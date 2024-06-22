Топ-фигуристок из Кореи обвиняют в сексуальных домогательствах к юниору. Что-о-о?
В фигурном катании опять сексуальный скандал. На этот раз все участники – звезды сборной: двух корейских фигуристок уже отстранили за домогательства к юниору.
Что об этом известно?
На сборе в Италии кореянки выпивали – из-за этого начали расследование
С 15 по 28 мая корейские фигуристы проводили сбор в Варезе – итальянском городе в Ломбардии. Тренировки проходили в рамках долгосрочной подготовки к Олимпийским играм-2026.
Лидер мужской сборной Чха Чжун Хван не приехал, так как готовится по индивидуальной программе. Так же, как и юниорка Чжи А Син.
Всего на сборе присутствовали 10 спортсменов:
● Ю Ен: серебряный призер чемпионата четырех континентов-2020 в женском катании, 20 лет.
● Хэ Ин Ли: серебряный призер ЧМ-2023 в женском катании, 19 лет.
● Ли Си Хен: многократный призер чемпионатов Кореи в мужском катании, 23 года.
● Хен Гем Ким: чемпион юношеских Олимпийских игр-2024, 17 лет.
● Со Чжин Юн: юниорка, 15 лет.
● Ю Чжэ Ким: юниорка, 14 лет (12 июня исполнилось 15).
● Ю Сон Ким: юниорка, 14 лет (12 июня исполнилось 15).
● Квон Мин Соль: юниорка, 15 лет.
● Мин Гю Со: чемпион мира среди юниоров, 15 лет.
● Ли Чжэ Гын: юниор, 16 лет.
Во время сбора двух фигуристок поймали за распитием алкогольных напитков. 10 июня стало известно, что Союз конькобежцев Кореи инициировал расследование этих инцидентов: девушек несколько раз видели в состоянии алкогольного опьянения на сборе.
Так как по правилам сборной употребление алкоголя во время тренировок запрещено, началось дисциплинарное разбирательство. Представитель союза отметил, что девушки сознались в употреблении спиртных напитков.
Тогда же стало известно, что во время сбора произошло еще одно нарушение: кто-то из фигуристов-мужчин посещал женский корпус. Что тоже запрещено правилами на сборах.
Все трое были временно отстранены.
Одна из фигуристок, видимо, останется без Олимпиады
В ходе расследования выяснилось, что распитие алкоголя – не главный проступок фигуристок. Теперь их обвиняют в домогательствах к юниору.
20 июня комитет спортивной этики Союза конькобежцев Кореи провел заседание, в ходе которого выяснились детали этого дела.
Фигуристки А и В во время тренировочных сборов употребляли алкоголь в своей комнате. Фигуристка А связалась с С – фигуристом противоположного пола, который был младше ее. Сообщается, что в комнате фигуристка А совершила действия, которые привели к тому, что фигурист С почувствовал себя сексуально оскорбленным. К тому же фигуристка В сделала откровенное фото фигуристки А и показывала ее фигуристу С.
Имена подозреваемых не называются, но после сюжета канала KBS возникли предположения, что это лидеры женской сборной – Ю Ен и Хэ Ин Ли. В эфире показали заблюренные записи их выступлений, когда речь зашла о дисквалифицированных.
Несмотря на размытую картинку, фигуристок можно опознать по платьям.
Всем участникам тут же вынесли вердикты:
● Фигуристка А отстранена на 3 года.
● Фигуристка В отстранена на 1 год.
● Фигурист С получил выговор за проникновение в женское общежитие.
● Руководитель команды на сборах в Италии отстранен на 3 месяца за халатность.
У всех наказанных есть неделя на то, чтобы запросить повторное рассмотрение дела (фигуристки A и В уже воспользовались этим правом).
Если вердикты останутся в силе, то на Олимпиаду-2026 поедут не все.
Фото: East News/AP Photo/David Zalubowski; Gettyimages.ru/Toru Hanai, Joosep Martinson – International Skating Union
А вообще, тут бы подумать о системных проблемах. Например, о том, что в Южной Корее самый высокий уровень потребления алкоголя во всей Азии, и девушки тут любят выпить не особо меньше парней.
Есть и более глобальная проблема, мирового спорта вообще -- что спортсменов не учат быть самостоятельными, психологически зрелыми личностями. Нередко, что родители, что тренеры видят в спортсменах не детей, не людей, а лишь спортивный актив, из которого нужно выжать определённые результаты на соревнованиях.
+ правила есть на сборах - соблюдайте
Когда говорят таким расплывчатым языком, обычно это означает, что из мухи сделали слона. Как в том анекдоте. Стрельнул Иван-дурак, стрела попала в лягушку. Хотя лягушка была игрушечной, стрела упала рядом, да и Иван был не дурак.
Интересная, кстати, версия. Для мести мотивация - самое оно.
А то, что реально произошло с этими тремя фигуристами - это дело явно мутное. Парень сам влез в девчонкам в кампус - не связали же они его. Или вот - "к тому же фигуристка В сделала откровенное фото фигуристки А и показывала ее фигуристу С". Мне сложно представить, как это может сексуально оскорбить парня. Возбудить - легко, а вот оскорбить - тут прямо надо заморочиться.