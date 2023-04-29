278 комментариев

Сюрприз от Бойковой и Козловского.

Май – время больших трансферов в фигурном катании. Первый громкий переход неожиданно случился в парах.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ушли от Тамары Москвиной к… Этери Тутберидзе!

Переход – инициатива Бойковой и Козловского, хотят попробовать «что-то новое»

Александра и Дмитрий тренировались у Москвиной с 2015-го. Первое время их готовил Артур Минчук, чуть позже плотно подключилась и Тамара Николаевна.

Сотрудничество получилось успешным: бронза чемпионата мира-2021, золото и две бронзы на Евро, пять наград на чемпионатах России (в том числе два титула), четвертое место в Пекине-2022.

Этот сезон они прошли лидерами: две победы на этапах российского Гран-при, золото финала серии и ЧР. Но амбиции у пары намного серьезнее, поэтому и возник вариант с переходом.

«На данном этапе карьеры нам необходимы изменения для дальнейшего роста и развития. Этери Георгиевна – очень сильный тренер, мы наблюдали за ее группой со стороны. Она собрала сильную команду, в том числе в парном катании. Мы хотели этого, и после того, как согласовали с ней переход, он стал возможным. Это наша инициатива», – объяснил Козловский в разговоре с ТАСС.

По его словам, Москвина знала о желании пары и рассталась с ними «на хорошей ноте». Бойкова тоже рассуждала о новом этапе в карьере: «Мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Надеемся, что этот путь станет для нас счастливым и успешным».

Переход удивил не только внезапностью, но и тем, как к нему отнеслись все участники. Слухи оставались слухами недолго – Бойкова и Козловский ничего не скрывали и тут же подтвердили решение. А новый глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе открыто прокомментировал:

«Мы, конечно же, не против, это желание ребят, они хотят попробовать себя с другими тренерами, они много лет провели в школе у Тамары Москвиной. Сейчас хотят попробовать что-то новое. Надеемся, что этот опыт будет позитивным».

А были ли предпосылки?

Москвина подтвердила, что переход прошел без конфликтов: «Саша и Дима приняли решение поменять обстановку. У нас, тренеров, никаких обид. Когда ко мне приходит спортсмен, я предупреждаю сразу – вас никто не держит, работаем вместе, пока вам нравится. Если вы почувствуете, что вам некомфортно или вы не совершенствуетесь – букет цветов, шампанское, спасибо. И вы вольны, как мы».

И тут же добавила, что атмосфера в группе всегда оставалась хорошей. Хотя Бойкова и Козловский тренировались рядом с главными соперниками – Мишиной и Галлямовым:

«И я, и другие тренеры высокой категории всегда старались, чтобы в группе была конкурентно-дружественная среда. Мне на протяжении многих лет удавалось сохранять эту среду, и пары нашей группы, конкурирующие между собой, доходили до пьедесталов почета на Олимпийских играх».

Анастасия и Александр пришли в группу Москвиной в сезоне-2020/21. Бойкова и Козловский спокойно отреагировали на новичков, но иногда что-то прорывалось. Как выкрик Дмитрия «Это наше место! В очередь» на Гран-при России-2020, тогда они оставили Мишину и Галлямова на второй позиции.

Или срыв Бойковой на Москвину после бронзы ЧМ-2021: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».

В остальном отношения двух пар казались теплыми – они поздравляли друг друга после побед, обнимались и отзывались о соперниках с уважением.

У Этери же есть топ-пара, зачем ей еще одна?

В 2021-м на «Вечернем Урганте» Тутберидзе подтвердила, что один из ее приоритетов – парное катание:

«Это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. Я просто вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперед, а какие-то пары остались».

К слову, за месяц до эфира российская пара впервые за 8 лет выиграла чемпионат мира (Мишина и Галлямов), еще одна завоевала бронзу (Бойкова и Козловский). Но Этери все равно казалось, что пробел есть.

Поэтому в олимпийский сезон она зашла с амбициозным проектом – взяла к себе Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Опытной паре не хватало льда в Москве, но ее приютили в «Хрустальном».

Несмотря на сбои в начале сезона-2021/22, новый стиль и команду, Тарасова и Морозов показали себя настоящими учениками Тутберидзе: лучшее выступление выдали на главном старте. В Пекине-2022 Евгения и Владимир взяли серебро в личном турнире, уступив победителям всего 0,63 балла.

Они остались и после Игр, но если и замахнутся на весь олимпийский цикл, то после 2026-го вряд ли продолжат карьеру. Да и перспективы Тарасовой и Морозовой на международных стартах неясные – с учетом жестких критериев для российских спортсменов и участием Евгении и Владимира в митинге-концерте в 2022-м.

Почему перешли именно Бойкова и Козловский, а не Мишина и Галлямов?

Для Тарасовой и Морозова в «Хрустальном» собрали большую команду: с ними остался их личный тренер Максим Траньков, а еще работали Павел Слюсаренко, Алексей Тихонов и трио «Хрустального» – Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков. Было бы странно распускать всех после ухода единственной пары. И если Траньков много раз говорил, что может закончить с тренерством, то остальные с радостью поработают с другим топ-дуэтом.

Пока в России таких три: Тарасова – Морозов, Бойкова – Козловский, Мишина – Галлямов. Но кажется, именно Александра и Дмитрий больше всего подходят к стилю тим-Тутберидзе. Они не боятся экспериментировать с программами и нарядами. На фоне старомодных постановок Мишиной и Галлямова их «Бэтмен», «Джеймс Бонд» и модерновая «Анна Каренина» смотрелись свежими и дерзкими.

Возможно, тезис Этери о том, что «время ушло вперед» относился именно к программам Мишиной и Галлямова. В олимпийский сезон команда Москвиной – сознательно или нет – поставила им «Время, вперед!», еще более несовременную произвольную.

И теперь Тутберидзе сама выбрала схему Москвиной – две конкурирующие пары высокого уровня в одной группе.

Что дальше: вместе покорят элементы ультра-си?

Переход Александры и Дмитрия в «Хрустальный» – вызов для всех. Для Тарасовой и Морозова трансфер к Этери был чуть ли не единственным способом подготовиться к Олимпиаде, а Бойкова и Козловский уходят от опытного тренера и выстроенного процесса.

У Тутберидзе все еще нет больших побед в парном катании, а Бойкова и Козловский точно ставят себе цели выше золота Евро и бронзы ЧМ.

Еще одна черта, которая их объединяет – страсть к риску и покорению того самого «чего-то нового». В середине апреля на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» Александра и Дмитрий показали четверной выброс. На прыжковом турнире в декабре сделали четверную подкрутку.

Понятно, что элементы ультра-си они выучили у Москвиной. Но стоит ли сомневаться, что Этери добавит их в программы, если ребята захотят?

Впереди – новый сезон, подготовка к Милану-2026 и серьезные цели. У Бойковой и Козловского получится в группе Тутберидзе?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Нина Зотина