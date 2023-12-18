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Кого потерял фигурный ЧР за год: Акатьева с травмой, Туктик и Трусова на паузе, Самоделкина в Казахстане

Вероника Яметова
Софья Акатьева Софья Акатьева
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Александра Трусова Александра Трусова
Виктория Федянина
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Виктория Нестерова
Аделия Петросян Аделия Петросян
Софья Самоделкина Софья Самоделкина
Анастасия Зинина Анастасия Зинина
Ксения Гущина
София Захарова
Анна Фролова
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Мария Парамонова
Ксения Синицына Ксения Синицына
сборная России сборная России
Алина Горбачева
Агнета Латушкина
Софья Муравьева Софья Муравьева
Камила Валиева Камила Валиева
Фигурное катание Фигурное катание

На этой неделе Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию, и соревнования одиночниц там – возможно, самое интригующее событие.

Дело не только в конкуренции, но и в том, как меняется состав участниц из года в год. В прошлом декабре зажигали Софья Акатьева и Елизавета Туктамышева, теперь обе пропустят турнир.

Так что же случилось с теми, кто выступал всего год назад? Отследили всех.

Софья Акатьева – золото

В июне действующей чемпионке России диагностировали стрессовый перелом стопы. Из-за травмы подготовка к сезону получилась неполноценной, но к контрольным прокатам Акатьева все же вышла на лед. Хотя там снялась после короткой программы.

Гран-при России Софья тоже пропустила, а в ноябре появилась информация о возможном рецидиве травмы.

Сейчас 16-летняя звезда группы Тутберидзе тренируется только в зале и на чемпионате России в Челябинске не появится.

Похоже, лучшая фигуристка России – мимо сезона. Что за травма у Софьи Акатьевой?

Камила Валиева – серебро

Единственный призер прошлого турнира, который выступит и на этом. За год Камила успела многое: попробовать себя в роли ведущей, поставить взрослые и свежие программы, запутаться в правилах на российском Гран-при, а потом вернуться с победой.

Допинг-дело все еще не финишировало, решение обещают в январе. А пока Валиева выступает и даже восстанавливает четверной тулуп.

Этот чемпионат России – одна из последних лучших возможностей завоевать недостающее золото, хотя будет сложно. У Камилы два серебра турнира, ну и аннулированная победа предолимпийского ЧР.

Елизавета Туктамышева – бронза

Как и Акатьева, Туктамышева выступала на контрольных прокатах в сентябре. И даже показала обе программы, но очередной внутренний сезон проходит без Лизы. Она взяла паузу в карьере и пока 16-го чемпионата России не предвидится.

Рекорд по количеству появлений на ЧР Туктамышева все еще делит с Константином Меньшовым и Сергеем Вороновым.

Елизавета сосредоточилась на шоу, журналистике и поисках себя.

Софья Муравьева – 4-е место

В прошлом году Муравьева остановилась в шаге от пьедестала, теперь шансы на него намного выше. Софья закрепилась в статусе одного из лидеров российской одиночки – на Гран-при этого сезона завоевала золото и бронзу.

Пока на соревнованиях не покорился тройной аксель, который легко получался в прошлом году. Задача тренеров – напоминать Муравьевой, что есть и другие прыжки (и их стоит считать, чтобы не потерять баллы).

Софья – все еще главная надежда Плющенко на медаль чемпионата России. Другой лидер «Ангелов» Вероника Жилина не выступает в сезоне из-за травмы.

Аделия Петросян – 5-е место

Пожалуй, главная претендентка на золото чемпионата России. Год назад Петросян осталась лишь пятой, на предолимпийском турнире – третьей даже с учетом дисквалификации Валиевой.

Петросян – единственная наша фигуристка, которая в этом сезоне исполняла ультра-си на плюсы. За два этапа Гран-при Аделия пошла на 7 суперпрыжков. Идеально вышли тройной аксель в Уфе и четверной флип в Омске.

По технической базе Петросян точно будет лидером на ЧР, вопрос только в качестве исполнения. Если все получится, то соперничать с ней невероятно сложно.

Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?

Анастасия Зинина – 6-е место

Еще одна фигуристка, которая затерялась где-то между прокатами сборной и соревнованиями. Анастасия показала программы в «Мегаспорте», но потом получила травму.

Должна была выступить на первом и четвертом этапах Гран-при, но в октябре повредила ногу, позже выяснилась, что это воспаление надкостницы.

С чемпионата Москвы, а потом и с чемпионата России Зинина снялась.

Вероника Яметова – 7-е место

За год Яметова выросла из яркой вспышки внутренних стартов в уверенную фигуристку основы. В этом сезоне она дважды брала серебро на Гран-при, стабильно исполняла прыжки и покоряла удачными программами.

