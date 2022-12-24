У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?
Выступление Камилы Валиевой на чемпионате России в Красноярске – самый яркий и непредсказуемый спектакль. От потери прыжка в короткой до двух – возвращенных! – квадов в произвольной, от обидного проигрыша до отсутствия трюка с капюшоном.
Она не взяла золото второй раз во взрослой карьере, но как же отличаются эти два поражения.
• Да, Камила приучила к тому, чтобы считать серебро поражением. За два сезона на взрослом уровне она выиграла почти все турниры, в которых участвовала. До соревнований в Красноярске было всего одного исключение – 4-е место в личном турнире Олимпийских игр.
А так: победы на чемпионатах России и Европы, два золота этапов Гран-при, даже к прыжковому турниру в этом сезоне Валиева восстановила четверной тулуп и уехала с титулом.
Впрочем, за год до выхода во взрослые поражения все-таки случались: в 2020-м Камила уступила Анне Щербаковой на чемпионате России, в том же году на Кубке России пропустила вперед Александру Трусову. И все – за 4 полноценных сезона (два юниорских и два взрослых) – это третье серебро, все остальное – победы.
Но это поражение Валиевой – особенное. Если два года назад она проигрывала, будучи талантливой, но юниоркой, то теперь уступила в статусе главной звезды сборной. Хотя шансы на победу были неплохие.
• После короткой шла на непривычном 4-м месте – дело в бабочке на акселе. Сейчас понятно: если бы она прыгнула хотя бы двойной, то завоевала бы золото. Желание прыгнуть заявленный триксель стоило победы.
Валиева – без прыжка на чемпионате России (0 баллов), но все равно высоко. За счет чего?
То же самое можно сказать про единственную ошибку в произвольной – без нее Камила была бы уже двукратной чемпионкой России. На каскаде флип – сальхов через ойлер она сдвоила первый прыжок. В итоге получила 8,12 баллов. Для сравнения: за каскад из этих тройных Софье Акатьевой поставили 12,40 балла. А в итоговом протоколе Валиева отстала на 2,42 балла.
При этом выступление в Красноярске – точно не провал. Камила выиграла произвольную: опередила всех как в технике, так и в компонентах. Вернула в программу четверные прыжки: в начале сезона о квадах можно было только мечтать, а теперь двумя элементами Валиева набирает 30 баллов.
• Есть еще один важный и символичный момент. Во время последнего вращения уже легендарный капюшон на платье раскрылся – Камила не смогла его накинуть на голову для финальной позы: поджала губы и отбросила его.
Пожалуй, это лучший момент проката.
Оказывается, программа нисколько не теряет, если убрать из нее простую отсылку к событиям на Олимпиаде. В ней все еще остаются красивое катание, сложные прыжки, пронзительная скрипка и органично все это связывающая исполнительница.
На пресс-конференции Валиева философски заметила: «Капюшон больше не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное».
Это еще и знак постановщикам программы: она вроде как была вызовом на всю ту критику, что сыпалась на Камилу из-за допинг-дела, но обыграли это не особо тонко: нарезки из новостей, капюшон, как в Пекине. От первого отказались сами, от второго будто бы избавила случайность в прокате. И получилось лучше.
Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала
• Несмотря на лучшую произвольную, Валиева – все-таки вторая. Проигрыш сложился не только из ошибок Камилы, а еще из силы Софьи Акатьевой – она пошла на четыре прыжка ультра-си за две программы и сделала чисто три из них. Скорость, сложный контент, выверенные программы – все то, что приносило Валиевой победы, ее и обыграло. Даже солидный перевес во второй оценке не помог.
Сама Камила, кажется, до последнего надеялась на золото: «Я сделала все, кроме флипа. Сделала двойной, этого мне немного не хватило». Но вспоминала и предыдущее поражение: «Слезы на глазах – это остатки тех эмоций, которые были. Мы тут недалеко (от Пекина). Это уже не слезы горечи, а слезы радости, благодарности, ведь я сейчас сильнее, чем была год назад. Наверное, это мой самый главный жизненный опыт».
Тогда в Пекине после поражения Валиева плакала и горько шутила, что церемонию награждения не отменят. А теперь она веселится на пресс-конференции, рассуждает о новогоднем настроении и искренне радуется за соперниц.
Чемпионат России по фигурному катанию-2023
Красноярск
Женщины
1. Софья Акатьева – 249,74
2. Камила Валиева – 247,32
3. Елизавета Туктамышева – 241,72
4. Софья Муравьева – 235,96
5. Аделия Петросян – 235,72
6. Анастасия Зинина – 217,39
Произвольная программа
1. Камила Валиева – 170,71
2. Софья Акатьева – 164,15
3. Аделия Петросян – 159,47
4. Елизавета Туктамышева – 158,74
5. Софья Муравьева – 156,00
6. Анастасия Зинина – 145,99
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Настоящий боец💪
будем считать, подхватил, и развил
вот выступай Валиева сегодня после такого проката Акатьевой, тогда можно сказать - если бы не сдвоила, была бы чемпионкой, ибо всё, некому больше было повлиять на результат
а так, вы почему то применяете это "если бы" только к одной, отказывая в нём другой, а давайте продолжим - а если бы Акатьева сегодня не упала с трикселя? а она каталась после Валиевой
Валиева бы не сдвоила, а Акатьева бы не упала, выполнила как в короткой - кто бы победил, кто стал чемпионом, Ками с двумя ультра-си, или Софа с тремя, и с отрывом почти в 9 баллов после кп?
насчёт, если бы одна не стала прыгать тройной аксель в кп, а другая не упала бы в пп - не знаю, пусть считает кто понимает
а так уже понеслось - вот если бы Валиева... как будто только у неё есть право на предполагаемый другой результат
Небольшое наблюдение: Муравьева в начале получила на комбинированном со сменой ноги 3-й уровень - в итоговом протоколе уже 4-й и разница по сравнению с картинкой +0,66 балла. А по итогу обошла Петросян меньше чем на 0,3.
У нас вроде другая чемпионка...
Как же это все надоело...раздутый пиар на всем что возможно.