51 комментарий

Загитова запускает школу своего имени в Казани – что об этом известно?
Алина Загитова – самая неутомимая фигуристка: теперь она открывает школу.
Что за проект и насколько серьезно к нему относится Алина в череде своих проявлений?
Идея принадлежит Загитовой, это она предложила назвать школу в ее честь
Чемпионка Олимпиады-2018 за последние 5 лет занималась многим: пробовала новые виды спорта, осваивала профессию ведущей, пела, танцевала.
Фигурное катание, хоть и отошло на второй план, все равно присутствовало в жизни. Алина выступала в шоу, ставила новые программы, поступила на тренера (параллельно учится на журналиста), иногда проводила мастер-классы. Но речи о серьезном интересе к тренерской работе (а тем более к открытию собственного катка) не шло.
В разное время школы открывали Юлия Липницкая и Елена Ильиных (потом обе пришли в команду Евгения Плющенко), Татьяна Волосожар, Аделина Сотникова, Татьяна Навка. И вот пришло время Загитовой.
На Петербургском международном экономическом форуме в июне Алина не только выдала путанную речь о сталкивании лбами, но и встретилась с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудили проект школы в Казани.
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Казанское издание «БИЗНЕС Online» написало большой материал с инсайдами о задумке. По сведениям «БО», инициатива исходила от Алины, как и идея назвать школу в ее честь. Предложение актуальное – в Татарстане есть история фигурного катания: здесь начинала и сама Загитова, а еще Камила Валиева и Евгения Тарасова, до пандемии в Казани планировали открыть арену для Нины Мозер. Да и имя Загитовой точно будет магнитом для юных фигуристов и их родителей.
«Мы давно дружим с Алиной, несмотря на то, что она выступает не за Татарстан. Но она татарка. Мы уже давно говорили, что нам нужен отдельный центр для фигуристов. У нас достаточно много объектов, но они смежные: это и хоккей, и фигурное катание. Но мы в Казани уже давно хотим сделать центр именно для фигурного катания», – объяснял министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Чуть позже Загитова и Леонов встретились и обсудили детали: школу хотят открыть в январе 2024-го. Параллельно с этим развивают проект Центра фигурного катания в Татарстане – строительство начнут во второй половине следующего года.
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Алина настроена серьезно – не просто подарить свое имя школе, но и плотно заниматься делами. При этом переезжать из Москвы в Казань не намерена. Хотя связи со столицей Татарстана у нее крепкие: она часто приезжает на праздники, участвует в форумах.
«В первую очередь хочу сказать, что мне очень много поступало запросов «Давайте откроем школу вашего имени», но я все время отказывалась. Я думаю, что именно в родном регионе грех не открыть свою школу.
Мне кажется, что я просто тогда не созрела (открывать школу) в плане организационных моментов, (не понимала) как правильно построить тренерскую базу. Сейчас я это понимаю и хочу полностью вникнуть в проект. Потому что это для меня не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен».
Активно тренировать Алина пока не хочет, но подключится к работе с фигуристами: «Конечно, но пока что не в таком большом масштабе. Я бы все-таки хотела бы регулировать какие-то моменты, организационные моментики, которые пока я бы не хотела раскрывать полностью».
Ренат Лайшев, президент родной школы Загитовой «Самбо-70», загорелся идеей, уже верит в соперничество с лучшими командами и даже предложил свои услуги: «Я бы хотел, чтобы в Татарстане реализовали проект «Самбо-70», чтобы было образование плюс спорт. То есть и ледовый дворец, и образовательная школа. А я был бы в ней главным директором.
Конечно, школа могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко. Здесь надо собрать целую команду, которая обеспечивает всю кухню. По типу как у Тутберидзе. Я знаю секрет успеха Этери Георгиевны. Готов помочь».
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Впрочем, за этими красивыми разговорами скрываются и проблемы. Как сообщает «БИЗНЕС Online», Загитова совершенно не контактирует с местной федерацией и тренерами.
«По этому поводу я ничего, кроме как из соцсетей, не знаю. Я ведь даже не знаю, что это будет за школа, и на что она будет направлена. Будет ли это обычная школа или только для суперодаренных детей? Школа имени Алины Загитовой? Может быть, это, вообще, коммерческая школа будет. Кстати, в Москве таких центров очень много, а у нас в Казани ни одного», – делилась генсекретарь Федерации фигурного катания Татарстана Елена Тарасова.
Хотя и казанские функционеры не проявляют инициативу – пока только радуются возможному появлению новой площадки, но не присоединяются к проекту.
Загитова планирует сама набирать тренеров, но переговоров с казанскими специалистами не ведет. Возможно, она привезет команду из Москвы. По оценке «БИЗНЕС Online», средняя зарплата столичного тренера по фигурному катанию 500-600 тысяч рублей (зарплата + призовые и прочие доплаты). И это касается не топовых тренеров, а просто хороших спецов.
Поэтому сразу возникает вопрос: школа Загитовой будет коммерческой или бюджетной? И если Алина выберет второй вариант, то где найти спонсоров, которые расширят финансовые возможности?
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По словам Леонова, школу запустят на льду Дворца спорта. Там проходят этапы Кубка России, арена принимала и чемпионат России по фигурному катанию. Делить лед фигуристы будут со спортсменами олимпийского резерва и хоккеистами «Барса».
Удивительно, но у такого спортивного города пока нет отдельной площадки для фигурного катания. Так что центр Загитовой займет важное место в инфраструктуре Казани.
В 2018-м разрабатывали идею центра фигурного катания под кураторством Мозер, но масштабный проект так и не реализовали – там планировали два льда, трибуны, раздевалки. Сообщается, что арена для школы Загитовой будет скромнее – например, предусмотрен только один лед. Зато, скорее всего, здание построят ближе к центру Казани.
«Подбираем земельный участок, параллельно занимаемся формированием детального технического задания, чтобы отдать его в проектный институт.
Если в 2024 году все будет хорошо, в том числе и с бюджетом, а планируются серьезные инвестиции, то за год такой проект, если будут приняты все административно‑финансовые решения, сможем реализовать. Строим мы быстро, практика позволяет делать это качественно и в кратчайшие сроки», – рассказывал министр спорта республики.
Следующее большое совещание по школе пройдет в сентябре. Но пока ни Загитова, ни ее представители не делятся подробностями. Как будет выглядеть обучение, на сколько человек рассчитана школа, какие у нее цели? Алина рассказала про те самые «моментики», которые хочет курировать, и с тех пор не обсуждала школу.
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В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», «Р-Спорт», «Татар-информ», а также материал «БИЗНЕС Online».
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев, Кирилл Каллиников; sport.tatar-inform.ru; tatar-inform.ru/пресс-служба ПАО «Татнефть»
1. Я не понимаю, что там вообще делать
2. Но мне нужен маленький гешефтик
Она даёт главное - бренд. Под неё очередь будет из родителей кто захочет туда пойти. И это замечательно
А кому рулить найдут и вести организационные дела
А как насчет того, чтобы и за собой следить?
Печатать статьи на основе вранья и вымысла, которые легко опровергаются, это уже совсем неспортивно.