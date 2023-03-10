22 комментария

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Ого, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших

FIE
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Алишер Усманов Алишер Усманов
ФФР
сборная России сборная России
Ильгар Мамедов
Фехтование Фехтование

Российские фехтовальщики допущены на международные соревнования – это первый случай возвращения наших спортсменов после годичного отстранения.

1. Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Решение приняли на внеочередном конгрессе FIE, который прошел в онлайн-формате.

Голосование не оставляет вопросов: возвращения наших ждали. За проголосовали 89 делегатов, против – почти вдвое меньше, 46.

То, что Россия снова в мировом фехтовании – плюс для всех: это одна из сильнейших сборных. Так, на Олимпиаде в Токио – всего за полгода до отстранения – наши взяли 8 медалей, 3 из них – золотые, это лучший показатель среди всех команд. В Рио-2016 российские фехтовальщики тоже были первыми. Видимо, FIE сложно представить Игры в Париже без лидеров.

2. Фехтовальщики, как и большинство наших спортсменов, провели без международных стартов целый год: 27 февраля 2022-го исполком FIE отменил соревнования на территории России и Беларуси.

Спустя два дня, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, федерация отстранила и спортсменов – без возможности выступления под нейтральным флагом.

«FIE не может этого сделать в связи с положениями в уставе, где вообще не прописан такой статус, как «нейтральный атлет», – объяснял глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

3. Еще один удар по российскому фехтованию – Алишер Усманов приостановил исполнение обязанностей в качестве президента FIE, он занимал этот пост с 2008-го.

«28 февраля 2022 года я попал под санкции Евросоюза. Считаю это решение несправедливым, а причины, которыми санкции оправдываются, представляют собой набор ложных обвинений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Я буду использовать все законные средства, чтобы защитить свою честь и репутацию. Таким образом, я приостанавливаю выполнение своих обязанностей в качестве президента FIE до тех пор, пока правосудие не восторжествует», – писал тогда Усманов.

Наша федерация даже обращалась к Томасу Баху, чтобы вернуть Усманова в FIE. Сообщалось, что письмо подписали представители более 100 стран-членов FIE. 

Санкции с Усманова пока не сняли, а должность президента на временной основе занял генсекретарь федерации – грек Эммануэль Катсиадакис.

4. Возвращение России на международные турниры планировали обсудить еще в ноябре 2022-го. Но на осеннем на конгрессе FIE вопрос перенесли на полгода.

Сроки финального решения выбрали не просто так: в апреле стартует олимпийская квалификация к Парижу-2024. Об этом говорила и двукратная чемпионка Игр Софья Великая:

«Я позитивный человек, поэтому моя уверенность в участии в Играх может закончиться только в марте 2023 года, потому что в апреле начнется отбор. До этого момента верю, что ситуация разрешится и справедливость будет на нашей стороне, потому что спорт вне политики».

Еще один позитивный момент для России случился в декабре – ФФР отозвала иск, поданный в гражданский суд Швейцарии после отстранения. Причина – решение FIE рассмотреть допуск в марте. В нашей федерации уже знали о возможных позитивных изменениях?

«Я оцениваю наши шансы на возвращение к участию в международных соревнованиях как высокие. По моей информации, они достаточно высоки. Но вряд ли нас допустят выступать под нашим флагом», – отмечал Мамедов в феврале.

5. И вот 10 марта FIE вернула российских спортсменов.

«Было три голосования. Первое – за допуск в личных соревнованиях (89 – за, 46 – против). Второе – за допуск в командных соревнованиях (85 – за, 51 – против). Третье – за допуск официальных лиц, тренеров и медицинского персонала (88 – за, 48 – против). Каких-либо еще оговорок нет, по поводу различных документов – как в других видах спорта», – рассказал Мамедов в интервью «Р-Спорту».

Допуск вступит в силу во второй половине апреля – как раз к этапу Кубка мира в Польше и Гран-при в Южной Корее. К главным стартам сезона россияне тоже успевают: Евро-2023 пройдет в июне в Швейцарии, чемпионат мира в июле примет Италия.

6. Еще один важный вопрос – под каким флагом выступят российские спортсмены?

Во время голосования формулировка о допуске звучала так: «в соответствии с условиями нейтральности и индивидуального права на участие». Правда, регламент не обсуждали – вероятно, «нейтральность» не касалась фага и национальной символики.

Решение о том, смогут ли спортсмены выступать под флагами России и Беларуси примут отдельно – в соответствии с рекомендациями МОК.

«Формулировки про флаг и гимн не говорилось. Говорилось про «нейтральность» при наличии паспорта или гражданства России или Беларуси. То есть формулировки до конца непонятные.

Нейтральность к чему? Что такое «нейтральность»? Сами понимаете, пока мы никакого документа не получили. Когда будет бумага, тогда можно будет уже понять, что в данном случае представляет собой нейтральность», – объяснил Мамедов.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Песня, Рамиль Ситдиков

22 комментария

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Кавабунга Шреддоголовый
Главное, что хотя бы допустили. Это только начало пути. Они хотя бы будут соревноваться с самыми лучшими, а с флагом или без, не так важно сейчас
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Zeitgeist Zeppelin
Прекрасно. Остальным видам спорта будет чуть-чуть проще, потому что они смогут ссылаться на фехтование - почему их вернули, а нас, мол, нет?
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GullitRuud
Никуда Россию не допустили . Вы вообще понимаете разницу между отдельным человеком и страной , если допустим Вася грабанёт магазин в Европе , виновата Россия ? Конечно нет . Тоже самое и здесь эти фехтовальщики будут представлять самих себя . Почему наши СМИ постоянно врут в этом вопросе непонятно , видно не могут преодолеть воспитанный за последние десятилетия комплекс неполноценности . Неправильное и вредное отношение к жизни .(
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MP423
Ответ gleboloco
Зачем вообще отстраняли, если возвращают при той же обстановке в мире
Очередная демонстрация политического абсурда.
На самом деле ситуация изменилась, хотя и не радикально. Но в данном случае это вряд ли имело значение
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Мишаня Кашников
Ответ Аталанта расправила плечи
Потерял 10₽ и радуешься, что копейку вернул.
а давай по итогу посчитаем, у кого сколько спортсменов вернут на спортивную арену, у кого сколько страны останется
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Lifar Skladchikov
Ответ Леха Гибкий
"весь мир" просто в их понимании и есть эти 46 стран. Трети из которых, по совпадению, 30 лет назад еще не было.
точно! если страны не было 30 лет назад, то ее мнение можно не учитывать! гениально же!
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Аталанта расправила плечи
Ответ a2wai
Уже сейчас наверняка у соседей рвет задний проход. А теперь представьте, если им еще и флаг с гимном вернут. Tertius gaudens, если что.
Потерял 10₽ и радуешься, что копейку вернул.
+2
-7
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Jagger
Ответ gleboloco
Зачем вообще отстраняли, если возвращают при той же обстановке в мире
Без денег Усманова очень сложно жить такому виду спорта
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Маргарита Михайловна
Белый флаг воткнут в одно место.
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-4
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СТАТИСТИКА 100
Ответ Полина Догункова
Вперёд, Россия!
Нейтралы
0
-3
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Леха Гибкий
Ответ a2wai
Уже сейчас наверняка у соседей рвет задний проход. А теперь представьте, если им еще и флаг с гимном вернут. Tertius gaudens, если что.
"весь мир" просто в их понимании и есть эти 46 стран. Трети из которых, по совпадению, 30 лет назад еще не было.
+8
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Nyoghta
Ответ Александр Худышкин
Какую Москву? 8 марта Федерация подводного спорта объявила о допуске к любым международным соревнованиям
а, точно, не про Москву. Москва раньше была.
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gleboloco
Зачем вообще отстраняли, если возвращают при той же обстановке в мире
+6
-2
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Александр Худышкин
Ответ Nyoghta
вы про Москву?
Какую Москву? 8 марта Федерация подводного спорта объявила о допуске к любым международным соревнованиям
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sergpn
Очень рад, надеюсь, что и другие Федерации поступят также. 🙏
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Nyoghta
Ответ Александр Худышкин
Не первый, подводный спорт несколько дней назад уже допустили)
вы про Москву?
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Теннисный абсолют
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kenny_182
Это только начало долгой борьбы.
Если отбор в Польше, они могут не пустить с греческой или ещё какой-то там визой, могут пустить, а потом депортировать с запретом въезда, и так далее.

Инструментов ограничения у самых отшибленных запрещателей ещё очень много. Сейчас пропаганда украинская ещё включится.

Но то, что начало конца этого оголтелого безумия положено - это уже хорошие новости, конечно.
+35
-9
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Александр Худышкин
Не первый, подводный спорт несколько дней назад уже допустили)
+7
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Полина Догункова
Вперёд, Россия!
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angry horse
Истерика у одних соседей обеспечена😁
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lus
Сейчас эбуки из Незалежной полетят.
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a2wai
Уже сейчас наверняка у соседей рвет задний проход. А теперь представьте, если им еще и флаг с гимном вернут.

Tertius gaudens, если что.
+40
-30
+10
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