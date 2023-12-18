Кого потерял фигурный ЧР за год: Акатьева с травмой, Туктик и Трусова на паузе, Самоделкина в Казахстане

На этой неделе Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию, и соревнования одиночниц там – возможно, самое интригующее событие.

Дело не только в конкуренции, но и в том, как меняется состав участниц из года в год. В прошлом декабре зажигали Софья Акатьева и Елизавета Туктамышева, теперь обе пропустят турнир.

Так что же случилось с теми, кто выступал всего год назад? Отследили всех.

Софья Акатьева – золото

В июне действующей чемпионке России диагностировали стрессовый перелом стопы. Из-за травмы подготовка к сезону получилась неполноценной, но к контрольным прокатам Акатьева все же вышла на лед. Хотя там снялась после короткой программы.

Гран-при России Софья тоже пропустила, а в ноябре появилась информация о возможном рецидиве травмы.

Сейчас 16-летняя звезда группы Тутберидзе тренируется только в зале и на чемпионате России в Челябинске не появится.

Камила Валиева – серебро

Единственный призер прошлого турнира, который выступит и на этом. За год Камила успела многое: попробовать себя в роли ведущей, поставить взрослые и свежие программы, запутаться в правилах на российском Гран-при, а потом вернуться с победой.

Допинг-дело все еще не финишировало, решение обещают в январе. А пока Валиева выступает и даже восстанавливает четверной тулуп.

Этот чемпионат России – одна из последних лучших возможностей завоевать недостающее золото, хотя будет сложно. У Камилы два серебра турнира, ну и аннулированная победа предолимпийского ЧР.

Елизавета Туктамышева – бронза

Как и Акатьева, Туктамышева выступала на контрольных прокатах в сентябре. И даже показала обе программы, но очередной внутренний сезон проходит без Лизы. Она взяла паузу в карьере и пока 16-го чемпионата России не предвидится.

Рекорд по количеству появлений на ЧР Туктамышева все еще делит с Константином Меньшовым и Сергеем Вороновым.

Елизавета сосредоточилась на шоу, журналистике и поисках себя.

Софья Муравьева – 4-е место

В прошлом году Муравьева остановилась в шаге от пьедестала, теперь шансы на него намного выше. Софья закрепилась в статусе одного из лидеров российской одиночки – на Гран-при этого сезона завоевала золото и бронзу.

Пока на соревнованиях не покорился тройной аксель, который легко получался в прошлом году. Задача тренеров – напоминать Муравьевой, что есть и другие прыжки (и их стоит считать, чтобы не потерять баллы).

Софья – все еще главная надежда Плющенко на медаль чемпионата России. Другой лидер «Ангелов» Вероника Жилина не выступает в сезоне из-за травмы.

Аделия Петросян – 5-е место

Пожалуй, главная претендентка на золото чемпионата России. Год назад Петросян осталась лишь пятой, на предолимпийском турнире – третьей даже с учетом дисквалификации Валиевой.

Петросян – единственная наша фигуристка, которая в этом сезоне исполняла ультра-си на плюсы. За два этапа Гран-при Аделия пошла на 7 суперпрыжков. Идеально вышли тройной аксель в Уфе и четверной флип в Омске.

По технической базе Петросян точно будет лидером на ЧР, вопрос только в качестве исполнения. Если все получится, то соперничать с ней невероятно сложно.

Анастасия Зинина – 6-е место

Еще одна фигуристка, которая затерялась где-то между прокатами сборной и соревнованиями. Анастасия показала программы в «Мегаспорте», но потом получила травму.

Должна была выступить на первом и четвертом этапах Гран-при, но в октябре повредила ногу, позже выяснилась, что это воспаление надкостницы.

С чемпионата Москвы, а потом и с чемпионата России Зинина снялась.

Вероника Яметова – 7-е место

За год Яметова выросла из яркой вспышки внутренних стартов в уверенную фигуристку основы. В этом сезоне она дважды брала серебро на Гран-при, стабильно исполняла прыжки и покоряла удачными программами.

На предолимпийском чемпионате России Вероника была 9-й – она выступает без сбоев и прогрессирует. Ну а отсутствие лидеров прошлого сезона, вероятно, только поможет продвижению вверх.

Ксения Синицына – 8-е место

У Синицыной такой же набор на Гран-при, как и у Валиевой – победа и четвертое место. А еще нетривиальные программы и отличное владение коньком.

Лучший результат Ксении на чемпионатах России – пятое место в сезоне-2019/20. Вслед за пиковыми Щербаковой, Косторной, Трусовой и Туктамышевой. С тех пор конкуренция на внутренних стартах стала менее острой.

Теперь у Синицыной появится шанс?

Алина Горбачева – 9-е место

Победительница Первенства России среди юниоров в этом сезоне проводит полноценный сезон по взрослым. Правда, прошлые победы она перекрыла побегом в конце лета.

Несмотря на импульсивный поступок и шумиху вокруг, Горбачева уверенно выступала на Гран-при – два серебра, попытки ультра-си (успешные пока только на тренировках).

Теперь Алина говорит только о программах, предлагает забыть летние события и надеется на чистые прокаты и высокие результаты.

Ксения Гущина – 10-е место

Этот сезон у Гущиной складывается почти так же, как предыдущий – бронза на самарском этапе Гран-при и попадание в топ-5 на втором старте сезона (в прошлом году – 4-е место на Гран-при в Казани, в этом – 5-е в Москве).

Правда, прогресса в оценке или контенте не наблюдается. Может, что-то изменится в Челябинске?

Софья Самоделкина – 11-е место

Софья не выступает в этом сезоне по особенной причине. В начале августа появилась информация о ее переходе в Казахстан. Федерация еще не рассмотрела вопрос о трансфере, но отсутствие Самоделкиной на российских стартах показательно.

Поменялась не только сборная, но и тренер: вместо Светланы Соколовской – Евгений Плющенко и его академия. По словам Самоделкиной, в «Ангелах» легко восстановили тройной аксель, несколько раз получился квад-риттбергер. А четверной сальхов Софья вернула еще у Соколовской.

Ожидалось, что Самоделкина выступит на чемпионате Казахстана, но турнир она пропустила и пока катается в шоу Плющенко.

Анна Фролова – 12-е место

Год назад Фролова ни разу не попала на подиум этапов Гран-при, была лишь 10-й в финале и вовсе осталась вне топ-10 на чемпионате России.

В этом сезоне все иначе: победа и серебро на Гран-при, растущие оценки и уверенное катание. Пока лучший результат Фроловой на главном национальном турнире – 6-е место в сезоне-2019/20.

София Захарова – 13-е место

Захарова тоже в деле – она заезжает в пятерку на Гран-при уже второй сезон подряд. Но планку в 200 баллов переходит редко – этой осенью не получилось ни разу. А именно она была необходима год назад для попадания в десятку.

Турнир в Челябинске – всего второй чемпионат России в ее карьере. Получится подняться выше?

Замыкающие протокол чемпионата России-2023 на турнире этого года не выступят. Парамонова осталась внизу таблицы на двух этапах Гран-при и не набрала нужные баллы. Федянина и Нестерова выступали лишь на одном этапе (6-е место в Омске и 11-е в Москве соответственно). А последний старт Латушкиной и вовсе пришелся на апрель.

Александра Трусова – снялась перед короткой

В заявке чемпионата России прошлого года было 18 фигуристок. Но одна так и не вышла на лед: Трусова пришла на жеребьевку, а потом снялась из-за болезни. Хотя завтраку с командой и выступлению на шоу Плющенко через несколько дней недуг не помешал.

Тот турнир – последний, в котором Александра держалась хотя бы в заявке. И накануне очередного ЧР она готовит не четверные прыжки, а второй музыкальный сингл. Кто сказал, что нельзя?

***

Итого за год состав чемпионата России сменился наполовину.

На места 9 выбывших пришла группа юниорок: 15-летние Дарья Садкова, Софья Важнова, Мария Агаева, Екатерина Анисимова, Елизавета Куликова, Людмила Фурсова и 16-летняя Арина Кшецкая. Еще две квоты забрали Майя Хромых и Мария Талалайкина, возвращающиеся после перерыва.

Кто из новичков поборется за высокие места и кто потом доедет до следующего чемпионата России?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф