А где главный проект Плющенко – Вероника Жилина? Прыгала квады в сентябре, но теперь пропускает все турниры

Вероника Жилина не выступит на Гран-при России в Москве. В начале сезона она блеснула четверным на контрольных прокатах, но так и не вышла ни на один старт.

Куда пропала звездная квадистка Евгения Плющенко?

1. Жилина считается главным сокровищем «Ангелов Плющенко»: 15-летняя фигуристка владеет тройным акселем, четверными тулупом и сальховом.

Ультра-си она освоила еще в группе Этери Тутберидзе, но за три с половиной года у Плющенко прыжки не только не ушли, но и более-менее стабилизировались. В апреле она даже исполнила сложнейшую секвенцию из квад-сальхова и тройного акселя.

Вероника уже обыгрывала в очном противостоянии лидеров нынешнего сезона – Аделию Петросян и Софью Муравьеву. Например, на этапе международного Гран-при среди юниоров осенью 2021-го.

Правда, Жилиной не хватало стабильности: два года подряд занимала 12-е место на первенстве России, а потом взяла серебро вслед за Алиной Горбачевой (разбор судейства от Плющенко после того турнира забыть сложно).

Именно Веронику Евгений назвал MVP сезона-2022/23 в России.

2. Летом Жилина сменила группу внутри «Ангелов» – перешла от Александра Абта и Артема Значкова к Дмитрию Михайлову и Сергею Алексееву. Впрочем, больше глобальных изменений в тренировочном процессе не было: за ней все так же пристально следил Плющенко, она оттачивала сложные прыжки, а еще исполняла главные роли в шоу.

С этим связан напряженный график в конце лета. 13 августа Вероника еще была с труппой Плющенко на ледовых спектаклях в Китае, а 17-го выходила на контрольные прокаты юниоров в Москве. И единственная из всех участниц пошла на тройной аксель (получился со степ-аутом).

По контенту стало ясно: Жилина готовится к переходу во взрослые. Она не делала обязательный сольный лутц, а прыгнула каскад с тулупом. Так что программа под Can’t help falling in love не соответствовала правилам юниорских соревнований.

В произвольной Вероника приземлила один квад-сальхов, а на втором сделала бабочку. Шанс исправить ошибки появился через месяц.

3. Жилина поехала и на взрослые контрольные прокаты. К сентябрю у нее был, возможно, самый богатый опыт выступлений в сезоне.

«С переходом во взрослые я стала ответственнее относиться к соревнованиям и тренировкам. Большая честь выступать здесь».

Грандиозных планов Вероника не строила: хотела наработать программы с прежним (и без того сложным) контентом.

И пусть от трикселя в короткой она отказалась, но стала единственной фигуристкой с чистым четверным в произвольной. Под микс песен Майкла Джексона Жилина приземлила каскад четверной тулуп – двойной тулуп. При этом упала с квад-сальхова и двойного тулупа. На ультра-си тогда пошла еще Петросян: один флип закончился касанием льда рукой, другой – падением.

4. Казалось, что Жилина, несмотря на нестабильность, подарит сезону интригу. Пока статистика ультра-си на российском Гран-при удручающая: за пять этапов только две чистые попытки Петросян (триксель и флип). Вероника, пусть и с привычными ошибками, могла бы улучшить эти показатели.

И она должна была ехать на два этапа – в Омск (20-23 октября) и Казань (10-13 ноября). Потенциально Жилина могла встретиться почти со всеми лидерами сборной: Камилой Валиевой, Софьей Акатьевой, Алиной Горбачевой, Софьей Муравьевой и Ксенией Синицыной. А не встретилась ни с кем.

Сначала снялась с омского этапа, потом пропала из списков казанского. Был вариант с выступлением на последнем – московском – этапе, но Жилина опять отказалась.

5. Причина в травме. За день до этапа в Омске «Р-Спорт» сообщил о повреждении, характер которого не уточнялся.

30 октября Жилина вроде как возобновила тренировки, но с ограничениями. Оказалось, возникли проблемы с плечом. Из-за этой же травмы она не поехала в Казань. К слову, в сентябре-2021 у нее тоже возникли проблемы со здоровьем на старте сезона – сломала ногу и вернулась только в январе.

«Возможность преодолеть себя – без сомнений, самое ценное свойство спорта! Вероника после сложной травмы приступила к тренировкам и прыжковому контенту. Ждем, когда врачи снимут все ограничения, чтобы полноценно тренироваться и максимально быстро восстановить прыжки ультра-си!» – объявил Плющенко перед московским этапом, давая понять: в столице Жилина тоже не выступит.

На видео Вероника оттачивала прыжки с одной рукой под курткой – видимо, там у нее повязка или какие-то другие фиксирующие приспособления.

Следующий турнир, на котором может появиться Жилина – декабрьский чемпионат России в Челябинске. Хватит ли звезде Плющенко месяца на восстановление?

Фото: isu.com/Jurij Kodrun; РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид