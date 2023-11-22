Кто убил Кеннеди? Безумная теория от американского олимпийца, который открыл Музей заговора

60 лет назад – 22 ноября 1963 года – произошло одно из важнейших событий XX века: в Далласе убили президента США Джона Кеннеди.

Это происшествие повлияло не только на внутреннюю политику страны, ход Холодной войны и американскую культуру, но и оказалось важным толчком в развитии конспирологии.

Теории заговоров существовали всегда, но именно убийство президента США считается началом их невероятной популярности. Вопрос «Кто убил Кеннеди?» даже сейчас то ли остался актуальным, то ли превратился в риторический.

А вы знали, что одним из ключевых конспирологов оказался участник Олимпиады-1936 и фанат академической гребли Роберт Катлер?

Кеннеди отказался от бронежилета и дополнительной охраны, после выстрела Джеки подобрала часть его черепа

Летом 1963-го Кеннеди принял решение о поездке в Техас в рамках подготовки к выборам, которые планировались на следующий год. Жители штата неоднозначно относились к президенту, а его победу в Техасе в 1960-м часто связывали с тем, что кандидат в вице-президенты Линдон Джонсон родился в этих местах.

Так что для Кеннеди было важно приехать в Техас, чтобы показать близость народу. 21 ноября Борт номер один с Джоном и Жаклин (Джеки) Кеннеди прибыл в аэропорт Сан-Антонио, затем состоялся полет в Хьюстон, а утром 22-го они приземлились в Далласе. Толпа горожан встретила президента с женой уже на аэродроме – он приветствовал их, жал руки и улыбался.

Утром в Далласе прошел дождь, но к полудню установилась солнечная и теплая погода, поэтому пластиковую съемную крышу с президентского автомобиля сняли. Кеннеди хотел, чтобы жители Далласа видели своего президента.

Вдоль дороги по всему маршруту кортежа стояли толпы людей, многие наблюдали с балконов и крыш. Кеннеди попросил ехать медленнее, чтобы приветствовать горожан. Он отказался от дополнительных мер безопасности: не надел бронежилет, попросил не ставить охрану на подножки машины.

Когда кортеж въехал в район Дили Плаза, Нелли Коннали – супруга губернатора Техаса – обратилась к Кеннеди: «Мистер президент, согласитесь, что Даллас вас любит», на что тот ответил: «Разумеется».

В 12:30 лимузин президента проехал школьное книгохранилище на углу Хьюстон-стрит и Элм-стрит. И в этот момент раздались выстрелы. По официальной версии и многочисленным показаниям свидетелей, их было три. Первая пуля попала Кеннеди в спину, прошла насквозь, вышла через шею и ранила губернатора, который сидел перед президентом. Вторая пуля попала Кеннеди в голову.

В этот момент Джеки бросилась на багажник лимузина, но ее остановил подоспевший охранник. Казалось, первая леди пыталась так покинуть салон. Но нет. Второй выстрел оставил в голове Кеннеди отверстие размером с кулак, а Жаклин тянулась к осколку черепа мужа, чтобы подобрать. До самой больницы она будет сжимать его в руках и отдаст лишь медикам.

На Дили Плаза началась паника: родители закрывали детей, кто-то ложился на землю, другие в страхе убегали.

Кортеж тут же ускорился и уже через пять минут Кеннеди доставили в госпиталь. Президент был жив, ему тут же оказали экстренную помощь, но ранение было слишком серьезным. Через полчаса после выстрелов врачи констатировали смерть Кеннеди. А через час об этом сообщили на специальной пресс-конференции.

Вице-президент Линдон Джонсон автоматически стал президентом. В 14:38 на борту самолета он принял присягу. Рядом с ним стояла Джеки в своем самом знаменитом костюме – на розовой ткани виднелась кровь ее мужа.

Единственный подозреваемый (официально) жил в Советском Союзе и женился на русской

Примерно в то же время, когда врачи констатировали смерть Кеннеди, был арестован Ли Харви Освальд. Через несколько минут после выстрелов он покинул то самое книгохранилище и быстрым шагом отправился домой. Освальд – единственный подозреваемый в убийстве президента согласно официальной версии.

Изначально его задержали за убийство патрульного Типпита, которое произошло через 40 минут после выстрелов на Дили Плаза. Потом Освальду предъявили обвинения и в убийстве Кеннеди.

Но суда он не дождался. Два дня спустя во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби. Убийство попало в прямой эфир. Освальд скончался в той же больнице, где Кеннеди. По законам США умерший не может быть судим.

