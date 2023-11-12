Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

Камила Валиева ехала в Казань за победой. И даже падение на четверном не пугало – казалось, она все равно выиграет этап Гран-при.

Но после долгой паузы судьи вынесли неожиданный вердикт: Камила – только четвертая. Почему так? Детально разбираем протокол.

1. Главную ошибку тренерский штаб Этери Тутберидзе совершил еще до проката. В заявке у Валиевой стояли три последовательности прыжков, как и необходимо по правилам:

Тройной флип – двойной аксель

Тройной лутц – тройной тулуп

Тройной флип – двойной аксель – двойной тулуп

Вот только по тем же правилам в произвольной программе можно прыгнуть только одну секвенцию (комбинацию прыжков со вторым или третьем прыжком акселем).

С недавних пор комбинации с акселем стоят столько же, сколько и каскады – сумма базы всех прыжков, раньше секвенции умножались на понижающий коэффициент. Но правило об одной секвенции за программу никто не отменял. Видимо, тренеры запутались в правилах и приравняли эту последовательность к каскаду.

К составлению заявки фигуристы порой подходят формально – и контент в реальности часто отличается от того, который все ждут. Например, в Казани триксель не прыгала победительница этапа Софья Муравьева, а Алина Горбачева не пошла на второй квад-сальхов (хотя прыжки планировались). В заявках часто бывают и ошибки, так что две секвенции Валиевой насторожили немногих.

В итоге Камила прыгнула такие связки:

● Тройной флип – двойной аксель;

● Тройной лутц – тройной тулуп – двойной аксель;

● Тройной флип – двойной тулуп.

Немного изменила контент, но ошибка никуда не делась. В итоге судьи были безжалостны. За лутц-тулуп-аксель Валиева могла бы получить 13,4 только по базовой стоимости (без надбавок за вторую половину и GOE). А получила… всего 6,19 с учетом всех надбавок. Секвенцию пометили как «недопустимый элемент», не засчитали ни тулуп, ни аксель, а тройной лутц пошел в протокол со скидкой в 30%.

Получилась задачка по математике:

13,4 (базовая стоимость каскада) – 4,2 (стоимость тулупа) – 3,3 (стоимость акселя). Полученные 5,9 (стоимость лутца) умножаются на 1,1, (коэффициент за вторую половину), но 30% вычитаются. Итого 4,54 + надбавка GOE 1,65.

Тут Валиева потеряла больше 10 баллов. Их бы хватило для второго места.

2. Где еще потеряла Камила? Кроме очевидного минуса из-за падения с недокрученного в четверть четверного тулупа.

Еще одна обидная потеря – на хореографической дорожке. Ее Камила начинает со слайда на коленях, который по задумке должен быть эффектным и стильным. На контрольных прокатах так и было – там Валиева проехала по льду и с вызовом смотрела в сторону судей. Несмотря на разный ракурс, заметно, что на прокатах она больше контролирует ситуацию.

Прокаты:

Гран-при:

В Казани к этому моменту она заметно устала, поэтому движение получилось куда менее аккуратным. Неудивительно, что этот сбой судьи посчитали ошибкой и отметили как падение. В итоге слайд стоил не только балла дедакшена, но и GOE -1,9. Хотя во время проката на табло зажглась положительная надбавка в 1,13 балла.

Вместо возможных 4,13 балла Валиева получила 0,1 балла (1,1 за элемент, но минус балл за падение).

Что-то похожее (только без потери равновесия) было у наших танцоров Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола – на юниорском этапе Гран-при их слайд посчитали ошибкой на элементе.

3. Два падения сказались и на второй оценке (хотя судья Марина Сучкова против правил поставила за все компоненты выше 9 баллов). Получается, Камила действительно потеряла очень много, и падение на четверном тулупе никак не повлияло бы на ее победу, если бы остальная программа прошла без сбоев.

В прямом эфире Максим Траньков, который работает с парами в «Хрустальном», уверял, что падения на дорожке не было, что так все и задумывалось, а если что-то судей не устраивало – следовало это сказать после контрольных прокатов. О том, что слайд в конкретном прокате больше походил на ошибку, он умолчал.

Команда Валиевой даже подумывала над протестом, а Этери Тутберидзе оживленно общалась с судьями. Но результат все-таки не оспаривали официально: и это первое непопадание Валиевой на пьедестал с Олимпиады-2022 и худшая сумма за 4 года.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Итоговое положение

1. Софья Муравьева – 228,81

2. Алина Горбачева – 219,02

3. Дарья Садкова – 214,54

4. Камила Валиева – 213,59

5. Арина Кшецкая – 189,72

6. Мария Талалайкина – 183,29

Произвольная программа

1. Софья Муравьева – 151,79

2. Алина Горбачева – 145,73

3. Дарья Садкова – 141,39

4. Камила Валиева – 132,50

5. Арина Кшецкая – 125,00

6. Мария Талалайкина – 115,70

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид