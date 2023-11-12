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Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

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Камила Валиева ехала в Казань за победой. И даже падение на четверном не пугало – казалось, она все равно выиграет этап Гран-при.

Но после долгой паузы судьи вынесли неожиданный вердикт: Камила – только четвертая. Почему так? Детально разбираем протокол.

1. Главную ошибку тренерский штаб Этери Тутберидзе совершил еще до проката. В заявке у Валиевой стояли три последовательности прыжков, как и необходимо по правилам:

  • Тройной флип – двойной аксель
  • Тройной лутц – тройной тулуп
  • Тройной флип – двойной аксель – двойной тулуп

Вот только по тем же правилам в произвольной программе можно прыгнуть только одну секвенцию (комбинацию прыжков со вторым или третьем прыжком акселем).

С недавних пор комбинации с акселем стоят столько же, сколько и каскады – сумма базы всех прыжков, раньше секвенции умножались на понижающий коэффициент. Но правило об одной секвенции за программу никто не отменял. Видимо, тренеры запутались в правилах и приравняли эту последовательность к каскаду.

К составлению заявки фигуристы порой подходят формально – и контент в реальности часто отличается от того, который все ждут. Например, в Казани триксель не прыгала победительница этапа Софья Муравьева, а Алина Горбачева не пошла на второй квад-сальхов (хотя прыжки планировались). В заявках часто бывают и ошибки, так что две секвенции Валиевой насторожили немногих.

В итоге Камила прыгнула такие связки:

● Тройной флип – двойной аксель;

● Тройной лутц – тройной тулуп – двойной аксель;

● Тройной флип – двойной тулуп.

Немного изменила контент, но ошибка никуда не делась. В итоге судьи были безжалостны. За лутц-тулуп-аксель Валиева могла бы получить 13,4 только по базовой стоимости (без надбавок за вторую половину и GOE). А получила… всего 6,19 с учетом всех надбавок. Секвенцию пометили как «недопустимый элемент», не засчитали ни тулуп, ни аксель, а тройной лутц пошел в протокол со скидкой в 30%.

Получилась задачка по математике:

13,4 (базовая стоимость каскада) – 4,2 (стоимость тулупа) – 3,3 (стоимость акселя). Полученные 5,9 (стоимость лутца) умножаются на 1,1, (коэффициент за вторую половину), но 30% вычитаются. Итого 4,54 + надбавка GOE 1,65.

Тут Валиева потеряла больше 10 баллов. Их бы хватило для второго места.

2. Где еще потеряла Камила? Кроме очевидного минуса из-за падения с недокрученного в четверть четверного тулупа.

Еще одна обидная потеря – на хореографической дорожке. Ее Камила начинает со слайда на коленях, который по задумке должен быть эффектным и стильным. На контрольных прокатах так и было – там Валиева проехала по льду и с вызовом смотрела в сторону судей. Несмотря на разный ракурс, заметно, что на прокатах она больше контролирует ситуацию.

Прокаты:

Гран-при:

В Казани к этому моменту она заметно устала, поэтому движение получилось куда менее аккуратным. Неудивительно, что этот сбой судьи посчитали ошибкой и отметили как падение. В итоге слайд стоил не только балла дедакшена, но и GOE -1,9. Хотя во время проката на табло зажглась положительная надбавка в 1,13 балла.

Вместо возможных 4,13 балла Валиева получила 0,1 балла (1,1 за элемент, но минус балл за падение).

Что-то похожее (только без потери равновесия) было у наших танцоров Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола – на юниорском этапе Гран-при их слайд посчитали ошибкой на элементе.

3. Два падения сказались и на второй оценке (хотя судья Марина Сучкова против правил поставила за все компоненты выше 9 баллов). Получается, Камила действительно потеряла очень много, и падение на четверном тулупе никак не повлияло бы на ее победу, если бы остальная программа прошла без сбоев.

В прямом эфире Максим Траньков, который работает с парами в «Хрустальном», уверял, что падения на дорожке не было, что так все и задумывалось, а если что-то судей не устраивало – следовало это сказать после контрольных прокатов. О том, что слайд в конкретном прокате больше походил на ошибку, он умолчал.

Команда Валиевой даже подумывала над протестом, а Этери Тутберидзе оживленно общалась с судьями. Но результат все-таки не оспаривали официально: и это первое непопадание Валиевой на пьедестал с Олимпиады-2022 и худшая сумма за 4 года.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Итоговое положение

