Александра Трусова ищет себя в шоу Евгения Плющенко: уже была Снегурочкой, Русалочкой и Черным лебедем.

Теперь она рассказывает историю Никколо Паганини. В новом показательном есть все: балерины, классическая музыка и даже игра на скрипке в кантилевере.

Трусова выступает в шоу с исчерпывающим названием «Союз Чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны». Вторая часть не просто так отсылает к знаменитым гастролям российских театров – у Плющенко даже в афише прописано, что это «ледовое шоу с балетом».

Часть арены переделана в театральную сцену, где во время номеров фигуристов выступают артисты балета.

В Санкт-Петербурге прошла очередная премьера Саши – само собой, балетная. В качестве музыкального сопровождения выбрали «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова. Произведение написано в 1934-м на тему знаменитого 24-го каприса Паганини. Спустя 5 лет Рахманинов и хореограф Михаил Фокин написали либретто и поставили балет.

Чтобы номер Александры был понятнее, немного контекста о сюжете самого балета. Рахманинов предложил оживить легенду о Паганини, который якобы продал душу нечистой силе за музыкальный дар. Такие слухи ходили при жизни музыканта, а некоторые газеты всерьез писали об очевидце, который будто бы заметил, что на сцене смычком Паганини управляли руки дьявола.

Рахманинов, безусловно, знал настоящую историю скрипача, которого отец с детства заставлял заниматься музыкой – долго и усердно. Неудивительно, что в балете Фокина есть такие действующие лица, как Сплетня, Ложь и Клевета, которые и навязывают мнение о дьявольской природе его таланта слушателям. Весь балет построен на противостоянии света музыки Паганини и демонического образа, в котором его видят окружающие.

Показаны главные эпизоды его творчества: от первого концерта до смерти. В финале, когда Паганини уже при смерти, его окружает нечисть, но добрые духи дают скрипку, которая его защищает. Это доказательство, что его талант – конечно, не от дьявола. Прочитать либретто Фокина полностью можно по ссылке.

В качестве музыкального сопровождения для постановки Трусовой взяты самые яркие и мощные фрагменты: в первой половине – тема из начала «Рапсодии», во второй – финальная 24-я вариация.

То, что в истории рассказывается про тьму и свет, видно уже по платью Александры: юбка и рукава – белые, а лиф черный. Темным окрашены и манжеты – отсылка к той сцене балета с руками дьявола?

Трусова начинает выступление без реквизита, но после каскада из тройных прыжков берет смычок. С ним она даже исполняет двойной аксель.

А затем имитирует игру – это тоже отсылка к балету: например, Николай Цискаридзе в постановке с хореографией Леонида Лавровского делает похожие движения. Кстати, в либретто Лавровского Паганини борется не с темными силами, а с епископом и монахами (в реальности церковь не давала захоронить останки музыканта в течение 56 лет).

Затем Трусова меняет смычок на скрипку – и тут начинается та самая заключительная вариация, где инструмент защищает от темных сил. Теперь скрипку и Плющенко связывают не только номер для Димы Билана на Евровидении-2008, но еще и Саша.

И вот в этой гармонии она берет смычок и наконец «играет».

Кульминация в коронном кантилевере выглядит эпично.

Правда, эмоции Саша показала лишь после финальной позы – улыбнулась болельщикам. Во время всего номера она выглядела сосредоточенной больше на катании, а не на сюжете.

В любом случае задумка сложная и интересная. Впереди большие гастроли с шоу Плющенко – покорится Трусовой образ Паганини?

Видео и скрины: телеграм-канал Александры Трусовой