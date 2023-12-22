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Плющенко и Муравьева лихо праздновали суперпрыжок. Но нелепое падение и ученицы Тутберидзе не пустили в лидеры

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Софья Муравьева Софья Муравьева
Фигурное катание Фигурное катание

Софья Муравьева прыгнула тройной аксель на чемпионате России: упорство взяло верх над неудачами, которые преследовали весь сезон.

Вот только затем случилось падение на дорожке. Как же так?

● Муравьева стабильно исполняла триксель весь прошлый сезон. Но этой осенью сложный прыжок не получался.

На контрольных прокатах в сентябре и Гран-при в Казани Софья не шла на него. А этап в Москве запомнился отчаянной (и безнадежной) битвой Муравьевой и трикселя. Тогда покорить прыжок не удалось – падение в короткой и две подряд неудачные попытки в произвольной.

На 6-минутной разминке перед короткой в Челябинске Муравьева опять падала. Но от прыжка в прокате не отказалась. И не зря.

Все-таки добилась своего! Удачную попытку Татьяна Тарасова встретила настоящим ревом: «Сделала-а-а-а три с половиной!» (на видео проката этот момент – с 1:00).

Сама Соня встретила прыжок улыбкой и на мгновение сжатыми кулаками.

Она всего лишь вторая российская фигуристка в этом сезоне, которой удалось чисто выполнить прыжок ультра-си. Первая – Аделия Петросян, на ее счету один триксель и один четверной флип с положительными надбавками.

Тренер тоже рад!

● Оставшиеся прыжковые элементы Муравьева на кураже выполнила чисто. Ошибка внезапно случилась на дорожке шагов – там Софья потеряла равновесие и рухнула на лед.

Стоп. Мы такое уже видели! Ровно год назад в Красноярске Муравьева прошла ровно по той же схеме: отличный триксель и падение на дорожке. Проклятие чемпионатов России – версия самой фигуристки. Учитывая штраф и пересчет баллов в короткой на ЧР два года назад – очень похоже на то.

Плющенко и Тутберидзе столкнулись, когда уже никто не ждал – справедливо ли отняли балл у ученицы Евгения?

● Ошибка не позволила перешагнуть важную отметку в 80 баллов. Оценка за короткую – 78,33. В этом сезоне Муравьева набирала почти столько же и без трикселя – 77,02 в Казани. Да и после падения в Москве было ненамного меньше – 76,67.

Если сравнивать с прошлым чемпионатом России, где идентичными были не только ошибки, но и контент, то в этом году сумма меньше на 1,63 балла. Интересно, что у Муравьевой не выросла вторая оценка. В этом году даже меньше на одну сотую.

А вот у Аделии Петросян тут прибавка в 1,67 балла, что и позволило ей опередить Муравьеву. Ну а первая – Камила Валиева, идеально откатавшая под I See Red. Камила обворожила болельщиков до визга на каждом элементе, а судей – до оценки 81,85.

● Для Муравьевой тройной аксель во многом важнее расклада после короткой. Отставание не столь критично, а элемент ультра-си все-таки получился.

На Гран-при она плакала после неудачных попыток, да и сейчас Евгений Плющенко настраивал ее как при выходе на ринг.

Полная концентрация.

После проката Плющенко встречал Софью с улыбкой.

В кисс-энд-край похлопал ей.

А потом обнял.

Оценки встретили спокойно, хотя хореограф Дмитрий Михайлов разочарованно покачал головой.

Сдержать эмоции все же не удалось: на пресс-конференцию Софья пришла с красными глазами и там строго прокомментировала выступление:

«Наверное, поспешила, отдала всю себя. Прокатом я недовольна. Но будем работать, дорогу осилит идущий. Работа перед турниром больше велась над прыжковым контентом. Не справилась я с нервами».

В произвольной Муравьева пойдет на два трикселя, но соперницы собираются отвечать квадами

