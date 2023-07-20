38 комментариев

Дарья Клишина долго была на обложке нашей легкой атлетики: ранние успехи, единственная россиянка на Олимпиаде-2016, наконец-то медаль на ЧМ-2017.

10 лет назад она уехала в США тренироваться, а сейчас наслаждается жизнью в Майами: воспитывает двух сыновей (старшему – 5 лет, младшему – год), путешествует и поддерживает отличную форму.

Sports.ru поговорил с Дарьей о семье, счастье и о том, при каких условиях она готова вернуться в спорт.

Ностальгии по России нет – Клишина приезжает каждый год, а ее родители часто бывают в Америке

– Сейчас я в отпуске. Где-то путешествуем вместе с семьей, где-то – с подругами. Побывали в Испании, Португалии, Франции, Латвии.

Во Францию, например, получились две поездки: в Париже – одна атмосфера, там всегда красиво, можно гулять по одним и тем же местам – и город все равно завораживает; потом поехали в Шампань – там деревенская атмосфера, тишина, птицы поют. В Португалии встретилась с одной из лучших подруг, с которой давно не виделась. Там природа всегда захватывает, а еще очень вкусная еда.

Возможность путешествовать сейчас зависит от наличия документов. Если есть те, которые позволяют передвигаться, то никаких проблем не возникает. Если под каждую страну надо делать визу, то бывают проблемы. Сейчас русским очень сложно получить визу в Америку, по понятным причинам давно закрыто посольство в России, нужно ехать за границу, чтобы записаться на интервью. Логистика очень сложная. Хотя Шенген люди нормально получают, но вроде не на длительный период.

В России последний раз я была в декабре – приезжала к родителям. Самое сложное в поездке в Россию – это опять-таки логистика. Надо лететь через Стамбул, все жутко дорого, получается маленькое кругосветное путешествие. Даже если из Европы в Стамбул, оттуда в Москву – это все равно долго, сутки в дороге. Можно и на автобусе проехать через Беларусь, Финляндию или Эстонию, но и это занимает много времени. Поэтому отпадает поездка с семьей, еду одна.

До ковида я всегда приезжала летом в Россию, в год – два раза стабильно. Теперь езжу раз в год, потому что сложнее.

Ностальгии как таковой нет. У меня остались друзья в России, мы общаемся очень часто. С мамой и папой всегда на видеосвязи, плюс они прилетают два раза в год в Америку.

Я и русские сериалы смотрю, а вот на концерты наших групп в США ни разу не ходила – как-то не попадала. Есть и каналы на русском – телевизор мало удается смотреть, но ютуб никто не отменял.

Почему Дарья не читает сыну на английском?

– Старший сын говорит по-русски. У него еще есть испанский в школе, но на английском и русском он разговаривает свободно. Для меня было важно, чтобы он говорил на русском. Я ведь из России, мне хочется, чтобы он знал, понимал. Я не буду продавливать, чтобы он идеально писал, но мне хотелось бы, чтобы он хорошо говорил и умел читать на русском языке.

Среда у него в основном английская, поэтому русский – только дома. Но с этого года мы будем работать с репетитором, потому что с мамой ребенок не очень долго концентрируется. Думаю, в жизни это ему пригодится. И тогда он может с бабушками и дедушками спокойно общаться, что важно и для них, потому что они не говорят на английском, но хотят общаться с внуками.

Изучаем азбуку, по слогам он немного читает, но нужна мотивация. Мы с ним читаем книжки. Я на английском ему принципиально не читаю – очень редко, если только он принесет что-то из школы. У нас дома очень много русских книг, бабушки нам сделали библиотеку, хватит надолго.

У него есть любимые книги, мы читаем каждый вечер – это уже ритуал: сам выбирает книгу, сказку. Из русских мультиков смотрел «Машу и медведя» и «Ну, погоди!» Там, конечно, много не говорят, но ему очень нравится.

В чем особенности воспитания детей в США?

