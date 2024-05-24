«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались

Антон Сихарулидзе и Александр Коган провели большую пресс-конференцию. Там они попытались подвести итоги сезона и ответить на важные вопросы о российском фигурном катании.

Получилось?

Поедут ли наши на Олимпиаду-2026?

Сихарулидзе (глава ФФКР): «Шансы не просто остаются, они есть, мы в это верим. Более того, нейтральные спортсмены могут выступать сейчас в Париже в 2024 году. До зимних Олимпийских игр-2026 еще два года, мы понимаем, что в нынешних условиях два года – это целая вечность. Шансы большие, мы надеемся, готовим команду к Олимпийским играм-2026».

Но…

Сихарулидзе: «Не стал бы рассуждать про лицензии на Олимпиаду, сначала нам нужно решение совета ISU о том, что мы допущены к международным соревнованиям. После этого действительно уже можем взаимодействовать с ISU, обсуждать, как можем добывать наши путевки, по какой системе мы будем их получать».

И еще но…

Сихарулидзе: «Мы, конечно, ждем, когда разум восторжествует и наши международные коллеги дадут возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но, когда они это сделают, известно только им, когда на них снизойдет.

Много не обсуждаем с ISU возможность выступления российских фигуристов. На сегодняшний день у них тема очень сложная. Будем надеяться, что в ближайшее время произойдет».

Россия за упрощение правил?

Коган (гендиректор ФФКР): «Федерация фигурного катания России приняла решение в основном оставить требования к содержанию программ более сложные, нежели предлагается рассмотреть на конгрессе ISU.

Мы не будем поддерживать это предложение (об упрощении), естественно, будем голосовать против. Мы считаем, что полноценное фигурное катание должно сочетать в себе и сложность, и искусство катания на коньках».

Фигурное катание хотят упростить ради популярности, но это утопия

Почему стало меньше этапов Гран-при? 5 против 6 в прошлом сезоне

Коган: «Мы уменьшили количество этапов Гран-при России среди взрослых, чтобы усилить конкуренцию среди спортсменов, в том числе основного состава. Чтобы эти соревнования были более зрелищными и чтобы спортсмены стремились попасть на эти соревнования».

А почему в календаре так много Петербурга?

Сихарулидзе: «В Петербурге удобная ледовая арена, город очень фигурный. Зрители приходят, забитые стадионы. Удобная логистика, да и город замечательный. Я из Петербурга? Владимир Владимирович Путин тоже из Петербурга. Прежде всего он выходец из Петербурга, я уже вторично».

Что с призовыми?

Сихарулидзе: «Призовые не изменятся в предстоящем сезоне. Мы это обсудили, нам удалось оставить призовые такие же, как были в прошлом сезоне».

Коган: «Они огромные».

Фигуристы разбегаются в другие страны?

Сихарулидзе: «Заявок на смену гражданства немного. В большинстве случаев ребята имеют паспорта других государств, живут там. Большинство из них или несколько лет не участвовали в каких-либо турнирах в России, или вообще толком в них не участвовали, или кто-то родился за границей.

Такие переходы были и два, три и пять лет назад, просто этому внимания не уделялось, потому что другая была обстановка. Переходов ни больше, ни меньше, чем было до каких-либо ограничений, поэтому нам важно, что никто из лидеров, тех спортсменов, которые важны как для наших зрителей, так и молодых ребят, не собирается переходить.

Те частные случаи, которые существуют, – это жизнь. Например, Аннабель Морозов родилась в США, у нее и американское, и французское гражданство, она живет в Америке. Да, она приехала на какое-то время сюда, пожила, покаталась, но вообще она американка, поэтому как мы можем ее не отпустить, вся ее жизнь там».

Коган: «Ни вы, ни мы даже не знаем половину тех спортсменов, которые просят открепления. Каждый год [уходят] один-два человека, которых мы как-то знаем».

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно

Что с возрастным цензом? На международном уровне поэтапно повышают до 17 лет у девушек

Коган: «Так же, как и раньше, мы придерживаемся своего видения, поэтому среди взрослых у нас будут выступать спортсмены с 16 лет, которым исполнится на 1 июля 16 лет».

Федерация и правда запрещает что-то из музыки?

Сихарулидзе: «Если говорить про Гуменника и его музыку (Rammstein), то и в прошлом сезоне мы никаких рекомендаций не давали. Это чисто самодеятельность спортсмена, его тренера и так далее, и каких‑то третьих лиц, которые к Федерации фигурного катания России никакого отношения не имеют.

В этом сезоне мы тоже не касаемся выбора нашими спортсменами и тренерами музыки и направления программ. Это их прерогатива, их творчество».

Международный спорт страдает без наших?

Сихарулидзе: «Вижу ли упадок зрительского интереса на международных турнирах? Говоря объективно, в этом году я не увидел ничего сверхъестественного, в моем понимании, чемпионат Европы прошел абсолютно нормально, было достаточное количество зрителей, точно так же чемпионат мира, который проходил в Канаде. Поэтому я не стал бы говорить, что какая-то катастрофа в международном фигурном катании.

Может быть, даже можно говорить о том, что результаты в фигурном катании странные на чемпионатах Европы и мира, если не участвуют сильнейшие спортсмены».

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС, Sport24, «Р-Спорт», «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости /Владимир Родионов, Григорий Сысоев, Павел Бедняков, Владимир Астапкович