1. Софья Муравьева – 228,81

2. Алина Горбачева – 219,02

3. Дарья Садкова – 214,54

4. Камила Валиева – 213,59

5. Арина Кшецкая – 189,72

6. Мария Талалайкина – 183,29

Произвольная программа

1. Софья Муравьева – 151,79

2. Алина Горбачева – 145,73

3. Дарья Садкова – 141,39

4. Камила Валиева – 132,50

5. Арина Кшецкая – 125,00

6. Мария Талалайкина – 115,70

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

56 комментариев

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Залина Малина
Внешне очень тяжёлый прокат. Здесь и без падений высокие компоненты не поставишь.
+42
-1
+41
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AnnRR
Что накатала, то и получила!
Почему так не разбирают оценки других?!
+29
-3
+26
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pnirvana
Сам факт ее сегодняшнего выступления в таких обстоятельствах дорогого стоит, она показала характер. Жаль, что допущены ошибки тренерами. Но все еще будет, Камила борец!
+34
-19
+15
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Shveddka
Отсудили не жестко, а по-делу. Падение, просчет с прыжками, пара тяжеловатых выездов. Никакой трагедии для нее. Исправится, она прекрасно все умеет
+18
-3
+15
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Мурманчанин37
В тг Фигурное катание (онлайн) прикольная подборка подобных слайдов в танцах (и даже хуже) - которые не расценивают как падения)) Еще стало понятно, что любая сплетня Жукова преподносится как данность - "подали протест, а потом отказались, слышал сам лично".
P.S. Очень бы хотелось, что такая принципиальность судей распространялась на всех
+14
-6
+8
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Dragonfly291204
Ответ Oleandra
Камила как эбонитовая статуэтка, красавица, тулуп можно сказать получился.. победы тебе в Москве.
Скорее монументальный памятник)
+11
-3
+8
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RusVector
Жалко все-таки что Трусова с Щербаковой не участвуют! Они бы и с одним квадом могли в призерах быть!
+9
-2
+7
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Delirium
Ответ AnnRR
Что накатала, то и получила! Почему так не разбирают оценки других?!
В оценках других ничего особо интересного нет. А тут вот правило с повтором секвенции всплыло, я например, про него забыл и считал, что Ками даже при том прокате, что получился, хватит на пьедестал как минимум. А оказалось все иначе. Полезно знать.
+7
-1
+6
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achrustalev
С падением и с такой плотностью на первых четырех позициях на лучшее вряд ли можно было рассчитывать.
+6
0
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smoky eyes
Камила не попала в топ 3, потому что она не в форме. Давайте будем объективны, Наберет, будет снова красота, пока не заслужила. Не нужны никому натянутые медали.
+6
0
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L.France
Очень жаль, что нет такого же подробного разбора оценок Евгения Семененко. Интересно, почему?
+5
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Asyyaaaa
Ответ несахар
напомню, после короткой программы... Татьяна Мишина: «Валиева показала очень чистое и зрелое катание. Сегодня Камила доказала, что в России она номер один» ну как вам всем номер один сегодня?
Всегда бывают взлеты и падения. Ками явно была травмирована
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Алена Иванова
Ну вот Камила даже не в тройке , а опять все обзвоны, всё статьи про неё. Нет чтобы побольше про победителей. Та же Даша Садкова только вышла из юниоров и бронза. Четверной не получился , но прогу не отпустила , хорошо докатала. И мне нравится такая уверенная Даша. Алина прям всю прогу на такой скорости откатала. Красотка. Мура своё не отдала и чисто откатала, пусть пока без трикселя. Настрой у нее боевой, всё будет. Камила и без ошибок выглядела не очень, думала помрёт не доедет. Может и правда травма, вчера она выглядела лучше.
+4
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Дружба11
Ну тут -что говорить раз нельзя две секвенции на одну прогу, а слайд-мне объяснили в другой теме,что там колено соскочило у Ками-поэтому и судьи увидели падение.Слайд я бы убрал из проги вообще.
+4
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Зиля Бадриева
А где протоколы других девушек?
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AnnRR
Ответ Plusha2112
разбирайте кто вам интересен , кто вам не дает то ? большинству интересна Валиева , чего вы глупые вопросы/претензии ?
Про большинство - вы загнули. То, что эту допингистку пиарят из всех утюгов - не делает ее интересной.
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Хорошее Настроение
Все по делу отсудили, на лицо ошибка тренерская. А на слейде она реально с ноги соскользнула и считай упала. У КА тогда другая ситуация, они то хорошо все сделали, просто им засчитали как падение потому что дважды за программу получилось, у них была тренерская ошибка.
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Lara_Croft
Так и не поняла, почему за лутц репу дали. Недопустимые прыжки в каскаде обнулили, ок. Но репа здесь причём? Лутц у неё единственный в программе, он не повторялся.🤷‍♀️
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Nastya163
У меня стойкое ощущение, что такой принципиальностью судьи намеренно указывают на выход спортсменкам. Это было с Липницкой, (сначала не видели ребра, потом вдруг увидели), у Загитовой (вдруг очень стали принципиально видеть все недокруты), теперь вот кажется Камилу выпроваживают. Я не понимаю такой резкой перемены в оценках - сначала излишняя щедрость, потом излишняя строгость.
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AnnRR
Ответ DLek
На других- начхать. Победила ...кто? Муравьева? - А кто это? Ну, победила, и победила. А, вот Валиева проиграла- это тема...🤡
Для меня Муравьева - талантливая фигуристка, а валиева - распиаренная допингистка.
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Анастасия Балканова
"Отсудили жёстко". Серьезно? Наконец-то за плохой прокат поставили адекватные оценки.
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Plusha2112
Ответ AnnRR
Что накатала, то и получила! Почему так не разбирают оценки других?!
разбирайте кто вам интересен , кто вам не дает то ? большинству интересна Валиева , чего вы глупые вопросы/претензии ?
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Delirium
Ответ imaxim
Ну что же, будем надеяться, что в январе это все прекратится
Зря надеешься.
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Asyyaaaa
Как же у нас любят затравить человека и радоваться неудачам. Какой бы ни был вердикт, надо понимать, что Ками еще подросток, на которого столько свалилось в 15 лет, и все это вдобавок под прицелом объективов. Тем не менее Ками продолжает кататься, работать. Ну уйдет она из спорта, будет же совсем тоска. Щербакова, Трусова, Туктик фактически завершили карьеру. Акатьева исчезла с радаров. Кто у нас останется? Муравьева, Горбачева и Петросян. В свое время так нещадно травили за неудачные прокаты Ковтуна, Коляду, Загитову. Ну, вот они ушли. А как было бы здорово, если бы они продолжали радовать нас своими прокатами. Было бы гораздо интереснее, а соответственно и спорт бы развивался.
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Rinat Gazimzyanov
Ответ RusVector
Жалко все-таки что Трусова с Щербаковой не участвуют! Они бы и с одним квадом могли в призерах быть!
Они и ушли что прыжки оказались не кому не нужны. За маленькую помарку в четверном ставят меньше чем хороший тройной.
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