«Когда критикуешь, никто с тобой не здоровается». Что не так с нашими танцами

На чемпионате России по фигурному катанию Татьяна Тарасова вернулась к роли комментатора. Она четко и безжалостно разбирала произвольные танцы.

Может, ее пристальный взгляд ответит на вопрос: куда идут российские танцы на льду?

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Тарасова умеет и остро критиковать, и душевно хвалить. Во время выступления танцоров она щедро раздавала комплименты. Например, победу любимчиков – Александры Степановой и Ивана Букина – встретила восторженно:

«Поздравляю! Прямо дыхание захватило. Очень хорошо! Вот как говорят «на одном дыхании смотришь» – так и сейчас. Просто наслаждение было смотреть. Как им нравится то, что они делают. Какие сложные вещи они делают – так легко! Есть находки, очень хорошие элементы, очень хорошее катание. Просто потрясно. Мне очень нравится! Это настоящее мастерство».

И похвалила лидеров международного сезона – американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса: «Я смотрела Чок – Бейтс. О, виртуозный танец, просто виртуозный. Столько там технических сложностей – невероятно. Каждый шаг, темперамент ее просто зашкаливает. Они здорово катались!»

Но куда важнее ее мнение о недочетах. Ведь считается, что именно в танцах на льду Россия уже не успевает за трендами и отстает от лидеров. А спортсмены при этом не понимают, почему им ставят так мало.

Татьяна Анатольевна все объяснила.

Ксения Краусова – Даниил Корочкин

«Я рада, что в Нижнем Новгороде появилась очень неплохая пара. Конечно, всем надо работать. С одной стороны, хочется сказать про не то чтобы ошибки… Эти ошибки мы делаем по жизни, когда ставим эти танцы, подбираем музыку.

Я думаю, что здесь ошибка была почему-то в подборе музыки. Они еще не мастера, чтобы кататься под Шопена. Под Шопена должен быть потрясающий конек – этого пока нет. Есть интересные элементы, поставленные в музыку, но стиля, музыки и великого Шопена здесь нет.

И вот когда начинаешь это говорить, то никто с тобой не здоровается за кулисами. Потому что все обижаются. А не надо обижаться. Если не хотите – не прислушивайтесь. Но не могут быть вот такие согнутые – красивые, но не к этой музыке – ноги.

Как можно закончить программу в дальнем левом углу, практически за катком? Конец программы должен быть виден со всех четырех сторон, вокруг должно быть пространство. Надо понимать, что ты хочешь сказать людям и на что ты сегодня способен».

Полина Усова – Михаил Антонов

«Мне они вообще нравятся – они красивые, они неплохо выглядели первую половину. У них есть находки, что очень приятно, потому что нельзя просто кататься и показывать повороты в разные стороны и дуги. У них есть творческие находки.

Но, конечно, вторая половина была очень сумбурной, они тут болтались. И… господи, прости, прям вот эти твизлы – это всего лишь повороты, но они это делали, как будто с парашютом прыгают. Чуть не разбились на поворотах. Чуть не убились – ну что это такое? Ну вставляй тогда в самое начало или до программы делай. А у них в конце стоят – они уставшие, не очень технично выглядят.

У девочки видна индивидуальность. Это все очень приятно. Но надо делать и костюм тоже… Он так сшит, что трусов буквально нет. Можно, конечно, об этом не говорить по телевидению, но вы же тоже смотрите и видите.

Как-то мой муж играл за границей, пришел (в магазин) и говорит, что курточку хочет – жена заказала себе смешную курточку какую-нибудь. А продавщица спросила: какого она размера? Он сказал. Она ответила: скажите своей жене, чтобы она похудела, а потом смешные вещи просила.

Так вот и здесь. Ну как – материала не хватило? Или мы слепые, не видим, что у нее длинные ноги? Все должно быть выверено, если ты выходишь на 5 тысяч людей. Мы на пляже, что ли? Они симпатичные, хорошие ребята, но все должно быть выверено и сделано.

Костюмы же шьются заранее. Это тоже помешало? Или мы поправились в результате сильнейших тренировок, что из костюма вылезаем? Это танцы – все должно работать на плюс».

