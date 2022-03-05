Сергей Гончар и другие звезды НХЛ вложили миллионы в финансовый мыльный пузырь. Его создал автогонщик из Playboy Racing Team

Столько денег в трубу.

«…Я уже сказал это пятнадцать раз. Я понимаю, что ты сумасшедший и у тебя большие яйца, а ты понимаешь, что я сумасшедший и у меня большие яйца, так что мы разобьемся, и все умрут...» – такой суицидально-автомобильной метафорой профессиональный автогонщик Томми Константин в августе 2010-го украсил телефонный разговор со своим бизнес-партнером – хоккейным финансовым консультантом Филлипом Кеннером.

Через три года эту парочку сумасшедших с большими яйцами задержало ФБР: аферисты, злоупотребляя доверием, десять лет присваивали миллионы долларов профессиональных хоккеистов.

Несмотря на то, что задержание было в далеком 2013-м, только год назад мошенники наконец-то получили реальные сроки и миллионные штрафы. Благодаря пестрым на детали судебным решениям только теперь стало возможно целиком восстановить хронологию этих интереснейших событий. Я снова поковырялся в судебной картотеке и собрал очередной детективный сюжет.

Томми «Playboy» Константин

Томми Константин (он же Томми К. Хормовитис) – личность поистине легендарная. Сам о себе он скромно пишет так: бывший профессиональный автогонщик с 15-летним опытом, несколько раз попадал в топ-10, топ-5, на подиумы (топ-3), выигрывая и поул-позишн. Например, в серии Rolex Grand Am в составе лично основанной в 2006-м собственной команды Playboy Racing Team. Все это умножено на то, что он женат на девушке месяца Playboy.

Там же говорится, что Константин успешный предприниматель: с 2001-го – соучредитель компании по выпуску кредитных и дебетовых карт Eufora и изобретатель нескольких революционных патентов в индустрии платежных систем. Томми управляет парком частных бизнес-джетов Falcon, которые базируются в аэропорту Скоттсдейл.

Компанию Eufora и бизнес-джеты Falcon на всякий случай запомним. Хотя и без них все это звучит как бессовестная фантазия восьмиклассника. Но, что самое удивительное, про Playboy Racing Team в общем правда.

Воу-воу-воу. Что еще за Playboy Racing Team?

Хотя текст совсем не об этом, но после заявленного тизера будет преступлением перед читателем не заехать на интригующий питстоп.

Считается, что сотрудничество журнала для взрослых с автогонками основано на личной любви Хью Хефнера к этому виду спорта. Сообщалось даже, что презентация некоторых брендированных спорткаров проходила непосредственно на территории особняка Playboy.

Именно Томми Константин в 2006 году стал пилотом-основателем одной из первых команд-коллабораций Playboy Racing Team. И если доверять интернет-новостям из недр рунета нулевых, то команда Playboy Racing в июле все того же 2006-го приняла участие в чемпионате по кольцевым автогонкам в классе «Формула Русь» на открытии новой трассы «Автодром Москва» в Мячково и даже заняла 2-е место.

Представители журнала сразу заявили, что «наши модели, знаменитые плеймейтс, будут неотъемлемой частью так называемой команды «Team Playboy». Собственно, не обманули – абсолютно точно проще показать, чем рассказать.

Вот наш герой Томми в окружении команды поддержки Playboy Racing Team:

Столь красочно Playboy поддерживал не только команду Константина – они партнеры сразу нескольких спортивных авто-мото-конюшен. Вот, например, гонщик Нико Мюллер (Audi Sport Team Abt Sportsline) с «кроликами» на фоне своего кара в ливрее Playboy перед финалом DTM в Хоккенхайме-2016.

Но победителем наших сердец точно должна стать история, когда за рулем спорткара одной из брендированных команд в 2015-м оказалась реальная плеймейт: девушка Playboy май-2008 Дорин Зайдель (она, если что, слева) была участницей Audi Sport TT Cup 2015, где пять раз поднималась на подиум и финишировала третьей в общем рейтинге.

