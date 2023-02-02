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Луна Хендрикс трижды стукнула лезвием по льду перед прокатом Губановой – сразу теория заговора

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Еще один эпилог фигурного Евро – завирусившийся эпизод в кульминации произвольной программы у женщин.

Луна Хендрикс так расстроилась из-за скомканного проката, что яростно стучала зубцом по льду по пути к калитке. Следующей выступала будущая чемпионка Анастасия Губанова. И сразу возникла теория: а что, если Луна специально портила лед, чтобы Настя, с которой они боролись за титул, падала?

• После короткой программы на Евро-2023 Хендрикс и Губанову разделяли всего 2 балла. Луна приехала в Финляндию главной фавориткой, но ошиблась в первый день. Впрочем, шансы на золото оставались.

Правда, в произвольной Хендрикс провалилась серьезнее – два падения отдалили от золота. В кадр попала реакция Луны на собственные ошибки: подъезжая к бортику, она трижды сильно, акцентированно ударила носком лезвия по льду.

Следом произвольную показала Губанова – и, в отличие от Хендрикс, справилась с прокатом, сделав лишь одну помарку на тройном флипе.

И пусть Настя, выступающая за Грузию, сохранила первое место, болельщики нашли, на чем выстроить теорию заговора. В соцсетях Луны горячо – обвиняют в саботаже: вроде как она специально стучала, чтобы усложнить прокат для Губановой.

• Даже чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев удивился:

«Не знаю, что двигало Луной. Было ли это какой-то сознательной подсечкой в сторону Насти Губановой, которая каталась следом, или просто проявлением расстройства после собственного проката, невозможностью совладать с эмоциями.

Если бы такое сделал кто-то из фигуристов, находясь со мной на льду, я встал бы прямо перед человеком и посмотрел бы на него так… Я умею в таких случаях посмотреть. И поскандалить умею».

• А был ли повод для подозрений? Если пересмотреть фрагмент, то в глаза бросается, что Хендрикс стучала зубцом на ходу – то есть все три удара пришлись в разные места. Вряд ли это сильно повлияло на состояние льда: вот если бы Луна целенаправленно била в одну точку – вопросы бы возникли. А так на поверхности остались следы, ничем не отличающиеся от тех, которые оставляют фигуристы, исполняя прыжки.

Если бы следы отталкивания от зубцовых прыжков (тулуп, флип, лутц) так серьезно влияли на чужие прокаты, то эти элементы бы запретили, ну или проводили заливку льда (видимо, без последующих разминок) после каждого выступления.

К тому же ошибку на флипе Губанова сделала на противоположной стороне катка. Вряд ли Хендрикс успела наковырять лунку и там.

И как резонно в телеграм-канале «Лутц с полубильмана» отметила автор Sports.ru Полина Крутихина, претензии к Луне напоминают подозрения фанатов двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю в том, что Андрей Мозалев приехал в Пекине-2022, чтобы испортить прокат японцу по той же схеме – расставив «ловушку» на льду.

***

У девушек же нет вопросов друг к другу. После соревнований Хендрикс и Губанова обменялись милыми сообщениями в соцсетях. «Заслуженная новая чемпионка Европы, поздравляю! ❤👑», – написала Луна. «Спасибо ❤», – ответила Настя.

Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; okko.tv

11 комментариев

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Kovka Gnutik
1. А что у фигуристки не может быть элементарных человеческих эмоций?
Луна упустила, наверное, единственную в жизни возможность получить какой-нибудь значимый титул.
2. Действительно профессиональные журналисты могли бы с этим связать несколько историй и сделать подборку, как вели себя в подобных случаях другие спортсмены из других видов спорта. Было бы занятно прочитать.
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Jazzy22
Бред.. испортить ей лёд она точно не хотела
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Ирина Серикова
Что называется, нет инфоповода - найдут до чего докопаться 🙀
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Ярик01
Ответ Gemma157
Ахах, фанаты ФК сумасшедшие. То есть из-за обилия прыжков, вращений, шагов, скоблежек лед не портится, а тут фигуристка 3 раза постучала и такое понеслось) Мозалева в свое время тоже фаны Ханю обругали на чем свет стоит
Легкий стук ломает лёд, а мощные прыжки на 50+ см всем весом спортсмена его не изменяет ))
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Блинчик
Настя Губанова доказала, что "ямки" и следы на льду не могут мешать прокату. Юзику помешало только то, что в третий раз не получилось заранее договориться и купить золотишко.
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-1
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alexander bakulin
загитова постоянно била копытом об лёд, после своих провалов. и никто не строил теорий, что алиначка рыла соперницам яму
+1
-1
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SurrealTaki
Сейчас такое время, что все ругаются со всеми, с надуманными поводами и без, люди становятся озлобленными
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RS97
Ответ justbored
Боже, какой бред. Как это всерьёз вообще обсуждать можно было.
Ну Сектор5 же гундосил о том, что кто-то подсыпал подсыпал что-то Валиевой)
0
-2
-2
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JL JL
Я же говорю - хохма на пустом месте. Но, вы скажите это головешкам с дыркой с приклеенной засаленной ватой. Заклюют, оппукают, заплюют...
0
-2
-2
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Gemma157
Ахах, фанаты ФК сумасшедшие. То есть из-за обилия прыжков, вращений, шагов, скоблежек лед не портится, а тут фигуристка 3 раза постучала и такое понеслось)
Мозалева в свое время тоже фаны Ханю обругали на чем свет стоит
+8
-2
+6
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justbored
Боже, какой бред. Как это всерьёз вообще обсуждать можно было.
+9
-1
+8
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