26 комментариев

«У меня интересный вопрос. Какое самое... эээ. Не знаю, как сказать». Держите новую порцию неловких интервью Загитовой
Алина Загитова и Максим Траньков были ведущими контрольных прокатов наших фигуристов. Работа Алины с микрофоном все еще вызывает вопросы (и иногда – недоумение).
Она путает имена и фамилии спортсменов, запинается, задает странные вопросы. Второй день в «Мегаспорте» подарил новый улов.
Вот жертвы красноречия Загитовой (и не только ее):
1) Аннабель Морозов – Игорь Еременко
Загитова: Ребят, впереди насыщенный сезон. Расскажите, пожалуйста, несколько слов для себя и для… э… своим коллегам.
(Морозов и Еременко растерянно переглянулись)
Загитова: Ну как настроиться на этот сезон?
Траньков: Ну пожелайте просто что-нибудь.
2) Александра Прокопец – Александр Васькович
Загитова: Какие красивые! Вы два Саши.
Васькович: Да.
Загитова (передразнивает): Да! Я хотела спросить, кто вообще первый поворачивается, когда тренер кричит: Саша!
Прокопец: Мы делаем вот так вместе.
(Синхронно оборачиваются. Пауза. Загитова кивает головой)
Васькович: У нас в группе много Саш.
Прокопец: У нас четыре Саши.
Загитова: И все поворачиваются?
Прокопец и Васькович: Да.
(Пауза перед следующим вопросом)
3) Александра Степанова – Иван Букин
Загитова: Ребят, расскажите, пожалуйста, как молодые родители – дети смотрят на ваши выступления? (Степанова родила дочку в марте этого года, сыну Букина исполнится 2 года в январе)
Букин: Ха-ха-ха. Я думаю, да, ха-ха. Ну да… Теме уже... ну он может, да, смотреть.
4) Анастасия Зинина
Загитова: Мы смотрим, что у тебя такая замечательная игрушка. Расскажи, пожалуйста, каких игрушек у тебя еще нет в коллекции?
Зинина (после паузы): Не знаю, ха-ха.
Загитова: Ну какие ты бы хотела?
Зинина: Не знаю… какого-нибудь большого медведя.
Загитова: Мы услышали тебя.
5) Софья Муравьева
Муравьева: Я живу здесь и сейчас. Поэтому не могу загадывать, что будет в будущем. Это мой стиль (лирика в программах). Ничего не могу сказать больше. Мне это по душе.
Загитова: Сонь, хотелось бы спросить твои планы на сезон. Ну давай прикинем до марта, допустим.
Муравьева (после паузы): Я повторюсь. Живем здесь и сейчас. Вот.
Траньков: Набираемся опыта, идем шаг за шагом – вот эти все банальные ответы фигуристов.
Загитова: Работаем дальше.
Траньков: Ну приоткрой хоть немножко завесу этой тайны. Планы на сезон. Выиграть все турниры, например?
(Муравьева молчит)
Загитова: Максим, ну вы что… на такое не отвечаем, да? Настоящие спортсмены.
Траньков: Ладно. Чтобы не сглазить. Спортсмены – люди суеверные.
Загитова: Не говорят, да.
«Где ваши бумажки? Это мои вообще!» Загитова – ведущая фигурных прокатов: забывает выключать микрофон и задает странные вопросы
6) Дарья Бояринцева – Роман Плешков
Загитова: У меня вот еще какой интересный вопрос. Какое самое э-э-э… Ин… Не знаю, как правильно сказать.
Траньков: Какой самый страшный, наверное, ты хотела спросить?
(Загитова качает головой)
Траньков: Или скованный?
Загитова: Нет.
Траньков: Ну тогда и не будем спрашивать, отпустим ребят.
7) Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Загитова: Ребята, это было очень стильно. У меня такой вопрос (пауза). С кем бы вы хотели кататься в паре? Например, может, с Максимом (показывает на Транькова)?
Осокина (растерянно): Н-н-нет. Мне и с Темой хорошо.
Загитова: Ну если бы у вас был бы выбор.
Грицаенко: Нет, я бы искал только Лизу. Только рыжую!
Загитова: Вот такие у нас пары.
Траньков: Рыжие приносят счастье, чтоб ты знала. Я тоже очень много и очень долго работал кое с кем рыжим. Вы готовы теперь побиться в сборной за первенство среди рыжих как минимум?
Грицаенко: Да, первенство среди рыжих мы постараемся выиграть. У нас в оппонентах сейчас Княжук, а самые взрослые (Тарасова – Морозов), к сожалению, сейчас не выступают.
Траньков: Как это не выступают? Они выступают, просто в другом месте и с другими целями.
8) Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Им Загитова просто пожелала «Удачи в следующем сезоне».
9) Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Загитова: Ребят, это было феноменально. У меня даже нет слов. Что-то вы со мной такое сделали, что… как бы… э-э-э… до мурашек. Серьезно.
10) Алена Косторная – Георгий Куница
Загитова: Вот у меня еще такой очень интересный вопрос: кто больше… кто из вас меньше ругается дома? А кто – на тренировках?
Косторная: Я очень эмоциональна, а Гоша, наоборот, всегда очень спокоен. И я постоянно на каком-то нервяке, на шухере. А Гоша пытается сгладить.
Загитова: Сложно справиться с характером Алены?
Куница: Да нет, несложно. Когда ты спокойно это воспринимаешь, она даже не хочет продолжать показывать свои эмоции.
