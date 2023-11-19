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Ждем новый взрыв от Косторной? Они с мужем предпоследние, лицо Алены – 🤐

Георгий Куница
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Фигурное катание Фигурное катание

Алена Косторная обживается в парах. Вместе с мужем Георгием Куницей они штурмуют очередной этап Гран-при.

Высокая конкуренция пока не дает шанса даже помечтать о подиуме: после короткой программы в Москве они предпоследние. При взгляде на оценки Алена сдержалась, но вряд ли осталась довольна.

Косторная ушла в пары, потому что не справлялась с произвольной программой в одиночке – травмы не позволяли стабильно выезжать достойный прыжковый контент.

Но время для смены дисциплины оказалось не самым удачным. И пока конкуренция у женщин снижается (вместе с количеством ультра-си), в парах она лишь растет.

Показательно: Алена и Георгий набрали в короткой 67,74 балла и идут на 7-м месте из 8 – по делу. С этими оценками они были бы первыми на Гран-при Японии, который завершился сегодня в Осаке (там лидеры Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин получили 67,23).

А в Москве Косторную и Куницу обогнали почти все. Это касается и техники, и компонентов – обе оценки соответствуют их 7-му месту. Например, только у них подкрут второго уровня: не хватило высоты, на приземлении Алена подставила вторую ногу, чтобы удержаться.

Да, они прибавят в парных элементах. Но чем брать, если даже в одиночных они не лучше всех? Тройной флип удался, за него поставили 6,89 балла – больше, чем за риттбергер Бойковой и Козловского. Но это не самый дорогой прыжок дня. Лучшими по этому показателю были Хабибуллина и Княжук – их лутц принес 7,43 балла.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

И пока Алена с Георгием борются за уровень на тройном подкруте, Артемьева и Брюханов пробуют четверной, а Собинина и Ходыкин тренируют четверной выброс.

Судя по гневному спичу после этапа в Омске, Алена хотела перейти в пары и сразу зажечь. Стартовать хотя бы с тех позиций, что занимала в олимпийском сезоне в одиночке – до травм и решении о переходе.

Эмоции часто захлестывают ее, но сегодня Косторная держалась. И эти усилия были заметны. Сперва со смехом объясняла ошибки тренерам: «Сначала было так хорошо, а потом так плохо».

В кисс-энд-край тоже смеялась и показывала плакат от болельщиков, но потом стала серьезной. Убрала игрушку от партнера, который был настроен повеселиться.

И когда увидела оценки, многозначительно кивнула.

А потом перестаралась сделать так, чтобы эмоции на ее лице не читались.

«Наш труд спущен в унитаз». Осторожно, Косторная в ярости

Пара стала более скатанной, да и четвертые уровни на дорожке и поддержке – отличный показатель. И если бы не сбой на подкруте, то порог в 70 баллов они могли и перейти. Но даже этого мало для борьбы за тройку.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 81,20

2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,51

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 76,40

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 73,94

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 70,42

6. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 68,50

7. Алена Косторная – Георгий Куница – 67,74

8. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 65,39

Косторная сдала назад после мятежа. Понимает, что можно спустить в унитаз не только труд, но и карьеру

