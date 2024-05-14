«Холодца не будет – все жестко в интересах наших людей». Первые слова министра спорта Дегтярева

Михаил Дегтярев – главная персона нашего спорта последних дней.

Новый министр уже вышел с главными тезисами. Какие цели ставит? Ехать ли нашим в Париж? И что будет с российским спортом в ближайшее время?

1. На заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту 12 мая Дегтярев огласил ключевые принципы своей программы:

«Наша цель – чтобы к 2030 году 70% людей занимались спортом . Важно: сохранение здоровья, укрепление и развитие семей. Министерство может и обязано влиять на задачи демографического роста, роста продолжительности жизни. Также роста патриотического настроения, поддержки участников СВО.

Второй документ, на который мы опираемся – стратегия развития физкультуры в России. Там все зафиксировано. Возможно, немножко рассмотрим ее. В госпрограмме есть крен в сторону Европы. Посмотрим и обсудим с вами. Закон о физической культуре и спорте для нас базовый. Мы его тоже посмотрим.

Выполнения поручений президента после оглашения послания федеральному собранию. Он нам всем обозначил работать по налоговым вычетам по ГТО и прохождению диспансеризации. Также было сказано о строительстве объектов в малых городах и селе. Учебные заведения также в ведении Минспорта: 14 высших и 11 средне‑специальных. Привести в порядок все помещения президент тоже поручил.

Акцент будем делать на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни. Стоит вопрос доступности».

Есть и уточнение: «Развитие спорта – важный фактор патриотического воспитания, сохранения исторических ценностей. Ключевая цель – выполнение задач, которые были озвучены в послании президента. Ежегодно строить 350 спортивных объектов ».

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

2. Отдельный вопрос – внутренние соревнования, которые за последние 2 года вышли в приоритет.

«Зрелищность внутренних соревнований – важнейший вопрос, есть возможность зарабатывать, если правильно подойти к маркетингу и управлению. Мы хотим, чтобы наши внутренние соревнования по кассе и аудитории обгоняли международные . Мы будем этот курс продолжать».

Какой же подход предлагает Дегтярев?

«В сложной международной обстановке необходимо развивать сотрудничество с дружественными странами, в том числе взаимодействие на клубном уровне, развивать лиги. Трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать, как говорится, из каждого утюга. И это должно быть на высоком уровне».

3. А что же с международными соревнованиями? Если предыдущий министр Олег Матыцин смело поддерживал участие наших в Олимпийских играх-2024, то Дегтярев пока осторожен:

«Участвовать ли нашим спортсменам в Олимпиаде? Опираемся на позицию руководства страны».

Впрочем, рвать отношения с олимпийской семьей не планирует:

«Главный приоритет будет уделяться массовому спорту. Мы знаем, что многие виды спорта, как русский хоккей, северные виды, некоторые виды спорта коренных и малочисленных народов Севера по массовости превосходят многие олимпийские виды.

Здесь будем действовать сбалансированно и взвешенно. Не отрываясь от олимпийского движения ».

4. Поменяется ли что-то в самом министерстве, Дегтярев пока не говорит – сначала познакомится с командой, но в одном уверен точно:

«Я свои предложения внесу позже – по структуре, управленческой вертикали. Вертикаль в Минспорте будет только укрепляться, холодца не будет, будет все жестко в интересах миллионов наших людей».

А вот по финансированию идеи уже есть:

«Соотношение госсредств и частных средств – 1 к 10. В 10 раз больше денег находится вне поля зрения министерства. Здесь мы тоже поработаем и внимательно подойдем ко всем тратам. Эти траты добровольные, хочу поблагодарить бизнес. Траты нужно направлять в соответствии со стратегией, майским указом президента – я разделяю эту позицию».

5. Дегтярев провел во главе Хабаровского края 4 года (3 – в качестве губернатора, еще год – как врио), поэтому часто приводит в пример ситуацию со спортом в регионе. И верит, что этот опыт ему поможет:

«Из Хабаровского края я привез багаж знаний, «с земли», знаю на практике, как реализовывать программу по развитию спорта».

Хотя изначально в планах было продолжить работу на Дальнем Востоке:

«Это, конечно, было неожиданно. Я как солдат президента обещал Владимиру Владимировичу развивать Хабаровский край. Очень многое сделано в регионе, еще больше запланировано. Это предложение было неожиданным, но уверен, что в Хабаровском крае все будет хорошо».

Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)

В тексте использованы цитаты «Матч ТВ», ТАСС.

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Кирилл Зыков, Павел Бедняков