9 комментариев

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже два месяца в реанимации.

Мы с пониманием относимся к беде, в которую попали Роман и его близкие, и сознательно не спекулируем на теме здоровья. Вокруг слишком много противоречивой или не вполне точной информации. Этот текст – только для того, чтобы систематизировать и прояснить чуть больше. Тут главное и достоверное о том, что происходит с Костомаровым – месяц назад мы делали такой же материал.

Sports.ru желает фигуристу выздоровления, а его семье – терпения.

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Что случилось в первый месяц?

10 января Романа госпитализировали и поместили в больницу в Коммунарке. Первоначальный диагноз – пневмония. Ему начали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Костомаров находился под медикаментозной седацией, а в конце января пришел в себя и общался с родными.

В начале февраля появлялись новости об ухудшении его состояния: по информации ТАСС, из-за нарушений кровообращения и развившегося некроза Костомарову ампутировали обе стопы, по информации «Матч ТВ» – одну.

Спустя месяц после попадания в реанимацию Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни. Подробнее о первом месяце лечения – здесь.

Как ситуация изменилась к марту?

13 февраля: Илья Авербух объявил, что ежегодный тур «Ледникового периода» пройдет в поддержку Костомарова:

«Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее – гастроли, которые должны сплотить всех нас. Мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально».

14 февраля: по информации «Комсомольской правды» (газета ссылалась на источник в медицинских кругах), Костомарову ампутировали кисти рук. Источник «Матч ТВ» подтвердил.

Инсайд телеграм-канала Mash утверждал, что удалили не кисти полностью, а несколько пальцев на обеих руках.

15 февраля: несколько источников сообщили о резком ухудшении состояния Романа. Отмечалось, что он не мог дышать самостоятельно и снова находился под седацией. По сведениям РЕН ТВ, в левом легком был выявлен большой участок фиброза, Костомарова подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Чуть позже врачам удалось стабилизировать состояние после ухудшения.

16 февраля: Оксана Домнина, жена Романа, в интервью «Аргументам и фактам» рассказала, что в начале января, когда у него началась пневмония, он принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты, которые «смазали» начало болезни:

«Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура – пока есть силы».

После госпитализации Оксана и брат Костомарова Денис всегда были рядом. Первые дни врачи каждые 12 часов собирали консилиум для обсуждения тактики лечения. Главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко объяснил, что происходит с Романом:

«Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением. Мы понимали, что методики, которыми мы спасаем жизнь, имеют те или иные возможные осложнения, которые в перспективе могут потребовать хирургической коррекции.

Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно».

20 февраля: состояние Костомарова оценивалось как крайне тяжелое. РИА Новости сообщали о поражении части мозга, кровоизлиянии и образовании гематомы.

Врачи стабилизировали состояние фигуриста. По информации ТАСС, медперсонал быстро отреагировал на проблему с сосудами головного мозга.

21 февраля: Роман перенес инсульт.

24 февраля: стартовал тур «Ледникового периода» по 25 городам. Во время гастролей фигуристов болельщики могут подписать Костомарову открытки с пожеланиями, их команда Авербуха передаст Роману. Часть средств от продажи билетов также пойдут семье Костомаровых.

26 февраля: состояние Костомарова – стабильное. Сообщалось, что ему провели несколько процедур плазмафереза (очистки крови). Романа планировали выводить из медикаментозного сна от 2 до 7 дней.

28 февраля: состояние Романа оставалось стабильно тяжелым.

3 марта: в планах врачей – вывести Костомарова из медикаментозной комы после микроинсульта.

«По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью – по ней есть определенные вопросы», – уточнил источник ТАСС.

4 марта: Роман начал приходить в сознание. Наблюдалась положительная динамика.

5 марта: Костомарову окажут психологическую помощь. По информации «Спорт-Экспресса», психологическое состояние Костомарова «оставляет желать лучшего». Фигурист не понимает, что с ним, и недоволен нахождением в больнице.

8 марта: Илья Авербух подтвердил, что в состоянии Костомарова есть небольшие улучшения.

10 марта: Костомаров все еще на аппарате стимуляции легких – процессы в организме пока не наладились, поэтому необходима искусственная помощь.

По словам источника «Спорт-Экспресса», врачи озабочены рукой Романа – на ней снова заметны следы сепсиса. Пока за ее состоянием внимательно следят и не прибегают к хирургическому вмешательству. Сообщается, что «есть вероятность, что придется ампутировать еще одну часть руки».

А вот инсайд ТАСС успокоил: «В состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика. Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Екатерина Чеснокова, Александр Гальперин