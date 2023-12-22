Плющенко и Муравьева лихо праздновали суперпрыжок. Но нелепое падение и ученицы Тутберидзе не пустили в лидеры

Софья Муравьева прыгнула тройной аксель на чемпионате России: упорство взяло верх над неудачами, которые преследовали весь сезон.

Вот только затем случилось падение на дорожке. Как же так?

● Муравьева стабильно исполняла триксель весь прошлый сезон. Но этой осенью сложный прыжок не получался.

На контрольных прокатах в сентябре и Гран-при в Казани Софья не шла на него. А этап в Москве запомнился отчаянной (и безнадежной) битвой Муравьевой и трикселя. Тогда покорить прыжок не удалось – падение в короткой и две подряд неудачные попытки в произвольной.

На 6-минутной разминке перед короткой в Челябинске Муравьева опять падала. Но от прыжка в прокате не отказалась. И не зря.

Все-таки добилась своего! Удачную попытку Татьяна Тарасова встретила настоящим ревом: «Сделала-а-а-а три с половиной!» (на видео проката этот момент – с 1:00).

Сама Соня встретила прыжок улыбкой и на мгновение сжатыми кулаками.

Она всего лишь вторая российская фигуристка в этом сезоне, которой удалось чисто выполнить прыжок ультра-си. Первая – Аделия Петросян, на ее счету один триксель и один четверной флип с положительными надбавками.

Тренер тоже рад!

● Оставшиеся прыжковые элементы Муравьева на кураже выполнила чисто. Ошибка внезапно случилась на дорожке шагов – там Софья потеряла равновесие и рухнула на лед.

Стоп. Мы такое уже видели! Ровно год назад в Красноярске Муравьева прошла ровно по той же схеме: отличный триксель и падение на дорожке. Проклятие чемпионатов России – версия самой фигуристки. Учитывая штраф и пересчет баллов в короткой на ЧР два года назад – очень похоже на то.

● Ошибка не позволила перешагнуть важную отметку в 80 баллов. Оценка за короткую – 78,33. В этом сезоне Муравьева набирала почти столько же и без трикселя – 77,02 в Казани. Да и после падения в Москве было ненамного меньше – 76,67.

Если сравнивать с прошлым чемпионатом России, где идентичными были не только ошибки, но и контент, то в этом году сумма меньше на 1,63 балла. Интересно, что у Муравьевой не выросла вторая оценка. В этом году даже меньше на одну сотую.

А вот у Аделии Петросян тут прибавка в 1,67 балла, что и позволило ей опередить Муравьеву. Ну а первая – Камила Валиева, идеально откатавшая под I See Red. Камила обворожила болельщиков до визга на каждом элементе, а судей – до оценки 81,85.

● Для Муравьевой тройной аксель во многом важнее расклада после короткой. Отставание не столь критично, а элемент ультра-си все-таки получился.

На Гран-при она плакала после неудачных попыток, да и сейчас Евгений Плющенко настраивал ее как при выходе на ринг.

Полная концентрация.

После проката Плющенко встречал Софью с улыбкой.

В кисс-энд-край похлопал ей.

А потом обнял.

Оценки встретили спокойно, хотя хореограф Дмитрий Михайлов разочарованно покачал головой.

Сдержать эмоции все же не удалось: на пресс-конференцию Софья пришла с красными глазами и там строго прокомментировала выступление:

«Наверное, поспешила, отдала всю себя. Прокатом я недовольна. Но будем работать, дорогу осилит идущий. Работа перед турниром больше велась над прыжковым контентом. Не справилась я с нервами».

В произвольной Муравьева пойдет на два трикселя, но соперницы собираются отвечать квадами.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева – 81,85

2. Аделия Петросян – 79,06

3. Софья Муравьева – 78,33

4. Ксения Синицына – 75,21

5. Вероника Яметова – 73,86

6. Анна Фролова – 73,52

7. Алина Горбачева – 72,09

8. Елизавета Куликова – 68,44

Фото: РИА Новости/Александр Вильф