Случаются и служебные романы. Мотогонщик серии MotoGP Рэнди де Пунье из команды LCR Honda (запартнерились с Playboy в 2009-м) в итоге женился на представительнице команды поддержки – девушке года-2010 Лорен Викерс.

Нашему герою Томми Константину пикантный коллаб также помог найти свою любовь: в 2015-м он женился на девушке Playboy март-2006 Саре Элизабет Бауэрс.

Правда, Константин тогда уже находился под домашним арестом.

Фил «Lifestyle coach» Кеннер

У Константина проблемы с законом не в первый раз: в 1993 году в Иллинойсе он признал себя виновным по одному пункту обвинения в поставке кокаина и отбыл шестилетний тюремный срок. Очевидно, что никто никогда не доверил бы такому персонажу свои личные сбережения ни под какие обещанные проценты.

Именно здесь на авансцену выходит главный финансовый мозг аферы – самопровозглашенный «тренер по образу жизни» (lifestyle coach) Филлип А. Кеннер. Кеннер в студентах гонял шайбу в составе Политехнического института Ренсселлера (RPI) в Трое, штат Нью-Йорк, но быстро обнаружил, что его не ждет карьера профессионального хоккеиста, и ударился в учебу. В середине 90-х (пока Томми сидел за кокаин) Фил выпустился из института с дипломом финансиста и увесистым списком хоккейных знакомств.

Кеннер начал работать финансовым консультантом в Бостоне и до начала нулевых успел засветиться как советник группы N’Sync и хоккейной легенды Марка Мессье. Было понятно, что хоккей все еще присутствует в его жизни.

Доподлинно неизвестно, когда, где и как конкретно повстречались два наших героя (возможно, они и сами не помнят), но примерно с 2002 года Кеннер и Константин начали в ходе личных встреч и телефонных разговоров убеждать звезд НХЛ инвестировать сбережения в свои песочные замки.

Кто из звезд НХЛ доверился аферистам и почему

Когда Филлип Кеннер играл в хоккей за студентов, он успел пересечься и подружиться с будущим игроком НХЛ – Джо Жюно. Они даже были шаферами на свадьбах друг у друга, и Жюно, когда стал хоккеистом-профессионалом, легко доверил свои миллионы Кеннеру. Джо настолько доверял советнику, что, по свидетельствам в суде, часто подписывал пустые «инвестиционные документы», где было только место для подписи. Кстати, о подобном способе подписывать документы сообщали многие жертвы аферистов.

Позже в суде Жюно дал показания, что особо не интересовался своими инвестициями, но когда после ухода из хоккея в 2005 году решил ликвидировать некоторые из своих вложений, связаться с Кеннером по телефону стало невозможно. Джо говорит, что наконец-то дозвонился лишь после того, как настроил свой телефон на блокировку идентификации вызывающего абонента. Кеннер взял трубку, но сказал, что ему придется перезвонить, и так и не перезвонил.

Но самое главное: аферисты использовали Жюно, чтобы наработать внушительный список потенциальных клиентов из мира элитного хоккея. К моменту, когда Кеннер не стал перезванивать Джо, он в полной мере воспользовался профессиональными связями и личными рекомендациями друга: клиентами инвестиционных пирамид уже были десятки хоккеистов-миллионеров.

В числе пострадавших – Майкл Пека, Брайан Берард, Дэррил Сидор, Билл Рэнфорд, Стив Руччин, Йозеф Штумпел, Маттиас Нурстрем, Йере Лехтинен, Оуэн Нолан, Глен Мюррей и другие. Почти все говорили в суде, что с Кеннером их познакомил Жюно.

«Во многом это было похоже на «Джерри Магуайра», – позже скажет Майкл Пека, имея в виду фильм с Томом Крузом о спортивном агенте, который дружит со своими клиентами и защищает их. Они дружили с Кеннером семьями приблизительно с 1996 года – жена Пеки также выступала свидетелем в суде.

Но не только хоккеисты-миллионеры стали жертвами жадных аферистов. Так, электрик из Лонг-Айленда Николас Привителло рассказал в суде, что в 2009 году, когда он выполнял работы в доме Кеннера в Аризоне, тот рассказал, что занимается инвестициями, и дал контакт Томми Константина. Дальше – классика: Константин сказал ему, что его компания близка к подписанию сделок с крупными банками, и убедил электрика инвестировать 200 тысяч долларов.

