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Фигуристы прыгали пять часов: Базылюк вошла в историю с суперкаскадом, а Загитова исковеркала ее фамилию

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Фигурное катание Фигурное катание

Прыжковый чемпионат России по фигурке – испытание на выносливость не только для спортсменов.

5 часов прыжков подарили неожиданные результаты, исторические элементы и новые мемы от Алины Загитовой.

Траньков обидел Соколовскую, Глейхенгауз настраивал Щербакову

Турнир стартовал с квалификации, которая запомнилась пустыми трибунами (билеты почему-то не продавали) и звуковыми эффектами после неудачных попыток.

Во второй день прошли личные соревнования. И тут уже все было по-крупному: полные трибуны, сложный регламент и неожиданные результаты. Конечно, не обошлось и без привычного конферанса от чемпионов. На этот раз ведущими оказались Алина Загитова и Алексей Ягудин, а также Анна Щербакова и Максим Траньков.

Загитова и Ягудин стояли у трибуны и выдавали реплики между стадиями турнира. Работы у них было немного – например, после двухминутного вступления они вернулись спустя 34 минуты молчания. При этом у Алины реплики были односложными (в конце дня стало понятно почему), отдувался в основном Ягудин.

Впрочем, большую часть времени ведущие молча сидели на скамейках команд, которые будут биться за победу уже в третий день.

Готовы к прыжковому батлу в фигурке? Загитова снова с микрофоном, а победить с одним квадом не получится

Щербакова и Траньков брали флеш-интервью у тренеров во время разминки.

Вопросы иногда вводили в ступор:

Траньков: Егор, я знаю, что ты очень любишь белый цвет. Расскажи секрет, как не перепутать все куртки ваших спортсменов, ведь они все белые, одинаковые.

Закроев: Ох, сложный вопрос. Наверное, хватать сразу и комкать по парам – и все.

Анна начала эфир с запинок, но после шуточной сценки с Глейхенгаузом, который подготовил ее к дальнейшему эфиру, собралась.

Возможно, Транькова тоже стоило настроить. Сначала он путался в отчествах тренеров: назвал Светлану Соколовскую Михайловной вместо Владимировны. Она поддела его уже в разговоре с Щербаковой: «Хочу сказать спасибо большое, что правильно назвали мое отчество, в отличие от Максима».

А потом не справлялся с текстом:

Траньков (читает с выражением): Каждый раз думаешь, что спортсмены ничем тебя не удивят. (После долгой паузы). Но когда они выходят на лед, заставляют переживать все новые и новые эмоции.

После соревнований пар, где зрители слушали в основном музыку и диктора, Траньков взялся комментировать элементы – и это удачный ход, все-таки у зрителей на арене не было такой удобной графики, как в трансляции.

В середине соревнований Ягудин куда-то отлучился, место рядом с Загитовой занял как раз Максим. Впрочем, Алину это не остановило – она продолжала читать сценарий так, будто Траньков на льду с Щербаковой: «Аня, Максим, расскажите нам скорее, что нам ждать от самых сильных, прыгучих и выносливых в суперфинале».

Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика

С чтением у Загитовой возникали трудности, она то говорила вообще без пауз: «Лучшие из лучших отобрались для участия сегодня нам покажут то, что вы никогда не увидите на обычных соревнованиях».

То в самом конце вдруг переименовала победительницу, с которой тренируется в группе Этери Тутберидзе, позвав на награждение Маргариту Базылук (вместо Базылюк).

Мощные юниоры, крушение лидеров и исторический каскад женского катания

1. Формат турнира пересмотрели по сравнению с прошлым годом. Одно из главных изменений – приглашение спортивных пар. Именно с них и начали соревнования. Разнообразие элементов позитивно сказалось на динамике: первая часть совершенно не утомляла.

К тому же хватало интриги: в полуфинале выбыли чемпионы России Анастасия Мишина и Александр Галлямов – уступили из-за сбоя на выбросе, в то время как Елизавета Осокина и Артем Грицаенко все сделали идеально.

В финале – еще одна сенсация: Осокина и Грицаенко одолели и вторую топ-пару сборной Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. У Саши совсем не получился каскад – и осознав, что за победу они уже не борются, ученики Тутберидзе пошли на четверной выброс. Элемент, который не удавался еще никому.

