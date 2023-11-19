Ждем новый взрыв от Косторной? Они с мужем предпоследние, лицо Алены – 🤐
Алена Косторная обживается в парах. Вместе с мужем Георгием Куницей они штурмуют очередной этап Гран-при.
Высокая конкуренция пока не дает шанса даже помечтать о подиуме: после короткой программы в Москве они предпоследние. При взгляде на оценки Алена сдержалась, но вряд ли осталась довольна.
Косторная ушла в пары, потому что не справлялась с произвольной программой в одиночке – травмы не позволяли стабильно выезжать достойный прыжковый контент.
Но время для смены дисциплины оказалось не самым удачным. И пока конкуренция у женщин снижается (вместе с количеством ультра-си), в парах она лишь растет.
Показательно: Алена и Георгий набрали в короткой 67,74 балла и идут на 7-м месте из 8 – по делу. С этими оценками они были бы первыми на Гран-при Японии, который завершился сегодня в Осаке (там лидеры Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин получили 67,23).
А в Москве Косторную и Куницу обогнали почти все. Это касается и техники, и компонентов – обе оценки соответствуют их 7-му месту. Например, только у них подкрут второго уровня: не хватило высоты, на приземлении Алена подставила вторую ногу, чтобы удержаться.
Да, они прибавят в парных элементах. Но чем брать, если даже в одиночных они не лучше всех? Тройной флип удался, за него поставили 6,89 балла – больше, чем за риттбергер Бойковой и Козловского. Но это не самый дорогой прыжок дня. Лучшими по этому показателю были Хабибуллина и Княжук – их лутц принес 7,43 балла.
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И пока Алена с Георгием борются за уровень на тройном подкруте, Артемьева и Брюханов пробуют четверной, а Собинина и Ходыкин тренируют четверной выброс.
Судя по гневному спичу после этапа в Омске, Алена хотела перейти в пары и сразу зажечь. Стартовать хотя бы с тех позиций, что занимала в олимпийском сезоне в одиночке – до травм и решении о переходе.
Эмоции часто захлестывают ее, но сегодня Косторная держалась. И эти усилия были заметны. Сперва со смехом объясняла ошибки тренерам: «Сначала было так хорошо, а потом так плохо».
В кисс-энд-край тоже смеялась и показывала плакат от болельщиков, но потом стала серьезной. Убрала игрушку от партнера, который был настроен повеселиться.
И когда увидела оценки, многозначительно кивнула.
А потом
перестаралась сделать так, чтобы эмоции на ее лице не читались.
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Пара стала более скатанной, да и четвертые уровни на дорожке и поддержке – отличный показатель. И если бы не сбой на подкруте, то порог в 70 баллов они могли и перейти. Но даже этого мало для борьбы за тройку.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Пары
Короткая программа
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 81,20
2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,51
3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 76,40
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 73,94
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 70,42
6. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 68,50
7. Алена Косторная – Георгий Куница – 67,74
8. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 65,39
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Ну и интересные же они хотя бы своей историей. Два одиночника встали в пару... И уже в первый же свой сезон соревнуются с топами. И в некоторых компонентах даже уже обходят их. Крутота.
Ну, может не совсем в тюрьме, а в Хрустале, и не совсем макароны, а в лучшем случае салатик из огурца и помидорки. Но тем не менее, реально ситуация - в женской одиночке завал, можно с облегченным контентом в медалях быть. А в парах грызть и грызть.
Но Алена заслуживает только уважения, что вместо работы "телеведущей" продолжает спортивную карьеру.
Пары - такой вид, где нужно терпение. Пожелаем ей оного.
Для шоу уровни не нужны, прыжки тоже, а выезжать на стартах на флипе и каскаде всю дорогу не получится.
Все в тренде нынешнего ресурса бывшего когда то спортивным - скандалы, слухи и гламурные сплетни...
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Да уж... Ну дают!
Я не понимаю, с чего люди считают, что им хватит всего два года, чтобы войти в элиту, в то время как таким парам, как ХК и ОГ, да что там - даже МГ и БК понадобилось гораздо больше времени. Я открою секрет, что в первый совместный сезон БК и МГ уступали нынешним КуКу только в том, что у них прыжки были дешевле.
В парном ничего подобного нет. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что никогда прежде в российской истории не было такого количества и качества пар одновременно.
Остальные пары, кстати, тоже не стоят на месте. Все молодые, все могут прогрессировать, уходить никто не собирается. Даже если Косторная станут нааааамного лучше, чем сейчас через эти год-два, они всё равно будут довольно низко. Ну, скажем, не 10-11 парой России, а прочно 7-ой. Интересно, насколько это Алёну устраивает.
И та и другая были одиночницами далеко не из последних , и перешли в парное еще фактически юниорками (чем раньше тем легче), и встали в пару с опытными партнерами - изначальными парниками
Алена с партнером парное пришла чуть ли не одновременно, им не только скатываться надо но и вообще учиться парному. При должном терпении и настойчиваости года три потребуется минимум , там и видно будет...
Прежде всего, работать над подкрутом. С тодесом уже лучше.
Косторная сейчас бы блистала в одиночке. Она явно лучше Хромых. Да и Садковой тоже.
И ещё крамолу напишу, она катит лучше Валиевой.
Судьи (благодаря прежним заслугам Алёны) судят их пару объективно, а не как обычных новичков.
Что ещё надо? - Терпеливо продолжать начатое.
Алене и ее мужу хорошего проката в ПП.
А Валиева и на сегодня не номер 1 по скольжению