После убийства Кеннеди новый президент Линдон Джонсон создал комиссию по расследованию под руководством председателя Верховного суда Эрла Уоррена. В сентябре 1964-го комиссия представила Джонсону доклад в 26 томах. В нем сделан вывод, что Освальд – единственный организатор убийства Кеннеди.

Если взглянуть на биографию Ли Харви, то кажется, что он был идеальным человеком на эту роль. В молодости он служил в морской пехоте США, где проходил и стрелковую подготовку. С трудом сдавал нормативы, но все равно овладел оружием и был куда более метким, чем среднестатистический гражданский.

Во время службы Освальд начал учить русский язык и даже сдал экзамен (впрочем, уровень владения оценили как весьма слабый). В 19 лет, уволившись из пехоты, Ли Харви отправился в СССР. Он планировал остаться там, отказался от гражданства США и искал способы задержаться в Москве, когда не получил паспорт СССР. Освальд все же добился своего, но оказался не в столице, а на Минском заводе.

Через пару лет, разочаровавшись в том, как коммунизм выглядит на самом деле, он попросил обратно американский паспорт и захотел домой. Перед этим познакомился с 19-летней студенткой Мариной, на которой вскоре женился. Вместе супруги отправились в США.

Дома Ли Харви начал писать мемуары о жизни в Союзе, общался с русскими эмигрантами и все же не терял веры в коммунистические идеи.

После смерти мужа Марина сообщила комиссии Уоррена, что Ли Харви признался ей в покушении на генерала Эдвина Уокера. В апреле 1963-го Освальд пытался убить этого ярого антикоммуниста, но генерал остался жив.

Во время ареста после убийства Кеннеди Ли Харви отрицал, что стрелял в президента и полицейского, фотографии с винтовкой и пистолетом называл фальшивками и постоянно менял показания о своих перемещениях в книгохранилище, где работал.

Связь с коммунистами и СССР, наличие военной подготовки, оружия и возможности сделать выстрел – комбо, которое привело к выводу комиссии Уоррена: Освальд – стрелок-одиночка в деле об убийстве Кеннеди.

Но такое простое решение показалось логичным не всем. Более 70% американцев до сих пор не верят в официальную версию.

По одним теориям, Освальд действовал в составе группировки, по другим, стрелков было несколько, есть даже безумные версии, что в СССР Освальда поменяли на двойника. Может, он самый удобный кандидат, а не главный злодей – этот вопрос задавали все чаще. Особенно в свете напряженных отношений Кеннеди с ЦРУ и его либеральных идей.

Так что подозревали всех: от американских спецслужб до СССР, от отца актера Вуди Харрельсона до бейсболиста Джо ди Маджо, который мстил за Мэрилин Монро.

Конспирологических теорий вокруг убийства президента становилось все больше и больше. Одна из самых необычных принадлежала участнику Олимпиады-1936 Роберту Катлеру. Из полуфиналиста Игр он превратился в одного из самых отчаянных конспирологов США.

Теория Катлера: в Кеннеди стреляли трое, один из них – дротиком с паралитическим ядом

22 ноября многие жители Далласа снимали президентских кортеж, поэтому существуют фото- и видеоматериалы. Самая знаменитая пленка – 26-секундный любительский фильм Абрама Запрудера, на котором запечатлен момент выстрелов.

Эксперт Ричард Спрэг, изучая фото и пленки, увидел мужчину, стоявшего у дороги на травяном холме. Несмотря на безоблачное небо и яркое солнце, тот держал в руках большой черный зонт.

При приближении лимузина с Кеннеди мужчина раскрыл зонт и поднял его над головой, а когда машина проехала мимо, помахал зонтом по часовой стрелке. Это произошло одновременно с первым выстрелом. Когда кортеж отправился в госпиталь, мужчина сел на обочину, а потом ушел в направлении книгохранилища.

По версии Спрэга, на Дили Плаза было сделано не три выстрела, а шесть из трех разных точек. Координировал действия нескольких стрелков именно «человек с зонтиком».

Эту теорию развил спортсмен-олимпиец Роберт Катлер. Вот его версия.

Зонтик – не маяк для стрелков, а оружие. За несколько лет до этого ЦРУ презентовало систему скрытых орудий, которые прятали и в зонтиках. Действовали они по принципу пускового устройства, которое выстреливало дротиками, похожими на мини-ракеты или иголки. В такие дротики заливали парализующий или смертельный яд.

Устройство не дает сбоев, бесшумно, а снаряд движется с высокой скоростью. Он поражает цель, полностью растворяется в теле и не оставляет видимых следов, а главное – действует на жертву за две секунды.

Катлер считал, что дротик попал в горло Кеннеди и оставил небольшое входное отверстие. Диаметр снаряда составлял всего 5 миллиметров. Комиссия Уоррена решила, что этот след – выходная рана пули, но критики утверждали, что в этом случае она не могла быть такой маленькой – всего 4 миллиметра.

Получается, Кеннеди парализовало ядом из дротика. Именно поэтому после попадания первой пули он не повалился, не пригнулся (и даже не закричал), а остался в вертикальном положении. Например, все это сделал губернатор Коннали и остался жив. Поэтому вторая – смертельная пуля – летела уже в неподвижную цель. Дротик выпустил человек с зонтиком, который с помощью радиосигнала сообщил остальным стрелкам о том, что нужно начинать огонь. По теории Катлера, у него было еще два сообщника.

Тщательно спланированное убийство, использование оружия и методов ЦРУ толкнуло Катлера к выводу о том, что Освальд невиновен (его вообще подменили двойником из ЦРУ), а кубинцы, мафия и другие группировки, возможно, задействованные в убийстве, не могли осуществить его без помощи спецслужб. В официальные версии, которые появлялись с 22 ноября, Роберт не верил.

В 1978-м человек с зонтиком объявился – Луи Стивен Уитт утверждал, что именно он махал зонтом перед президентским кортежем.

Он якобы пришел на Дили Плаза, чтобы упрекнуть семью Кеннеди за позицию по нацизму перед Второй мировой войной. Тогда семья Кеннеди поддерживала политику «умиротворения агрессора», которой придерживался премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен. Он всегда появлялся с черным зонтиком в руках.

Уитт объяснил, что Кеннеди должен был понять отсылку и упрек, но отметил: «Если бы в Книге рекордов Гиннесса была номинация для людей, оказавшихся в неправильное время в неправильном месте и делавших там неправильные вещи, я занял бы первое место, и с большим отрывом».

В 1995-м в трех кварталах от места убийства Катлер открыл Музей заговора. Утверждал, что потратил на него около 400 тысяч долларов, а еще составил одну из самых подробных карт Дили Плаза. Но Катлер изучал не только смерть президента, у него были теории об убийствах Мартина Лютера Кинга (1968) и Роберта Кеннеди (1968).

За 7 долларов посетители могли изучить идеи Катлера о самых важных катастрофах XX века и политических убийствах, за которыми якобы стоит «Профессиональная военная машина». Впрочем, даже эксперты в теориях заговора считали, что Роберт отбивается от мейнстрима конспирологии.

Музей заговора не выдержал конкуренции с Музеем шестого этажа, расположившемся в книгохранилище. В 2006-м заведение Катлера закрылось из-за потери права аренды, на его месте открыли закусочную.

Катлер добрался до полуфинала Олимпиады и не бросал греблю после 90 лет

Роберт Катлер прожил долгую и насыщенную жизнь и всегда верил в свои теории. Он родился в богатой семье, любимым хобби которой была академическая гребля. Уже в восемь лет вступил в лодочный клуб Риверсайд. Сначала был рулевым, а потом закрепился и в основной команде в качестве гребца.

В 1936-м вместе с братом Роджером квалифицировался на Олимпийские игры в Берлине. В Европу четверка с рулевым отправились на корабле, в течение двух недель они поддерживали форму, а на Играх дошли до полуфинала.

После Олимпиады его часто спрашивали о том, каково было выступать в гитлеровской Германии. На что Роберт отвечал, что в 1936-м мир еще не знал, что Гитлер – монстр, и американские спортсмены воспринимали его как еще одного мирового лидера.

Катлер окончил Гарвард, служил в военно-морском флоте во время Второй мировой войны, а после работал архитектором.

Несмотря на невероятно яркую жизнь и множество увлечений, он всегда находил время для спорта. Ежегодно участвовал в соревнованиях по гребле – даже когда ему было за 80. Играл в теннис и в течение 40 лет посещал загородный клуб.

Катлер ушел из жизни в 2010-м в возрасте 96 лет, до самой смерти он был членом родного лодочного клуба Риверсайд.

Фото: JFK Collection/ZUMAPRESS.com, David Teagle/ZUMAPRESS.com, CNP/AdMedia/Global Look Press; East News/Album Online; wikipedia/Richard Oscar Bothun; baylor.edu