Бойкова потратила много времени (в финале на все элементы давалось 2 минуты) на надевание защитных велосипедок, поэтому на выброс они с Козловским шли в ускоренном темпе.

Первая попытка получилась лучше, чем вторая, но обе закончились падением партнерши. После соревнований они попытались еще раз – чистого выезда не случилось, но Бойкова все-таки устояла на ногах.

2. У парней, как и всегда, царила непредсказуемость. Уже в четвертьфинале выбыли призеры чемпионата России Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. В полуфинале закончил борьбу и Евгений Семененко.

В итоге в решающей стадии оказались юниоры Арсений Федотов и Лев Лазарев, а также 19-летней Иван Попов, который не отобрался на ЧР в этом сезоне.

Федотов весь турнир выглядел стабильнее и увереннее остальных. Вот и финал забрал с отрывом в 5 баллов. Но у комментатора Александра Гришина возник вопрос: почему Федотову не обнулили один из четверных лутцев – оба каскада фигурист сделал с этим прыжком, а потом приземлил его и сольно.

Правила финала оказались расплывчатыми: «Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов должны быть различными прыжками». Каждый сольный прыжок или только один – не уточнялось (хотя в регламенте остальных стадий это оговаривалось).

Чуть позже журналист Владислав Жуков заверил, что регламент финала вообще оставался (и остается до сих пор) в тайне: «Говорят, в федерации существует какой-то «другой регламент» финала. Дескать то, что опубликовано – это «не то», поэтому в случае с Арсением все было правильно».

3. К началу женского турнира отсутствие разнообразия начало сказываться и на комментаторах. Реплики Татьяны Тарасовой свелись к тому, что никто в мире так больше не прыгает. И этих замечаний было почти столько же, сколько четверных у наших девушек – очень много.

Возвращение Тарасовой на чемпионате России получилось ярким и искрометным. А вот с прыжковым так не вышло – все-таки мэтр любит фигурное катание в его классическом виде: с музыкой, постановками и разнообразием элементов.

Как и у мужчин, в финал прошли две юниорки – Маргарита Базылуюк и Елена Костылева. А еще чемпионка России Аделия Петросян. Петросян и Костылева наошибались, Лена даже с трудом сдержала слезы после неудачного приземления на бедро.

А вот Маргарита справилась со всеми прыжками, в том числе с четырьмя четверными. Потом пошла на уникальный каскад: чисто исполнила четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов. Такие каскады девушки никогда не прыгали. Невероятно!

Соревнования завершились уже традиционной раздачей огромных чеков: по миллиону за первое место, по 500 тысяч – за второе и по 250 – за третье.

Призы за лучшие элементы тоже составили 250 тысяч, но не достались девушкам – все самые дорогие прыжки исполнили парни.

***

В воскресенье на прыжковом чемпионате командный турнир. Противостояние Александра Галлямова и Дмитрия Козловского началось уже сегодня – и не на льду (они так и не встретились в плей-офф).

После парного турнира провели жеребьевку: долго выбирали цвета, но в итоге Галлямов увел у Козловского красный цвет, а Дмитрий в свою очередь пообещал, что синие впервые что-то выиграют на Первом канале.

В личных соревнованиях была возможность в очередной раз убедиться, насколько крутые у нас юниоры: контент, стабильность и нервы их не подвели. Наверняка каждая команда захочет к себе этих звездочек.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Личный турнир

Финалы

Пары

1. Елизавета Осокина / Артем Грицаенко – 28,25 (2S+2A+2A+SEQ, 3Tw4, 3FTh, 3LoTh)

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский– 21,34 (3S+2A+SEQ, 3Tw4, 3FTh, 4STh (f), 4STh (f)

Мужчины

1. Арсений Федотов  – 71,75 (4Lz+3Т+2А+2А+2А+SEQ, 4Lz-3T, 4F, 4Lz)

2. Иван Попов – 66,61 (4S+3Т+2А+2А+2А+SEQ, 4T-3T, 4S, 4T)

3. Лев Лазарев  – 52,25 (4Lz+3Т+2А+2А+3T+SEQ, 4Lz (f), 3T (f), 4T-3T)

Женщины

1. Маргарита Базылюк – 70,29 (4T, 4T+3T+3T+3T+3T, 4S+3T, 4S)

2. Аделия Петросян – 57,89 (4F+2A+2A+3T+SEQ, 4T, 4T+3T, 3F)

3. Елена Костылева – 54,69 (4S+3T+2A+2A+2A+SEQ, 4S (f), 4S+2A+SEQ, 3Lz)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

90 комментариев
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Просто мисс Безызбежность уже так привыкла к англицизму "лук" в отношении своих тряпок, что не в состоянии прочесть букву "Ю" там, где это требуется.
+71
-26
+45
Надеюсь, что Загитова на первом канале бесплатно. А то если она за свои постоянные фэйлы еще и оплату получает, то это вообще какой-то кошмар..
+67
-30
+37
Девочек тоже можно было наградить за прыжки, всё-таки четверные им даются сложнее. Ведущих слишком много, траньков косячит не меньше Загитовой.
+37
-4
+33
Боже, ну такой турнир был замечательный, так хорошо комментировали и судили, столько было спортивных подвигов и до ситижений, столько позитива, Алинка была доброжелательна и красива, но надо же заострить на маленькой ошибочке ее и подкормить хейтеров, чтобы сместить обсуждение со спорта на грязные дрязги . Противно.
+54
-30
+24
Ответ Gemma157
Надеюсь, что Загитова на первом канале бесплатно. А то если она за свои постоянные фэйлы еще и оплату получает, то это вообще какой-то кошмар..
Гемма, получает и всё с ваших налогов
+31
-8
+23
Ответ CrazyAboutFS
Боже, ну такой турнир был замечательный, так хорошо комментировали и судили, столько было спортивных подвигов и до ситижений, столько позитива, Алинка была доброжелательна и красива, но надо же заострить на маленькой ошибочке ее и подкормить хейтеров, чтобы сместить обсуждение со спорта на грязные дрязги . Противно.
Согласна, и ТАТ прекрасно комментировала, что уж Селенковой не понравилось🤷‍♀️
+24
-3
+21
Ответ Dmitriy Racheev
Первый канал знает толк в фрик-шоу
Какие вы злые... Отличный турнир. Ведущие хоть разбавляли накал между этапами
+25
-9
+16
Первый канал знает толк в фрик-шоу
+31
-19
+12
Турнир был настолько ярок и спортсмены такого высочайшего уровня,что косноязычие Алины меня зацепило впервые,какое то не уважение к участникам спортсменам,к публике, высокий уровень мероприятия,высочайший уровень вклада тренеров и особенно спортсменов блестящих и тут же полный провал по уровню подготовки и возможности ведущей....просто стыдно должно быть кто ее втащил повторюсь поставили бы просто свадебным генералом и кому надо из страждущих те любовались было-было бы уместнее,а ведущей не надо было ее брать.Она ничего не соображает, голова у нее быстро не работает,тормозит или совсем не в ту степь.
Я ничего не имею против Алины, но сегодня как то особенно обратил внимание,что она не в теме и не может она работать оперативно.Аня кстати Щербакова вела отлично, Леша Ягулин,Траня-молодцы, Гришин и ТАТ на высоте,но нельзя же так в угоду кому то тащить алину в люди.
+30
-18
+12
А в целом ощущения от турнира такие яркие еще и по тому что выступления такие короткие и при этом между спортсменами промежуток минимальный. весь день как на эмоциональных качелях не успел порадоваться/расстроиться за одного уже выступает следующий. И тебя штормит от этих противоречивых эмоций. По ощущениям в этом шоу турнире чистого спорта даже больше чем в обычных соревнованиях. Тут без отвлечения на музыку образ костюм и прочее.
+14
-3
+11
Ошибок у ведущих было более чем достаточно но в заголовке разумеется опять Алина.
Но на эмоциях от турнира никакие оговорочки не сказались, отличные у нас ведущие, фигуристы и турнир в целом. Посмотрела с наслаждением. В каждом виде накал и борьба.
Единственное конечно все таки долго. Устали и зрители и спортсмены. И куча времени тратится на разминки и что на каждый этап всех спортсменов заново объявляют по именам.
Но спасибо всем и федерации и Алине, Ане, Транькову, Ягудину. Спасибо всем всем спортсменам. Турнир уже удался, а завтра еще один день. Просто супер.
+27
-17
+10