Элитная недвижимость на Гавайях и чем еще аферисты завлекали жертв

Согласно обвинительному приговору, мошенники использовали три схемы обмана инвесторов.

Недвижимость на Гавайях (Hawaii Land Developments). В 2003 году Кеннер убедил нескольких хоккеистов инвестировать по 100 000 долларов в развитие земли на Гавайях, где впоследствии появятся роскошные поместья. Для этой цели были открыты личные кредитные линии инвесторов в банке, обеспеченные их личными акциями, облигациями и сберегательными счетами на сумму не менее 10 миллионов долларов.

Эти кредитные линии должны были быть использованы только для оплаты первоначальных затрат на гавайский проект, которые будут полностью пополнены за счет ссуды 105 миллионов долларов от Lehman Brothers на его развитие. Фактически же Кеннер «заимствовал» почти все кредитные линии инвесторов, чтобы получить свою личную долю в несвязанных проектах недвижимости на Гавайях и в Мексике и покрыть свои личные расходы и личные расходы Константина. А землю на Гавайях, в которую вкладывались игроки НХЛ, они сами позже охарактеризовали как «бесполезные ананасовые поля».

Предоплаченные дебетовые карты (Eufora Investments). Как мы помним, в 2002 году Томми Константин основал компанию Eufora LLC, занимающуюся платежными системами. К началу 2009-го Eufora стабильно работала в убыток и, как свидетельствовал Константин в суде, практически ничего не стоила. Кеннер же сообщил игрокам НХЛ, что Eufora – многообещающая компания с большим потенциалом роста, и убедил инвестировать в нее. Но деньги инвесторов в размере 1,4 млн долларов в итоге оказались на личном счете сообщника. Отвлеченные средства были использованы для покрытия расходов по ипотечным кредитам Кеннера и Константина, счетов по кредитным картам и других личных долгов. Так, например, Константин активно оплачивал расходы своей автоспортивной команды, в том числе ремонт и модернизацию спорткаров.

Схема с глобальным расчетным фондом (Global Settlement Fund). В начале 2009 года клиенты Кеннера, открывшие кредитные линии для предприятия на Гавайях, получили уведомления о том, что их кредитные линии не погашены. В течение многих лет Кеннер скрывал, что они вместе с подельником растратили большую часть средств своих клиентов, взяв кредит под одну линию, чтобы выплачивать ежемесячные проценты по другому кредиту. К концу 2008 года схема сокрытия рухнула. Им срочно был нужен новый мыльный пузырь.

Тут Кеннер вспомнил про Кена Джоуди – бывшего партнера Кеннера по развитию гольф-клуба Diamante Del Mar в мексиканском Кабо-Сан-Лукас. Джоуди тяжело расстался с Кеннером в конце 2007-го и небезуспешно развивал свой гольф-проект, несмотря на то, что боролся со множеством судебных исков и банальных угроз со стороны Кеннера и Константина.

Фил Кеннер

Аферисты убедили инвесторов, что Кен Джоуди ранее (когда был партнером Кеннера) воровал их деньги, и что им нужно сейчас вложить еще больше – в судебный процесс против Джоуди, чтобы отобрать реально крутой актив – гольф-клуб. Клиенты внесли в фонд более 2,9 млн долларов, но подавляющая часть денег была направлена в личное пользование аферистов: Константин выкупил обратно свой личный дом, а Кеннер вложился в компанию по производству текилы в Мексике.

Забавно, что, по информации издания Daily News, аферисты реально (но безуспешно) постарались отжать часть гольф-клуба – подали в суд от имени игроков и шантажировали Джоуди атакой на его репутацию. Якобы первоначальные инвестиции клиентов в 25 миллионов долларов тот потратил на стриптизерш, порнозвезд, частные самолеты и дикие вечеринки (в итоге иск был отозван, так как хоккеисты начали сомневаться в словах Кеннера и испугались санкций, к которым могло привести отклонение иска на слушании).

