь есть проблема – там почти не осталось независимых от РФС экспертов 

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС – коллегиальный орган, который рассматривает ключевые спорные моменты в матчах (какие именно – было выше). Чаще всего это происходит по жалобам клубов, но опция обращения еще есть у президента РФС, руководителей департаментов судейства и инспектирования, председателя судейского комитета, КДК, и самих судей. 

«В комиссию входят опытные как российские, так и зарубежные эксперты, которые большинством голосов определяют, как правильно трактовать тот или иной эпизод, – объяснял перезагрузку судейском системы босс РФС Александр Дюков. – Их решение становится нормой и правильной трактовкой… Для нас решение ЭСК является определяющим, поскольку мы уверены в высокой квалификации членов комиссии». 

Принцип разбора простой: эксперты отсматривают эпизод и голосуют, ошибся судья или нет. Решение принимается большинством голосов. 

На что влияют решения ЭСК, если результат матча уже не пересмотреть? На основании решения ЭСК могут меняться оценка/рейтинг судьи и инспектора, а это влияет на дальнейшие назначения на матчи, в том числе на топовые.

У ЭСК внятный регламент и открытость решений – регулярно публикуются объяснения по эпизодам. 

«Наша задача работать вместе с ними, чтобы избежать скандалов», – говорил уже бывший глава наших судей Витор Перейра. 

Правда, легкая тайна осталась – пока не публикуются пропорции при голосовании и взятые отводы членов комиссии при конфликте интересов (например, отец судьи Кирилла Левникова – Николай Левников – постоянный член ЭСК).

При активном участии нынешнего главы РПЛ Ашота Хачатурянца в комиссию привлекли иностранцев, и это приветствовал Леонид Слуцкий: «В прошлом году мы все время подавали запрос на очевидные для нас решения. И все время со счетом 4:3 выносилось решение в пользу арбитра. Мы посмотрели протоколы, оказалось, что все время в пользу арбитра голосовали эти четыре россиянина. Хачатурянц же грамотно поменял состав – убрал двух россиян и добавил двух иностранцев. Сразу ситуация поменялась в другую сторону. Сначала нам приходило 4:3 в нашу пользу, а потом уже 7:0. Оставшиеся россияне поняли, что им лучше не палиться, все равно иностранцев больше».

Но все же определять независимость членов ЭСК по национальному признаку не очень верно. Из семи членов ЭСК с правом голоса только те самые Де Блекере, Штарк и Снодди не работали в РФС. Слот четвертого иностранца поочередно занимали Виктор Кашшаи и Витор Перейра, которые в разное время руководили департаментом судейства РФС. 

Но теперь в ЭСК нет даже таких пропорций. 

«О, классно, ЭСК уехал, этот уехал, а я буду сейчас творить что хочу», – вырвалось у Слуцкого среди прочих претензий. Что он имел в виду?

ЭСК никуда не уехала, но ее состав очень изменился — иностранные специалисты Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди приостановили свою деятельность в России по известным причинам.

В ЭСК осталось всего пять членов с правом голоса: Сергей Зуев, Витор Перейра, Сергей Фурса, Николай Левников и Николай Иванов (его добавили недавно). Теперь только португалец Перейра может считаться относительно независимым от футбольного союза экспертом – после того, как покинул РФС и перешел на удаленку в ЭСК. Остальные либо действующие инспекторы, либо занимают должности в РФС.

Учитывая ситуацию, кажется, что такая проблема все же уходит на второй план. Объективно набрать независимых экспертов сейчас будет суперсложно.

P.S. По информации «Спорт-Экспресса», в РФС обеспокоены критикой арбитров футболистами, тренерами и другими представителями клубов и хотят ужесточить наказание: оскорбительное поведение – дисквалификация на восемь матчей и крупный штраф – от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, а умышленный толчок или удар мячом – дисквалификация до 12 игр и штраф до 1,5 миллиона.

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Фото: РИА Новости/Владимир Крайнов, Владимир Федоренко, Александр Вильф; rubin-kazan.ru

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