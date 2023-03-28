95 комментариев

Три месяца назад Алена Косторная официально перешла в парное катание. За это время она не только восстановила прыжки, но и выучила совершенно новые элементы.

Их пара с Георгием Куницей запланировала дебют уже в следующем сезоне. Что это: очередная авантюра Алены или реальный шанс на новые успехи?

К январю умела 75% поддержек, выброс и тодес

В середине января появилась неожиданная новость: чемпионка Европы-2020 переходит в парное катание. Последний раз Косторная соревновалась в ноябре 2021-го: после этого были переломы обеих рук, второй побег от Этери Тутберидзе (к Елене Буяновой), операция на бедре и неопределенность с дальнейшей карьерой.

Поначалу трансфер Алены многие не воспринимали всерьез, ведь вслед за чемпионским сезоном-2019/20 уже была серия не всегда понятных решений. Косторная побывала в академии Евгения Плющенко, где постоянно меняла программы и платья, потом вернулась к Тутберидзе, но там снова не сложилось.

Но, кажется, переход в парное – взвешенное решение. Косторная не раз говорила, что интересуется этим видом, да и по комплекции отлично подходит.

Есть и другая причина – здоровье.

«Когда я пыталась восстанавливать элементы, ощущалась очень большая нагрузка. Начала сильно болеть нога, чего не было, когда я разучивала парные движения.

На тренировке я учила свои одиночные элементы, вечером приезжала на другой каток и учила парные. Как бы это странно ни звучало, но на последних нога не болела, а на прыжках, например, она болит до сих пор», – объясняла Алена.

Она с осторожностью говорила о перспективах их пары с Куницей, но в начале года оптимистично оценивала прогресс:

«Мы начали с изучения поддержек и несложных элементов – они практически сразу получались. Потом пошли на усложнение. Могу сказать, что сейчас я уже владею 75% поддержек, тройным выбросом, подкруткой, пока еще двойной, тодесом. А самым сложным для меня оказались парные шаги – непросто нарабатывать параллельность».

Почти сразу после новости о переходе Косторная и Куница отправились в отпуск на Кубу. Но и там пара продолжала тренировки вне льда и высылала видео тренеру Сергею Рослякову. На отдыхе Алена ходила в лангетке, поэтому отрабатывали только те элементы, которые позволяла травма руки.

Готовится к дебюту этой осенью и мечтает об Олимпиаде

1 февраля Косторная и Куница начали полноценную подготовку к новому сезону. По словам хореографа Бетины Поповой, Алена так увлеченно тренировалась, что ее приходилось останавливать.

Косторная не участвовала в шоу-турнире, заявив, что работает над постановкой соревновательных программ. И отказалась побыть экспертом на трансляциях ЧМ (хотя находит время на работу хореографом и участие в модном показе).

«Мы приглашали Алену на одну из студий чемпионата мира – она написала честно, что, скорее всего, нет, сейчас другие приоритеты, именно тренировки в первую очередь, очень большой объем тренировочной работы», – рассказывал Андрей Журанков.

Максимально профессиональный подход. Поэтому неудивительно, что робкие намеки на дебют в следующем сезоне превратились в конкретные планы. Их подтвердил Росляков:

«Алена и Георгий готовятся к предстоящему сезону, собирают новую программу. Надеются выступить в контрольных прокатах (16-17 сентября). Но это будет возможно лишь в том случае, если к началу сезона они будут в хорошей форме и наша федерация допустит их к этому мероприятию».

Сама Косторная не против побороться за путевку на Олимпиаду: «Это мечты. Получится или не получится – другой вопрос. Это может показать только время».

Восстановила тройные прыжки (и выучила параллельные), поставила программу

Изучение элементов Косторной – один из главных сериалов весны в нашем фигурном катании. Видео с прыжками/связками/выбросами регулярно появляются в соцсетях пары. Хотя Алена признавалась, что новые элементы не всегда даются легко:

«Как одиночницу меня не оставляет желание все время ехать и прыгать, особенно если что-то не получается. Но я же не одна, нужно все делать сообща. В такие моменты начинается кошмар, можно просто идти вешаться, ха-ха. Но лучше и лучше становится постоянно, я уже не такая, какой была в начале».

Отточили выброс тройной риттбергер:

Подкрутка дается тяжелее – двойную освоили на льду, тройную – на полу:

Параллельный тройной флип тоже готов. А это уже полноценный контент короткой программы уровня сборной.

И про каскады Косторная не забывает: в апреле показала тройной флип – тройной тулуп и пошутила как настоящая парница: «Не только подкрутки и выбросы умею».

К середине апреля поставили короткую – Алена предложила угадать, о чем она: «После постановки программ сразу возникает вопрос, рассказывать про музыку или сохранять интригу, так вот, давайте угадывать музыку к нашей короткой программе».

Соревновательные программы увидим только осенью на контрольных прокатах (если пару допустят), но уже на этой неделе Косторная и Куница выйдут на лед перед зрителями с премьерой. 22 апреля они выступят в «Лужниках» с показательным номером на Всероссийском детском фестивале танцев на льду.

Настрой на новый этап карьеры у Алены серьезный: «Надеюсь, что у меня еще будет возможность заявить о себе. Я все еще считаю, что у меня впереди долгая карьера, и я смогу вывести свои титулы на новый уровень».

Получится?

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС, Super.ru, Москвич Mag, «Чемпионат.com», «Матч ТВ» и lenta.ru.

Фото: РИА Новости/Ольга Бенар; Instagram/aliona_officialnew