Варвара Курносенко – Федор Варламов

«Не знаешь, что и сказать. Девочка прям еле стояла на ногах. Опять первая треть была очень хорошо сделана, а потом качаться стала. Эти твизлы… я не знаю. Ну неужели нельзя выучить поворот? Я этого не понимаю! И тренеры, которые потом обсуждают мои комментарии… Я могу понять, их раздражает это. Но они должны их выучить со своими спортсменами. И мы должны смотреть лучшие (элементы) или сделанные очень хорошо.

А так вообще не понятно, что они делают, если говорить по элементам. Элементы были до этого очень хорошие, хорошо было придумано, но очень жаль… И спуск с поддержки очень тяжелый. Мальчик какой-то напуганный. Чего он испугался, я не знаю – такие доброжелательные люди кругом сидят. Ну все, кроме меня, конечно.

Чемпионат страны – главное соревнование сезона, к нему нужно подготовиться. Недостаточно базовой работы, поэтому они потом непонятно как катаются. Дело не в месте, которое они занимают, а дело в профессиональном прокате. Если ты называешься танцор, ты должен все оттанцевать. Я не должна говорить, как они катаются, потому что они должны танцевать».

Дарья Савкина – Александр Вахнов

«Так они катали вторую половину, что зрители и даже я (но я не забыла, конечно), что они медленно и печально падали. А потом вообще валялись просто. Этим испортили программу, но вторую половину катали так, как будто этого не случилось. Было очень приятно на это смотреть, что они максимально стараются выкатать вторую часть, чтобы забыть этот соревновательный кошмар.

Вот эта поддержка: ну хоть бы ногу вторую подставил, но повалялись… Она еще в поддержке сообразила – она первая поставила вторую ногу. Так бы, если бы она там висела с двумя ногами, они бы еще дольше кувыркались. Такое падение в танцах – это из ряда вон выходящее. Это не тройной выброс все-таки».

София Качушкина – Марк Волков

«Хорошая пара, делали очень хорошие и красивые элементы. Мальчику надо больше работать над своей техникой, потому что он немножко не догоняет. А так по технике и коньку они неплохо катались сегодня. Ну, может, много беговых перед заключительной поддержкой. Можно беговые разнообразить – не просто вперед бежать. Восемь подсечек – куда это годится? Многовато.

Мальчик испортил твизлы, после первого он, бедолага, выехал вообще – не знает куда. Сделал какую-то петлю Нестерова вместо твизлов».

Софья Тютюнина – Матвей Грачев

«Во второй половине они нигде не прибавляли – темп практически не менялся. Жулин говорит: я делаю программы, чтобы ко мне было не придраться. На медленной музыке легче соответствовать тем правилам, которые есть в ISU.

Девочка очень заигрывала с публикой, с судьями. Но между ними, как мне кажется, в танце ничего не происходило. Именно общения настоящего, партнерского. Про что этот танец? Кто они такие друг для друга? А после техники – это основное.

Придумано очень просто и хорошо, но отношения друг к другу я не чувствую. О чем они нам танцуют: о любви, о ненависти?»

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

«Сказать, что меня этот танец захватил, – нет. Все в музыку, но не могут, конечно, все танцы быть медленными. Где же показать свою искрометность, как не здесь, в танцах, которые начинаются с утра. Принято танцевать вечером, но у нас первый вид.

Расстояние между ними на твизлах – телевизора не хватает, широкоформатный надо брать».

Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

«Боже мой, какая (у них) радость. Знаете, ищу какие-то слова, чтобы сказать, что девочка просто плохо стоит на ногах. Посмотрите – голеностоп вихляет. Вся вторая половина просто на месте, она просто шагает.

Мальчик тоже… мальчик катается очень давно – то катается, то не катается. Он еще мне показывался в 1905 году. Я помню, что его приводила мама.

Она очень легкая – в поддержках очень хорошо идет. Твизлы они сделали очень неплохо. Третий создает эстетическую картину.

Но вот эта поддержка не создает. Тем более под эту музыку. Несоответствие музыки и движения.

Для них очень важно кататься, а они не очень катаются. На дорожке очень много стоят.

Мальчик прямо рад, что он не упал. Ну и слава богу».

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Александра Степанова – Иван Букин – 217,72

2. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 204,90

3. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 198,90

4. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 196,26

5. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 193,87

6. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 187,43

7. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 183,60

8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 180,92

9. Александра Прокопец – Александр Васькович – 175,70

10. София Качушкина – Марк Волков – 175,50

11. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 174,68

12. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 169,36

13. Полина Усова – Михаил Антонов – 162,57

14. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 161,49

15. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 152,76

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Кадры трансляции