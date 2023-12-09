Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика

В фигурном катании прошел дебютный Кубок Первого канала среди юниоров. Соревнование, ворвавшееся в календарь, скрасило долгое ожидание чемпионата России.

Высокий уровень спортсменов, яркие программы и интрига до самого конца. Турнир вроде бы удался, но чего-то все же не хватало. Чего?

1. Юниорский Кубок придумали всего месяц назад. Из-за отмены прыжкового чемпионата России в календаре образовался перерыв. Предоставить сильным юниорам возможность лишний раз выйти на лед – правильная идея, учитывая отсутствие у них стартов в декабре.

При этом организаторы постарались избавиться от ассоциации со взрослым Кубком. Перенесли турнир в Калугу. Заменили цвета команд: вместо синих и красных – оранжевые и фиолетовые. С оформлением все как всегда в порядке

Должность капитана сделали выборной и придали важный статус: если бы по итогам всех видов у команд было одинаковое количество баллов, то решающим фактором становилось выступление капитанов.

У оранжевых им был Арсений Федотов, у фиолетовых – Артем Фролов. Такой подход к роли капитана выглядит разумным: фигуристы сами решают на кого ставить.

2. У каждой команды были ведущие, которые встречали спортсменов со льда, брали флеш-интервью и утешали. Здесь Первый канал попал в точку: Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева органично смотрелись на этих позициях. Обе задавали несложные вопросы, шутили и разряжали обстановку.

Щербакова наконец познакомилась со своей тезкой и однофамилицей из танцев на льду. Мультивселенная в деле:

Туктамышева обещала учить четверные, чтобы соревноваться с Алисой Двоеглазовой и Маргаритой Базылюк.

На фоне расслабленных и веселых ведущих команд основной конферанс выглядел зажато.

И если заминки Камилы Валиевой связаны с небольшим опытом, то как объяснить неуверенность Максима Транькова? Помните ту серию «Друзей», где Росс не мог оторваться от листка, репетируя лекцию, так вот...

3. Спортивная составляющая, впрочем, не пострадала. Катали только произвольные программы – и по количеству ультра-си соревнования не уступали взрослым, а у девушек, пожалуй, и превосходили.

Сначала пары выдали такие выступления, что первое и второе место разделила всего одна сотая! Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик оказались чуть удачливее Киры Доможировой и Ильи Вегеры.

Потом история почти повторилась в танцах – хотя на общий расклад это никак не влияло, но второе и третье места разделили лишь 8 сотых.

У девушек Двоеглазова и Базылюк устроили фестиваль ультра-си: Алиса прыгнула четверные лутц и тулуп, Маргарита – тройной аксель и два четверных тулупа. С квад-сальхова Базылюк все же упала, это стоило ей победы.

С точки зрения интриги, турнир получился идеальным: до последнего проката было не предсказать, кто же победит. Лидировала команда фиолетовых, но у оранжевых закрывал Арсений Федотов. Если бы он оказался первым, то по очкам команды бы сравнялись, а по дополнительным показателям (выступления капитанов) одержала бы победу. Но Федотов упал с четверного лутца и оказался вторым – его опередил Лев Лазарев с тремя квадами.

4. В итоге победа за фиолетовыми: 80-78. Кроме большого кубка (малые приготовили для каждого из участников) победителям вручили чек на 1,5 млн рублей, проигравшим – на 1 млн.

Приз зрительских симпатий тоже ушел команде Щербаковой – им достались рюкзаки, мягкие игрушки и умные колонки.

5. Не только юниоры выходили на лед. После номера-открытия выступили Щербакова и Туктамышева, а в перерывах откатали показательные номера и другие чемпионы. Конечно, их программы не пестрили сложными прыжками, но, вероятно, напрямую повлияли на заполняемость зала.

Камила Валиева представила новое платье для номера «Танцы на стеклах».

Александра Степанова и Иван Букин выступили с ритм-танцем этого сезона, Марк Кондратюк удивил ярко-розовой рубашкой, Виктория Синицина и Никита Кацалапов вспомнили олимпийскую программу.

Ну а завершала шоу-часть Алина Загитова со свежим номером в полупрозрачном платье.

Ей в этот раз не нашлось места у микрофона – хотя на этой неделе, кажется, все наши звезды-одиночницы поработали в эфире. Валиева, Щербакова и Туктамышева – на Кубке Первого канала, Александра Трусова и Евгения Медведева – в комментаторской Okko на финале Гран-при.

6. Единственное, чего не хватило турниру – накала. Соревнования, которые задумывались как противостояние команд, получились размеренными и спокойными.

Весь батл закончился на дуэли взглядов Федотова и Фролова, да и та получилась больше забавной, чем напряженной.

Видимо, сказалось отсутствие жеребьевки – команды формировались по результатам юниорской серии Гран-при. К тому же нашим юниорам пока нечего делить, как и Туктамышевой с Щербаковой, которых приставили к командам.

И вместо остроты и страсти вышел просто турнир с хорошими выступлениями. Это отразилось и на самих спортсменах – победители и призеры одинаково слабо реагировали на результаты: получили трофеи из рук Александра Когана и спокойно стояли на льду.

А как вам юниорский Кубок Первого канала?

Фото: скриншоты из эфира Первого канала