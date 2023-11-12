В нашей фигурке новая звезда? Заставил чемпиона дрожать, оторопел от оценок, встретил победу рядом с Загитовой

Владислав Дикиджи – новая звезда нашего мужского катания? На Гран-при в Казани он разгромил действующего чемпиона России Евгения Семененко.

Много четверных, дерзкий образ и сверхуверенная победа.

Судили строже, чем лидера сборной, но Дикиджи обошел его идеальным прокатом

19-летний Дикиджи задержался в юниорах – еще в прошлом сезоне он не спешил на взрослые старты, предпочитая выступать по КМС. Единственное появление на чемпионате России произошло в олимпийском сезоне – 11-е место и довольно скромная сумма в 250,17.

С результатом, который Владислав набрал сегодня, он бы выиграл тот ЧР и поехал бы на Олимпиаду первым номером сборной.

Уже в короткой на Гран-при в Казани Дикиджи обратил на себя внимание – чистый прокат с серьезнейшим контентом: четверной лутц, каскад четверной сальхов – тройной тулуп и триксель во второй половине программы. По технике он опередил Семененко на 4,24 балла.

Выйти с лидеры Евгению помогли высокие компоненты (+5,43) и лояльность судей, не все из которых заметили ошибку на квад-сальхове. На выезде с прыжка Семененко коснулся рукой льда, но вместо GOE от -1 до -2 за такую ошибку трое судей отсалютовали Евгению +2 в протоколах (сегодня за сальхов столько ставили и Владиславу, правда, его прыжок был чистым).

Семененко всего на год старше Дикиджи, но он уже побывал на взрослом ЧМ-2021, стал лучшим из наших на Олимпиаде-2022, а год назад выиграл чемпионат России.

Но во второй соревновательный день Евгению не помогли ни судьи, ни опыт. Семененко рассыпался после идеального проката Дикиджи и по сумме отстал на 21 (!) балл.

А у Владислава получилось почти все: высокие и чистые четверные – лутц и два сальхова (один – в каскаде с тройным тулупом), каскады во второй половине и прогресс во второй оценке. К концу проката сил осталось немного, что вылилось во второй уровень на дорожке и третий на вращении.

Даже с обилием ошибок в произвольной Семененко набрал больше во второй оценке (88,58 против 87,07), но внушительного запаса в технике хватило Дикиджи для разгрома всех конкурентов.

Победно танцевал после выступления, но не верил, что останется первым

Сам Владислав кайфовал от удачного старта. Сразу после финальной позы потанцевал на месте.

Обменялся с тренером Олегом Татауровым победным жестом: сила!

А потом с замахом пожал ему руку.

Эмоции в кисс-энд-край – отдельный сюжет. Сначала были объятия и признание: «Старался как мог».

В высокие оценки за произвольную Дикиджи не поверил.

В итоговый результат – тоже.

Точно-точно?

После Владислава катался Семененко, но уже к середине программы стало ясно, что чемпион России уступит. Дикиджи ожидал оценки соперника уже расслабленно – в приятной чемпионской компании Алины Загитовой.

«Непонятные эмоции, я вроде рад, а вроде есть непонимание того, что произошло. Уверен ли я был, что могу выиграть? 50 на 50. Я тренировался усердно, думал, что все будет хорошо, но не думал, что настолько. Считал, что могу попасть в топ-3, но о первом месте даже и не мечтал».

Теперь и Дикиджи в гонке наших фигуристов за звание лучшего?

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Итоговое положение

1. Владислав Дикиджи – 287,40

2. Евгений Семененко – 266,24

3. Глеб Лутфуллин – 257,63

4. Макар Игнатов – 246,15

5. Федор Зонов – 240,92

6. Даниил Самсонов – 226,62

Произвольная программа

1. Владислав Дикиджи – 190,05

2. Глеб Лутфуллин – 171,19

3. Евгений Семененко – 167,70

4. Федор Зонов – 155,07

5. Макар Игнатов – 153,69

6. Даниил Самсонов – 152,78

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид