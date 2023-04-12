Ян Непомнящий как никогда близок к короне, а ведь еще несколько лет назад совмещал шахматы… с киберспортом.

Он бросил профессионально играть в DotA за полгода до первого The International, но все еще остается важной частью киберкомьюнити. Кого побеждал Ян и почему выбрал шахматы?

Играет с 16 лет, главное достижение – победа над будущими чемпионами

Непомнящий увлекся играми, когда у него еще не было компьютера – ходил к друзьям, где познакомился с «Поле чудес» и авиасимуляторами. Но первая большая любовь – культовые «Герои меча и магии», хотя первый собственный компьютер их не тянул:

«Но каждый раз, когда была возможность поиграть у других, я с удовольствием это делал. К 12 годам у меня появился первый ноутбук, на котором шли такие игры. И первое, что я сделал, – купил диск с четвертыми «Героями». Я был очень доволен».

Впервые Ян сыграл в DotA в 2006-м, за несколько лет до релиза Dota 2, которая превратила игры в профессиональный киберспорт: « Игра мне понравилась, поскольку она была командной, в нее можно было играть с друзьями », – вспоминал он.

Через пару лет Непомнящий ходил как зритель на ASUS Open. Эти соревнования по киберспорту проходили с 2003-го по 2013-й и собирали лучших игроков России, Украины и Беларуси. Турнир начинался с одной дисциплины – Quake III, а потом только рос – в разное время там играли в Counter-Strike, WarCraft, Starcraft, Need for Speed и FIFA.

Ян совмещал шахматы и киберспорт, постепенно прогрессируя и там, и там. Иногда он проводил за компьютером по 16 часов в день – конечно, время отнимали не только игры, но ими он занимался очень серьезно.

Под ником FrostNova Непомнящий набрал популярность в киберкомьюнити, а в 2011-м сыграл главный турнир в карьере. На зимнем этапе ASUS Cup-2011 в составе команды TheRetry выиграл соревнования по DotA.

По пути к трофею обыграли украинскую команду Natus Vincere. Через несколько месяцев NAVI вписали себя в историю как победители первого The International – главного турнира в киберспорте.

Бросил за несколько месяцев до The International – не верил, что на играх можно заработать

После той победы Непомнящий сосредоточился на шахматах, так как не видел перспектив в киберспорте. Одна из причин – отсутствие крупных турниров и серьезных призовых. На ASUS Cup-2011 команда получила 2 тысячи долларов.

«Съездили, заняли первое место, это стало неожиданностью. Получили приз, поделили на команду и с трудом отбили затраты на билеты. В то время в киберспорте не было никаких денег, по крайней мере в DotA. Я подумал, что и смысла большого в этом всем нет, так как зарабатывать сложно ».

Иронично, что через несколько месяцев компания Valve объявила о проведении первого чемпионата The International. Уже в 2011-м призовые казались колоссальными для киберспорта: 1,6 млн долларов: «Было немного неожиданно и обидно, что именно через полгода анонсировали первый турнир, а я такой красивый сижу, но без команды».

Через 10 лет российская команда Team Spirit выиграла на десятом The International 18,2 млн долларов, а общий призовой фонд составил рекордные 40 млн.

Непомнящий бросил профессиональную карьеру, но киберспорт как хобби остался в его жизни. И DotA – не единственная игра в его арсенале. Он пробовал и шахматную кастомку для Dota 2, а еще попадал в топ-10 европейского ладдера в Herthstone (карточная онлайн-игра – тоже по мотивам вселенной Warcraft).

« Я пытался совмещать, но добиться прогресса одновременно в двух видах практически невозможно . Занятие киберспортом – это 6-7 тренировок в неделю, очень серьезные нагрузки. Я выбрал шахматы, но продолжаю следить за индустрией киберспорта как болельщик».

Обсуждает матчи с Карлсеном (и верит, что обыграет его), пробовал работу аналитиком и комментатором

В Dota 2 Ян тоже играет, но не раз говорил, что первая часть ему ближе. Еще он ведет трансляции на Twitch и даже обсуждает турниры с 16-м чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Именно с норвежцем Непомнящий встречался в прошлом матче за шахматную корону – там Ян проиграл, а вот свои шансы в Dota 2 оценивает выше: «Я думаю, что я бы обыграл Магнуса. Хотя Карлсен следил в за про-сценой Dota 2 в последнее время».

На The International он тоже попал, но в другой роли. В 2015-м Непомнящего позвали в русскоязычную трансляцию турнира на позицию статсмена . Ян анализировал матчи, объяснял тактику, собирал интересные факты.

«Это очень тяжелая работа. Ты реально 10-12 часов в день сидишь за компьютером – комментаторы меняются, статсмен остается. Ты не можешь передохнуть, работаешь на всех играх. А вот сидеть в аналитике или комментировать – так мне больше по душе».

Тогда же Ян с друзьями организовал проект Elements Pro Gaming, в который входил и одноименный киберспортивный клуб (сейчас проект заморожен).

В комментировании опыт тоже был – на ESL One Hamburg 2018 Непомнящий отработал на нескольких играх, но из-за напряженного графика в шахматах не закрепился в эфирах. Впрочем, теплое отношение к киберспорту никуда не делось. Ян верит, что этот вид попадет в олимпийскую программу раньше, чем шахматы, да и по популярности игры впереди:

«Новое поколение людей с пеленок умеет пользоваться интернетом. Понятно, что по мере развития технологий в компьютерной сфере количество киберспортсменов будет только расти. Это, конечно, не говорит о том, что через 10-15 лет на матч «Реал» – «Барселона» не соберется полный стадион, но рост популярности киберспорта заставит крупные корпорации задуматься о выборе».

А сам забавно объединяет шахматы и Dota 2. Например, на чемпионате мира по блицу надевал свитер с изображением героя Dota 2 – Tidehunter.

Использованы цитаты с сайтов Metaratings, «Известия» и Cybersport.ru.

Фото: instagram.com/lachesisq; chess.com/Мария Емельянова; РИА Новости/Григорий Сысоев