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева – 81,85

2. Аделия Петросян – 79,06

3. Софья Муравьева – 78,33

4. Ксения Синицына – 75,21

5. Вероника Яметова – 73,86

6. Анна Фролова – 73,52

7. Алина Горбачева – 72,09

8. Елизавета Куликова – 68,44

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

31 комментарий
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Заголовок слишком трэшовый даже для спортса 👎🏻
+18
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+15
Что означает фраза "не пустили в лидеры"? То есть 1 и 2 места учениц ТШТ лидеры, а 3 место уже не лидеры? Ничего не понимаю. Просветите?
+11
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+10
Ну и заголовок! Вместо того, чтобы порадоваться что у нас в России есть взрослая девочка с 3А тут как будто злорадствуют, что не всё у Сони получилось.
+11
-3
+8
Заголовок - провокация. Но по сути - верно ведь не пустили же?) "Камила обворожила болельщиков до визга на каждом элементе" - а че так пренебрежительно то к балелам? Слово "поросячего" просто пропустили, додумайте типа сами, не так ли?)
Тут все пишут что Плющу лучше бы не приезжать и не давить своим "боевым настроем", сбивает, мешает, усиливает ответственность, вносит нервяк. Отсюда вывод - не тренер он. Ибо нормальный тренер должен влиять на ученика с точностью наоборот. Интересно, завтра также будет?)
+13
-7
+6
Реакция Татьяны Анатольевны на триксель Сони бесценна!
+5
0
+5
Ответ garovatat
Заголовок - провокация. Но по сути - верно ведь не пустили же?) "Камила обворожила болельщиков до визга на каждом элементе" - а че так пренебрежительно то к балелам? Слово "поросячего" просто пропустили, додумайте типа сами, не так ли?) Тут все пишут что Плющу лучше бы не приезжать и не давить своим "боевым настроем", сбивает, мешает, усиливает ответственность, вносит нервяк. Отсюда вывод - не тренер он. Ибо нормальный тренер должен влиять на ученика с точностью наоборот. Интересно, завтра также будет?)
"Отсюда вывод - не тренер он" - странная логика. У его ученицы есть 3А, а вы почему то считаете, что он не тренер.
+8
-3
+5
Она молодец, что этот триксель прыгнула. Это про спорт. Жаль, что на дорожке столько потеряла...Осторожные у неё соперницы - не рисковали, "извините, сегодня не могу". А раньше ученицы Тутберидзе шли на "все деньги", чтобы показать сложность и космос. А тут - так сойдет. Не пойму, где едкие комменты её фанатиков про контент 20летней давности?Так же любили это повторять....
+5
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+5
Муравьева, по-моему, в след попала. По крайней мере на замедленном повторе это выглядело именно так.
Тарасова своими воплями ужасно раздражала. Если на танцах она говорила в основном по делу, то к концу дня ее совсем понесло... Как же хорошо было, когда она не комментировала! Тихо и спокойно, никто не мешал смотреть прокаты...
+9
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+3
Ответ Александр
Комментарий удален пользователем
Ну не. Софья чуть-чуть недокрутила лутц, но в пределах 90, я думаю, что там все-таки не было кушки, чтобы ее моргать.
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+2
Ответ RusVector
Молодец, Евгений Викторович! Но против мафии бороться бесполезно! Кстати там обнаружили, что каскад у Валиевой в первой половине исполнен, а не в бонусной зоне! Интересно, баллы пересчитают или чемпионка уже назначена ? А где же объективное судейство, про которое вещали Коган и Сихарулидзе?
Евгений Викторович секундомер себе завел таки и стоял замерял? Это его фигуристов то перекаты мучают, то каскады вперед музыки и не в той половине прыгаются.
+3
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+2
"нелепое падение"??? нелепые компы Петросян... гое, и моргание тех.бригады на лутце...
да и на всех прыжках её "водит" на выездах... и у кого-то совести выше 3х в гое поставить хватило...
+5
-3
+2
Ответ Лариса Шевкун
Реакция Татьяны Анатольевны на триксель Сони бесценна!
Я чуть с дивана не упала, зачем так людей пугать ))
+1
0
+1
после прокатов Сони и Ками.... хочется сказать: "уберите детей со льда", или в предпоследнюю разминку их..
у Сони хотя бы видно, за что 9ки в компы поставить можно...
+3
-2
+1
Муравьева - вылитый Плющенко. Совпадение ?
+3
-2
+1
Третье место - это лидирующая тройка. В чем проблема?
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Объясните бестолковой, за что КВ столько баллов? не было никаких ульта си и сложных элементов тоже нет. Есть только" красота красивая" ( как говорит ТАТ. ) и оганизованные Этерей букеты. В Мок тоже не лохи сидят.
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Ответ garovatat
Заголовок - провокация. Но по сути - верно ведь не пустили же?) "Камила обворожила болельщиков до визга на каждом элементе" - а че так пренебрежительно то к балелам? Слово "поросячего" просто пропустили, додумайте типа сами, не так ли?) Тут все пишут что Плющу лучше бы не приезжать и не давить своим "боевым настроем", сбивает, мешает, усиливает ответственность, вносит нервяк. Отсюда вывод - не тренер он. Ибо нормальный тренер должен влиять на ученика с точностью наоборот. Интересно, завтра также будет?)
Кто эти "все"? Пишут несколько "любителей" Плющенко. Соня, уверенна, это не читает.
+3
-3
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Ответ euhenio62
Так ведь заслужила подобное отношение,бесконечным лицемерием и дешёвой игрой на публику,в попытках вызвать жалость и сочувствие😉
👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻. Это ж надо такое придумать.
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Ответ Black&White
👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻. Это ж надо такое придумать.
Вы фанат Сонечки-Пьеро?Сочувствую😞
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Яне Рудковской и Евгению Викторовичу нужно растормошить это болотце! Почему Лакерник в техпанели правила нарушил, отметив каскад Валиевой как бонусный? Нужно жалобу накотать! Хотя думаю там болельщики в соцсетях ФФКР уже строчат ...
+4
-4
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Ответ Kareglazaya
Муравьева, по-моему, в след попала. По крайней мере на замедленном повторе это выглядело именно так. Тарасова своими воплями ужасно раздражала. Если на танцах она говорила в основном по делу, то к концу дня ее совсем понесло... Как же хорошо было, когда она не комментировала! Тихо и спокойно, никто не мешал смотреть прокаты...
Точно,она так заверещала,что в меня чуть чашка из рук не выпала)))
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Ответ Алиса без миелофона
Тогда я могу посоветовать провериться у офтальмолога. У Петросян не самое глубокое, но отчетливое внешнее на лутце сегодня было. Как и в целом последние года полтора-два.
лупу возьмите, если не видите!!! очень хороший ракурс!!! и даже видно, как она на опорной ноге "прокручиваться" начинается... если вам не видно и с лупой, то посмотрите, сколько льда вылетает из под конька...
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Ответ Ai-98
Муравьева - вылитый Плющенко. Совпадение ?
Закусывать надо перед телеком
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Комментарий удален пользователем
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