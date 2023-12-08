Наших спортсменов допустили до Олимпиады, но запретили все: георгиевскую ленту, букву Z, награждения дома после Игр

Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр-2024 в Париже. В каком статусе и с какими ограничениями?

Здесь ответы на главные вопросы.

Наших все-таки допустили, пока в Париж отобрались восемь человек. А какие критерии?

До Олимпийских игр в Париже 231 день. И теперь один из важных вопросов закрыт: российских спортсменов все-таки пустили.

В феврале 2022-го МОК рекомендовал федерациям не допускать российских спортсменов до стартов, в марте этого года комитет посоветовал приглашать их в нейтральном статусе (советом воспользовались не все).

В октябре обрушились новые санкции – на этот раз МОК забанил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Но про критерии допуска россиян в МОК молчали. До этого дня.

Вот судьбоносный пресс-релиз комитета:

« Исполком МОК принял решение, что индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN), прошедшие квалификацию по существующим системам отбора, имеют право участвовать в соревнованиях Олимпийских игр-2024 в Париже в соответствии с условиями, изложенными ниже.

Индивидуальные нейтральные спортсмены – спортсмены с российскими и белорусскими паспортами.

Будут применяться строгие условия отбора, основанные на рекомендациях Исполкома МОК от 28 марта 2023 года для международных федераций и организаторов международных турниров.

Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, нейтральные атлеты должны соблюдать правила и положение, принятые на Играх, в том числе антидопинговые правила.

Как и все другие спортсмены, они должны подписать обновленные условия участия, вступившие в силу в Париже-2024. В них прописаны обязательство соблюдать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения» .

Индивидуальные нейтральные атлеты получат приглашения от МОК и соответствующих международных федераций. Только очень ограниченное количество сможет пройти отбор по существующим квалификационным критериям. Среди 4600 спортсменов со всего мира, кто уже отобрался в Париж-2024, лишь 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь – с российскими паспортами, трое – с белорусскими) .

Строгие условия допуска для индивидуальных нейтральных атлетов в Париже-2024 – это те же самые строгие условия допуска, в соответствии с которыми они участвовали в квалификации:

1. Квалифицированные спортсмены с российскими и белорусскими паспортами будут заявлены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные атлеты (AIN).

2. Российские и белорусские спортсмены не допускаются до командных соревнований.

3. Спортсмены, активно поддерживающие конфликт, не будут допущены до соревнований. Персонал, активно поддерживающий конфликт, не будет приглашен.

4. Спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными структурами или органами национальной безопасности, не будут допущены до соревнований. То же самое касается персонала.

5. Каждый индивидуальный нейтральный атлет, как и все участники соревнований, должен соответствовать антидопинговым требованиям до Олимпийских игр и во время Парижа-2024.

6. Санкции против правительств России и Беларуси остаются в силе на период проведения Игр-2024. Это означает, что:

– Флаг, гимн, национальные цвета и другая символика России и Беларуси не появятся ни в одном официальном месте и ни на одном официальном мероприятии Олимпиады.

– Никто из российского и белорусского правительства не будет приглашен или аккредитован на Олимпиаду.

МОК будет настаивать на независимой оценке в отношении каждого квалифицировавшегося AIN и каждого члена персонала, предложенных международными федерациями».

Почему МОК принял такое решение? Учитывали мнение спортсменов, допинг-тестирование и критику ООН

«Принимая решение, исполком МОК принимал во внимание следующие факторы:

● 5 декабря 2023-го на олимпийском саммите международные федерации призвали принять решение как можно скорее. Их поддержали Ассоциация национальных олимпийских комитетов, Континентальные ассоциации НОК и присутствующими комитеты.

● Подавляющее большинство спортсменов сходятся во мнении, что их коллеги-спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств.

● Все эти призывы и мнения подтвердились и укрепились в ходе консультаций с заинтересованными сторонами олимпийского движения на этой неделе: членами МОК, представителями спортсменов, международными федерациями и НОК.

● Одобрение резолюции ООН об олимпийском перемирии во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже, которая поддерживает автономию спорта и политический нейтралитет МОК, как это и закреплено в Олимпийской хартии. Она была одобрена подавляющим большинством – 118 членами ООН, при этом только две страны воздержались (РФ и Сирия) и никто не проголосовал против.

● Сентябрьская декларация лидеров G20, в которой говорилось: «Мы с нетерпением ждем х Париж-2024 как символа мира, диалога между странами и инклюзивности с участием всех».

● Декларация Движения неприсоединения, в которое входят 120 государств-членов ООН, говорит: «Участие спортсменов всех 206 национальных олимпийских комитетов в Париже-2024 станет сильным символом единства человечества».

● Обеспокоенность двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, потребовавших МОК обеспечить «отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его гражданства».

● На олимпийском саммите глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и председатель Международного агентства по тестированию (ITA) заверили, что допинг-контроль в России продолжается. В этом году у российских спортсменов было собрано больше 10 500 проб во время соревнований и во внесоревновательный период, не смотря на крайне ограниченное количество AIN, участвующих в международных турнирах. Это означает, что Россия остается в первой десятке самых тестируемых стран. Кроме того, ITA во внесоревновательный период провело более 400 тестов спортсменов с российским гражданством. Образцы крови и мочи транспортируются по строгой цепочке поставок в лаборатории за пределами страны. Любые неблагоприятные результаты контролируются WADA.

● Антидопинговая программа, разработанная ITA и ориентированная на спортсменов из стран и видов спорта с высоким риском, а также потенциальных участников Игр-2024, включает в себя и российских спортсменов.

Несмотря на отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), исполком МОК не изменил рекомендации относительно участия AIN на этих строгих условиях . Защита прав спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на отстранение их НОК, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась в ряде приостановленных НОК во время прошлых Олимпийских игр».

А что еще запретили? Лак для ногтей, резинки для волос и букву Z

Подробно условия участия МОК описал в отдельном документе. Вот самое интересное и важное:

● Ни одному индивидуальному нейтральному атлету не будет предоставлена новая или дополнительная возможность для квалификации на Игры . Эти спортсмены должны отбираться через утвержденные квалификационные турниры.

● В видах спорта, где по правилам международной федерации отбор на Олимпиаду может пройти только один спортсмен от НОК допускается участие одновременное и AIN с российским паспортом, и AIN с белорусским паспортом.

● В качестве вспомогательного персонала рассматриваются только лица, занимающие медицинскую или техническую должность. Это позволит нейтральным спортсменам иметь доступ к той же медицинской, технической и материально-технической поддержке, что и остальные участники.

● Отдельный пункт опять посвящен символике. Индивидуальные нейтральные атлеты и их персонал должны воздержаться от любой активности, связанной с национальным флагом, гимном, гербом или любой другой символикой Российской Федерации, Республики Беларусь, их НОКов и федераций, а также с конфликтом на Украине. В последний пункт включили символ Z, цвета георгиевской ленточки и любую другую военную символику и лозунги. Запрет распространяется на появление в официальных местах и общение с прессой (включая соцсети и репосты) до, во время и после Олимпийских игр . Это относится к любым национальным мероприятиям, связанным с участием спортсменов в Париже-2024.

● Спортсмены и их персонал не должны делать никаких заявлений от имени кого-либо во время Игр и должны воздерживаться от любого поведения, несовместимого с их нейтральным статусом.

● МОК дополнительно проверит публичные заявления спортсменов, их посты в соцсетях, а также будет отслеживать участие в демонстрациях или мероприятиях в поддержку конфликта, демонстрацию символов, поддерживающих конфликт (например, букву Z).

● Спортсмены будут выступать под аббревиатурой AIN (сокращение от французского Athlete Individuel Neutre). Запрещены все эмблемы, символы, талисманы, связанные с Россией и Беларусью . Если эмблема необходима в соответствии с правилами международной федерации, следует использовать разработанную в МОК. Вот ее проект:

● Запрет на использование флагов касается не только нынешних, но и исторических. В случаях, когда флаг необходим (например, на медальной церемонии) будет использован белый флаг с эмблемой AIN. Зрителям тоже запрещено проносить флаги и другие предметы, которые могут быть связаны с Россией или Беларусью.

● Гимны обеих стран тоже под запретом. Как нынешние, так и исторические, да и вообще любые, связанные с Россией и Беларусью. Во время церемоний награждения с участием нейтральных атлетов должен исполняться нейтральный гимн (не олимпийский, как в Пхенчхане-2018). Решение о том, какая это будет мелодия, МОК примет позднее.

● Медали нейтральным спортсменам вручат. Но в зачете их результаты не будут отображаться как командные . К тому же спортсменам и персоналу запрещено участвовать в каких-либо альтернативных церемониях награждения, организованных третьей стороной во время или после Игр-2024 в принимающей стране или за ее пределами.

● Форма (любая – соревновательная, парадная, тренировочная) должна быть белой или полностью однотонной, за исключением тех случаев, когда это невозможно по правилам международной федерации. На форме можно разметить эмблему AIN.

Кроме того, любая одежда, экипировка (даже бинты и ленты), аксессуары (украшения, резинки для волос, наклейки, нашивки), тело (цвет волос, лак для ногтей) и другие личные вещи, которые спортсмены и персонал будут демонстрировать на официальный объектах Игр, не должны содержать упоминание России или Беларуси, их национальной символики (флаг, герб или неофициальный символ) на любом языке и в любом формате.

Запрещены поддержка конфликта (в том числе Z, цвета георгиевской ленты и другие милитаристические атрибуты), коммерческие и некоммерческие эмблемы российских и белорусских организаций, а также любые выражения, имеющие политический подтекст.

● Решение об участии нейтральных атлетов в церемониях открытия и закрытия МОК примет позднее.

● При любом нарушении этих условий, а также общих условий участия в Олимпиаде-2024, положений Олимпийской хартии или антидопинговых правил, МОК вместе с оргкомитетом и федерациями может применить санкции. Это может быть немедленная дисквалификация и аннулирование всех результатов , а также отзыв аккредитации.

Ну что, кто-нибудь поедет в Париж?

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Григорий Сысоев; IMAGO/Hansjurgen Britsch, IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press