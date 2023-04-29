278 комментариев

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱
Сюрприз от Бойковой и Козловского.
Май – время больших трансферов в фигурном катании. Первый громкий переход неожиданно случился в парах.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ушли от Тамары Москвиной к… Этери Тутберидзе!
Переход – инициатива Бойковой и Козловского, хотят попробовать «что-то новое»
Александра и Дмитрий тренировались у Москвиной с 2015-го. Первое время их готовил Артур Минчук, чуть позже плотно подключилась и Тамара Николаевна.
Сотрудничество получилось успешным: бронза чемпионата мира-2021, золото и две бронзы на Евро, пять наград на чемпионатах России (в том числе два титула), четвертое место в Пекине-2022.
Этот сезон они прошли лидерами: две победы на этапах российского Гран-при, золото финала серии и ЧР. Но амбиции у пары намного серьезнее, поэтому и возник вариант с переходом.
«На данном этапе карьеры нам необходимы изменения для дальнейшего роста и развития. Этери Георгиевна – очень сильный тренер, мы наблюдали за ее группой со стороны. Она собрала сильную команду, в том числе в парном катании. Мы хотели этого, и после того, как согласовали с ней переход, он стал возможным. Это наша инициатива», – объяснил Козловский в разговоре с ТАСС.
По его словам, Москвина знала о желании пары и рассталась с ними «на хорошей ноте». Бойкова тоже рассуждала о новом этапе в карьере: «Мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Надеемся, что этот путь станет для нас счастливым и успешным».
Переход удивил не только внезапностью, но и тем, как к нему отнеслись все участники. Слухи оставались слухами недолго – Бойкова и Козловский ничего не скрывали и тут же подтвердили решение. А новый глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе открыто прокомментировал:
«Мы, конечно же, не против, это желание ребят, они хотят попробовать себя с другими тренерами, они много лет провели в школе у Тамары Москвиной. Сейчас хотят попробовать что-то новое. Надеемся, что этот опыт будет позитивным».
А были ли предпосылки?
Москвина подтвердила, что переход прошел без конфликтов: «Саша и Дима приняли решение поменять обстановку. У нас, тренеров, никаких обид. Когда ко мне приходит спортсмен, я предупреждаю сразу – вас никто не держит, работаем вместе, пока вам нравится. Если вы почувствуете, что вам некомфортно или вы не совершенствуетесь – букет цветов, шампанское, спасибо. И вы вольны, как мы».
И тут же добавила, что атмосфера в группе всегда оставалась хорошей. Хотя Бойкова и Козловский тренировались рядом с главными соперниками – Мишиной и Галлямовым:
«И я, и другие тренеры высокой категории всегда старались, чтобы в группе была конкурентно-дружественная среда. Мне на протяжении многих лет удавалось сохранять эту среду, и пары нашей группы, конкурирующие между собой, доходили до пьедесталов почета на Олимпийских играх».
Анастасия и Александр пришли в группу Москвиной в сезоне-2020/21. Бойкова и Козловский спокойно отреагировали на новичков, но иногда что-то прорывалось. Как выкрик Дмитрия «Это наше место! В очередь» на Гран-при России-2020, тогда они оставили Мишину и Галлямова на второй позиции.
Или срыв Бойковой на Москвину после бронзы ЧМ-2021: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».
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В остальном отношения двух пар казались теплыми – они поздравляли друг друга после побед, обнимались и отзывались о соперниках с уважением.
У Этери же есть топ-пара, зачем ей еще одна?
В 2021-м на «Вечернем Урганте» Тутберидзе подтвердила, что один из ее приоритетов – парное катание:
«Это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. Я просто вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперед, а какие-то пары остались».
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К слову, за месяц до эфира российская пара впервые за 8 лет выиграла чемпионат мира (Мишина и Галлямов), еще одна завоевала бронзу (Бойкова и Козловский). Но Этери все равно казалось, что пробел есть.
Поэтому в олимпийский сезон она зашла с амбициозным проектом – взяла к себе Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Опытной паре не хватало льда в Москве, но ее приютили в «Хрустальном».
