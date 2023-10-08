Российский генерал помогал в основании МОК: дружил с де Кубертеном и участвовал в возрождении Олимпиады

В 1896-м Пьер де Кубертен возродил Олимпийские игры. Оказывается, ему помогал российский генерал Алексей Бутовский.

Первый наш представитель в МОК, фанат спорта и международных соревнований. Он бился за создание Российского олимпийского комитета и мечтал о сборной на Играх.

Дослужился до генерала, всегда любил спорт – знакомство с Кубертеном вдохновило

Бутовский родился в 1838 году в Полтавской губернии Российской империи. Он происходил из небогатой дворянской семьи и уже в 11 лет начал военную карьеру: сначала кадетский корпус, затем артиллерийское училище, потом инженерная академия.

Непосредственно в войсках у Бутовского было не так много времени – после службы он вернулся в Петровский Полтавский кадетский корпус и сосредоточился на воспитательной работе. Затем недолго командовал ротой, а в начале 1870-х стал воспитателем в военной гимназии.

К концу десятилетия Бутовский получил чин полковника, в 1890-м занял должность генерала для особых поручений при Главном управлении военно-учебных заведений.

Бутовского тянуло к преподавательской деятельности: он изучал опыт европейских стран, писал статьи и проводил исследования. А еще читал лекции по истории и методике физического воспитания, организовывал курсы по подготовке специалистов. Высшее образование и знание языков помогали вести переписку с иностранными коллегами.

Бутовский входил в коллегию по внедрению военной гимнастики в гражданские учебные заведения. В вопросе спортивного воспитания ему импонировала английская модель, которая, в отличие от немецкой, считалась менее военизированной. В развитии физподготовки Бутовский видел не только пользу для военных, но и большие перспективы для развития в других сферах. И эти взгляды помогали продвигать идею создания учебного заведения для учителей физкультуры.

Предложение отчасти реализовали в 1909-м – в Петербурге открылась Главная гимнастико-фехтовальная школа, в которой Бутовский читал лекции.

По заданию военного ведомства Российской империи генерал часто выезжал в командировки в Европу – узнавал, как преподают гимнастические дисциплины в других странах.

Во время поездки во Францию в 1892-м состоялось знакомство с бароном Пьером де Кубертеном. Француз как раз горел идеей о возрождении Олимпийских игр, вместе с Жюлем Симоном в те времена он возглавлял «Союз спортивных обществ Франции».

Бутовский с интересом отнесся к идеям де Кубертена, а барон в свою очередь восхитился знаниями российского генерала о теории спорта и истории античных Олимпийских игр. В начале 1890-х они вели активную переписку, в которой делились планами и мечтами по поводу развития физической культуры.

Вошел в МОК и посетил первые Олимпийские игры – грустил, что там не было наших

В 1894-м Кубертен пригласил Бутовского на Международный атлетический конгресс, который вошел в историю. Именно там приняли решение об организации Международного олимпийского комитета (МОК) и возрождении Игр.

Бутовский попал в состав первых 13 членов МОК. Его кандидатура стояла четвертой в списках – сразу после де Кубертена.

«Я испытываю гордость в связи с тем, что выбор Международного атлетического конгресса пал на меня как на члена Международного Комитета для России. В течение многих лет я посвящаю свою деятельность моральному и физическому воспитанию молодежи. Именно поэтому я чувствую себя обязанным с благодарностью принять эту почетную миссию, возложенную на меня организацией с большим будущим… Я не вижу причин, которые смогли бы помешать мне присутствовать в 1896 году в Афинах на первых Олимпийских играх», – писал генерал де Кубертену.

Бутовский действительно с энтузиазмом отправился в Афины и после этого написал работу «Афины весной 1896 года». Он глубоко анализировал первые Игры, делился впечатлениями и хвалил организацию.

По мнению Бутовского, Олимпийские игры – лучшее средство для популяризации большого количества видов спорта, а также прекрасный повод для строительства новых арен.

Без вечной темы бойкотов в тексте тоже не обошлось: на первые Игры могли не приехать немцы, так как идея возрождения Олимпиад принадлежала французам. Но, пожалуй, главное разочарование Бутовского связано с отсутствием соотечественников:

«Русский элемент отсутствовал на этих международных празднествах. Приехавший из России г. Ф. Р., рекомендовавший себя страстным спортсменом и записавшийся, было, даже на борьбу, в решительный момент, по причинам мне совершенно неизвестным, не вышел на арену. Лучше было бы, конечно, если он и не записывался, так как этим он только лишний раз обратил внимание на отсутствие русских.

Был тут и еще один молодой человек из России; он был избран даже в состав жюри по велосипедному спорту. Но по происхождению своему он не русский, а грек из Одессы. Других приезжих соотечественников, привлеченных сюда собственно интересом к Играм, за все время пребывания моего в Афинах я не встречал».

Его не поддерживали в открытии олимпийского комитета России, но поездку команды на Игры он все-таки застал

Отсутствие организованной спортивной системы в Российской империи особенно волновало Бутовского. В те времена его идеи об организации олимпийского комитета встречали прохладно. В письме де Кубертену он жаловался:

«В нашей прессе не рассматривается вопрос о физическом воспитании, и он в достаточной степени не освещается различными изданиями. Гимнастика практически не преподается в наших гражданских гимназиях, хотя пять лет назад я написал учебник по гимнастике, рекомендованный специально для гимназий и прошедший апробацию в Министерстве народного просвещения. Только военный министр и военные школы живо интересуются этим вопросом и применяют мой опыт на практике».

В 1897-м Бутовский радовался, что разговоры об образовании Российского олимпийского комитета все-таки начались. Но вместо запланированного открытия в 1898-м комитет сформировали лишь в 1911-м.

Такое отношение к развитию олимпийского движения разочаровало генерала. Это отразилось на переписке с де Кубертеном – она становились уже не такой оживленной. В 1900-м Бутовский и вовсе заявил об уходе с поста члена МОК. На его место от России взяли князя Сергея Белосельского-Белозерского и графа Георгия Рибопьера.

После отставки Бутовский все же не потерял интерес к развитию спорта: участвовал в международных форумах и конгрессах по проблемам физического воспитания, публиковал статьи, посвященные тренировкам и олимпийскому движению.

Российские спортсмены впервые выступили на Олимпиаде-1908 в Лондоне. Но из-за отсутствия национального комитета и делегации в Англию приехали всего пять спортсменов. Впервые официальная команда Российской империи отправилась на Игры в 1912-м – уже после создания РОК. В Швецию приехали 169 спортсменов – это одна из самых многочисленных делегаций той Олимпиады. Правда, результаты скромные – два серебра, две бронзы и 17-е место в общем зачете.

Уже на следующий год в России организовали службу, курировавшую вопросы физического воспитания и развития. А затем начали проводить внутренние Олимпиады, где отбирали лучших.

В то время Бутовский уже не принимал активного участия в спортивной жизни страны, но второй поездки российской команды на Игры он так и не увидел: Олимпиаду-1916 отменили из-за Первой мировой войны, а Бутовский ушел из жизни в феврале 1917-го.

Фото: Scherl/Global Look Press; wikipedia