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

201 комментарий

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Goga
Алене с Гошей хочется просто пожелать продолжать спокойно работать, прогресс для бывшей одиночницы у нее просто сумасшедший, они украшение соревнований. Да, вот такой высочайший уровень в наших парах, просто мясорубка, любая пара сверкала бы на международных соревнованиях.
+163
-7
+156
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Sportsfan
Пока все носятся с Аленой, я хочу отметить то, как сильно прогрессирует Гоша! От проката к прокату становится лучше, это чувствуется. С эмоциями еще надо немного поработать, со скольжением (ну тут нет предела совершенству). И заходы все выучил, и элементы подтянул. Да, им еще работать и работать, но прогресс виден невооруженным взглядом.
+123
-2
+121
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missis-Zima
Зачем так пристально вглядываться в мимику Алены?? Оставьте вы уже ребят в покое. Автор захотела очередного хайпа словить ?
+92
-6
+86
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nikolett
Красивая пара. И очень харизматичная. Если наберутся терпения и старания, то черезгод-другой будут топовой парой. Уже без всяких оговорок. Все шансы есть.
Ну и интересные же они хотя бы своей историей. Два одиночника встали в пару... И уже в первый же свой сезон соревнуются с топами. И в некоторых компонентах даже уже обходят их. Крутота.
+87
-12
+75
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galik55
Сколько можно мусолить одно и то же, как Аленка отреагирует. Думаю не будет никаких выпадов с ее стороны. Думаю ТШ Рослякова да и муж ей уже все объяснили. Нормальный результат . Но в этом году чего ждать не стоит. Работайте над подкрутом, тодесом, вращениями, парными элементами. Все придет. Торопыга ты Алена. Все получится.
+55
-3
+52
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esctyyyyy
Вне зависимости от мест, которые занимают Алёна и Гоша смотреть на них очень интересно, для вчерашней одиночницы у Алёны огромный прогресс, хочется пожелать ей терпения, тогда все обязательно получится 🙏🏻 прыжковые элементы сегодня были отличные, выброс тоже хорош, нужно работать над тодесом и подкрутом, а также усложнять поддержки, но я верю, что у этой пары есть будущее. Помню, как я грустила после ухода Алёны из одиночного, но раз уж так вышло, то теперь слежу за прогрессом Алены-парницы. Успехов вам, Алёна и Гоша!
+49
-2
+47
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Ирина С
Сколько сарказма! Как же многим хотелось снова попиариться на эмоциях Алёны! И какая Алёнка умница, что не дала повода для этого. И всё равно некоторые "физиономисты" старуются высосвть "сенсацию" из пальца. Оставьте в покое лицо Алёны, пусть она спокойно работает и совершенствует своё мастерство. У этой пары огромный потенциал, и если Алёнка не смалодушничает, то с её перфекционизмом эту пару ждёт очень хорошее будущее в парном.
+37
-3
+34
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Слончик
А в турьме щас ужин, макароны, думала Касторка.
Ну, может не совсем в тюрьме, а в Хрустале, и не совсем макароны, а в лучшем случае салатик из огурца и помидорки. Но тем не менее, реально ситуация - в женской одиночке завал, можно с облегченным контентом в медалях быть. А в парах грызть и грызть.
Но Алена заслуживает только уважения, что вместо работы "телеведущей" продолжает спортивную карьеру.
Пары - такой вид, где нужно терпение. Пожелаем ей оного.
+58
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+34
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Defender64
Ответ Блинчик
Самое интересное и единственный достойный внимания инфоповод в нынешнем росФК - это лицо Алёнки при виде оценок. Только ради этого полумёртвое росФК должно ещё дышать.
ФК РФ можно назвать полумёртвым только в танцах. А иначе в каком состоянии тогда мировые пары? А юниорские мировые пары? А европейская женская одиночка?
+35
-3
+32
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Инна1945
Ответ Defender64
Грустная история о том, как топовая одиночница захлебнулась в травмах, а когда пришла в себя, то просто бросила карьеру и ввязалась в непонятную авантюру. Я не понимаю, с чего люди считают, что им хватит всего два года, чтобы войти в элиту, в то время как таким парам, как ХК и ОГ, да что там - даже МГ и БК понадобилось гораздо больше времени. Я открою секрет, что в первый совместный сезон БК и МГ уступали нынешним КуКу только в том, что у них прыжки были дешевле.
Ну основания есть. У этой пары скорость, хореография и конёк. Сложные прыжки. По сути осталось только наработать уровни в парных и стабильность. Два года, может даже год упорной работы.
+37
-6
+31
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Роман Цыренков
На самом деле вживую они смотрятся очень даже. По второй оценке точно не как седьмые, очень естественные движения и катят хорошо. Впечатление вживую, что они по второй оценке должны быть повыше. Элементы пока как есть. Подкрут с ошибкой, но втррой уровень. В прошлой КП был первый, получше тодес уровнем. Выброс неплохо, но в идеале надо пораскатистее выезжать для бОльших плюсов. Но есть улучшения. Их видно, их не так и мало. Надо не зацикливаться в первом сезоне на баллах Алене.
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Sveta Arhipova
Признаюсь, я мысленно смирилась с выходом Алёны на пенсию, когда стало известно об операции на бедре. Удивилась, когда она через короткое время выступила в шоу, а её переход в парное катание в моём восприятии - что-то из разряда чудес. Так что больше ничему не удивляюсь, а просто смотрю и радуюсь возможности видеть Алёну на льду)
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АЛИНА Ананьева
даже к выражению лица прицепились)) прям, самое важное в их прокате и в целом в прокатах остальных, что там на лице у Косторной)) и так ясно что расстроились, было бы странно, если радовались. плох солдат, что не мечтает стать генералом. а такое пристальное внимание только говорит о все возрастающем интересе к паре
+31
-2
+29
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Ягун Ягунини
Сегодня наши пары показали прокаты высочайшего уровня. КК ещё очень далеко не только до БК, но и до ЧЯ, ХК, АБ, МЕ, БП. Да и ВЗ, которых судьи поставили на последнее место не были хуже КК. У нас очень много замечательных пар. Вот, что должно быть главной темой дня, а никак не реакция Алены Косторной на то, как их оценили.