Несмотря на то, что по версии обвинения в период с 2002 по 2013 год клиенты Кеннера/Константина понесли общий ущерб в более 15 миллионов долларов, аппетиты аферистов только росли. «Инвестиции» клиентов уже не могли перекрывать их личные долги.

Так, в еще одном фрагменте разговора из 2010-го Томми Константин заявил подельнику: «Знаешь, у меня даже машины больше нет. Все, #####, кончено. Все закредитовано до предела. Я больше гребанный брокер, чем ты...»

Константин пытался выкупить Playboy у Хью Хефнера

Пока Кеннер скучно инвестировал чужие гонорары в свои личные проекты (вроде завода по производству текилы в Мексике), Томми Константин, похоже, решил осуществить абсолютно все подростковые мечты.

Как уже было замечено, очень много денег было спущено на автогонки, хотя в суде автопроектировщик и экс-руководитель гоночной команды Константина сказал, что, по его мнению, Томми «не был профессиональным автогонщиком, потому что он не зарабатывал на жизнь гонками». Еще на средства инвесторов был приобретен реактивный джет Falcon 10.

Но главное, что случайно выяснилось в ходе судебного разбирательства – в 2008 году Константин пытался выкупить Playboy у Хью Хефнера, в том числе, используя деньги хоккеистов.

О планируемой сделке в суде заявила представитель Sullivan & Cromwell, юридической компании, нанятой Константином для оценки «потенциального приобретения» Playboy Enterprises.

Понятно, что при всех обстоятельствах средств для такой сделки у Томми было недостаточно, поэтому он попытался привлечь влиятельных партнеров-медиамагнатов – сообщалось, что частью «его команды» стали экс-глава HBO Крис Альбрехт (запускавший «Клан Сопрано» и «Секс в большом городе») и основатель кинокомпании Shangri-La Entertainment Стив Бинг (продюсер «Полярного экспресса» и «Беовульфа», в итоге прогулявший наследство в 600 млн долларов и покончивший жизнь самоубийством в 2020-м).

Кажется, у этой команды изначально не было шансов. Так что приобретение Playboy закончилось ничем – юристы за четырехмесячный гонорар в 155 тысяч долларов исследовали перспективы компании Constantine LLC по сделке и организовали «встречу в особняке Playboy с мистером Хефнером и его советниками». Личного знакомства с Хефнером и опыта Playboy Racing Team оказалось недостаточно – сделка так и не состоялась.

Так Томми Константин успел потратить только 65 тысяч долларов из средств хоккеистов как свою долю за юридические услуги Sullivan & Cromwell.

Сергей Гончар тоже потерял свои инвестиции в проекты аферистов

Одной из жертв мошенников в судебных решениях значится известный российский хоккеист и тренер Сергей Гончар, который не считал себя пострадавшим, потому что… сам разрешил (конкретно – Константину) тратить часть своих вложений на личные нужды афериста, но в долг.

Его показания в суде стоят особняком:

• на гавайском проекте он потерял 1 млн долларов обеспечения кредитной линии из портфеля личных облигаций, из которых вернул около половины по соглашению об урегулировании;

• в мае 2009 года внес 250 тысяч долларов в Global Settlement Fund для финансирования судебного разбирательства против Джоуди на депозитный счет. После чего он разрешил Константину использовать эти средства для оплаты личных расходов, но при условии их полного возврата в будущем;

• в сентябре 2009-го хоккеист сделал дополнительные электронные переводы на общую сумму примерно более 1 млн долларов – как он думал, для выплаты кредита, который Константин взял для получения патентов на Eufora и для увеличения доли Гончара в этой компании. В ответ на вопросы, разрешал ли он Константину использовать эти деньги «по своему усмотрению», Гончар сослался на забывчивость: «Я этого не помню»;

• он нанимал судебного бухгалтера, чтобы определить, правильно ли расходуются деньги, которые он и другие внесли в Global Settlement Fund, и был «удовлетворен» отчетом.

