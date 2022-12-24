У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?

Выступление Камилы Валиевой на чемпионате России в Красноярске – самый яркий и непредсказуемый спектакль. От потери прыжка в короткой до двух – возвращенных! – квадов в произвольной, от обидного проигрыша до отсутствия трюка с капюшоном.

Она не взяла золото второй раз во взрослой карьере, но как же отличаются эти два поражения.

• Да, Камила приучила к тому, чтобы считать серебро поражением. За два сезона на взрослом уровне она выиграла почти все турниры, в которых участвовала . До соревнований в Красноярске было всего одного исключение – 4-е место в личном турнире Олимпийских игр.

А так: победы на чемпионатах России и Европы, два золота этапов Гран-при, даже к прыжковому турниру в этом сезоне Валиева восстановила четверной тулуп и уехала с титулом.

Впрочем, за год до выхода во взрослые поражения все-таки случались: в 2020-м Камила уступила Анне Щербаковой на чемпионате России, в том же году на Кубке России пропустила вперед Александру Трусову. И все – за 4 полноценных сезона (два юниорских и два взрослых) – это третье серебро, все остальное – победы.

Но это поражение Валиевой – особенное. Если два года назад она проигрывала, будучи талантливой, но юниоркой, то теперь уступила в статусе главной звезды сборной. Хотя шансы на победу были неплохие.

• После короткой шла на непривычном 4-м месте – дело в бабочке на акселе. Сейчас понятно: если бы она прыгнула хотя бы двойной, то завоевала бы золото. Желание прыгнуть заявленный триксель стоило победы .

То же самое можно сказать про единственную ошибку в произвольной – без нее Камила была бы уже двукратной чемпионкой России. На каскаде флип – сальхов через ойлер она сдвоила первый прыжок. В итоге получила 8,12 баллов. Для сравнения: за каскад из этих тройных Софье Акатьевой поставили 12,40 балла. А в итоговом протоколе Валиева отстала на 2,42 балла.

При этом выступление в Красноярске – точно не провал. Камила выиграла произвольную: опередила всех как в технике, так и в компонентах. Вернула в программу четверные прыжки: в начале сезона о квадах можно было только мечтать, а теперь двумя элементами Валиева набирает 30 баллов.

• Есть еще один важный и символичный момент. Во время последнего вращения уже легендарный капюшон на платье раскрылся – Камила не смогла его накинуть на голову для финальной позы: поджала губы и отбросила его.

Пожалуй, это лучший момент проката.

Оказывается, программа нисколько не теряет, если убрать из нее простую отсылку к событиям на Олимпиаде. В ней все еще остаются красивое катание, сложные прыжки, пронзительная скрипка и органично все это связывающая исполнительница.

На пресс-конференции Валиева философски заметила: «Капюшон больше не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное» .

Это еще и знак постановщикам программы: она вроде как была вызовом на всю ту критику, что сыпалась на Камилу из-за допинг-дела, но обыграли это не особо тонко: нарезки из новостей, капюшон, как в Пекине. От первого отказались сами, от второго будто бы избавила случайность в прокате. И получилось лучше.

• Несмотря на лучшую произвольную, Валиева – все-таки вторая. Проигрыш сложился не только из ошибок Камилы, а еще из силы Софьи Акатьевой – она пошла на четыре прыжка ультра-си за две программы и сделала чисто три из них. Скорость, сложный контент, выверенные программы – все то, что приносило Валиевой победы, ее и обыграло. Даже солидный перевес во второй оценке не помог.

Сама Камила, кажется, до последнего надеялась на золото: «Я сделала все, кроме флипа. Сделала двойной, этого мне немного не хватило». Но вспоминала и предыдущее поражение: «Слезы на глазах – это остатки тех эмоций, которые были. Мы тут недалеко (от Пекина). Это уже не слезы горечи, а слезы радости , благодарности, ведь я сейчас сильнее, чем была год назад. Наверное, это мой самый главный жизненный опыт».

Тогда в Пекине после поражения Валиева плакала и горько шутила, что церемонию награждения не отменят. А теперь она веселится на пресс-конференции, рассуждает о новогоднем настроении и искренне радуется за соперниц.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Женщины

1. Софья Акатьева – 249,74

2. Камила Валиева – 247,32

3. Елизавета Туктамышева – 241,72

4. Софья Муравьева – 235,96

5. Аделия Петросян – 235,72

6. Анастасия Зинина – 217,39

Произвольная программа

1. Камила Валиева – 170,71

2. Софья Акатьева – 164,15

3. Аделия Петросян – 159,47

4. Елизавета Туктамышева – 158,74

5. Софья Муравьева – 156,00

6. Анастасия Зинина – 145,99

Фото: РИА Новости/Александр Вильф