Несмотря на сбои в начале сезона-2021/22, новый стиль и команду, Тарасова и Морозов показали себя настоящими учениками Тутберидзе: лучшее выступление выдали на главном старте. В Пекине-2022 Евгения и Владимир взяли серебро в личном турнире, уступив победителям всего 0,63 балла.
Они остались и после Игр, но если и замахнутся на весь олимпийский цикл, то после 2026-го вряд ли продолжат карьеру. Да и перспективы Тарасовой и Морозовой на международных стартах неясные – с учетом жестких критериев для российских спортсменов и участием Евгении и Владимира в митинге-концерте в 2022-м.
Почему перешли именно Бойкова и Козловский, а не Мишина и Галлямов?
Для Тарасовой и Морозова в «Хрустальном» собрали большую команду: с ними остался их личный тренер Максим Траньков, а еще работали Павел Слюсаренко, Алексей Тихонов и трио «Хрустального» – Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков. Было бы странно распускать всех после ухода единственной пары. И если Траньков много раз говорил, что может закончить с тренерством, то остальные с радостью поработают с другим топ-дуэтом.
Пока в России таких три: Тарасова – Морозов, Бойкова – Козловский, Мишина – Галлямов. Но кажется, именно Александра и Дмитрий больше всего подходят к стилю тим-Тутберидзе. Они не боятся экспериментировать с программами и нарядами. На фоне старомодных постановок Мишиной и Галлямова их «Бэтмен», «Джеймс Бонд» и модерновая «Анна Каренина» смотрелись свежими и дерзкими.
Возможно, тезис Этери о том, что «время ушло вперед» относился именно к программам Мишиной и Галлямова. В олимпийский сезон команда Москвиной – сознательно или нет – поставила им «Время, вперед!», еще более несовременную произвольную.
И теперь Тутберидзе сама выбрала схему Москвиной – две конкурирующие пары высокого уровня в одной группе.
Что дальше: вместе покорят элементы ультра-си?
Переход Александры и Дмитрия в «Хрустальный» – вызов для всех. Для Тарасовой и Морозова трансфер к Этери был чуть ли не единственным способом подготовиться к Олимпиаде, а Бойкова и Козловский уходят от опытного тренера и выстроенного процесса.
У Тутберидзе все еще нет больших побед в парном катании, а Бойкова и Козловский точно ставят себе цели выше золота Евро и бронзы ЧМ.
Еще одна черта, которая их объединяет – страсть к риску и покорению того самого «чего-то нового». В середине апреля на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» Александра и Дмитрий показали четверной выброс. На прыжковом турнире в декабре сделали четверную подкрутку.
Понятно, что элементы ультра-си они выучили у Москвиной. Но стоит ли сомневаться, что Этери добавит их в программы, если ребята захотят?
Впереди – новый сезон, подготовка к Милану-2026 и серьезные цели. У Бойковой и Козловского получится в группе Тутберидзе?
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Нина Зотина
Поэтому давайте просто пожелаем всем удачи, трудолюбия и успехов. Тамаре Николаевне - с Мишиной и Галлямовым, а Этери Георгиевне - с Бойковой и Козловским. Ну и тешу себя надеждой насчет Рыжиков, шикарная пара, шикарная! Пусть у всех хватит сил и самообладания. А уж победит сильнейший;)
Москвина, когда была такая возможность, всегда готовила две топовые пары на любой крупный турнир. Это ее принцип работы с незапамятных времен. Наверное, ребятам стоило спокойно изучить историю вопроса (полистать список учеников собственного тренера в Википедии, скажем) -- может быть, поводов для удивлений и обид было бы поменьше.
Да, психологически трудно каждый день находиться на одном катке с прямыми конкурентами и видеть, что и как они готовят. Да, просыпается зависть и начинает казаться, что кому-то уделяют больше времени и кого-то больше любят. Но это и мотивирует тоже, и приносит результаты, и двигает людей вперед. И вдохновляет, в конце концов. Просто в такой ситуации рядом нужен мудрый человек, который все вовремя почувствует, объяснит и успокоит -- а у ребят, по-видимому, такого человека рядом не оказалось, увы. Напротив, в узком круге семьи и друзей, видимо, только подкидывали дровишек в огонь, поджигаемый заинтересованными лицами со стороны. Ну и наконец порвалось -- там, где было действительно тонковато.
Тем, кто поджигал -- позор и неуважение. Ребятам -- мудрости на будущее. Тамаре Николаевне и Артуру Минчуку -- пережить все это и продолжать радовать поклонников парного катания результатами своей работы и дальше. Тамаре Николаевна доказывать обществу нечего -- она давным-давно все доказала.
Вот прошёл сезон, БК выиграли самые крупные старты на ошибках МГ, но именно что на ошибках. Кроме того, все помнят, что на международном уровне разница в пользу МГ гораздо больше. МГ для БК - главные конкуренты. Есть ещё ТМ, но они чаще косячат и наверняка скоро закончат.
В итоге БК сделали ставку на ультра-си. Но, очевидно, что дела с ними не очень то хорошо идут.
И раз после сезона с победой на ЧР и в Финале БК уходят - значит, их ставка не сыграла, и они хотят надеяться, что в Хрустальном у них будет как у ТМ - намного более высокие оценки даже без ультра-си. Иными словами, пошли за "грибами", потому что надеяться, видимо, не на что.
В самом деле, на что они рассчитывают? Что Слюсаренко и Тихонов лучше справятся, чем Москвина и Минчук? С ними то 4-ые выбросы пойдут как надо? Наивно как-то. Слюсаренко, конечно, хороший спец, но у него свои пары ещё есть, с которыми он явно работает больше. У Этери нет парной группы, у них с ТМ сложилась такая большая команда, которая удержала ТМ на плаву, когда им некуда было идти, но всё равно нет своей школы, нет группы ребят по разным возрастам, нет своих штатных специалистов, которые вели бы системную работу. Сами Этери с Глейхом и Дудаковым всё равно хоть и могут в чём-то помочь парам, но это нельзя даже и близко уравнять с тем, как они работают в одиночном катании.
Так что я вижу этот переход именно как признание БК, что ультра-сями они победить не могут, не тянут. Поэтому вот так.
Пару ТМ списали, как отработанный материал. Сделала это их собственный тренер Мозер. В итоге, ТМ было некуда пойти, а тут Этери им лёд свой дала. Но что бы смогли тренеры одиночниц дать паре, если бы не помощь Тихонова, Слюсаренко? Вот то, что они привлекли этих спецов - это, конечно, было в плюс.
В итоге ТМ не закончили, а продолжили выступать. И, как и раньше, косячили каждый раз. Проигрывали и БК, и МГ, проблемы с прыжками никуда не делись и никакой Дудаков не смог сотворить чуда. Пока, на Олимпиаде, ТМ не собрались на прокаты жизни и не обошли единственный раз за очень долгое время БК и МГ. И на фоне одного этого проката все косяки были забыты и всё предприятие было объявлено успешным.
После Олимпиады, в изоляционном сезоне, ТМ ничего не могли противопоставить ни БК, ни МГ, причём на том же ЧР даже вообще было ощущение, что и не пытались бороться, чуть бронзу не профукали. А в начале вообще ХК проиграли.
Сравнивать Москвину вот с этой группой вообще неуместно. И в чём виновата Москвина, что она не так сделала - не слила искуственно МГ под БК, потому что те с ней дольше работают?
А в итоге им поставят нечто нудное вроде "Маяка" и "Аве Мария", и вся это небоязнь экспериментов не понадобится.
Москвина ставила этой паре яркие оригинальные программы, не похожие друг на друга. Для сравнения программы Тарасовой и Морозова за последние 2 сезона совершенно однотипные.
А ТМ для них, видимо, не такие опасные конкуренты.
Также очевидно, что программы в ТШТ для молодых БК выглядят интереснее.
А технику они освоили у Москвиной.