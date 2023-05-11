13 комментариев

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Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная

сабля сабля
София Позднякова София Позднякова
ФФР
ОКР
сборная России жен сборная России жен
Софья Великая Софья Великая
сборная России сборная России
Ильгар Мамедов
Станислав Поздняков Станислав Поздняков
FIE
Яна Егорян Яна Егорян
Камиль Ибрагимов
Вениамин Решетников Вениамин Решетников
Ольга Никитина
Фехтование Фехтование

Россию допустили до международных турниров по фехтованию. Вот только никто из наших там не выступит: лидеры не соответствуют критериям, а остальных не отпустит собственная федерация.

Как же так?

Наших вернули еще два месяца назад, но иностранцы были против

В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Это значит, что они номинально попадали на Кубок мира, Гран-при и другие важные турниры.

Решение федерации не понравилось многим: турниры, на которых могли выступить россияне, отменили в Германии, Польше и Франции. К бойкоту присоединились Финляндия и Швеция, где планировались небольшие состязания, и даже Дания, хотя там в ближайшем сезоне ничего не пройдет.

Спортсмены тоже выразили протест: 323 человека написали открытое письмо главе МОК Томасу Баху и президенту FIE Эммануэлю Катсиадакису с призывом оставить отстранение России и Беларуси в силе.

Федерация фехтования Норвегии отказалась отправлять спортсменов на турниры с участием россиян и белорусов. А Украинская федерация обратилась в Окружной суд Лозанны с просьбой приостановить выполнение решения FIE о допуске россиян.

Не пускают главных звезд: Великую, Позднякову и Егорян

Допуск вступил в силу во второй половине апреля, но спортсмены пока нигде не выступили. Этапы Кубка мира отменялись, а перед Гран-при в Южной Корее возникли новые проблемы:

«На Гран-при в Сеуле нас не будет из-за бюрократических проволочек со стороны FIE. Мы неоднократно предупреждали, что вы затянете – и мы не сможем участвовать. Нам сказали: все нормально, не беспокойтесь, вы успеете, но мы видим обратное», – негодовал президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

И вот FIE сформировала списки спортсменов, допущенных до международных стартов. Вероятно, федерация опиралась на критерии Международного олимпийского комитета (МОК), озвученные в конце марта:

• допуск только в нейтральном статусе (без флага и гимна);

• без командных видов спорта и без соревнований в команде. Только спортсмены по отдельности;

• допустить только тех спортсменов, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не занимались активной поддержкой боевых действий;

• спортсмены, связанные с вооруженными силами России или с агентствами по безопасности, не могут выступать на соревнованиях;

• все эти спортсмены должны следовать антидопинговым правилам.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

В список FIE по саблистам не попали главные звезды нашего фехтования: двукратные олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова, победительница Токио-2020 в команде Ольга Никитина, двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов, четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников

«Международная федерация фехтования прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, – знакомых миру фамилий в нем нет», – подтвердил Мамедов.

Хотя спортсмены все еще верят: «Списки обрабатываются, насколько мне известно, это не окончательное решение. Да, пока одобрение получили определенные спортсмены, но нужно еще дождаться, когда нам точно скажут, кто может ехать, а кто – нет. Надеюсь, что справедливость восторжествуют и спортсмены будут допущены к участию на международной арене», – с надеждой сказала Егорян.

Тех, кого ждет FIE, не отпустит собственная федерация

Пока сформированы списки только по саблистам, по шпаге и рапире решения нет.

«На данный список реагировать никак не будем: ждем, что будет в следующих. Делить сборную мы не намерены. Важно, что сейчас в списках нет тренеров, персонала, врачей и так далее, поэтому даже в теории никакой выезд на соревнования невозможен», – сказал глава федерации.

Правда, Мамедов тут же объявил, что допущенные до турниров фехтовальщики никуда не поедут. ФФР подавала список из 24 саблистов, отказ получили 13. Но и 11 допущенных останутся дома.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков вообще настаивает на отмене всех ограничений: «Позиция едина – участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий».

Кажется, в федерации еще не определились, хотят ли видеть спортсменов на международных турнирах. С одной стороны, там формируют списки, договариваются с FIE. С другой – Мамедов вот так шутит о нейтральной форме:

«Веселимся, одним словом. Мы со своей стороны, они (FIE) – со своей. Они говорят: ну пришлите, в чем поедете. Я говорю: кто‑то поедет в белом, кто‑то в синем, кто‑то в красном. Международная федерация отвечает: «Это же цвета флага России!» Это если рядом их посадить, а если они будут сидеть в разных частях или в другом порядке, то нет. На что наши коллеги посмеялись».

Или: «Мы отправили гипотетический вариант формы наших атлетов и специалистов. Их это очень разозлило. Там были фотографии, которые им не понравились. Кто-то стоит в папахе на горной вершине, смотрит вдаль и высматривает орлов. Кто-то стоит с лопатой. Кто-то в костюме садовника, ха-ха».

С Олимпиадой – та же картина: неделю назад глава ФФР говорил, что шансов на поездку в Париж у сборной нет, а после решения по саблистам оказался менее категоричен:

«О том, что мы пропустим Олимпийские игры, говорить еще рано. Но нужно понимать, что мы уже пропустили шесть этапов олимпийской квалификации, на этой неделе пропустим еще, и дальше наше отставание будет только расти. На данный момент все выглядит так, что нам показали конфетку, но в итоге засунули ее обратно в карман и так ее и не дали».

Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС, «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Песня; Gettyimages.ru/Tom Pennington

13 комментариев

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Rio (BLR)
Таким гоголем ходил. Так остро шутил. А на выходе пшик. Типичный чинуша.
+7
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encaro_one
ОИ. 2018 год, часть лыжников не допустили, но остальные поехали.
Должны были чиновники запретить Большунову и Ко выступать?
А сейчас с чего не разрешают?
+7
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igorrado@yandex.ru
Этого и стоило ожидать.
+4
0
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teddy10
Пока Мамедов смеется над формой спортсменов в цвета российского флага, в московском психдиспансерне для престарелых по доносу завели дело на рабочего, который 9 мая был в желто-синей куртке. И это не новость из Панорамы. Так что градус безумия задран до предела, смеяться тут уже поздно
+13
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Владимири Йолкиннен
Они не заинтересованы в спортсменах....им медальки нужны, а раз медалек не будет, то зачем кого-то возить
+8
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сергей пономарев
на такие условия соглашаться нельзя
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Atsuktuvas
А чего дзюдоисты то поехали на ЧМ при аналогичной ситуации ?
0
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Оригинальный Ник
Ответ YOKODZUMA
Международная федерация: допускаются только не поддерживающие войну. Российская федерация: поедут только те кто зигует с двух рук
Как раз международные федерации пускают только тех, кто зигует с двух, славит Бандеру и одобряет ущемление по национальному признаку
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