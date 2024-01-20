Фигуристы прыгали пять часов: Базылюк вошла в историю с суперкаскадом, а Загитова исковеркала ее фамилию

Прыжковый чемпионат России по фигурке – испытание на выносливость не только для спортсменов.

5 часов прыжков подарили неожиданные результаты, исторические элементы и новые мемы от Алины Загитовой.

Траньков обидел Соколовскую, Глейхенгауз настраивал Щербакову

Турнир стартовал с квалификации, которая запомнилась пустыми трибунами (билеты почему-то не продавали) и звуковыми эффектами после неудачных попыток.

Во второй день прошли личные соревнования. И тут уже все было по-крупному: полные трибуны, сложный регламент и неожиданные результаты. Конечно, не обошлось и без привычного конферанса от чемпионов. На этот раз ведущими оказались Алина Загитова и Алексей Ягудин, а также Анна Щербакова и Максим Траньков.

Загитова и Ягудин стояли у трибуны и выдавали реплики между стадиями турнира. Работы у них было немного – например, после двухминутного вступления они вернулись спустя 34 минуты молчания. При этом у Алины реплики были односложными (в конце дня стало понятно почему), отдувался в основном Ягудин.

Впрочем, большую часть времени ведущие молча сидели на скамейках команд, которые будут биться за победу уже в третий день.

Щербакова и Траньков брали флеш-интервью у тренеров во время разминки.

Вопросы иногда вводили в ступор:

Траньков: Егор, я знаю, что ты очень любишь белый цвет. Расскажи секрет, как не перепутать все куртки ваших спортсменов, ведь они все белые, одинаковые.

Закроев: Ох, сложный вопрос. Наверное, хватать сразу и комкать по парам – и все.

Анна начала эфир с запинок, но после шуточной сценки с Глейхенгаузом, который подготовил ее к дальнейшему эфиру, собралась.

Возможно, Транькова тоже стоило настроить. Сначала он путался в отчествах тренеров: назвал Светлану Соколовскую Михайловной вместо Владимировны. Она поддела его уже в разговоре с Щербаковой: «Хочу сказать спасибо большое, что правильно назвали мое отчество, в отличие от Максима».

А потом не справлялся с текстом:

Траньков (читает с выражением): Каждый раз думаешь, что спортсмены ничем тебя не удивят. (После долгой паузы). Но когда они выходят на лед, заставляют переживать все новые и новые эмоции.

После соревнований пар, где зрители слушали в основном музыку и диктора, Траньков взялся комментировать элементы – и это удачный ход, все-таки у зрителей на арене не было такой удобной графики, как в трансляции.

В середине соревнований Ягудин куда-то отлучился, место рядом с Загитовой занял как раз Максим. Впрочем, Алину это не остановило – она продолжала читать сценарий так, будто Траньков на льду с Щербаковой: «Аня, Максим, расскажите нам скорее, что нам ждать от самых сильных, прыгучих и выносливых в суперфинале».

С чтением у Загитовой возникали трудности, она то говорила вообще без пауз: «Лучшие из лучших отобрались для участия сегодня нам покажут то, что вы никогда не увидите на обычных соревнованиях».

То в самом конце вдруг переименовала победительницу, с которой тренируется в группе Этери Тутберидзе, позвав на награждение Маргариту Базылук (вместо Базылюк).

Мощные юниоры, крушение лидеров и исторический каскад женского катания

1. Формат турнира пересмотрели по сравнению с прошлым годом. Одно из главных изменений – приглашение спортивных пар. Именно с них и начали соревнования. Разнообразие элементов позитивно сказалось на динамике: первая часть совершенно не утомляла.

К тому же хватало интриги: в полуфинале выбыли чемпионы России Анастасия Мишина и Александр Галлямов – уступили из-за сбоя на выбросе, в то время как Елизавета Осокина и Артем Грицаенко все сделали идеально.

В финале – еще одна сенсация: Осокина и Грицаенко одолели и вторую топ-пару сборной Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. У Саши совсем не получился каскад – и осознав, что за победу они уже не борются, ученики Тутберидзе пошли на четверной выброс. Элемент, который не удавался еще никому.

Бойкова потратила много времени (в финале на все элементы давалось 2 минуты) на надевание защитных велосипедок, поэтому на выброс они с Козловским шли в ускоренном темпе.