– В воспитании детей в России и США я не вижу больших различий. Если говорить о нашей семье, то когда я родила первого ребенка, то почувствовала, что хочу кормить его по расписанию – он был на грудном вскармливании, но по требованию его не кормили – четко по времени. И так во всем: понятно, что можно немного отклоняться от расписания.

Мне нравится, когда ребенок живет в дисциплине – не совсем строгой, но есть структура дня. Так проще и ему, и нам. Я знаю, что и когда хотят мои дети – так удобнее. Мне хотелось спать ночью, даже на грудном вскармливании ребенок с трех месяцев спал всю ночь, со вторым было то же самое.

Наверное, различие все-таки есть. Если взять большой город в России – Москву, Питер – там не выпускают ребенка просто так на улицу в 5-10 лет. Родители боятся: дороги, машины, небезопасно. А когда росла я, мы выходили во двор, собирались толпой, играли. Знали, когда мама позовет на ужин, но всегда просили еще минут 10 погулять. И это было нормально. В 11 лет я ездила на общественном транспорте с пересадкой на другой конец города и возвращалась с тренировки после 9 вечера одна – и все было ок. Сейчас это невозможно. Наверное, это разница даже не между Россией и Америкой, а просто разница в эпохах. Раньше было по-другому.

В Америке немного иначе строится система образования, так что сейчас старший в 5 лет ходит в школу, но это что-то вроде нашего детского сада. У них есть занятия: слушают книги, учат цифры, язык, развивают моторику. Мы живем в Майами – и больше получаса дети на улице не гуляют из-за жары, но они выходят на прогулку несколько раз.

С этого года мы с ним плаваем с инструктором, с нового года пойдем в большой 25-метровый бассейн. Еще старший ходит на джиу-джитсу – пацанское развлечение, пускай, в жизни пригодится. Там большое внимание уделяют дисциплине, воспитывают уважение к окружающим, это очень полезно. Мне хочется, чтобы дети развивались в разных направлениях. Я не пытаюсь куда-то направить: если сын говорит, что что-то хочет – мы пробуем, если ему не нравится – прекращаем.

Для легкой атлетики старший еще маленький, в школе есть похожие занятия – они двигаются, прыжочки делают, но это пока не настоящая атлетика. Сейчас он хочет попробовать футбол, в школе они играют, ему нравится. В этом году даже не было свободных мест, а с нового – запишемся. Главное, чтобы он куда-то тратил энергию. Потому что если ее не потратить где-то, то она останется дома – это не лучший вариант.

В США больше ориентируются на американский футбол, баскетбол, гольф, теннис, хоккей. Но и футбол тоже популярен, Америка – страна, где живут не только американцы. Например, латиноамериканцы живут и дышат футболом. Много полей, много секций, есть любители, которые арендуют поля, создают небольшие клубы.

Почему не говорила о первой беременности и скрывала сына?

– Мне никогда не нравилось экстравнимание, так что делать хайп на рождении ребенка не хотелось. Личная жизнь должна оставаться личной. После рождения первого сына знала, что хочу вернуться в спорт. У меня еще до беременности стояла такая цель, поэтому не переключала фокус общественности на семью. Сказала, что просто беру перерыв – никто не знал, что это за перерыв.

Так сложилось, что я достаточно быстро забеременела – сразу после сезона. Я родила, а для всех людей получилось, что прошло слишком мало времени, никто не смог сопоставить. Я быстро восстановилась и вернулась. В интервью выдавала информацию, которая в принципе и была, просто не выдавала вторую половину.

Я училась, ходила в школу, прошла интенсивный курс английского во время беременности, чтобы время зря не терять. А через 2,5 месяца после родов уехала в тренировочный центр – ребенок был со мной, моя мама тоже – помогала, смотрела за малышом. Я начала восстанавливаться, тренироваться. И как-то все влилось обратно в спортивную жизнь. Поэтому не было сложностей что-то скрывать. Понятно, что все мои друзья и близкие знали.

Все фотографии во время беременности я выставляла в реальном времени. Любая девушка знает, в какой ракурс встать: я на девятом месяце вставала в камеру прямо. И так не видно живота.

