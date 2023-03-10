22 комментария

Российские фехтовальщики допущены на международные соревнования – это первый случай возвращения наших спортсменов после годичного отстранения.

1. Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Решение приняли на внеочередном конгрессе FIE, который прошел в онлайн-формате.

Голосование не оставляет вопросов: возвращения наших ждали. За проголосовали 89 делегатов, против – почти вдвое меньше, 46.

То, что Россия снова в мировом фехтовании – плюс для всех: это одна из сильнейших сборных. Так, на Олимпиаде в Токио – всего за полгода до отстранения – наши взяли 8 медалей, 3 из них – золотые, это лучший показатель среди всех команд . В Рио-2016 российские фехтовальщики тоже были первыми. Видимо, FIE сложно представить Игры в Париже без лидеров.

2. Фехтовальщики, как и большинство наших спортсменов, провели без международных стартов целый год: 27 февраля 2022-го исполком FIE отменил соревнования на территории России и Беларуси.

Спустя два дня, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, федерация отстранила и спортсменов – без возможности выступления под нейтральным флагом.

«FIE не может этого сделать в связи с положениями в уставе, где вообще не прописан такой статус, как «нейтральный атлет», – объяснял глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

3. Еще один удар по российскому фехтованию – Алишер Усманов приостановил исполнение обязанностей в качестве президента FIE, он занимал этот пост с 2008-го .

«28 февраля 2022 года я попал под санкции Евросоюза. Считаю это решение несправедливым, а причины, которыми санкции оправдываются, представляют собой набор ложных обвинений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Я буду использовать все законные средства, чтобы защитить свою честь и репутацию. Таким образом, я приостанавливаю выполнение своих обязанностей в качестве президента FIE до тех пор, пока правосудие не восторжествует», – писал тогда Усманов.

Наша федерация даже обращалась к Томасу Баху, чтобы вернуть Усманова в FIE. Сообщалось, что письмо подписали представители более 100 стран-членов FIE.

Санкции с Усманова пока не сняли, а должность президента на временной основе занял генсекретарь федерации – грек Эммануэль Катсиадакис.

4. Возвращение России на международные турниры планировали обсудить еще в ноябре 2022-го. Но на осеннем на конгрессе FIE вопрос перенесли на полгода.

Сроки финального решения выбрали не просто так: в апреле стартует олимпийская квалификация к Парижу-2024 . Об этом говорила и двукратная чемпионка Игр Софья Великая:

«Я позитивный человек, поэтому моя уверенность в участии в Играх может закончиться только в марте 2023 года, потому что в апреле начнется отбор. До этого момента верю, что ситуация разрешится и справедливость будет на нашей стороне, потому что спорт вне политики».

Еще один позитивный момент для России случился в декабре – ФФР отозвала иск, поданный в гражданский суд Швейцарии после отстранения. Причина – решение FIE рассмотреть допуск в марте. В нашей федерации уже знали о возможных позитивных изменениях?

«Я оцениваю наши шансы на возвращение к участию в международных соревнованиях как высокие. По моей информации, они достаточно высоки. Но вряд ли нас допустят выступать под нашим флагом», – отмечал Мамедов в феврале.

5. И вот 10 марта FIE вернула российских спортсменов.

«Было три голосования. Первое – за допуск в личных соревнованиях (89 – за, 46 – против). Второе – за допуск в командных соревнованиях (85 – за, 51 – против). Третье – за допуск официальных лиц, тренеров и медицинского персонала (88 – за, 48 – против). Каких-либо еще оговорок нет, по поводу различных документов – как в других видах спорта», – рассказал Мамедов в интервью «Р-Спорту».

Допуск вступит в силу во второй половине апреля – как раз к этапу Кубка мира в Польше и Гран-при в Южной Корее . К главным стартам сезона россияне тоже успевают: Евро-2023 пройдет в июне в Швейцарии, чемпионат мира в июле примет Италия.

6. Еще один важный вопрос – под каким флагом выступят российские спортсмены?

Во время голосования формулировка о допуске звучала так: «в соответствии с условиями нейтральности и индивидуального права на участие». Правда, регламент не обсуждали – вероятно, «нейтральность» не касалась фага и национальной символики .

Решение о том, смогут ли спортсмены выступать под флагами России и Беларуси примут отдельно – в соответствии с рекомендациями МОК.

«Формулировки про флаг и гимн не говорилось. Говорилось про «нейтральность» при наличии паспорта или гражданства России или Беларуси. То есть формулировки до конца непонятные.

Нейтральность к чему? Что такое «нейтральность»? Сами понимаете, пока мы никакого документа не получили. Когда будет бумага, тогда можно будет уже понять, что в данном случае представляет собой нейтральность» , – объяснил Мамедов.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Песня, Рамиль Ситдиков