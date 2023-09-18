26 комментариев

Алина Загитова и Максим Траньков были ведущими контрольных прокатов наших фигуристов. Работа Алины с микрофоном все еще вызывает вопросы (и иногда – недоумение).

Она путает имена и фамилии спортсменов, запинается, задает странные вопросы. Второй день в «Мегаспорте» подарил новый улов.

Вот жертвы красноречия Загитовой (и не только ее):

1) Аннабель Морозов – Игорь Еременко

Загитова: Ребят, впереди насыщенный сезон. Расскажите, пожалуйста, несколько слов для себя и для… э… своим коллегам.

(Морозов и Еременко растерянно переглянулись)

Загитова: Ну как настроиться на этот сезон?

Траньков: Ну пожелайте просто что-нибудь.

2) Александра Прокопец – Александр Васькович

Загитова: Какие красивые! Вы два Саши.

Васькович: Да.

Загитова (передразнивает): Да! Я хотела спросить, кто вообще первый поворачивается, когда тренер кричит: Саша!

Прокопец: Мы делаем вот так вместе.

(Синхронно оборачиваются. Пауза. Загитова кивает головой)

Васькович: У нас в группе много Саш.

Прокопец: У нас четыре Саши.

Загитова: И все поворачиваются?

Прокопец и Васькович: Да.

(Пауза перед следующим вопросом)

3) Александра Степанова – Иван Букин

Загитова: Ребят, расскажите, пожалуйста, как молодые родители – дети смотрят на ваши выступления? (Степанова родила дочку в марте этого года, сыну Букина исполнится 2 года в январе)

Букин: Ха-ха-ха. Я думаю, да, ха-ха. Ну да… Теме уже... ну он может, да, смотреть.

4) Анастасия Зинина

Загитова: Мы смотрим, что у тебя такая замечательная игрушка. Расскажи, пожалуйста, каких игрушек у тебя еще нет в коллекции?

Зинина (после паузы): Не знаю, ха-ха.

Загитова: Ну какие ты бы хотела?

Зинина: Не знаю… какого-нибудь большого медведя.

Загитова: Мы услышали тебя.

5) Софья Муравьева

Муравьева: Я живу здесь и сейчас. Поэтому не могу загадывать, что будет в будущем. Это мой стиль (лирика в программах). Ничего не могу сказать больше. Мне это по душе.

Загитова: Сонь, хотелось бы спросить твои планы на сезон. Ну давай прикинем до марта, допустим.

Муравьева (после паузы): Я повторюсь. Живем здесь и сейчас. Вот.

Траньков: Набираемся опыта, идем шаг за шагом – вот эти все банальные ответы фигуристов.

Загитова: Работаем дальше.

Траньков: Ну приоткрой хоть немножко завесу этой тайны. Планы на сезон. Выиграть все турниры, например?

(Муравьева молчит)

Загитова: Максим, ну вы что… на такое не отвечаем, да? Настоящие спортсмены.

Траньков: Ладно. Чтобы не сглазить. Спортсмены – люди суеверные.

Загитова: Не говорят, да.

6) Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Загитова: У меня вот еще какой интересный вопрос. Какое самое э-э-э… Ин… Не знаю, как правильно сказать.

Траньков: Какой самый страшный, наверное, ты хотела спросить?

(Загитова качает головой)

Траньков: Или скованный?

Загитова: Нет.

Траньков: Ну тогда и не будем спрашивать, отпустим ребят.

7) Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Загитова: Ребята, это было очень стильно. У меня такой вопрос (пауза). С кем бы вы хотели кататься в паре? Например, может, с Максимом (показывает на Транькова)?

Осокина (растерянно): Н-н-нет. Мне и с Темой хорошо.

Загитова: Ну если бы у вас был бы выбор.

Грицаенко: Нет, я бы искал только Лизу. Только рыжую!

Загитова: Вот такие у нас пары.

Траньков: Рыжие приносят счастье, чтоб ты знала. Я тоже очень много и очень долго работал кое с кем рыжим. Вы готовы теперь побиться в сборной за первенство среди рыжих как минимум?

Грицаенко: Да, первенство среди рыжих мы постараемся выиграть. У нас в оппонентах сейчас Княжук, а самые взрослые (Тарасова – Морозов), к сожалению, сейчас не выступают.

Траньков: Как это не выступают? Они выступают, просто в другом месте и с другими целями.

8) Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Им Загитова просто пожелала «Удачи в следующем сезоне».

9) Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Загитова: Ребят, это было феноменально. У меня даже нет слов. Что-то вы со мной такое сделали, что… как бы… э-э-э… до мурашек. Серьезно.

10) Алена Косторная – Георгий Куница

Загитова: Вот у меня еще такой очень интересный вопрос: кто больше… кто из вас меньше ругается дома? А кто – на тренировках?

Косторная: Я очень эмоциональна, а Гоша, наоборот, всегда очень спокоен. И я постоянно на каком-то нервяке, на шухере. А Гоша пытается сгладить.

Загитова: Сложно справиться с характером Алены?

Куница: Да нет, несложно. Когда ты спокойно это воспринимаешь, она даже не хочет продолжать показывать свои эмоции.

