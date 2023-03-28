95 комментариев

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У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

Сергей Росляков
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Георгий Куница
Алена Косторная Алена Косторная
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Фигурное катание Фигурное катание

Три месяца назад Алена Косторная официально перешла в парное катание. За это время она не только восстановила прыжки, но и выучила совершенно новые элементы.

Их пара с Георгием Куницей запланировала дебют уже в следующем сезоне. Что это: очередная авантюра Алены или реальный шанс на новые успехи?

К январю умела 75% поддержек, выброс и тодес

В середине января появилась неожиданная новость: чемпионка Европы-2020 переходит в парное катание. Последний раз Косторная соревновалась в ноябре 2021-го: после этого были переломы обеих рук, второй побег от Этери Тутберидзе (к Елене Буяновой), операция на бедре и неопределенность с дальнейшей карьерой.

Поначалу трансфер Алены многие не воспринимали всерьез, ведь вслед за чемпионским сезоном-2019/20 уже была серия не всегда понятных решений. Косторная побывала в академии Евгения Плющенко, где постоянно меняла программы и платья, потом вернулась к Тутберидзе, но там снова не сложилось.

Но, кажется, переход в парное – взвешенное решение. Косторная не раз говорила, что интересуется этим видом, да и по комплекции отлично подходит.

Есть и другая причина – здоровье.

«Когда я пыталась восстанавливать элементы, ощущалась очень большая нагрузка. Начала сильно болеть нога, чего не было, когда я разучивала парные движения.

На тренировке я учила свои одиночные элементы, вечером приезжала на другой каток и учила парные. Как бы это странно ни звучало, но на последних нога не болела, а на прыжках, например, она болит до сих пор», – объясняла Алена.

Она с осторожностью говорила о перспективах их пары с Куницей, но в начале года оптимистично оценивала прогресс:

«Мы начали с изучения поддержек и несложных элементов – они практически сразу получались. Потом пошли на усложнение. Могу сказать, что сейчас я уже владею 75% поддержек, тройным выбросом, подкруткой, пока еще двойной, тодесом. А самым сложным для меня оказались парные шаги – непросто нарабатывать параллельность».

Почти сразу после новости о переходе Косторная и Куница отправились в отпуск на Кубу. Но и там пара продолжала тренировки вне льда и высылала видео тренеру Сергею Рослякову. На отдыхе Алена ходила в лангетке, поэтому отрабатывали только те элементы, которые позволяла травма руки.

Готовится к дебюту этой осенью и мечтает об Олимпиаде

1 февраля Косторная и Куница начали полноценную подготовку к новому сезону. По словам хореографа Бетины Поповой, Алена так увлеченно тренировалась, что ее приходилось останавливать.

Косторная не участвовала в шоу-турнире, заявив, что работает над постановкой соревновательных программ. И отказалась побыть экспертом на трансляциях ЧМ (хотя находит время на работу хореографом и участие в модном показе).

«Мы приглашали Алену на одну из студий чемпионата мира – она написала честно, что, скорее всего, нет, сейчас другие приоритеты, именно тренировки в первую очередь, очень большой объем тренировочной работы», – рассказывал Андрей Журанков.

Максимально профессиональный подход. Поэтому неудивительно, что робкие намеки на дебют в следующем сезоне превратились в конкретные планы. Их подтвердил Росляков:

«Алена и Георгий готовятся к предстоящему сезону, собирают новую программу. Надеются выступить в контрольных прокатах (16-17 сентября). Но это будет возможно лишь в том случае, если к началу сезона они будут в хорошей форме и наша федерация допустит их к этому мероприятию».

Сама Косторная не против побороться за путевку на Олимпиаду: «Это мечты. Получится или не получится – другой вопрос. Это может показать только время».