Траньков: То есть вы как лед и пламя. Ты всегда готов потушить это пламя в Алене, а она в то же время разжечь его в тебе?
Куница: Получается, так.
(В это время Косторная сквозь зубы шепотом Загитовой: «Спроси про прогу»)
(Алина не расслышала)
Загитова: Я бы хотела еще один вопрос спросить. Про программу. Расскажите чуть-чуть про нее.
Косторная: Гонка за элементами и старания выучить все то, что необходимо для участия в соревнованиях – это наши личные «Голодные игры». Погоня за всем этим. Поэтому мы катаем, по факту, свою жизнь.
11) Александр Самарин
Траньков: Это было действительно очень зажигательно, очень ярко и интересно. Алина, тебе было все понятно?
Загитова: Мне было все понятно. Я присваиваю…э… присваиваю титул. Знаешь какой?
Траньков: Не могу даже представить
Загитова: За… зажигалочки сегодняшнего вечера. Думаю, со мной все согласятся.
Траньков: Ну что же, зажигалочка, мы с Алиной готовы тебя немножечко вопросиками-то попытать.
Загитова: Как ты? Что ты? Где ты… понимаешь вообще?
Траньков: Да Алина, я тебя спросил – поняла ты или нет. А ты у меня не спросила. Дай я тебе скажу, что я понял из этой…
Загитова: Давай. А ты понял?
Траньков: … замечательной программы. Вы с Никитой Михайловым придумали: начинается Crazy Frog. То есть ты Царевна-лягушка. А потом ты начинаешь Sweet Dreams – начинаешь сладенько мечтать и превращаешься в крутого принца, да еще и на белом коне, еще и с пятью четверными в произвольной.
Самарин: Не понимаю, где вы услышали Crazy Frog, это оригинальная композиция. Фрог появился намного позже.
Загитова: Ну тогда объясни нам.
Траньков (одновременно с ней): Ну я родился, видимо, тоже намного позже.
Самарин: Застал оригинал.
Траньков: Спасибо тебе за комплимент, вечно молодой Александр Самарин.
Загитова: Ну тогда расскажи… э… (пауза) нам все с самого начала. Какая? Какая идея была?
Самарин: Идей было очень много.
Загитова: Мы поняли это. Ты не мог решить просто, под какую музыку ты хочешь кататься.
Самарин: Нет. Все родилось довольно быстро. Вместе с Никитой появилась идея, и я очень надеюсь, что залу понравилась эта программа. Потому что очень хотел выйти и показать именно программу. Все-таки начало сезона, до соревнований есть время, какие-то технические моменты отработаем, подтянем, но получить заряд от зрителей, который даст силу на весь сезон, было очень важно и необходимо мне.
Загитова: Ты ее получил?
Самарин: О-о, сполна. С первых нот зал подхватил и до конца меня подпинывал.
Загитова (с улыбкой): Подпинывал! В общем, подпинывайте дальше Александра Самарина.
Траньков: Ну а я тебя благодарю за то, что ты с нами. За то, что ты заряжаешься так от зрителей, что готов кататься снова и снова. Поэтому давай сезонов так через 8 я еще тебя поинтервьюирую.
Самарин: Спорим?
Загитова: Ха-ха, на 10 тысяч долларов.
Странный спор Плющенко и Кондратюка на $10 тысяч – в Китае, под конферанс Рудковской на английском
12) Матвей Ветлугин
Траньков: «Аппассионата» – Secret Garden. До боли знакомая мне музыка. Когда-то и я под нее катался, а теперь Матвей меня вернул в эти воспоминания своим шедевром. Ну что, Матвей, ты сегодня повеселее выглядишь.
Ветлугин: В начале программы погрустнее хотелось выглядеть. Очень трагичная там история. А потом уже повеселее можно, когда простила любимая.
Траньков: И позволила тебе прыгнуть четверной риттбергер.
Ветлугин: Тогда еще не простила. Вот я перед ней и старался, чтобы простила.
Траньков: Замаливал, скажем так. Да?
(Ветлугин кивает)
Загитова: Если бы тебе дали какую-то одну суперсилу, что бы ты выбрал?
(Ветлугин молчит)
Загитова: Именно на льду.
Ветлугин: А-а-а, на льду. Ну тоже невидимость.
Загитова: Как тогда оценки ставить? А болельщикам как смотреть на тебя, на такую красоту?
Ветлугин: Нет, ну это можно использовать на тренировках, на шестиминутке. Чтобы не раскрывать секреты, что меня ждет в программе.
(Загитова молча кивает)
Траньков: Ты признавался мне, что хотел бы дерзнуть и обыграть в турнире шоу-программ самого Алексея Ягудина. И как мне показалось, ты как будто бы взял несколько движений из…
Загитова: А из моей программы не взял!
Под смех всего «Мегаспорта» Ветлугин встал в начальную позу «Дон Кихота» Загитовой, Алина помогла.
Загитова: Молодец!
Траньков: Матвей, спасибо тебе. Не отвечай на мой вопрос. Мы тебя отпускаем.
Загитова: Иди потренируй еще.
Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика
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И отдельный жанр Загитовой – ошибки в именах и фамилиях: накануне Артем Грицаенко у Алины стал Гриценко, Григорий Федоров – Федей, а сегодня Андрей Ежлов – Ежовым.
🤷♂️
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Эту фразу мечтал услышать там каждый фигурист.
супер. этого я не видела .