Я была беременна мальчиком, у меня был баскетбольный шар вперед, не было ничего по бокам. И если снимать прямо, то живота не увидишь. Абсолютно все фотографии я выставляла сразу, но не конкретизировала, что беременна. Многие оценили это спустя время. Хотя кто-то до сих пор не понимает, откуда взялся второй ребенок.

Все-таки закончила со спортом или еще вернется?

– Приоритет сейчас – семья. Нет мотивации вернуться на тот уровень, на котором я была. Я тренируюсь для себя, потому что хочется поддерживать форму. Не знаю, как у других спортсменов, но легкоатлеты избалованы тем, как мы должны выглядеть. Хочется максимально приблизиться к тому, что было всегда.

Если бы нас пустили в Париж-2024 и я узнала о допуске чуть раньше, а не сейчас, то в принципе нашла бы мотивацию. Когда ты знаешь, ради чего тренируешься, то это другое дело. А когда у тебя нет света в конце тоннеля, то это очень сложно. Спорт забирает здоровье, время, эмоции. Ты полностью сконцентрирован на карьере, урезаешь в жизни очень много вещей ради того, чтобы максимально здоровым прийти на тренировку.

Если бы у меня не было детей, мне было бы 21-22 года, наверное, даже тут я бы задумалась. Многие молодые спортсмены уже несколько лет не выступают. На их месте, думаю, мне бы хватило сил просто пойти учиться. Когда уже прошла спортивную жизнь, то понимаю, что после карьеры есть другая жизнь – она прекрасна и полна возможностей, на спорте все не заканчивается. К сожалению, многие люди этого не осознают.

Образование очень важно, и я рада, что в свое время не пошла на спортфак. Был даже конфликт с тренером – сказала, что не хочу идти в РГУФК и получать стандартное образование, которое получают все спортсмены. Там практически не нужно учиться, за заслуги все поставят. Я хотела поступить в другой университет, получить нормальный диплом, учиться.

В итоге добилась этого – сдала экзамены, поступила в другой вуз, отучилась на очном. Первые три года ходила на пары каждый день, на четвертом курсе посещаемость была 50%, а остальное делала онлайн. Я приезжала и сдавала сессию. А на пятом курсе было гораздо проще – это просто дипломная работа.

Моим научным руководителем был ректор, с которым у меня сложились прекрасные отношения. Я очень легко защитила дипломную работу, сдала экзамены и была безумно счастлива – я это сделала сама, у меня не было блата. Я окончила менеджмент, один курс был профильный – спортивный менеджмент. Было просто, потому что я изучала то, что происходило вокруг меня. И до сих пор это приносит пользу.

Мне бы хотелось, чтобы молодые спортсмены о своем будущем заботились заранее.

Многие думают, что кроме спорта ничего нет, и есть психологический стопор. На самом деле каждый человек настолько талантлив, что спорт точно никого не ограничивает. Да, я понимаю, что это большая часть жизни, которая требовала ресурсов, таланта, выдержки, дисциплины, но у каждого очень много талантов. Главное – не лениться, а вовремя раскрыть эти таланты.

Занимается детьми, есть работа, но счастье не в этом

– У меня есть работа по рекламе, также я сотрудничаю с платформой, которая освещает мероприятия: презентации, рестораны, музеи. Например, недавно ходила на вечер мексиканского Vogue: нужно было сделать фотоотчет, взять интервью у главного редактора. У меня было два часа – нужно приехать на локацию и там отработать.

Либо меня могут послать в новый ресторан. Там заказываю все, что хочу, а потом рассказываю и показываю, могу поговорить с шеф-поваром – так освещаю ресторан для соцсетей. Такая работа, как с рестораном, похожа на блогерство. Хотя им все равно, сколько у меня подписчиков, потому что материал идет на их сайты, соцсети. Важно, как я себя веду, как могу красиво осветить и как позову на интервью, чтобы герой согласился на него.