К сожалению критика Загитовой не имеет никаких последствий. Если только отнять у нее микрофон силой, но это мадемуазель очень цепкая. Ну поставили бы ее подавать парням полотенце, когда они выходят с катка. А микрофон отдать Ане, она вполне справится.
+29
-20
+9
Тренируешься такой месяцами, катаешь, занимаешь места. А на спортивном сайте: хаха, этот паузу не выдержал. Эта у и ю перепутала. Цирк.
+18
-9
+9
Такой замечательный турнир, прекрасно организованный.Подарил столько приятных эмоций. Какие у нас потрясающе талантливые фигуристы, любо дорого было наблюдать их на льду.Но неужели приятно во время такого турнира сидеть с секундомером и следить за ведущими, выискивать оговорки у каждого.На этом турнире все были прекрасны и фигуристы, и комментаторы и ведущие.
+10
-1
+9
Смотрела по тв, ничего лишнего, все прошло очень быстро, интересно, иногда неожиданно. Показали всему миру, как должно быть. Очень жаль, что Россию лишили всех соревнований.
Алина Загитова хорошо говорила, не понимаю, к чему эти придирки. Все ведущие это просто приложение к спортсменам, не более. Фиксировать свое внимание на оговорках, а потом еще и тащить в обсуждение? Смешно.
+16
-7
+9
Ответ Ната555
К сожалению критика Загитовой не имеет никаких последствий. Если только отнять у нее микрофон силой, но это мадемуазель очень цепкая. Ну поставили бы ее подавать парням полотенце, когда они выходят с катка. А микрофон отдать Ане, она вполне справится.
Да просто критики никого кроме как друг друга не убедить не могут... Ваша проблема!
+15
-9
+6
Добавление парников - замечательно, очень понравилась эта часть турнира!
Слишком много комментаторов и ведущих, которые не знали, что говорить и когда говорить. Половину можно точно убрать. Одного на трансляцию, двух на лёд, или наоборот.
У мужчин хотелось бы разделить юниоров и взрослых, уж больно интересная борьба была на Чемпионате России в этом году, и хотелось бы увидеть такую же борьбу среди взрослых парней, но тут их обыграли юниоры, и те не показали всего, что могли.
А у женщин наоборот сейчас ситуация, и там юниорки звёздочки отличились, было здорово! Без них у нас были бы только тройные и только Петросян с Муравьевой с ультра-си.
Вобщем, интересно, но можно ещё подумать)
+6
-1
+5
А что за запинка у Щербаковой была, не описали тут.
Не с самого начала смотрела, расскажите.
"Анна начала эфир с запинок"
+10
-5
+5
Ладно накидовать, Алина сегодня молодец практически не "кринжила" и паузу закрыла когда у организаторов косяк вышел с награждением в отсутствии Ягудина который куда то свинтил
+10
-5
+5
Ответ Ataklena
Хотите посмеяться - представьте, что Алине поручили вести программу Время 😂
В программе "Время" вчера Аделию назвали Аделиной. Профессиональные опытные журналисты. Смейтесь.
+5
-1
+4
Ответ Ритт
это лучше, чем назвать победителя БазылУк. Впрочем, как всегда у оскрометной
да кому эта математика нужна, подумаешь дроби десятичные не знает
+5
-1
+4
"Соревнования завершились уже традиционной раздачей огромных чеков: по миллиону за первое место, по 500 тысяч – за второе и по 250 – за третье."
Ну и с чего вдруг огромные чеки? Или это в долларах? Просто вспоминаю выплаты за шоу фигуристам - ну там местами и побольше. Как по мне, то могли бы миллионов 25 вместо спонсирования всяких шоу отправить сюда на турнир, чтобы чеков было побольше у молодых и ранних, да и внимание к проекту увеличить
+5
-1
+4
Ответ Люсия Федосова
Ну у АЗ контракт с 1 каналом до конца сезона .
Вы руководитель Первого канала?!
+3
0
+3
Ответ Ритт
это лучше, чем назвать победителя БазылУк. Впрочем, как всегда у оскрометной
Всё нехорошо, и 40десятых совсем нехорошо
+6
-3
+3
Турнир получился значительно интереснее, чем в прошлом году.
Но есть поправимые организационные недоработки:
1. Музыка. Не понимаю, зачем она нужна во время исполнения прыжков.
2. Правила. Даже Гришин не смог до конца в них разобраться.
3. Приглашение Загитовой. У Алины действительно много фанатов, которые будут смотреть шоу (или турнир) только из-за её присутствия.