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+29
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Lennuci
Гоше в качалку надо идти, а не разьезжать по шоу Рудковских каждую неделю. Как бы нe была Аленка хороша сама по себе, Гошa даже ее миниатюрную толком ни поднять, ни выбросить не может. И сгибается еще в три погибели перед всеми парными.
Для шоу уровни не нужны, прыжки тоже, а выезжать на стартах на флипе и каскаде всю дорогу не получится.
+24
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+23
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opty
Ответ missis-Zima
Зачем так пристально вглядываться в мимику Алены?? Оставьте вы уже ребят в покое. Автор захотела очередного хайпа словить ?
Алена еще не "взорвалась" а спортсру уже нагнетает...
Все в тренде нынешнего ресурса бывшего когда то спортивным - скандалы, слухи и гламурные сплетни...
+23
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+22
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lepestok
пары сегодня феерили! Ну объективно, Алене пока до них далеко, но перспективы хорошие.
+21
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+21
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Defender64
Ответ Блинчик
Мировые пары, конечно, весьма унылое зрелище. Я сам их не смотрю, но мне так рассказывали. Европейская женская одиночка переживает ренессанс, в ФГП две бельгийки, а на ЧЕ европейки занимают весь пьедестал.
на ЧЕ европейки занимают весь пьедестал
_____________________________
Да уж... Ну дают!
+22
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Defender64
Ответ nikolett
Красивая пара. И очень харизматичная. Если наберутся терпения и старания, то черезгод-другой будут топовой парой. Уже без всяких оговорок. Все шансы есть. Ну и интересные же они хотя бы своей историей. Два одиночника встали в пару... И уже в первый же свой сезон соревнуются с топами. И в некоторых компонентах даже уже обходят их. Крутота.
Грустная история о том, как топовая одиночница захлебнулась в травмах, а когда пришла в себя, то просто бросила карьеру и ввязалась в непонятную авантюру.
Я не понимаю, с чего люди считают, что им хватит всего два года, чтобы войти в элиту, в то время как таким парам, как ХК и ОГ, да что там - даже МГ и БК понадобилось гораздо больше времени. Я открою секрет, что в первый совместный сезон БК и МГ уступали нынешним КуКу только в том, что у них прыжки были дешевле.
+39
-19
+20
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Марина Короткова
А я восхищена ими. Прогресс сумасшедший. Доработают парные элементы. И будут в топах. Пара красивая. Удачи им!
+23
-3
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Дружба11
Красивущая пара!
+25
-6
+19
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Defender64
Ответ Чеширский_кот
А и не факт, что долго. В женском-то вон оно как быстро началось сдуваться. Не известно, что через год еще будет. А Алене с Гошей - работать и терпеть - все придет.
В женском для сдувания есть объективные причины в виде коротких карьер + повышения возрастного ценза.
В парном ничего подобного нет. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что никогда прежде в российской истории не было такого количества и качества пар одновременно.
+21
-3
+18
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Екатерина К
Что ни говорите, а я ждала этих красавчиков больше других , и надеюсь на дальнейший прогресс .
+18
-1
+17
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Серенада солнечной долины
Сейчас огорчу всех хейтеров: самое смешное, что на пары со 2 по 6 место всем, мягко скажем, все равно. Все следят за Аленой, комментируют, что она сказала, с каким лицом сидела. Это ли не успех? Вот кто помнит, с каким лицом сидели партнерши в паре, занявшей 3 или 5, или 6 место? Да я даже не помню, кто их занял. А для медийности (а, значит, для высоких доходов) главное именно это! Чтобы ты был интересен тысячам людей. (Если что, никогда не любила Косторную, да и сейчас считаю ее малоприятным человеком, но болеть буду за их пару 😂 Есть в них, понимаешь, вызов и огонь. Интересно за ними следить).
+30
-13
+17
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Адриана
Какой красивый турнир сегодня именно в парах. Шикарные программы, техничные дуэты, соревнования смотрелись на одном дыхании, каждая пара поражала мастерством и зрелищностью, НО!!!!! На главной Косторная с Куницей!!!! Уважаемый автор, неужели эмоции Алёны Вам запомнились больше всего, серьёзно????
+20
-3
+17
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Юра Плисецкий
Какие не были бы оценки, зрители всегда будут смотреть Алену с Гошей.
+27
-10
+17
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Ostinato
Ответ Инна1945
Ну основания есть. У этой пары скорость, хореография и конёк. Сложные прыжки. По сути осталось только наработать уровни в парных и стабильность. Два года, может даже год упорной работы.
Хореография? Хореография? Расскажите мне, чему хореография КК так примечательна? Это такая банальная программа, что сил нет смотреть, вот прямо базовая. Может они в хореографическом тексте предъявили миру какой-нибудь уникальный переход или элемент? Может музыку взяли новую и обыграли как-то затейливо?
+22
-6
+16
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Defender64
Ответ Инна1945
Ну основания есть. У этой пары скорость, хореография и конёк. Сложные прыжки. По сути осталось только наработать уровни в парных и стабильность. Два года, может даже год упорной работы.
А ещё изначально очень слабый подкрут, который трудно исправить, и который съедает преимущество от прыжков.
Остальные пары, кстати, тоже не стоят на месте. Все молодые, все могут прогрессировать, уходить никто не собирается. Даже если Косторная станут нааааамного лучше, чем сейчас через эти год-два, они всё равно будут довольно низко. Ну, скажем, не 10-11 парой России, а прочно 7-ой. Интересно, насколько это Алёну устраивает.
+25
-9
+16
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opty
У Осокиной и Мухортовой более менее приличные резултаты пошли после пары лет в парах. Столько времени ушло на скатку , освоение парных элементов , и изменение биомеханических параметров.