Если нет рабочих задач, то утром просыпаюсь в 6:50, бужу старшего ребенка, готовлю ему завтрак – а он самостоятельно собирается в школу. Потом просыпается маленький, мы с ним играем, кормлю его, гуляем. Есть няня, которая нам помогает – когда она приходит, я могу позаниматься домашними делами. Но время летит очень быстро, уже в 14:30 ребенка надо забирать из школы и вести на дополнительные занятия. Мы приходим домой вечером – и день прошел. Ужинаем вместе, а пока уложу всех по кроватям, то уже просто умерла, ха-ха.

Если сравнивать со спортом: конечно, спорт выматывает, там тоже умирала в конце дня, но по-другому – физически, а с детьми – эмоционально. Они требуют меньше физики, но эмоционально больше затрат. Спорт их тоже требует, но там идет тренировочная рутина, а потом происходит психологический всплеск на соревнованиях. А дети требуют такие предсоревновательные затраты эмоций каждый день. Они смотрят на меня, хлопают глазами, мне так спать уже хочется – и сил нет, а они говорят: давай играть, догони меня!

Я привыкала к этому, вошла в режим. Расписание с понедельника по пятницу примерно одинаковое.

Но я не жалуюсь, это нормальная усталость. Я счастливый человек. Счастье – это внутреннее состояние. Я не думаю даже, что для этого нужна семья, муж, ребенок, вот это все как по книжке: полная чаша, дом, посадить дерево. Нет, ты просто внутри должен чувствовать себя полноценным человеком.

Для меня очень важно, что я никогда не чувствую себя одиноко наедине с собой. Обожаю время, когда я одна, мне никогда не бывает скучно или одиноко. Могу провести время с пользой или без пользы, но все равно отдыхая.

Когда я в гармонии с собой, то подстраиваю окружающий мир под это. И тогда можно считать себя счастливым человеком. Это такая внутренняя волна: если внутри себя зарождаешь недовольство или негатив, то вокруг будет такая же энергетика летать и плавать везде: дома, на работе, с друзьями. А если внутри все в балансе, тогда и окружающие это чувствуют и перенимают, настраиваются на твою волну. И тогда все вокруг будет мирно.

Как восстановиться после родов? «Все тело как на шарнирчиках, тазик болтается, косточки хрустят»

– Я занималась пилатесом, когда полноценно тренировалась, потому что мне никогда не хватало растяжки и сил делать ее самой после тренировок. Я от природы не очень гибкий человек, нужно было максимально держать мышцы эластичными, тем более когда были проблемы со спиной. Пилатес меня излечил, я вообще забыла, что такое проблемы со спиной.

Всю беременность ходила на пилатес, последнее занятие было за двое суток до родов. И тогда это тоже помогало, потому что я не хотела ходить в тренажерный зал, чтобы не провоцировать тело на преждевременные роды – я не такой жуткий фанатик со штангой во время беременности.

Мне повезло – обе беременности были очень легкие, никаких проблем, роды были простыми, естественными и очень быстрыми. Но я не видела никакого смысла рисковать. Для чего идти в зал, брать штангу, делать приседы в положении?

Поставила задачу: рожу и потом восстановлюсь, потому что тело настолько умное – что бы ты ни качал, во время беременности все мышцы и связки размягчаются, потому что тело готовится к родам. Конечно, можно держать себя немножко на диете, чтобы вес не слишком быстро рос. Но сила вернется и после родов достаточно быстро, если правильно работать.

Я выбрала пилатес, потому что чувствовала, что мне нужно движение, пластичность. Если ничего не делать – задеревенею. После родов я перестала на него ходить, потому что мне нужно было другое – я хотела вернуть качество мышц, а пилатес этого не дает. Там нет той силовой нагрузки, которую я хотела видеть.

Переключилась на фитнес – с легкими весами, почти без штанги. После родов ездила в институт по восстановлению, потому что нужно было собрать тело: оно было как на шарнирчиках, тазик болтается, косточки хрустят. Там меня собрали и после первых родов, и после вторых: осанку, мышцы, кости. Я хотела поддерживать эту форму.

Мне так хочется сказать, что легкое восстановление после родов – это все генетика. Она тоже влияла, но я проделала очень много работы над собой. С едой, водным балансом, во время кормления первого ребенка держала жесточайшую диету, со вторым – то же самое. Я убирала все продукты, которые могли вызвать у ребенка хоть что-то – газики, колики.

