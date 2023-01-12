«Они просто не оплатили счета». На биатлоне в Германии вырубился свет – многие стреляли в сумраке

Этап Кубка мира по биатлону в Германии начался с хаоса: во время мужской индивидуальной гонки на стадионе Рупольдинга несколько раз отключалось электричество.

Пострадали все: спортсмены столкнулись с проблемами на стрельбе, организаторы – с критикой, а зрители – с перерывами в трансляции.

Трансляция прерывалась несколько раз (заполняли рекламой и сюжетом о Нойнер), а гонку спасло резервное питание

Пятый этап Кубка мира и так проходит в сложных условиях: почти нет снега, а тот, что есть – в плохом состоянии из-за плюсовой температуры. Биатлонисты сравнивали отдельные участки трассы с болотом.

В середине гонки по всему стадиону внезапно отключилось электричество. Пропал свет над мишенями, отключились камеры и даже сивидата на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

По предварительной информации, причиной сбоя оказались проблемы с трансформаторной подстанцией рядом с ареной.

Единственное, что работало исправно – это измерение времени на отсечках. Хронометраж на Кубке мира застрахован от подобных инцидентов, он поддерживается с помощью запасной батареи.

«Так как отсчет времени – это сердце соревнований, для него существует отдельная система аккумуляторов, у нас всегда есть запас на 10-12 минут. Мы почти исчерпали его во время гонки, но смогли зафиксировать результаты», – объяснил спортивный директор IBU Даниэль Бем.

С обеспечением трансляции было сложнее – картинка пропала, поэтому все искали выход как могли. У норвежцев осталась радиотрансляция на NRK (она велась с помощью мобильного интернета), а TV2 переключился на студию с экспертом Петтером Нортугом. Немецкий ARD в первом вынужденном перерыве показал сюжет про Магдалену Нойнер, во втором – про Михаэля Грайса и Туру Бергер. На «Евроспорте» включали ретро-подборки и рекламу.

На сайте IBU в это время висел черный экран.

Эксперт NRK и 8-кратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален признал, что за долгую карьеру в биатлоне столкнулся с подобным впервые:

«Это было безнадежно. Я мог бы просто пойти домой, не было необходимости оставаться. Внезапно электричество вернулось – и мы смогли прокомментировать гонку несколько минут, а затем все снова исчезло. Это смахивало на пародию».

Немецкому комментатору Кристиану Дексне помог телефон (уже после возобновления трансляции): «Сейчас я комментирую со своего мобильного. Энергетический кризис дошел до Рупольдинга, электроэнергии не хватает. Свет в окнах тоже погас».

IBU мог аннулировать результаты, но все осталось в силе

Организаторы будто растерялись. IBU сообщил о ситуации в соцсетях: «Приносим извинения, если вы видите черный экран и не можете обновить данные в приложении или на сайте».

Трансляция дважды прерывались на несколько минут, но в IBU не переключились, например, на текстовое освещение гонки, а просто ждали устранения неполадок.

В обзоре соревнований на сайтах IBU и этапа Кубка мира в Рупольдинге ситуация упоминается вскользь: «некоторые проблемы с электричеством» и «прямая трансляция, к сожалению, временами прерывалась из-за отключения электроэнергии».

К результатам отнеслись более серьезно – судьи обсудили возможность их аннулировать:

«После гонки, как обычно, будет заседание жюри. Затем мы должны выслушать спортсменов, которые пострадали от отключения электричества. Это отразится на оценке (ситуации). На фиксирование времени это никак не повлияло, так что сейчас результаты – официальные. Но необходимо все оценить и услышать, что говорят пострадавшие спортсмены.

Это очень неприятная ситуация. Прямо сейчас мы разбираемся, что произошло. Мы еще не нашли причину отключения, но выясним сегодня, чтобы это больше не повторилось», – объяснил Бем.

В итоге жюри оставило результаты в силе, хотя не все спортсмены с этим согласились.

Биатлонисты винят организаторов и шутят про неоплаченные счета

Причину перебоев с электричеством наверняка выяснят, а обстоятельства гонки забудутся – останется только результат. Но многих возмутила неординарная ситуация.

• Йоханнес Бо одержал очередную победу, хотя не верил в нее после второго промаха. Норвежец стартовал 3-м, поэтому стрелял со светом, но проблемы соперников подпортили впечатление от победы

«Жаль, что так получилось. Признаюсь, послевкусие не очень приятное. Мне повезло со стартовым номером и со светом. Всегда грустно, когда на стадионе происходят вещи, влияющие на результат. Это, безусловно, касается и отключения электроэнергии».

• Стурла Хольм Лагрейд оказался 4-м – все решилось на последней стрельбе, где он допустил единственный промах. Именно в это время в очередной раз над стрельбищем погас свет.

«Стрельба шла хорошо, я чувствовал, что контролирую ситуацию, но на последнем выстреле свет погас, было трудно разглядеть мишень. Вот такое невезение. Фокус со стрельбы сместился на попытку разглядеть мишени. Отличить черное от серого намного сложнее, чем черное от белого. Было тяжело. Мне повезло, что я отделался одним промахом.

Перебои с электричеством – это ошибка организаторов. Они должны это исправить».

На вопрос о том, решилась ли судьба гонки тем, что Йоханнесу Бо повезло со светом, философски ответил: «Можно спекулировать на этом, но все было так, как было. Может быть, в следующий раз электричество отключится именно у него».

• Ветле Шостад Кристиансен показал второй результат и тоже лишился победы из-за промаха на последней стрельбе, но виновато не отсутствие света:

«Промах был вызван не хаосом с электричеством. Последний выстрел – это дьявол в биатлоне, чем-то похожий на пенальти в финале чемпионата мира по футболу, такие же последствия. Сегодня я не забил пенальти».

Хотя ситуация со светом удивила и его: «В биатлоне редко бывает все справедливо, но таких непредвиденных вещей случаться не должно».

• А вот Тарьею Бо повезло – электричество отключилось сразу после его стрельбы:

«Мы могли стрелять, просто это было испытание, к которому мы не готовились. Мне сказали, что электричество отключилось, но это было уже после моей стрельбы. Мне больше всего жаль тех, кто стрелял, когда не было света».

• Немец Бенедикт Долль финишировал 6-м с одним промахом и даже шутил: «Они просто не оплатили счета за электричество».

• Но его соотечественник Роман Реес жаловался на несправедливость: «Когда я был на второй лежке, свет на стрельбище отключили. Было слишком темно, неравные условия. Я допустил промах. Это просто несправедливо».

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON, Sven Hoppe