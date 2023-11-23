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А где главный проект Плющенко – Вероника Жилина? Прыгала квады в сентябре, но теперь пропускает все турниры

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Вероника Жилина не выступит на Гран-при России в Москве. В начале сезона она блеснула четверным на контрольных прокатах, но так и не вышла ни на один старт.

Куда пропала звездная квадистка Евгения Плющенко?

1. Жилина считается главным сокровищем «Ангелов Плющенко»: 15-летняя фигуристка владеет тройным акселем, четверными тулупом и сальховом.

Ультра-си она освоила еще в группе Этери Тутберидзе, но за три с половиной года у Плющенко прыжки не только не ушли, но и более-менее стабилизировались. В апреле она даже исполнила сложнейшую секвенцию из квад-сальхова и тройного акселя.

Вероника уже обыгрывала в очном противостоянии лидеров нынешнего сезона – Аделию Петросян и Софью Муравьеву. Например, на этапе международного Гран-при среди юниоров осенью 2021-го.

Правда, Жилиной не хватало стабильности: два года подряд занимала 12-е место на первенстве России, а потом взяла серебро вслед за Алиной Горбачевой (разбор судейства от Плющенко после того турнира забыть сложно).

Именно Веронику Евгений назвал MVP сезона-2022/23 в России.

2. Летом Жилина сменила группу внутри «Ангелов» – перешла от Александра Абта и Артема Значкова к Дмитрию Михайлову и Сергею Алексееву. Впрочем, больше глобальных изменений в тренировочном процессе не было: за ней все так же пристально следил Плющенко, она оттачивала сложные прыжки, а еще исполняла главные роли в шоу.

С этим связан напряженный график в конце лета. 13 августа Вероника еще была с труппой Плющенко на ледовых спектаклях в Китае, а 17-го выходила на контрольные прокаты юниоров в Москве. И единственная из всех участниц пошла на тройной аксель (получился со степ-аутом).

По контенту стало ясно: Жилина готовится к переходу во взрослые. Она не делала обязательный сольный лутц, а прыгнула каскад с тулупом. Так что программа под Can’t help falling in love не соответствовала правилам юниорских соревнований.

Суперюниорка Плющенко пошла против правил ради сложности – в чем идея?

В произвольной Вероника приземлила один квад-сальхов, а на втором сделала бабочку. Шанс исправить ошибки появился через месяц.

3. Жилина поехала и на взрослые контрольные прокаты. К сентябрю у нее был, возможно, самый богатый опыт выступлений в сезоне.

«С переходом во взрослые я стала ответственнее относиться к соревнованиям и тренировкам. Большая честь выступать здесь».

Грандиозных планов Вероника не строила: хотела наработать программы с прежним (и без того сложным) контентом.

И пусть от трикселя в короткой она отказалась, но стала единственной фигуристкой с чистым четверным в произвольной. Под микс песен Майкла Джексона Жилина приземлила каскад четверной тулуп – двойной тулуп. При этом упала с квад-сальхова и двойного тулупа. На ультра-си тогда пошла еще Петросян: один флип закончился касанием льда рукой, другой – падением.

4. Казалось, что Жилина, несмотря на нестабильность, подарит сезону интригу. Пока статистика ультра-си на российском Гран-при удручающая: за пять этапов только две чистые попытки Петросян (триксель и флип). Вероника, пусть и с привычными ошибками, могла бы улучшить эти показатели.

И она должна была ехать на два этапа – в Омск (20-23 октября) и Казань (10-13 ноября). Потенциально Жилина могла встретиться почти со всеми лидерами сборной: Камилой Валиевой, Софьей Акатьевой, Алиной Горбачевой, Софьей Муравьевой и Ксенией Синицыной. А не встретилась ни с кем.

Вероника Жилина – новое сокровище Плющенко: ее тоже забрали у Тутберидзе, и теперь она побеждает бывшую команду

Сначала снялась с омского этапа, потом пропала из списков казанского. Был вариант с выступлением на последнем – московском – этапе, но Жилина опять отказалась.

5. Причина в травме. За день до этапа в Омске «Р-Спорт» сообщил о повреждении, характер которого не уточнялся.

30 октября Жилина вроде как возобновила тренировки, но с ограничениями. Оказалось, возникли проблемы с плечом. Из-за этой же травмы она не поехала в Казань. К слову, в сентябре-2021 у нее тоже возникли проблемы со здоровьем на старте сезона – сломала ногу и вернулась только в январе.

«Возможность преодолеть себя – без сомнений, самое ценное свойство спорта! Вероника после сложной  травмы приступила к тренировкам и прыжковому контенту. Ждем, когда врачи снимут все ограничения, чтобы полноценно тренироваться и максимально быстро восстановить прыжки ультра-си!» – объявил Плющенко перед московским этапом, давая понять: в столице Жилина тоже не выступит.

На видео Вероника оттачивала прыжки с одной рукой под курткой – видимо, там у нее повязка или какие-то другие фиксирующие приспособления.

Следующий турнир, на котором может появиться Жилина – декабрьский чемпионат России в Челябинске. Хватит ли звезде Плющенко месяца на восстановление?

Фото: isu.com/Jurij Kodrun; РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид

20 комментариев

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Sveta Arhipova
Здоровья и удачи ребёнку🍀
+20
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ВИван
Не одна Вероника практически пропускает сезон, от травм, увы, никто не застрахован, полного ей восстановления!
+11
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Мороженко
Ответ garovatat
Допустят к ЧР по решению исполкома как "исключительный случай" и "по уважительной причине". Интересно, за счет кого из 18ти?? Хорошечно однако Плю устроился
Петросян в прошлом сезоне протащили в финал вне очереди. Успокойтесь.
Так же и МЕ скорее всего по состоянию здоровья. Так почему же Нику нельзя, как сборника по юниорам?
+8
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+8
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gold-for-zagitova
Желаю Веронике здоровья и скорейшего восстановления!
Жилина - самая талантливая фигуристка в АП. Хочется, чтобы с ней занимались не только прыжками, но и раскрыли артистическую сторону.
И, да, у Вероники в арсенале еще квадлутц же был!
+9
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+7
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smoky eyes
У всех бывают травмы, это спорт. Спокойного и полного восстановления. Очень хорошие данные у Вероники для ФК, при правильном подходе будет длинная успешная карьера.
+6
0
+6
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Anna Morgan
Нравится мне вероника среди всех юниорок. Сдается, что пубер она не "переживет". Да и не стрессоустойчива.
+5
0
+5
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Зомби-дитя
Ответ Маргарита В Сафронова
так у ангелов новая Соння, некогда им заниматься Никой
а шо, теперь уже и в пятнадцать лет слишком старая?
+5
-1
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Мороженко
Ответ Маргарита В Сафронова
так у ангелов новая Соння, некогда им заниматься Никой
Там и "старая" Соня, и обе триксель прыгают
+4
0
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Мороженко
Вот и статья, которую все обделенные так долго ждали
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elene.elene
Ответ Agura
Осталось только вспомнить, что сам Плющенко отбывал позорную дисквалифицию за недостоверные сведения о своем состоянии здоровья. Возможно я ошибаюсь, но это единственный случай дисквалификации спортсмена по таким основаниям. Народная мудрость гласит: каков поп, таков и приход!
Зачем, какой смысл, ей специально пропускать старты? Их и так очень мало - раз-два и обчёлся.
+4
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elene.elene
Ответ garovatat
Допустят к ЧР по решению исполкома как "исключительный случай" и "по уважительной причине". Интересно, за счет кого из 18ти?? Хорошечно однако Плю устроился
Вы заранее начинаете бубнеть и возмущаться. Еще никого никуда не допустили. Может, подождете или выпустить гнев не терпится?
+6
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Ольга Долгова
Скорее всего пубертат начался, прыжки посыпались, нервничает, хочет преодолеть, перенапрягается на тренировках и старые травмы дают о себе знать
+2
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garovatat
Допустят к ЧР по решению исполкома как "исключительный случай" и "по уважительной причине". Интересно, за счет кого из 18ти?? Хорошечно однако Плю устроился
+7
-6
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tanya_1111
Ответ Anna Morgan
Нравится мне вероника среди всех юниорок. Сдается, что пубер она не "переживет". Да и не стрессоустойчива.
Она то как раз и переживет так как она мышечная как Камила и Саша, пубер не переживают те кто прыгал за счет низкого веса.
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QueenAmidala
Запретить бы всем тренерам и спортсменам тренировки прыжков во время восстановления от переломов (я знаю, что это не только в АП, у ТШТ девочки ездили на соревы со сломанной рукой). Пусть скольжение накатывают, хореодорожки, вращения.
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Хрустальный Гусенок
Учитывая то, что мы видели в социальных сетях о тренингах и тренировках в этой академии, следует задуматься над гениальными «мои методики» главного академика.
несмотря на все это разоблачение и обильное хвастовство, убедительных результатов на соревнованиях пока не было.
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V_k
Ответ Мороженко
Петросян в прошлом сезоне протащили в финал вне очереди. Успокойтесь. Так же и МЕ скорее всего по состоянию здоровья. Так почему же Нику нельзя, как сборника по юниорам?
Петросян прошла по правилам, не врите, ей хватило баллов с одного этапа чтобы пройти. А вот Нику если протащат, то это нарушение правил и просто наглость.
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romeo5555
Здоровья Веронике
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