Делала это не только для них, но и для себя, потому что хотела спокойно спать. Сон для меня гиперважен – единственный восстановительный процесс, который мне необходим. Если я не высплюсь, я зверь, а не человек.

За счет этого я очень быстро пришла в свою весовую категорию, даже в минус уходила через месяц-полтора после родов. Потом просто занималась качеством тела. Придерживалась диеты, работала, пила огромное количество воды, чтобы перезапустить все процессы. Но работа была и до этого: я не объедалась во время беременности, набрала не очень много. Хотя есть девочки, которые говорят: я набрала 6 кг. Думаю: боже, как это возможно? Я набрала с первым ребенком 11 кг, со вторым – 12 кг.

Позволяла себе все, но никогда не ела за двоих. Мне не хотелось есть больше, чем обычно. С первым сыном только начала по килограммчику в день кушать виноград. В течение месяца под конец приметила, что ем его на ночь. Со вторым вообще не хотелось сладкого – я перекрестилась и подумала: слава богу, какой хороший малыш внутри.

И после родов у меня не было обвисшего живота, отвисшей кожи, хотя я не считаю, что у меня прекрасная кожа, которая регенерируется за секунду. У меня сухая кожа, но ни одной растяжки не появилось – я даже удивилась. Делала маленькие хитрости: мазалась маслами, кремами. Хотелось, чтобы после родов я нравилась себе в зеркале.

О чем жалеет: о татуировке в 15 лет или о фотосессии в мужском журнале?

– Если кто-то из детей захочет татуировку в 15 лет? Ну-у-у, у меня-то есть татуировка, которую я сделала в этом возрасте. Никто не был против, в принципе я никого и не спрашивала. Сейчас время другое.

Наверное, если бы у меня спросили и показали, что хотят, мой ответ зависел бы от этого. Сказали бы: «Я хочу всю спину себе разрисовать», тогда попыталась бы донести, что это не очень хорошо, давай-ка подумай еще несколько лет. А если бы это было что-то маленькое и человек так решил, то окей, твое решение. Я бы просто объяснила, что это твое тело и если надоест потом, то жаловаться не надо.

Я никогда в жизни не пожалела о своей татуировке, потому что я ее не вижу, она мне не надоедает. Это очень удобно.

В какой-то момент было дикое желание сделать еще, но сдержалась. Хотелось в районе лодыжки что-то набить. Никогда не было желания набить олимпийские кольца или какую-то фразу. Хотелось что-то маленькое, красивое, но ничего конкретного с большим значением. Я подумала: нет, одна же есть, остановись. Я знаю, что люди, которые делают татуировки, хотят еще одну после первой, а потом еще и еще. Я решила остановиться на одной.

А вот о фотосессии в мужском журнале жалела. На 200% уверена, что сейчас бы отказалась. Если бы нынешнюю голову переставить в то время, я бы не согласилась. Это было абсолютно не нужно.

Понимаю, что это был полный бред, который не дал мне ничего. Наоборот, это сыграло даже в минус. Хотя в принципе стесняться нечего – красивое молодое тело. Но в этом вообще не было необходимости. Никто миллионы мне не платил и никакого пиара это не принесло. Бесполезная фотосессия, которая мне не нравится, это даже не мой стиль. Если бы я хотела сделать что-то откровенное, то выбрала бы более элегантное и красивое.

Не было даже цели, просто бредовая затея – не моя, а менеджера. Но я была ребенком: и если говорили что-то делать, то не задумывалась в тот момент о последствиях, о том, что скажут через 10 лет. У меня не было достаточно опыта, чтобы отреагировать по-другому. Никакой популяризации спорта в этом нет, ноль.

Как относится к образу русской блондинки в США? Были Курникова, Шарапова, потом – Клишина

– Думаю, нет никакой параллели между мной и другими русскими блондинками – Курниковой, Шараповой. Мы все разные, но совпало, что блондинки. Тут больше акцент на том, что рекламодателям очень сложно найти человека для рекламы, в котором совпадет несколько вещей: красивое тело, красивое лицо, волосы и наличие чего-то в голове (потому что сотрудничество подразумевает интервью, разговоры, встречи, презентации).

Не хочется никого обижать, у нас в спорте огромное количество красивых людей, но, например, в России до сих пор практически никто не занимается спортсменами, не ищет для них рекламные контракты. Речь не идет о Медведеве или Рублеве, которые давно тренируются за границей и работают с иностранными компаниями.

Но у нас много девочек-красавиц – и ими просто не занимаются. А среди тех, кто выступает на профессиональном уровне, довольно сложно найти типаж, который подходит под рекламу, биллборд или фотосессию.

Алина Загитова

Сейчас мировая тенденция немного другая: бодипозитив, в компании нужны геи, лесбиянки, трансгендеры, чтобы было равенство по цветовой гамме. Тренды поменялись. А раньше был тренд на гармонию, элегантность и красоту. И это совпало в отношении меня или Шараповой с Курниковой.

Если мы возьмем другой спорт, например, борьбу – там чаще всего девушки не очень высокие, зато накаченные. И это сложно вписать в элегантную фотосессию. Это не мы такие, это то, что искали рекламодатели. Сейчас типажи разные, тренды разные: с этим проще стало – каждый человек с изюминкой может найти себя в модельном бизнесе. Раньше отбор был по другим качествам.

У меня сохранились рекламные предложения. Я очень рада, что отхожу в них от спорта – работаю с косметическими брендами, которым важны лицо, кожа, зубы. Если нужна крупная портретная съемка, то заказчик не хочет фотошопить и полностью менять лицо.

В гардеробе люксовые сумки и обувь, но одежду может купить и в Zara

– Работаю с канадским брендом одежды, а все остальное практически не касается спорта.

Дизайном неспортивной одежды заниматься не хотелось, потому что я перфекционист. Если в чем-то не разбираюсь, то не полезу туда. Тут же я как рыба в воде: знаю, что нужно спортсмену, как он хотел бы себя чувствовать в одежде во время физической активности. Чувствую себя более уверенно, потому что разбираюсь в этом и могу дать совет.

А в обычной одежде я не профессионал, не разбираюсь в неспортивных тканях, а ткань – это главное, с нее все начинается.

У меня есть человек, с которым я советуюсь, если мне нужно подобрать одежду на мероприятие. Чаще всего спрашиваю дресс-код, что за место. Я подбираю образ сама, но спрашиваю: все ли подходит к атмосфере? Если намечается что-то ответственное, то могу поговорить с дизайнером, особенно если требуется сшить что-то уникальное.

Я не шопоголик и не транжира. Стараюсь покупать вещи по надобности, но у меня много одежды. Не покупаю просто так, редко хожу на бесцельный шопинг, меня это не привлекает. Нужна хотя бы маленькая цель, а иначе это пустая трата времени. Нет такого, что я хожу по магазинам просто посмотреть.

Самая эксклюзивная вещь? Даже не знаю. Помню, когда я первый раз купила дорогую сумку, была очень счастлива, что могу себе ее позволить. Но это не первые заработанные деньги и не последние потраченные. Наверное, «сколько заработала – столько и потратила» относится к машине. Это был подарок себе на день рождения. В 18 лет я сдала на права, через месяц мне исполнилось 19 – и я купила машину. Я заработала эти деньги за лето – хорошо отъездила по коммерческим стартам. Это была первая крупная покупка.

Я всегда покупаю только хорошие сумки и хорошую обувь, а одежду могу и в Zara купить. Наверное, платье на выход выберу в другом магазине, но базовые вещи спокойно покупаю там. Я не тот человек, который купит футболочку в магазине Dior за тысячу долларов. Ни за что в жизни! Потому что знаю, как зарабатываются деньги, и не потрачу их на вещь, которая, по моему мнению, их не стоит. У меня нет погони за брендами. А вот что касается сумок и обуви: пускай их будет меньше, но они должны быть лучше.