На предолимпийском чемпионате России Вероника была 9-й – она выступает без сбоев и прогрессирует. Ну а отсутствие лидеров прошлого сезона, вероятно, только поможет продвижению вверх.

Ксения Синицына – 8-е место

У Синицыной такой же набор на Гран-при, как и у Валиевой – победа и четвертое место. А еще нетривиальные программы и отличное владение коньком.

Лучший результат Ксении на чемпионатах России – пятое место в сезоне-2019/20. Вслед за пиковыми Щербаковой, Косторной, Трусовой и Туктамышевой. С тех пор конкуренция на внутренних стартах стала менее острой.

Теперь у Синицыной появится шанс?

Алина Горбачева – 9-е место

Победительница Первенства России среди юниоров в этом сезоне проводит полноценный сезон по взрослым. Правда, прошлые победы она перекрыла побегом в конце лета.

Несмотря на импульсивный поступок и шумиху вокруг, Горбачева уверенно выступала на Гран-при – два серебра, попытки ультра-си (успешные пока только на тренировках).

Теперь Алина говорит только о программах, предлагает забыть летние события и надеется на чистые прокаты и высокие результаты.

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Ксения Гущина – 10-е место

Этот сезон у Гущиной складывается почти так же, как предыдущий – бронза на самарском этапе Гран-при и попадание в топ-5 на втором старте сезона (в прошлом году – 4-е место на Гран-при в Казани, в этом – 5-е в Москве).

Правда, прогресса в оценке или контенте не наблюдается. Может, что-то изменится в Челябинске?

Софья Самоделкина – 11-е место

Софья не выступает в этом сезоне по особенной причине. В начале августа появилась информация о ее переходе в Казахстан. Федерация еще не рассмотрела вопрос о трансфере, но отсутствие Самоделкиной на российских стартах показательно.

Поменялась не только сборная, но и тренер: вместо Светланы Соколовской – Евгений Плющенко и его академия. По словам Самоделкиной, в «Ангелах» легко восстановили тройной аксель, несколько раз получился квад-риттбергер. А четверной сальхов Софья вернула еще у Соколовской.

Ожидалось, что Самоделкина выступит на чемпионате Казахстана, но турнир она пропустила и пока катается в шоу Плющенко.

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Анна Фролова – 12-е место

Год назад Фролова ни разу не попала на подиум этапов Гран-при, была лишь 10-й в финале и вовсе осталась вне топ-10 на чемпионате России.

В этом сезоне все иначе: победа и серебро на Гран-при, растущие оценки и уверенное катание. Пока лучший результат Фроловой на главном национальном турнире – 6-е место в сезоне-2019/20.

София Захарова – 13-е место

Захарова тоже в деле – она заезжает в пятерку на Гран-при уже второй сезон подряд. Но планку в 200 баллов переходит редко – этой осенью не получилось ни разу. А именно она была необходима год назад для попадания в десятку.

Турнир в Челябинске – всего второй чемпионат России в ее карьере. Получится подняться выше?

Мария Парамонова, Виктория Федянина, Виктория Нестерова, Агнета Латушкина – 14, 15, 16, 17 места

Замыкающие протокол чемпионата России-2023 на турнире этого года не выступят. Парамонова осталась внизу таблицы на двух этапах Гран-при и не набрала нужные баллы. Федянина и Нестерова выступали лишь на одном этапе (6-е место в Омске и 11-е в Москве соответственно). А последний старт Латушкиной и вовсе пришелся на апрель.

Александра Трусова – снялась перед короткой

В заявке чемпионата России прошлого года было 18 фигуристок. Но одна так и не вышла на лед: Трусова пришла на жеребьевку, а потом снялась из-за болезни. Хотя завтраку с командой и выступлению на шоу Плющенко через несколько дней недуг не помешал.

Тот турнир – последний, в котором Александра держалась хотя бы в заявке. И накануне очередного ЧР она готовит не четверные прыжки, а второй музыкальный сингл. Кто сказал, что нельзя?

«Хочу ли соревноваться? На такие вопросы не отвечаю». Трусовой не до сезона – она в Мексике

***

Итого за год состав чемпионата России сменился наполовину.

На места 9 выбывших пришла группа юниорок: 15-летние Дарья Садкова, Софья Важнова, Мария Агаева, Екатерина Анисимова, Елизавета Куликова, Людмила Фурсова и 16-летняя Арина Кшецкая. Еще две квоты забрали Майя Хромых и Мария Талалайкина, возвращающиеся после перерыва.

Кто из новичков поборется за высокие места и кто потом доедет до следующего чемпионата России?

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф

4 комментария
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Не понимаю какая связь между победами Горбачевой и ее побегом?
Селенковой опять накинуть надо?
+7
-4
+3
Почему журналист в заголовке нормально написал все фамилии, кроме Туктамышевой? 🙄
Что за непрофессионализм?
+3
0
+3
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