Восстановила тройные прыжки (и выучила параллельные), поставила программу

Изучение элементов Косторной – один из главных сериалов весны в нашем фигурном катании. Видео с прыжками/связками/выбросами регулярно появляются в соцсетях пары. Хотя Алена признавалась, что новые элементы не всегда даются легко:

«Как одиночницу меня не оставляет желание все время ехать и прыгать, особенно если что-то не получается. Но я же не одна, нужно все делать сообща. В такие моменты начинается кошмар, можно просто идти вешаться, ха-ха. Но лучше и лучше становится постоянно, я уже не такая, какой была в начале».

Отточили выброс тройной риттбергер:

Подкрутка дается тяжелее – двойную освоили на льду, тройную – на полу:

Параллельный тройной флип тоже готов. А это уже полноценный контент короткой программы уровня сборной.

И про каскады Косторная не забывает: в апреле показала тройной флип – тройной тулуп и пошутила как настоящая парница: «Не только подкрутки и выбросы умею».

К середине апреля поставили короткую – Алена предложила угадать, о чем она: «После постановки программ сразу возникает вопрос, рассказывать про музыку или сохранять интригу, так вот, давайте угадывать музыку к нашей короткой программе».

Соревновательные программы увидим только осенью на контрольных прокатах (если пару допустят), но уже на этой неделе Косторная и Куница выйдут на лед перед зрителями с премьерой. 22 апреля они выступят в «Лужниках» с показательным номером на Всероссийском детском фестивале танцев на льду.

Настрой на новый этап карьеры у Алены серьезный: «Надеюсь, что у меня еще будет возможность заявить о себе. Я все еще считаю, что у меня впереди долгая карьера, и я смогу вывести свои титулы на новый уровень».

Получится?

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС, Super.ru, Москвич Mag, «Чемпионат.com», «Матч ТВ» и lenta.ru.

