13 комментариев

Россию допустили до международных турниров по фехтованию. Вот только никто из наших там не выступит: лидеры не соответствуют критериям, а остальных не отпустит собственная федерация.

Как же так?

Наших вернули еще два месяца назад, но иностранцы были против

В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Это значит, что они номинально попадали на Кубок мира, Гран-при и другие важные турниры.

Решение федерации не понравилось многим: турниры, на которых могли выступить россияне, отменили в Германии, Польше и Франции. К бойкоту присоединились Финляндия и Швеция, где планировались небольшие состязания, и даже Дания, хотя там в ближайшем сезоне ничего не пройдет.

Спортсмены тоже выразили протест: 323 человека написали открытое письмо главе МОК Томасу Баху и президенту FIE Эммануэлю Катсиадакису с призывом оставить отстранение России и Беларуси в силе .

Федерация фехтования Норвегии отказалась отправлять спортсменов на турниры с участием россиян и белорусов. А Украинская федерация обратилась в Окружной суд Лозанны с просьбой приостановить выполнение решения FIE о допуске россиян.

Не пускают главных звезд: Великую, Позднякову и Егорян

Допуск вступил в силу во второй половине апреля, но спортсмены пока нигде не выступили. Этапы Кубка мира отменялись, а перед Гран-при в Южной Корее возникли новые проблемы:

«На Гран-при в Сеуле нас не будет из-за бюрократических проволочек со стороны FIE. Мы неоднократно предупреждали, что вы затянете – и мы не сможем участвовать. Нам сказали: все нормально, не беспокойтесь, вы успеете, но мы видим обратное», – негодовал президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

И вот FIE сформировала списки спортсменов, допущенных до международных стартов. Вероятно, федерация опиралась на критерии Международного олимпийского комитета (МОК), озвученные в конце марта:

• допуск только в нейтральном статусе (без флага и гимна);

• без командных видов спорта и без соревнований в команде. Только спортсмены по отдельности;

• допустить только тех спортсменов, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не занимались активной поддержкой боевых действий;

• спортсмены, связанные с вооруженными силами России или с агентствами по безопасности, не могут выступать на соревнованиях;

• все эти спортсмены должны следовать антидопинговым правилам.

В список FIE по саблистам не попали главные звезды нашего фехтования : двукратные олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова, победительница Токио-2020 в команде Ольга Никитина, двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов, четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников

«Международная федерация фехтования прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, – знакомых миру фамилий в нем нет», – подтвердил Мамедов.

Хотя спортсмены все еще верят: «Списки обрабатываются, насколько мне известно, это не окончательное решение. Да, пока одобрение получили определенные спортсмены, но нужно еще дождаться, когда нам точно скажут, кто может ехать, а кто – нет. Надеюсь, что справедливость восторжествуют и спортсмены будут допущены к участию на международной арене», – с надеждой сказала Егорян.

Тех, кого ждет FIE, не отпустит собственная федерация

Пока сформированы списки только по саблистам, по шпаге и рапире решения нет.

«На данный список реагировать никак не будем: ждем, что будет в следующих. Делить сборную мы не намерены. Важно, что сейчас в списках нет тренеров, персонала, врачей и так далее, поэтому даже в теории никакой выезд на соревнования невозможен», – сказал глава федерации.

Правда, Мамедов тут же объявил, что допущенные до турниров фехтовальщики никуда не поедут. ФФР подавала список из 24 саблистов, отказ получили 13. Но и 11 допущенных останутся дома .

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков вообще настаивает на отмене всех ограничений: «Позиция едина – участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий».

Кажется, в федерации еще не определились, хотят ли видеть спортсменов на международных турнирах. С одной стороны, там формируют списки, договариваются с FIE. С другой – Мамедов вот так шутит о нейтральной форме:

«Веселимся, одним словом. Мы со своей стороны, они (FIE) – со своей. Они говорят: ну пришлите, в чем поедете. Я говорю: кто‑то поедет в белом, кто‑то в синем, кто‑то в красном. Международная федерация отвечает: «Это же цвета флага России!» Это если рядом их посадить, а если они будут сидеть в разных частях или в другом порядке, то нет. На что наши коллеги посмеялись».

Или: «Мы отправили гипотетический вариант формы наших атлетов и специалистов. Их это очень разозлило. Там были фотографии, которые им не понравились. Кто-то стоит в папахе на горной вершине, смотрит вдаль и высматривает орлов. Кто-то стоит с лопатой. Кто-то в костюме садовника, ха-ха».

С Олимпиадой – та же картина: неделю назад глава ФФР говорил, что шансов на поездку в Париж у сборной нет, а после решения по саблистам оказался менее категоричен:

«О том, что мы пропустим Олимпийские игры, говорить еще рано. Но нужно понимать, что мы уже пропустили шесть этапов олимпийской квалификации, на этой неделе пропустим еще, и дальше наше отставание будет только расти. На данный момент все выглядит так, что нам показали конфетку, но в итоге засунули ее обратно в карман и так ее и не дали ».

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС, «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Песня; Gettyimages.ru/Tom Pennington