Суд подчеркнул, что никто из других жертв, кроме Гончара, не подтвердил, что разрешал использовать свои взносы для оплаты личных расходов ответчиков. Адвокаты Константина активно пытались использовать показания российского хоккеиста в свою пользу, чтобы доказать невиновность клиента в схеме Global Settlement Fund.

Но тщетно: следствие доказало, что из средств фонда Константин переводил деньги Constantine Management Group Ltd. на текущие расходы собственной автокоманды, а также оплачивал юридическое сопровождение приобретения Playboy. Указанные траты превысили общие инвестиции Гончара в проект, а больше ни один клиент не заявлял в суде о разрешении использовать свои деньги на личные нужды афериста.

Суд не согласился с тем, что Гончар не был жертвой преступления, так как в результате обмана «он вложил деньги в проекты и ничего не получил взамен».

Поймать аферистов помогли бывший полицейский и экс-защитник чеховского «Витязя»

Одна из ключевых ошибок, которую совершили мошенники, заключалась в том, что они умудрились заманить в свои сети бывшего полицейского – Джона Кайзера, который начал инвестировать в проект на Гавайях еще в 2003 году после личного посещения островов. Экс-полицейский, который на пенсии занимался ремонтом и перепродажей домов, настолько «заразился» проектом, что вложил не только все свои сбережения, но и привлек родственников и бывших сослуживцев. В частности, он убедил своего брата-инвалида инвестировать 400 тысяч долларов.

В лице Джона Кайзера мошенники получили личного врага, который в конце 2010 года начал подозревать, что эти люди просто воруют его деньги. Вместе с другой жертвой – первым номером драфта-1995 и экс-защитником чеховского «Витязя» Брайаном Берардом – они скрупулезно изучили содержимое коробки с ворохом документов, которую Кеннер предоставил им в ответ на все вопросы. Так Кайзер и Берард обнаружили свои имена в поддельных телеграфных переводах, залогах и инвестициях.

На грузовике Кайзера эта парочка исколесила всю Северную Америку, чтобы объездить хоккеистов и попытаться убедить их в том, что их финансовый советник с подельником-автогонщиком просто обманули их.

В ноябре 2013 года ФБР задержало аферистов, позже почти все жертвы выступили в суде, заявив, что на большинстве документов их подписи просто-напросто подделаны.

«Жадность не знает границ…»

Это сказал после вынесения судебного решения специальный агент Службы внутренних доходов (IRS-CI) Джонатан Д. Ларсен, добавив, что «каждый может стать жертвой обещаний больших доходов от инвестиций».

В октябре 2020 года окружной суд приговорил Филлипа Кеннера к 17 годам тюремного заключения за мошенничество по сговору с использованием электронных средств и за отмывание денег, а в октябре того же года «десятку» получил и Томми Константин. Суд вынес решение о конфискации денежных средств на общую сумму более 25 миллионов долларов и лишил аферистов всех прав на следующие активы, которые доказанно приобретены на украденные деньги: сахарный завод в Мексике, оставшиеся доли в гольф-клубе Diamante (на деньги инвесторов Кеннер и Константин успели приобрести себе активы в клубе), недвижимость на Гавайях и тот самый реактивный самолет Falcon 10. В мае прошлого года Константину отказали в переводе под домашний арест до слушания его апелляции по делу.

У такого сюжета обязательно должно быть что-то вроде голливудской концовки. Если верить все тому же DailyNews, Кайзер и Берард во время своего «разоблачительного» турне на грузовике по материку встретились с Кеном Джоуди в Мексике, чтобы наконец своими глазами увидеть тот самый гольф-клуб Diamante Cabo San Lucas и познакомиться с человеком, у которого собирались его «отсудить».

С 2014 года они активно участвовали в проекте, который при участии Тайгера Вудса (лично разрабатывал одно из полей) в итоге превратился в один из лучших гольф-клубов в Мексике и вошел в топ-100 в мире по версии журнала Golf Magazine.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Christian Fischer/Bongarts, Dave Sandford, Jen Fuller, Mitchell Layton; libn.com; audi-mediacenter.com/Audi Communications Motorsport; autoevolution.com/Audi Sport; insella.it; tommyconstantine.org; nydailynews.com; Twitter/golfdiamante