И та и другая были одиночницами далеко не из последних , и перешли в парное еще фактически юниорками (чем раньше тем легче), и встали в пару с опытными партнерами - изначальными парниками

Алена с партнером парное пришла чуть ли не одновременно, им не только скатываться надо но и вообще учиться парному. При должном терпении и настойчиваости года три потребуется минимум , там и видно будет...
+20
-4
+16
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Оле-Лукойе
Надеюсь, Алёна ничего не скажет, а просто будет работать дальше, тем более, что получается у них весьма неплохо. Про Бетину много некомпетентарного могу сказать, но программы она им поставила классные, смотреть одно удовольствие.
Прежде всего, работать над подкрутом. С тодесом уже лучше.
+15
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Не могу объяснить, но переживаю именно за эту пару. Может потому, что они борцы. Успехов им.
+16
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unknownman
Хочу похвалить эту пару, реально серьезно взялись за дело и быстро влились в парное катание. Ну а то, что Алена на судей наехала в прошлый раз - это опять таки следствие серьезного отношения к делу, видимо все силы на тренировках отдают, хочет, чтобы судьи заметили. Такая уж Алена, говорит все прямо, что думает. Ну а судьи, они такие судьи... Пока статус не заработаешь, больших баллов не дадут, даже Ходыкина с новой партнершей опускают.
+15
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Kareglazaya
Ответ Sportsfan
Пока все носятся с Аленой, я хочу отметить то, как сильно прогрессирует Гоша! От проката к прокату становится лучше, это чувствуется. С эмоциями еще надо немного поработать, со скольжением (ну тут нет предела совершенству). И заходы все выучил, и элементы подтянул. Да, им еще работать и работать, но прогресс виден невооруженным взглядом.
Кстати, да. Несмотря на то, что парник именно он, почему-то он изначально выглядел слабым звеном. А сейчас стал и прыгать, и скользить лучше. Правда, с парными элементами у него всё равно проблемы: такое ощущение, что сил немного не хватает на подкрутки, выбросы. Но это тоже поправимо, было бы желание.
+12
0
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Юра Плисецкий
Ответ Vasily Ivanov
Комментарий скрыт
Откуда вы знаете? Может как раз Тутберидзе локти кусает, что выставила Алену.
Косторная сейчас бы блистала в одиночке. Она явно лучше Хромых. Да и Садковой тоже.
И ещё крамолу напишу, она катит лучше Валиевой.
+13
-1
+12
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Goga
Ответ Defender64
Да уж, по сравнению с нулём прогресс особенно выделяется. Не логичнее ли прогресс оценивать по второму сезону (если он состоится) по сравнению с первым?
О боже, раньше про ребят писали, что и до соревнований не доедут, только в шоу будут выступать, теперь второй сезон понадобился, чтобы оценить прогресс, ну ну, все не то, и все не так некоторым.
+17
-5
+12
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Nassta
Алена даже без трикселя могла бы быть в медалях в ЖО сейчас
+13
-1
+12
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missis-Zima
Ответ Vasily Ivanov
Комментарий скрыт
И именно поэтому ее не перестают мусолить,видно как не нужна)
+11
0
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Kovka Gnutik
У КК прогресс с каждым новым прокатом.
Судьи (благодаря прежним заслугам Алёны) судят их пару объективно, а не как обычных новичков.
Что ещё надо? - Терпеливо продолжать начатое.
+12
-1
+11
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Defender64
Ответ lepestok
и в парах нужен топовый штаб. Если бы Алена держала язык за зубами, то вполне могла бы с Гошей вернуться к Этери. Оценки в перспективе могли бы быть совсем другими. Тем более что у Гоши прекрасные отношения с ТШТ. Но увы, мимолетный хайп для нее оказался интереснее.
У Гоши прекрасные, а Алёну выгнали оттуда из-за того, что она не смогла с переломом руки выступать на ЧР-2022.
+14
-3
+11
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mrs Bennet