Риск в том, что остальные могут по той же причине от этого шоу отвернуться.
Ну, не её это... от слова совсем.
+5
-2
+3
Прекрасный турнир, с интригой и неожиданными поворотами, смотрелся на одном дыхании. Некоторая шероховатость ведущих была скорее на пользу - давала паузу немного передохнуть от эмоций. В целом прогнозируемая победа новиса Базылюк и юниора Федотова подтвердили ситуацию в одиночном фк цитируя Цоя: "Война дело молодых". По факту если мы хотим видеть одиночное фк в максимальном контенте нужно снимать возрастные ограничения. IMHO
+4
-1
+3
Ответ Дружба11
Турнир был настолько ярок и спортсмены такого высочайшего уровня,что косноязычие Алины меня зацепило впервые,какое то не уважение к участникам спортсменам,к публике, высокий уровень мероприятия,высочайший уровень вклада тренеров и особенно спортсменов блестящих и тут же полный провал по уровню подготовки и возможности ведущей....просто стыдно должно быть кто ее втащил повторюсь поставили бы просто свадебным генералом и кому надо из страждущих те любовались было-было бы уместнее,а ведущей не надо было ее брать.Она ничего не соображает, голова у нее быстро не работает,тормозит или совсем не в ту степь. Я ничего не имею против Алины, но сегодня как то особенно обратил внимание,что она не в теме и не может она работать оперативно.Аня кстати Щербакова вела отлично, Леша Ягулин,Траня-молодцы, Гришин и ТАТ на высоте,но нельзя же так в угоду кому то тащить алину в люди.
Аня тоже запиналась и тупила будь здоров. Профессионально там только исчезнувший Ягудин работал
+16
-13
+3
Ответ Ольга Ив
А что за запинка у Щербаковой была, не описали тут. Не с самого начала смотрела, расскажите. "Анна начала эфир с запинок"
Я не заметил у нее запинок, в начале немного нервничала но потом все было хорошо. Траньков как соведущий очень и очень плохой так как тянет одеяло всегда на себя и тоже много глупостей болтает
+3
0
+3
Ответ Gemma157
Надеюсь, что Загитова на первом канале бесплатно. А то если она за свои постоянные фэйлы еще и оплату получает, то это вообще какой-то кошмар..
Вы призывали не оскорблять спортсменов, быть добрее, ведь слова больно ранят.
+4
-1
+3
Ответ Людмила Савельева
Добавление парников - замечательно, очень понравилась эта часть турнира! Слишком много комментаторов и ведущих, которые не знали, что говорить и когда говорить. Половину можно точно убрать. Одного на трансляцию, двух на лёд, или наоборот. У мужчин хотелось бы разделить юниоров и взрослых, уж больно интересная борьба была на Чемпионате России в этом году, и хотелось бы увидеть такую же борьбу среди взрослых парней, но тут их обыграли юниоры, и те не показали всего, что могли. А у женщин наоборот сейчас ситуация, и там юниорки звёздочки отличились, было здорово! Без них у нас были бы только тройные и только Петросян с Муравьевой с ультра-си. Вобщем, интересно, но можно ещё подумать)
Тут конкретно очень сильный Федотов оказался в одной трети с Семененко и Кондратюком, которые были готовы крайне хорошо - но сначала Кондратюк был выбит Семененко, а потом уже Семененко - Федотовым, хотя чисто по баллам они бы выбили кого угодно не из их тройки.

Остальным взрослым юношам, кроме себя, пенять не на кого, а вот Евгений и Марк реально выдали очень мощные выступления, просто им очень не повезло, что они попали сначала друг на друга, а потом - на единственного юниора, который был более мощный, чем они. И то Женя был очень близок, если бы не та попытка 4Р, то мб ему хватило бы концентрации на секвенцию из трикселей, а там плюс двух/плюс трех где-то Жене хватало, чтобы обыграть Арсения))
Превратности олимпийской системы, но без нее никак, Double Elimination слишком замедлит всё, плюс фигуристам же между этапами практически негде отдыхать, в итоге к концу подойдут на морально-волевых.
Тому же Лазареву сегодня по ощущениям именно физики на финал не хватило.
+4
-1
+3
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