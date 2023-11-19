Ждем новый взрыв от Косторной? Они с мужем предпоследние, лицо Алены – 🤐

Алена Косторная обживается в парах. Вместе с мужем Георгием Куницей они штурмуют очередной этап Гран-при.

Высокая конкуренция пока не дает шанса даже помечтать о подиуме: после короткой программы в Москве они предпоследние. При взгляде на оценки Алена сдержалась, но вряд ли осталась довольна.

Косторная ушла в пары, потому что не справлялась с произвольной программой в одиночке – травмы не позволяли стабильно выезжать достойный прыжковый контент.

Но время для смены дисциплины оказалось не самым удачным. И пока конкуренция у женщин снижается (вместе с количеством ультра-си), в парах она лишь растет.

Показательно: Алена и Георгий набрали в короткой 67,74 балла и идут на 7-м месте из 8 – по делу. С этими оценками они были бы первыми на Гран-при Японии, который завершился сегодня в Осаке (там лидеры Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин получили 67,23).

А в Москве Косторную и Куницу обогнали почти все. Это касается и техники, и компонентов – обе оценки соответствуют их 7-му месту. Например, только у них подкрут второго уровня: не хватило высоты, на приземлении Алена подставила вторую ногу, чтобы удержаться.

Да, они прибавят в парных элементах. Но чем брать, если даже в одиночных они не лучше всех? Тройной флип удался, за него поставили 6,89 балла – больше, чем за риттбергер Бойковой и Козловского. Но это не самый дорогой прыжок дня. Лучшими по этому показателю были Хабибуллина и Княжук – их лутц принес 7,43 балла.

И пока Алена с Георгием борются за уровень на тройном подкруте, Артемьева и Брюханов пробуют четверной, а Собинина и Ходыкин тренируют четверной выброс.

Судя по гневному спичу после этапа в Омске, Алена хотела перейти в пары и сразу зажечь. Стартовать хотя бы с тех позиций, что занимала в олимпийском сезоне в одиночке – до травм и решении о переходе.

Эмоции часто захлестывают ее, но сегодня Косторная держалась. И эти усилия были заметны. Сперва со смехом объясняла ошибки тренерам: «Сначала было так хорошо, а потом так плохо».

В кисс-энд-край тоже смеялась и показывала плакат от болельщиков, но потом стала серьезной. Убрала игрушку от партнера, который был настроен повеселиться.

И когда увидела оценки, многозначительно кивнула.

А потом пере старалась сделать так, чтобы эмоции на ее лице не читались.

Пара стала более скатанной, да и четвертые уровни на дорожке и поддержке – отличный показатель. И если бы не сбой на подкруте, то порог в 70 баллов они могли и перейти. Но даже этого мало для борьбы за тройку.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 81,20

2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,51

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 76,40

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 73,94

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 70,42

6. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 68,50

7. Алена Косторная – Георгий Куница – 67,74

8. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 65,39

Фото: РИА Новости/Александр Вильф