Порадовали в основной массе доброжелательные коменты,что не удивительно- Алену помнят и любят. Огорчило как всегда, отношение наших журналистов к нашей спортсменке, находящейся в трудных обстоятельствах(смена вида финката это непросто). Поддержать, подбодрить- нет, не знаем, что это такое. Это правда огорчает.
Алене и ее мужу хорошего проката в ПП.
+14
-3
+11
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Plusha2112
Ответ Слончик
А в турьме щас ужин, макароны, думала Касторка. Ну, может не совсем в тюрьме, а в Хрустале, и не совсем макароны, а в лучшем случае салатик из огурца и помидорки. Но тем не менее, реально ситуация - в женской одиночке завал, можно с облегченным контентом в медалях быть. А в парах грызть и грызть. Но Алена заслуживает только уважения, что вместо работы "телеведущей" продолжает спортивную карьеру. Пары - такой вид, где нужно терпение. Пожелаем ей оного.
телеведущей надо чтобы еще пригласили 😁 маленький такой нюанс)
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Veronika spuria
Конкуренция в парах сильнейшая, там не то что Алёне с Гошей пока не светит, там и на 3 место только одна пара попадёт и долго еше будет третьей.
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STAVRsSC
Пары скатываются годами. Тем более, что Косторная изначально была одиночница. Это как конькобежный спорт и шорт-трек. Вроде там и там бегают на коньках, но совершенно разные виды спорта. Так и переход из одиночного в парное не может сразу дать результаты. А может даже, и вообще не даст. Ребята стараются. Но более-менее реально оценивать их надо лишь в следующей сезоне. Тогда будет понятно, есть прогресс или нет, и какие у пары перспективы.
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Маргарита В Сафронова
Алёне и Гоше — удачного проката! Смотреть на них одно удовольствие.
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Ак Буре
Ответ Sportsfan
Пока все носятся с Аленой, я хочу отметить то, как сильно прогрессирует Гоша! От проката к прокату становится лучше, это чувствуется. С эмоциями еще надо немного поработать, со скольжением (ну тут нет предела совершенству). И заходы все выучил, и элементы подтянул. Да, им еще работать и работать, но прогресс виден невооруженным взглядом.
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Инна1945
Ответ Ostinato
Хореография? Хореография? Расскажите мне, чему хореография КК так примечательна? Это такая банальная программа, что сил нет смотреть, вот прямо базовая. Может они в хореографическом тексте предъявили миру какой-нибудь уникальный переход или элемент? Может музыку взяли новую и обыграли как-то затейливо?
Алёна очень хорошо танцует. Дорого и стильно смотрится. Это было в одиночницах и никуда от неё не ушло в парах. И благодаря Алёне Гоша в этом прогрессирует здорово.
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Defender64
Ответ Юра Плисецкий
Откуда вы знаете? Может как раз Тутберидзе локти кусает, что выставила Алену. Косторная сейчас бы блистала в одиночке. Она явно лучше Хромых. Да и Садковой тоже. И ещё крамолу напишу, она катит лучше Валиевой.
Катила она лучше всех. И это не крамола, а факт.
А Валиева и на сегодня не номер 1 по скольжению
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russalka
Нравится на них смотреть очень и вообще болеть за них хочется. Только вот взаимодействия мало между ними, вроде там чувства и они муж и жена, но катаются как два посторонних человека.
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Gelios77
Алене надо отпустить мысль, что она чемпионка Европы и вообще всё у всех выиграла. Пара получилась хорошая. Прогресс идёт, но за 1 сезон в топы не запрыгнуть. Впереди много работы. 2-3 года труда и результаты придут. Сейчас всё у них хорошо, для новой пары. Да в сборную они за год не заедут. Принять факт и катать дальше.
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Дружба11
Аленушка и Гоша-Ваш успех еще впереди.Мне очень понравилось выступление.Круты!!!Верб в Вас Ребятушки!!!
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