Траньков: То есть вы как лед и пламя. Ты всегда готов потушить это пламя в Алене, а она в то же время разжечь его в тебе?

Куница: Получается, так.

(В это время Косторная сквозь зубы шепотом Загитовой: «Спроси про прогу»)

(Алина не расслышала)

Загитова: Я бы хотела еще один вопрос спросить. Про программу. Расскажите чуть-чуть про нее.

Косторная: Гонка за элементами и старания выучить все то, что необходимо для участия в соревнованиях – это наши личные «Голодные игры». Погоня за всем этим. Поэтому мы катаем, по факту, свою жизнь.

11) Александр Самарин

Траньков: Это было действительно очень зажигательно, очень ярко и интересно. Алина, тебе было все понятно?

Загитова: Мне было все понятно. Я присваиваю…э… присваиваю титул. Знаешь какой?

Траньков: Не могу даже представить

Загитова: За… зажигалочки сегодняшнего вечера. Думаю, со мной все согласятся.

Траньков: Ну что же, зажигалочка, мы с Алиной готовы тебя немножечко вопросиками-то попытать.

Загитова: Как ты? Что ты? Где ты… понимаешь вообще?

Траньков: Да Алина, я тебя спросил – поняла ты или нет. А ты у меня не спросила. Дай я тебе скажу, что я понял из этой…

Загитова: Давай. А ты понял?

Траньков: … замечательной программы. Вы с Никитой Михайловым придумали: начинается Crazy Frog. То есть ты Царевна-лягушка. А потом ты начинаешь Sweet Dreams – начинаешь сладенько мечтать и превращаешься в крутого принца, да еще и на белом коне, еще и с пятью четверными в произвольной.

Самарин: Не понимаю, где вы услышали Crazy Frog, это оригинальная композиция. Фрог появился намного позже.

Загитова: Ну тогда объясни нам.

Траньков (одновременно с ней): Ну я родился, видимо, тоже намного позже.

Самарин: Застал оригинал.

Траньков: Спасибо тебе за комплимент, вечно молодой Александр Самарин.

Загитова: Ну тогда расскажи… э… (пауза) нам все с самого начала. Какая? Какая идея была?

Самарин: Идей было очень много.

Загитова: Мы поняли это. Ты не мог решить просто, под какую музыку ты хочешь кататься.

Самарин: Нет. Все родилось довольно быстро. Вместе с Никитой появилась идея, и я очень надеюсь, что залу понравилась эта программа. Потому что очень хотел выйти и показать именно программу. Все-таки начало сезона, до соревнований есть время, какие-то технические моменты отработаем, подтянем, но получить заряд от зрителей, который даст силу на весь сезон, было очень важно и необходимо мне.

Загитова: Ты ее получил?

Самарин: О-о, сполна. С первых нот зал подхватил и до конца меня подпинывал.

Загитова (с улыбкой): Подпинывал! В общем, подпинывайте дальше Александра Самарина.

Траньков: Ну а я тебя благодарю за то, что ты с нами. За то, что ты заряжаешься так от зрителей, что готов кататься снова и снова. Поэтому давай сезонов так через 8 я еще тебя поинтервьюирую.

Самарин: Спорим?

Загитова: Ха-ха, на 10 тысяч долларов.

12) Матвей Ветлугин

Траньков: «Аппассионата» – Secret Garden. До боли знакомая мне музыка. Когда-то и я под нее катался, а теперь Матвей меня вернул в эти воспоминания своим шедевром. Ну что, Матвей, ты сегодня повеселее выглядишь.

Ветлугин: В начале программы погрустнее хотелось выглядеть. Очень трагичная там история. А потом уже повеселее можно, когда простила любимая.

Траньков: И позволила тебе прыгнуть четверной риттбергер.

Ветлугин: Тогда еще не простила. Вот я перед ней и старался, чтобы простила.

Траньков: Замаливал, скажем так. Да?

(Ветлугин кивает)

Загитова: Если бы тебе дали какую-то одну суперсилу, что бы ты выбрал?

(Ветлугин молчит)

Загитова: Именно на льду.

Ветлугин: А-а-а, на льду. Ну тоже невидимость.

Загитова: Как тогда оценки ставить? А болельщикам как смотреть на тебя, на такую красоту?

Ветлугин: Нет, ну это можно использовать на тренировках, на шестиминутке. Чтобы не раскрывать секреты, что меня ждет в программе.

(Загитова молча кивает)

Траньков: Ты признавался мне, что хотел бы дерзнуть и обыграть в турнире шоу-программ самого Алексея Ягудина. И как мне показалось, ты как будто бы взял несколько движений из…

Загитова: А из моей программы не взял!

Под смех всего «Мегаспорта» Ветлугин встал в начальную позу «Дон Кихота» Загитовой, Алина помогла.

Загитова: Молодец!

Траньков: Матвей, спасибо тебе. Не отвечай на мой вопрос. Мы тебя отпускаем.

Загитова: Иди потренируй еще.

***

И отдельный жанр Загитовой – ошибки в именах и фамилиях: накануне Артем Грицаенко у Алины стал Гриценко, Григорий Федоров – Федей, а сегодня Андрей Ежлов – Ежовым.

🤷‍♂️

Фото: РИА Новости/Александр Вильф