Фото: РИА Новости/Ольга Бенар; Instagram/aliona_officialnew

95 комментариев

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EwarD
Если будет желание, терпение и деньги, то у нее около 10 лет в запасе еще есть.
Поэтому: почему бы и ДА!
+69
-3
+66
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ribikorto
Спортс в курсе что эти "трюки" называются элементами фигурного катания?
+50
-2
+48
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Александр
Алена красотка❤
+50
-6
+44
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Анастасия Платонова
Что сказать..
Безусловно хочется, чтобы у Алёны всё получилось, наблюдать за ней на льду сплошное удовольствие, независимо от того в каком виде ФК она выступает.
Главное - держать настрой. Работать над собой. Таланта более чем предостаточно.
Держись, Алёнушка!
Очень ждём тебя!
Удачи и ещё раз удачи!
Всё получится, терпение и труд, всё перетрут.
+33
-4
+29
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Ритт
Если она не боится парных элементов, а она не боится, то будет прогресс и быстро. Главное еще, чтоб она не перегорела. Алена та еще "драм кружок кружок по фото мне еще и петь охота".
Недавно пересмотрела ее программы до перехода к Плющенко. Так жаль, такой талант! Пусть в парном все у нее получится.
+31
-3
+28
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Аня Улитина
Алена,ЖМИ !!!! Пусть все получится
+29
-2
+27
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STAVRsSC
Уникальный случай для российского фигурного катания. Чемпионка Европы в одиночках хочет попробовать себя в парном катании. Хочется пожелать новой паре успеха. Тем более, что в этом виде очень серьёзная конкуренция.
+31
-4
+27
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Роман Волков
Классная и Потрясная Девчонка❤️
Я желаю ей Удачи✌️
Интересный момент: ведь ещё Никогда Одиночница топового уровня в Пары не переходила! Алёнка Первая!
+33
-7
+26
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Peter Varfolomeyev
Раз пять посмотрел на их параллельный тройной флип! Загляденье! Хоть бы все у них получилось!
+30
-5
+25
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Маргарита В Сафронова
Алӗна идеально подходит для парного катания. А с еӗ мощной базой одиночницы она имеет огромное преимущество.
+26
-1
+25
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genyaakulich
Пусть у них всё получится...
+21
-1
+20
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Mira Val
Так хочется, чтоб у ребят все получилось. Яркая пара будет.
+22
-2
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Бэлла Томаева
Ответ Defender64
Я понять не могу, а почему так много внимания к Косторной? Как будто она звезда, а не нолик с палочкой. Её даже бывшей звездой трудно считать - она о свой путь ноги лично вытерла. Вот даже после того, что произошло - люди явно не отказались бы в большинстве своём посмотреть на ту же Харли Квин в её исполнении или Севару. Но что-то на шоу звать перестали - уж не потому ли, что она теперь без куницы своей никуда? А ведь планы были на весенний тур с Плющенко. Но кому нужна пара ноунеймов? Все, думаю, прекрасно понимают, что показать на видео отдельные элементы, пусть даже хорошие - и исполнить программу - вещи разные. Так что весьма вероятно, что вся эта мишура имеет цель исключительно себя продвинуть для будущих шоу в новом амплуа, потому что ей старое наскучило. Ну а даже если и есть действительно серьёзные соревновательные планы - то при нашей конкуренции, да у двух одиночников, не имеющих толком опыта, что-то получиться серьезное может лишь через 3-4 года. За это время будет куча возможностей всё бросить, может она в танцы на роликах перейдёт, я не знаю.
утомили своим нытьем. ей богу.
+21
-2
+19
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Lilek Li
угу... если, в середине лета, не сбежит от своей куницы )
+21
-3
+18
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EmperorNazer
Получится или нет, покажет только время. Но одно ясно уже сейчас: чтобы добиться успеха, Алене необходимо будет проявить недюжинные терпение и усидчивость. Потому что в первые пару-тройку сезонов ни на какие пьедесталы они попадать не будут, чудес не бывает. Нужно будет постепенно нарабатывать синхронность, оттачивать и стабилизировать элементы и заново зарабатывать себе репутацию у судей - достижения Алены в одиночке здесь никакой роли играть не будут. И вот готова ли она к этому долгому и медленному восхождению наверх с самых низов - большой вопрос. Основываясь на ее поступках и словах в последние годы, я бы на это не рассчитывал. Но кто знает - может, Алена действительно повзрослела и изменилась. Так что посмотрим, что у нее выйдет с этой затеей, удачи ей в любом случае.
+18
-1
+17
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Любитель_ФК
Все наши эксперты( я имею всех нас с вами) главным образом уделяют внимание именно Косторной, как будто речь идет только о ней и совсем забывают о партнере Кунице, который как и Алена, сам только из одиночного и всего лишь два года стажируется в парном и по сути еще не выступал по настоящему в парном катании. На лицо, сошлись два одиночника, оба по сути далеки от парного и оба уже не молоды, со своими устоявшимися привычками и проблемами. был бы хотя бы партнер опытный, примерно как Ходыкин, тогда появился бы определенный оптимизм в образовании новой пары. А мы имеем двух неудачников одиночного катания. Косторная пробыла во взрослых один удачный сезон, даже очень удачный и казалось иди дальше, бери все остальное , что недобрала. А она пошла искать счастье на стороне, из университета перешла в колледж сомнительного уровня и вся ее казалось успешная карьера покатилась. И пошли шараханья, и переходы, поиски нового счастья. Счастье надо не искать, а делать своими руками. И тогда от тебя одной зависела твоя судьба, а теперь вас двое и как бы вы не были близки, характеры разные , подготовка разная, но главное оба дилетанты в парном катании. Впереди очень трудный путь, рутина, скатывание и для этого потребуется не один год. А хватит -ли Алене терпения на все, а впереди будут неудачи и их будет больше, чем успехов и побед и до первой победы надо еще дожить. Вот главная проблема таких не постоянных, по характеру спортсменов, как Косторная. Поэтому все это, что сейчас афишируется, больше похоже на очередной пиар. Сначала на деле докажите, на что вы способны, а потом вместе со сборниками и лучшими нашими парами будете претендовать на участие в контрольных прокатах. И вообще вся эта затея с парным может развалиться даже по сути не начавшись, тем более Алена постоянно травмируется. А Куница вообще темная лошадка, хотя он в паре главная фигура. От него зависят все поддержки и выбросы, тодес и подкрутка, короче все очень неопределенно и я бы даже не начинал этот разговор, пока они хотя бы раз не выступят в соревнованиях в двух программах.
+20
-4
+16
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блОК
Ответ EwarD
Если будет желание, терпение и деньги, то у нее около 10 лет в запасе еще есть. Поэтому: почему бы и ДА!
И здоровье!
+15
0
+15
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Oleandra
Жаль, что одиночного НЙ-НЙ больше не будет.. верхняя фотка с него..
+16
-4
+12
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First Second
Ответ Defender64
Я понять не могу, а почему так много внимания к Косторной? Как будто она звезда, а не нолик с палочкой. Её даже бывшей звездой трудно считать - она о свой путь ноги лично вытерла. Вот даже после того, что произошло - люди явно не отказались бы в большинстве своём посмотреть на ту же Харли Квин в её исполнении или Севару. Но что-то на шоу звать перестали - уж не потому ли, что она теперь без куницы своей никуда? А ведь планы были на весенний тур с Плющенко. Но кому нужна пара ноунеймов? Все, думаю, прекрасно понимают, что показать на видео отдельные элементы, пусть даже хорошие - и исполнить программу - вещи разные. Так что весьма вероятно, что вся эта мишура имеет цель исключительно себя продвинуть для будущих шоу в новом амплуа, потому что ей старое наскучило. Ну а даже если и есть действительно серьёзные соревновательные планы - то при нашей конкуренции, да у двух одиночников, не имеющих толком опыта, что-то получиться серьезное может лишь через 3-4 года. За это время будет куча возможностей всё бросить, может она в танцы на роликах перейдёт, я не знаю.
Вот я тоже понять не могу, а почему от тебя так много внимания к Косторной? Как будто ты звезда, а не нолик с палочкой.
+13
-2
+11
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Анастасия Прудникова
Думаю, получится. Удачи Алене!
+12
-2
+10
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Буня Хох
Алёна очень талантлива. Хорошо бы у них получилось построить парную карьеру.
+13
-3
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B.Jones
Ответ Defender64
Я понять не могу, а почему так много внимания к Косторной? Как будто она звезда, а не нолик с палочкой. Её даже бывшей звездой трудно считать - она о свой путь ноги лично вытерла. Вот даже после того, что произошло - люди явно не отказались бы в большинстве своём посмотреть на ту же Харли Квин в её исполнении или Севару. Но что-то на шоу звать перестали - уж не потому ли, что она теперь без куницы своей никуда? А ведь планы были на весенний тур с Плющенко. Но кому нужна пара ноунеймов? Все, думаю, прекрасно понимают, что показать на видео отдельные элементы, пусть даже хорошие - и исполнить программу - вещи разные. Так что весьма вероятно, что вся эта мишура имеет цель исключительно себя продвинуть для будущих шоу в новом амплуа, потому что ей старое наскучило. Ну а даже если и есть действительно серьёзные соревновательные планы - то при нашей конкуренции, да у двух одиночников, не имеющих толком опыта, что-то получиться серьезное может лишь через 3-4 года. За это время будет куча возможностей всё бросить, может она в танцы на роликах перейдёт, я не знаю.
Дефендр, она вам кто, родная? Отпустите её уже, нельзя так переживать. Ну полно же новых девочек, выберите себе новую, правильную. Теперь же у вас есть опыт. Ну как говорит ЭГ -верную, цельную. А такой дурынды ещё долго не будет.😁
+11
-2
+9
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Denkaaaa
аленке главное не перегореть.
+10
-1
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ИринаФК
К сожалению, всё зависит не только от желания и усердия Алены.. Надо помнить, сколько травм у неё в анамнезе. В любой момент это может всплыть ((
Ну и про Георгия не стоит забывать. Он тоже должен для успеха усердно потрудиться.
+9
0
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Veronika spuria
В настоящий момент они настроены серьёзно на парное катание, а дальше как пойдёт, посмотрим В любом случае будет интересно.
+12
-3
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