Купальников у меня очень много. Когда переехала во Флориду, это был большой соблазн, ведь ты живешь у океана. Купальники – это не такая роскошь, даже у больших брендов они не супердорогие. К тому же они очень быстро выцветают на солнце. Не знаю, сколько их у меня – может, 50. Наверное, надо перебрать и что-то отложить для бассейна.

В Майами на пляже бываю редко – сейчас нет времени, а собраться на пляж с детьми – это большое дело, проще поплескаться у бассейна.

Когда собрались на пляж, уже полдня прошло, приехали – и сразу же вопросы от ребенка: а что поесть, а почему волны такие большие (хотя их нет!). Думаю: ох, такая жара, мы только расстелились. Ладно – уговорили, пошли плавать, а через 30 секунд вода в рот попала и все: ой, я умираю, мне плохо. Выходишь из океана, даешь водички – и ребенок говорит: все, настроения нет, давай домой поедем. А приехали мы 10 минут назад, уже все в песке и мокрое.

Так что это пытка – ни поплавать, ни позагорать, ни отдохнуть. Лучше в бассейн. Если в выходные выбираемся в ресторан, то стараемся выбрать место на берегу – тогда дети просто играют в песке.

Записала два трека, но до сих пор предлагают новые песни

– Воспоминания о записи песен обалденные. Это та сфера, где я наступила себе на горло – я очень стесняюсь всего творческого. Может, со стороны выглядит по-другому. Но я очень переживала и боялась из-за своего внутреннего перфекциониста. Я такого никогда не пробовала, это был абсолютно новый опыт, но я рада, что окунулась в него. Мне кажется, получилось не так уж и плохо. Мне очень понравилось, я насладилась. В процессе переживала – стресс был хуже, чем на соревнованиях.

Я в шоке, но все эти годы мне поступает очень много предложений – люди присылают песни. Я думаю: вы чего?

А у меня в голове сложилась такая картинка, что наши звездные певцы и певицы про всех вот таких говорят: «Вот, забрела сюда без музыкального образования, а вообще нужно поучиться и родиться певцом». И у меня такое же мнение засело: нет-нет, не нужно заниматься тем делом, которым я не занималась раньше.

Я ни на что не претендовала, когда записывала песни, не было амбиций стать звездой-артисткой. Это был классный опыт, совмещенный с красивой легкой песней, которая ни к чему не обязывала.

А предложения были из разных стран, мы с агентом удивлялись. Я не хотела подписываться на них, потому что нужен был настоящий вокал. Не смогу вытянуть сложные песни. Не скажу, что у меня нет голоса и слуха, я просто никогда это не развивала. Если бы с детства это делала, как развивала спортивные способности, то другое дело. Чтобы делать профессионально и с душой, нужно полностью погрузиться.

До сих пор предлагают записать еще песни, но есть страх, что у меня не получится. Не хочется подводить людей, я оцениваю все реалистично. Я слышу песню и понимаю, что там непростые слова, сложные звуки, нужно где-то вытягивать.

Не рвется в актрисы, а хочет открыть фитнес-зал

– Что дальше – съемки в фильме? Мне кажется, я не актриса. На самом деле я сейчас наслаждаюсь моментом. За 19 лет карьеры я была в рамках – они мне нравились и принесли результат. Но когда вышла за их пределы, то поняла, что могу полной грудью вдохнуть и наслаждаться жизнью.

Сейчас у меня нет больших целей или нереализованных мечт. Есть семья, есть маленькое дело, которым я занимаюсь.

Хотя есть одна идея, да. Мне никогда не хотелось обременять себя работой в офисе по 8 часов в день, всегда хотелось быть фрилансером.

И вот недавно мы с подругой обсуждали проект, который могли бы организовать вместе. Речь о фитнес-классе для любого возраста и пола. Такие классы в Америке существуют, но я вижу как профессионал, что бы могла добавить, что поменять. Этот проект может воплотиться в жизнь. Он бы очень классно и органично вошел в мою повседневную жизнь. Наверное, это единственная идея, которая привлекает сейчас.

Фото: instagram.com/dariaklishina