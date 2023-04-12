«Я обыграл бы Карлсена в Доте». Непомнящий побеждал в киберспорте, но ушел ради шахмат (и денег)
Ян Непомнящий как никогда близок к короне, а ведь еще несколько лет назад совмещал шахматы… с киберспортом.
Он бросил профессионально играть в DotA за полгода до первого The International, но все еще остается важной частью киберкомьюнити. Кого побеждал Ян и почему выбрал шахматы?
Играет с 16 лет, главное достижение – победа над будущими чемпионами
Непомнящий увлекся играми, когда у него еще не было компьютера – ходил к друзьям, где познакомился с «Поле чудес» и авиасимуляторами. Но первая большая любовь – культовые «Герои меча и магии», хотя первый собственный компьютер их не тянул:
«Но каждый раз, когда была возможность поиграть у других, я с удовольствием это делал. К 12 годам у меня появился первый ноутбук, на котором шли такие игры. И первое, что я сделал, – купил диск с четвертыми «Героями». Я был очень доволен».
Впервые Ян сыграл в DotA в 2006-м, за несколько лет до релиза Dota 2, которая превратила игры в профессиональный киберспорт: «Игра мне понравилась, поскольку она была командной, в нее можно было играть с друзьями», – вспоминал он.
Через пару лет Непомнящий ходил как зритель на ASUS Open. Эти соревнования по киберспорту проходили с 2003-го по 2013-й и собирали лучших игроков России, Украины и Беларуси. Турнир начинался с одной дисциплины – Quake III, а потом только рос – в разное время там играли в Counter-Strike, WarCraft, Starcraft, Need for Speed и FIFA.
Ян совмещал шахматы и киберспорт, постепенно прогрессируя и там, и там. Иногда он проводил за компьютером по 16 часов в день – конечно, время отнимали не только игры, но ими он занимался очень серьезно.
Под ником FrostNova Непомнящий набрал популярность в киберкомьюнити, а в 2011-м сыграл главный турнир в карьере. На зимнем этапе ASUS Cup-2011 в составе команды TheRetry выиграл соревнования по DotA.
По пути к трофею обыграли украинскую команду Natus Vincere. Через несколько месяцев NAVI вписали себя в историю как победители первого The International – главного турнира в киберспорте.
Бросил за несколько месяцев до The International – не верил, что на играх можно заработать
После той победы Непомнящий сосредоточился на шахматах, так как не видел перспектив в киберспорте. Одна из причин – отсутствие крупных турниров и серьезных призовых. На ASUS Cup-2011 команда получила 2 тысячи долларов.
«Съездили, заняли первое место, это стало неожиданностью. Получили приз, поделили на команду и с трудом отбили затраты на билеты. В то время в киберспорте не было никаких денег, по крайней мере в DotA. Я подумал, что и смысла большого в этом всем нет, так как зарабатывать сложно».
Иронично, что через несколько месяцев компания Valve объявила о проведении первого чемпионата The International. Уже в 2011-м призовые казались колоссальными для киберспорта: 1,6 млн долларов: «Было немного неожиданно и обидно, что именно через полгода анонсировали первый турнир, а я такой красивый сижу, но без команды».
Через 10 лет российская команда Team Spirit выиграла на десятом The International 18,2 млн долларов, а общий призовой фонд составил рекордные 40 млн.
Непомнящий бросил профессиональную карьеру, но киберспорт как хобби остался в его жизни. И DotA – не единственная игра в его арсенале. Он пробовал и шахматную кастомку для Dota 2, а еще попадал в топ-10 европейского ладдера в Herthstone (карточная онлайн-игра – тоже по мотивам вселенной Warcraft).
Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»
«Я пытался совмещать, но добиться прогресса одновременно в двух видах практически невозможно. Занятие киберспортом – это 6-7 тренировок в неделю, очень серьезные нагрузки. Я выбрал шахматы, но продолжаю следить за индустрией киберспорта как болельщик».
Обсуждает матчи с Карлсеном (и верит, что обыграет его), пробовал работу аналитиком и комментатором
В Dota 2 Ян тоже играет, но не раз говорил, что первая часть ему ближе. Еще он ведет трансляции на Twitch и даже обсуждает турниры с 16-м чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Именно с норвежцем Непомнящий встречался в прошлом матче за шахматную корону – там Ян проиграл, а вот свои шансы в Dota 2 оценивает выше: «Я думаю, что я бы обыграл Магнуса. Хотя Карлсен следил в за про-сценой Dota 2 в последнее время».
На The International он тоже попал, но в другой роли. В 2015-м Непомнящего позвали в русскоязычную трансляцию турнира на позицию статсмена. Ян анализировал матчи, объяснял тактику, собирал интересные факты.
«Это очень тяжелая работа. Ты реально 10-12 часов в день сидишь за компьютером – комментаторы меняются, статсмен остается. Ты не можешь передохнуть, работаешь на всех играх. А вот сидеть в аналитике или комментировать – так мне больше по душе».
Тогда же Ян с друзьями организовал проект Elements Pro Gaming, в который входил и одноименный киберспортивный клуб (сейчас проект заморожен).
В комментировании опыт тоже был – на ESL One Hamburg 2018 Непомнящий отработал на нескольких играх, но из-за напряженного графика в шахматах не закрепился в эфирах. Впрочем, теплое отношение к киберспорту никуда не делось. Ян верит, что этот вид попадет в олимпийскую программу раньше, чем шахматы, да и по популярности игры впереди:
«Новое поколение людей с пеленок умеет пользоваться интернетом. Понятно, что по мере развития технологий в компьютерной сфере количество киберспортсменов будет только расти. Это, конечно, не говорит о том, что через 10-15 лет на матч «Реал» – «Барселона» не соберется полный стадион, но рост популярности киберспорта заставит крупные корпорации задуматься о выборе».
А сам забавно объединяет шахматы и Dota 2. Например, на чемпионате мира по блицу надевал свитер с изображением героя Dota 2 – Tidehunter.
Чемпион России и Европы по шахматам – фанат Доты и Auto Chess. Мы с ним поговорили
Использованы цитаты с сайтов Metaratings, «Известия» и Cybersport.ru.
Фото: instagram.com/lachesisq; chess.com/Мария Емельянова; РИА Новости/Григорий Сысоев
А вот остальные, тратя на игры практически все свое время, лишают себя возможности нормально учиться, работать, зарабатывать.
Более того, если бы они тратили столько же времени на любую учебу любой профессии, зарабатывали бы достойно уже десятки процентов из них.
Посмотрите на попытки заработать игроков в онлайн покер в середине 00х. Где все эти "успешные" профессионалы? А ведь играло не меньше чем сегодня в игры.
Позволю себе не согласится с данной фразой. Профессиональные киберспортсмены появились еще в нулевые. И играми, которые стали первыми действительно серьезными киберспортивными дисциплинами, были Counter-Strike и Starcraft. Кто-то еще Warcraft 3 может вспомнить, к примеру.
Да, для истории киберспорта Дота 2 это важная игра. Все же первый чемпионат с призовым в миллион долларов (и в дальнейшем чемпионаты мира с огромным призовым фондом) провели именно там. Но Дота это далеко не та образующая игра, которая сформировала профессиональный киберспорт. Даже если смотреть на десятые. Там был второй Старкрафт.