Первая попытка получилась лучше, чем вторая, но обе закончились падением партнерши. После соревнований они попытались еще раз – чистого выезда не случилось, но Бойкова все-таки устояла на ногах.

2. У парней, как и всегда, царила непредсказуемость. Уже в четвертьфинале выбыли призеры чемпионата России Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. В полуфинале закончил борьбу и Евгений Семененко.

В итоге в решающей стадии оказались юниоры Арсений Федотов и Лев Лазарев, а также 19-летней Иван Попов, который не отобрался на ЧР в этом сезоне.

Федотов весь турнир выглядел стабильнее и увереннее остальных. Вот и финал забрал с отрывом в 5 баллов. Но у комментатора Александра Гришина возник вопрос: почему Федотову не обнулили один из четверных лутцев – оба каскада фигурист сделал с этим прыжком, а потом приземлил его и сольно.

Правила финала оказались расплывчатыми: «Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов должны быть различными прыжками». Каждый сольный прыжок или только один – не уточнялось (хотя в регламенте остальных стадий это оговаривалось).

Чуть позже журналист Владислав Жуков заверил, что регламент финала вообще оставался (и остается до сих пор) в тайне: «Говорят, в федерации существует какой-то «другой регламент» финала. Дескать то, что опубликовано – это «не то», поэтому в случае с Арсением все было правильно».

3. К началу женского турнира отсутствие разнообразия начало сказываться и на комментаторах. Реплики Татьяны Тарасовой свелись к тому, что никто в мире так больше не прыгает. И этих замечаний было почти столько же, сколько четверных у наших девушек – очень много.

Возвращение Тарасовой на чемпионате России получилось ярким и искрометным. А вот с прыжковым так не вышло – все-таки мэтр любит фигурное катание в его классическом виде: с музыкой, постановками и разнообразием элементов.

Как и у мужчин, в финал прошли две юниорки – Маргарита Базыл у юк и Елена Костылева. А еще чемпионка России Аделия Петросян. Петросян и Костылева наошибались, Лена даже с трудом сдержала слезы после неудачного приземления на бедро.

А вот Маргарита справилась со всеми прыжками, в том числе с четырьмя четверными. Потом пошла на уникальный каскад: чисто исполнила четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов. Такие каскады девушки никогда не прыгали. Невероятно!

Соревнования завершились уже традиционной раздачей огромных чеков: по миллиону за первое место, по 500 тысяч – за второе и по 250 – за третье.

Призы за лучшие элементы тоже составили 250 тысяч, но не достались девушкам – все самые дорогие прыжки исполнили парни.

***

В воскресенье на прыжковом чемпионате командный турнир. Противостояние Александра Галлямова и Дмитрия Козловского началось уже сегодня – и не на льду (они так и не встретились в плей-офф).

После парного турнира провели жеребьевку: долго выбирали цвета, но в итоге Галлямов увел у Козловского красный цвет, а Дмитрий в свою очередь пообещал, что синие впервые что-то выиграют на Первом канале.

В личных соревнованиях была возможность в очередной раз убедиться, насколько крутые у нас юниоры: контент, стабильность и нервы их не подвели. Наверняка каждая команда захочет к себе этих звездочек.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Личный турнир

Финалы

Пары

1. Елизавета Осокина / Артем Грицаенко – 28,25 (2S+2A+2A+SEQ, 3Tw4, 3FTh, 3LoTh)

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский– 21,34 (3S+2A+SEQ, 3Tw4, 3FTh, 4STh (f), 4STh (f)

Мужчины

1. Арсений Федотов – 71,75 (4Lz+3Т+2А+2А+2А+SEQ, 4Lz-3T, 4F, 4Lz)

2. Иван Попов – 66,61 (4S+3Т+2А+2А+2А+SEQ, 4T-3T, 4S, 4T)

3. Лев Лазарев – 52,25 (4Lz+3Т+2А+2А+3T+SEQ, 4Lz (f), 3T (f), 4T-3T)

Женщины

1. Маргарита Базылюк – 70,29 (4T, 4T+3T+3T+3T+3T, 4S+3T, 4S)

2. Аделия Петросян – 57,89 (4F+2A+2A+3T+SEQ, 4T, 4T+3T, 3F)

3. Елена Костылева – 54,69 (4S+3T+2A+2A+2A+SEQ, 4S (f), 4S+2A+SEQ, 3Lz)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф