9 комментариев

Разделка
Блог

Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?

происшествия происшествия
Роман Костомаров Роман Костомаров
Оксана Домнина Оксана Домнина
танцы на льду танцы на льду
сборная России сборная России
Илья Авербух Илья Авербух
Фигурное катание Фигурное катание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже два месяца в реанимации.

Мы с пониманием относимся к беде, в которую попали Роман и его близкие, и сознательно не спекулируем на теме здоровья. Вокруг слишком много противоречивой или не вполне точной информации. Этот текст – только для того, чтобы систематизировать и прояснить чуть больше. Тут главное и достоверное о том, что происходит с Костомаровым – месяц назад мы делали такой же материал.

Sports.ru желает фигуристу выздоровления, а его семье – терпения.

***

Что случилось в первый месяц?

10 января Романа госпитализировали и поместили в больницу в Коммунарке. Первоначальный диагноз – пневмония. Ему начали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Костомаров находился под медикаментозной седацией, а в конце января пришел в себя и общался с родными.

В начале февраля появлялись новости об ухудшении его состояния: по информации ТАСС, из-за нарушений кровообращения и развившегося некроза Костомарову ампутировали обе стопы, по информации «Матч ТВ» – одну.

Спустя месяц после попадания в реанимацию Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни. Подробнее о первом месяце лечения – здесь.

Как ситуация изменилась к марту?

13 февраля: Илья Авербух объявил, что ежегодный тур «Ледникового периода» пройдет в поддержку Костомарова:

«Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее – гастроли, которые должны сплотить всех нас. Мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально».

14 февраля: по информации «Комсомольской правды» (газета ссылалась на источник в медицинских кругах), Костомарову ампутировали кисти рук. Источник «Матч ТВ» подтвердил.

Инсайд телеграм-канала Mash утверждал, что удалили не кисти полностью, а несколько пальцев на обеих руках.

15 февраля: несколько источников сообщили о резком ухудшении состояния Романа. Отмечалось, что он не мог дышать самостоятельно и снова находился под седацией. По сведениям РЕН ТВ, в левом легком был выявлен большой участок фиброза, Костомарова подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Чуть позже врачам удалось стабилизировать состояние после ухудшения.

16 февраля: Оксана Домнина, жена Романа, в интервью «Аргументам и фактам» рассказала, что в начале января, когда у него началась пневмония, он принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты, которые «смазали» начало болезни:

«Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура – пока есть силы».

После госпитализации Оксана и брат Костомарова Денис всегда были рядом. Первые дни врачи каждые 12 часов собирали консилиум для обсуждения тактики лечения. Главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко объяснил, что происходит с Романом:

«Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением. Мы понимали, что методики, которыми мы спасаем жизнь, имеют те или иные возможные осложнения, которые в перспективе могут потребовать хирургической коррекции.

Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно».

20 февраля: состояние Костомарова оценивалось как крайне тяжелое. РИА Новости сообщали о поражении части мозга, кровоизлиянии и образовании гематомы.

Врачи стабилизировали состояние фигуриста. По информации ТАСС, медперсонал быстро отреагировал на проблему с сосудами головного мозга.

21 февраля: Роман перенес инсульт.

24 февраля: стартовал тур «Ледникового периода» по 25 городам. Во время гастролей фигуристов болельщики могут подписать Костомарову открытки с пожеланиями, их команда Авербуха передаст Роману. Часть средств от продажи билетов также пойдут семье Костомаровых.

26 февраля: состояние Костомарова – стабильное. Сообщалось, что ему провели несколько процедур плазмафереза (очистки крови). Романа планировали выводить из медикаментозного сна от 2 до 7 дней.

28 февраля: состояние Романа оставалось стабильно тяжелым.

3 марта: в планах врачей – вывести Костомарова из медикаментозной комы после микроинсульта.

«По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью – по ней есть определенные вопросы», – уточнил источник ТАСС.

4 марта: Роман начал приходить в сознание. Наблюдалась положительная динамика.

5 марта: Костомарову окажут психологическую помощь. По информации «Спорт-Экспресса», психологическое состояние Костомарова «оставляет желать лучшего». Фигурист не понимает, что с ним, и недоволен нахождением в больнице.

8 марта: Илья Авербух подтвердил, что в состоянии Костомарова есть небольшие улучшения.

10 марта: Костомаров все еще на аппарате стимуляции легких – процессы в организме пока не наладились, поэтому необходима искусственная помощь.

По словам источника «Спорт-Экспресса», врачи озабочены рукой Романа – на ней снова заметны следы сепсиса. Пока за ее состоянием внимательно следят и не прибегают к хирургическому вмешательству. Сообщается, что «есть вероятность, что придется ампутировать еще одну часть руки».

А вот инсайд ТАСС успокоил: «В состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика. Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет».

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор

Любимый номер Костомарова с Навкой – под Майкла Джексона. Они катали его почти 10 лет!

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Екатерина Чеснокова, Александр Гальперин

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael1969
Вообще-то есть понятие простой этики - пессимистический прогноз течения болезни не может обсуждаться публично, если на это нет согласия родственников. Даже если это публичная персона. Надеюсь, после выздоровление пациента безответственные СМИ ответят в суде (а семья Костомарова ой как будет нуждаться в деньгах, похоже, там дорогое восстановление, очень дорогое)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Зачем нам эта хронология? Мы это все знаем. Тяжело это читать. Ждем хороших вестей. Как это все переживет семья? Тяжелая ситуация.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Както
Ответ Shamarin
Отпустите вы эту тему. Хорош на этом ловить хайп и кликбейт. Если он и родственники захотят, то всё расскажут.
Не увидел в статье ни хайпа, ни кликбейта. А вот комментатор вызывает подозрение в желании плюсики подсобрать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igorsm11
Хватит уже паразитировать на личной трагедии человека
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena Belajew
Денис Проценко объяснил, что это была "Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы..." . А можно выяснить, что это за бактерия? Какого она происхождения?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alison0
Роману сил и здоровья! Верим в него!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Отпустите вы эту тему. Хорош на этом ловить хайп и кликбейт. Если он и родственники захотят, то всё расскажут.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tresk2
Помолимся за здоровье Романа.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Дольский
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий