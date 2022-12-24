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У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?

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Выступление Камилы Валиевой на чемпионате России в Красноярске – самый яркий и непредсказуемый спектакль. От потери прыжка в короткой до двух – возвращенных! – квадов в произвольной, от обидного проигрыша до отсутствия трюка с капюшоном.

Она не взяла золото второй раз во взрослой карьере, но как же отличаются эти два поражения.

• Да, Камила приучила к тому, чтобы считать серебро поражением. За два сезона на взрослом уровне она выиграла почти все турниры, в которых участвовала. До соревнований в Красноярске было всего одного исключение – 4-е место в личном турнире Олимпийских игр.

А так: победы на чемпионатах России и Европы, два золота этапов Гран-при, даже к прыжковому турниру в этом сезоне Валиева восстановила четверной тулуп и уехала с титулом.

Впрочем, за год до выхода во взрослые поражения все-таки случались: в 2020-м Камила уступила Анне Щербаковой на чемпионате России, в том же году на Кубке России пропустила вперед Александру Трусову. И все – за 4 полноценных сезона (два юниорских и два взрослых) – это третье серебро, все остальное – победы.

Но это поражение Валиевой – особенное. Если два года назад она проигрывала, будучи талантливой, но юниоркой, то теперь уступила в статусе главной звезды сборной. Хотя шансы на победу были неплохие.

• После короткой шла на непривычном 4-м месте – дело в бабочке на акселе. Сейчас понятно: если бы она прыгнула хотя бы двойной, то завоевала бы золото. Желание прыгнуть заявленный триксель стоило победы.

Валиева – без прыжка на чемпионате России (0 баллов), но все равно высоко. За счет чего?

То же самое можно сказать про единственную ошибку в произвольной – без нее Камила была бы уже двукратной чемпионкой России. На каскаде флип – сальхов через ойлер она сдвоила первый прыжок. В итоге получила 8,12 баллов. Для сравнения: за каскад из этих тройных Софье Акатьевой поставили 12,40 балла. А в итоговом протоколе Валиева отстала на 2,42 балла.

При этом выступление в Красноярске – точно не провал. Камила выиграла произвольную: опередила всех как в технике, так и в компонентах. Вернула в программу четверные прыжки: в начале сезона о квадах можно было только мечтать, а теперь двумя элементами Валиева набирает 30 баллов.

• Есть еще один важный и символичный момент. Во время последнего вращения уже легендарный капюшон на платье раскрылся – Камила не смогла его накинуть на голову для финальной позы: поджала губы и отбросила его.

Пожалуй, это лучший момент проката.

Оказывается, программа нисколько не теряет, если убрать из нее простую отсылку к событиям на Олимпиаде. В ней все еще остаются красивое катание, сложные прыжки, пронзительная скрипка и органично все это связывающая исполнительница.

На пресс-конференции Валиева философски заметила: «Капюшон больше не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное».

Это еще и знак постановщикам программы: она вроде как была вызовом на всю ту критику, что сыпалась на Камилу из-за допинг-дела, но обыграли это не особо тонко: нарезки из новостей, капюшон, как в Пекине. От первого отказались сами, от второго будто бы избавила случайность в прокате. И получилось лучше.

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала

• Несмотря на лучшую произвольную, Валиева – все-таки вторая. Проигрыш сложился не только из ошибок Камилы, а еще из силы Софьи Акатьевой – она пошла на четыре прыжка ультра-си за две программы и сделала чисто три из них. Скорость, сложный контент, выверенные программы – все то, что приносило Валиевой победы, ее и обыграло. Даже солидный перевес во второй оценке не помог.

Сама Камила, кажется, до последнего надеялась на золото: «Я сделала все, кроме флипа. Сделала двойной, этого мне немного не хватило». Но вспоминала и предыдущее поражение: «Слезы на глазах – это остатки тех эмоций, которые были. Мы тут недалеко (от Пекина). Это уже не слезы горечи, а слезы радости, благодарности, ведь я сейчас сильнее, чем была год назад. Наверное, это мой самый главный жизненный опыт».

Тогда в Пекине после поражения Валиева плакала и горько шутила, что церемонию награждения не отменят. А теперь она веселится на пресс-конференции, рассуждает о новогоднем настроении и искренне радуется за соперниц.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Женщины

1. Софья Акатьева – 249,74

2. Камила Валиева – 247,32

3. Елизавета Туктамышева – 241,72

4. Софья Муравьева – 235,96

5. Аделия Петросян – 235,72

6. Анастасия Зинина – 217,39

Произвольная программа

1. Камила Валиева – 170,71

2. Софья Акатьева – 164,15

3. Аделия Петросян – 159,47

4. Елизавета Туктамышева – 158,74

5. Софья Муравьева – 156,00

6. Анастасия Зинина – 145,99

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

45 комментариев

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Sivl
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Безумно рад видеть счастливую Камилу! Девочка взрослеет, голос уже не дрожит во время интервью, это очень радует, а капюшон как будто сознательно не стала одевать. Соне поздравления с заслуженной победой, Туктамышеву с бронзой!
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sport25
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Ответ garovatat
«Капюшон больше не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное». Согласна! Эта не срежессированная логическая точка в драматургии получилась великолепно! Все, надо оставить прошлое. впереди только блестящее и светлое будущее. (допинг-хейтеров прошу не напрягаться) Про выступления Ками на минувшем ЧР только могу повторить: Она лучшая! Она действительно самая лучшая одиночница века. И поэтому она пошла на максимум в КП. В теории могла бы сделать дупель, получить свои 80+ и спокойно выиграть этот чемпионат. Но практически это было не возможно! Ибо положение обязывает. Репутационно она должна была пойти на триксель! Лидеры не могут позволить себе слабость, не могут довольствоваться малым и среднем. Им нужно только высшее. Ками не успокаивается и не упивается своим фундаментальным лидерством. Она хочет всем доказать, и себе прежде всего, что способна на выдающийся максимум, потому что таланты и гении такого масштаба не имеют права останавливаться и/или упрощаться, выезжая на былой славе! Они не имеют право на простой расчет, если позволите. Они должны всегда демонстрировать выдающийся результат, не доступный простым смертным, они должны поражать нас. И поэтому всегда риск! Это очень честная позиция. Еще раз - Камиле огромный респект что пошла на триксель в КП!! ПП была почти безупречна! Да, Валиева сильнейшая, да, она гений, она Нейтири. И поэтому только перфикционизм, только всё высшее. Болельщики могут быть спокойны, Ками будет продолжать их радовать своим нереальным талантом и контентом. Но повторюсь, это всегда риск и это спорт! И сегодня у нас новая ЧР - прекрасная СуперСоник! Она заработала себе этот титул, она молодец! Она победила Ками, но не превзошла. Валиева - по прежнему сильнейшая в нашей ЖО. А Вайц, которая злобно набрасывала про "Валиева - это своя собственная бледная тень" хочется ответить, перефразируя Булгакова: Смотри, болельщик! Кто сказал тебе, что Валиева выдохлась и стала лишь своей бледной тенью? Да отрежут лгуну его гнусный язык!
Лучше и не сказать! 😊
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Realist2022
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Ответ Мурманчанин37
Посмотрел записи из лидеров: ПП Валиевой, Акатьевой и Муравьевой. Ками под конец подсела, но была получше. Могла и по сумме выиграть. В принципе, если все сложится, еще и добудет свое личное золото ОИ. Кстати, любителям про блат: не выполнила черту и получила 3-е уровни вращений на двух и не натянули Небольшое наблюдение: Муравьева в начале получила на комбинированном со сменой ноги 3-й уровень - в итоговом протоколе уже 4-й и разница по сравнению с картинкой +0,66 балла. А по итогу обошла Петросян меньше чем на 0,3.
А у Лизы откуда взялся недокрут? Понятно всё про 2F вместо 3F. Явно же судьи очень не хотели, чтобы Лиза обошла Ками
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Ridl
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Вновь доказала своё превосходство
Настоящий боец💪
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Aelinn
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Ответ lanfqk
Я все понимаю, но почему после победы Акатьевой пишут о Валиевой?
заготовка. а на Акатьеву нет
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udod
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надо же, я оказывается ванька 07 пробаянил)
будем считать, подхватил, и развил
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Den3Lo
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Ответ lanfqk
Я все понимаю, но почему после победы Акатьевой пишут о Валиевой?
Сложно выдумать, что то гадкое про Соньку, но это пока...... Сейчас проверят кто там папа/мама/прадед и начнется
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Марио Супермарио
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Ответ Жизненная
Если и для Вас хейт несовершеннолетних - это нормально, то для нормальных людей- нет. Уверена в этом.
Эта несовершеннолетняя сказала, что ей плевать на мнение абсолютно всех, кроме хранителей дедова стакана. Значит, и на хейт ей плевать, так что не вижу проблем.
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Den3Lo
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Победительнице и час не дали побыть на главной.
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Stilet525
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Конечно же Камила сильно уступает себе годичной давности. Но в плане проявления характера - это было ее лучшее выступление за карьеру!
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udod
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опять эти "если бы", вы понимаете, что "если бы" обычно работает в хронологической последовательности, когда после уже ни что, и ни кто не может ничего изменить
вот выступай Валиева сегодня после такого проката Акатьевой, тогда можно сказать - если бы не сдвоила, была бы чемпионкой, ибо всё, некому больше было повлиять на результат
а так, вы почему то применяете это "если бы" только к одной, отказывая в нём другой, а давайте продолжим - а если бы Акатьева сегодня не упала с трикселя? а она каталась после Валиевой
Валиева бы не сдвоила, а Акатьева бы не упала, выполнила как в короткой - кто бы победил, кто стал чемпионом, Ками с двумя ультра-си, или Софа с тремя, и с отрывом почти в 9 баллов после кп?
насчёт, если бы одна не стала прыгать тройной аксель в кп, а другая не упала бы в пп - не знаю, пусть считает кто понимает
а так уже понеслось - вот если бы Валиева... как будто только у неё есть право на предполагаемый другой результат
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lanfqk
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Я все понимаю, но почему после победы Акатьевой пишут о Валиевой?
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burefan
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Ответ ezhik38
А правда сейчас то самое время, когда на основной должно висеть фото Валиевой...)) У нас вроде другая чемпионка... Как же это все надоело...раздутый пиар на всем что возможно.
Выпей йаду
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viewer.
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Камила,конечно,уникальна.Красота на льду.
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Peter Varfolomeyev
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Поздравляю Камилу.с лучшим прокатом сезона и достойным серебром, которое ценнее любого натянутого и нарисованного золота. Уверен, Камила и сама рада!
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Мурманчанин37
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Посмотрел записи из лидеров: ПП Валиевой, Акатьевой и Муравьевой. Ками под конец подсела, но была получше. Могла и по сумме выиграть. В принципе, если все сложится, еще и добудет свое личное золото ОИ. Кстати, любителям про блат: не выполнила черту и получила 3-е уровни вращений на двух и не натянули
Небольшое наблюдение: Муравьева в начале получила на комбинированном со сменой ноги 3-й уровень - в итоговом протоколе уже 4-й и разница по сравнению с картинкой +0,66 балла. А по итогу обошла Петросян меньше чем на 0,3.
+2
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ezhik38
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А правда сейчас то самое время, когда на основной должно висеть фото Валиевой...))
У нас вроде другая чемпионка...
Как же это все надоело...раздутый пиар на всем что возможно.
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Egypt
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Что там по допингу то ? Оправдали или нет? Уже год длится эпопея.
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Кондаша42
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Ощущение что кг 5 прибавила, можно попрощаться с золотом, никто у Этери больше 2-х сезонов не катает. А Лиза стабильно на своём уровне..
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SunLan
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Камила - поцелованная Богом, красавица, просто чудо! Трудности закалили ее характер, она повзрослела, не сломалась. Возможно, благодаря этой программе, она прожила, преодолела, исцелила свои раны. И теперь мы снова видим ее смех, легкий и беззаботный. С умением наслаждаться текущим моментом, умением радоваться за соперниц
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garovatat
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«Капюшон больше не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное». Согласна! Эта не срежессированная логическая точка в драматургии получилась великолепно! Все, надо оставить прошлое. впереди только блестящее и светлое будущее. (допинг-хейтеров прошу не напрягаться) Про выступления Ками на минувшем ЧР только могу повторить: Она лучшая! Она действительно самая лучшая одиночница века. И поэтому она пошла на максимум в КП. В теории могла бы сделать дупель, получить свои 80+ и спокойно выиграть этот чемпионат. Но практически это было не возможно! Ибо положение обязывает. Репутационно она должна была пойти на триксель! Лидеры не могут позволить себе слабость, не могут довольствоваться малым и среднем. Им нужно только высшее. Ками не успокаивается и не упивается своим фундаментальным лидерством. Она хочет всем доказать, и себе прежде всего, что способна на выдающийся максимум, потому что таланты и гении такого масштаба не имеют права останавливаться и/или упрощаться, выезжая на былой славе! Они не имеют право на простой расчет, если позволите. Они должны всегда демонстрировать выдающийся результат, не доступный простым смертным, они должны поражать нас. И поэтому всегда риск! Это очень честная позиция. Еще раз - Камиле огромный респект что пошла на триксель в КП!! ПП была почти безупречна! Да, Валиева сильнейшая, да, она гений, она Нейтири. И поэтому только перфикционизм, только всё высшее. Болельщики могут быть спокойны, Ками будет продолжать их радовать своим нереальным талантом и контентом. Но повторюсь, это всегда риск и это спорт! И сегодня у нас новая ЧР - прекрасная СуперСоник! Она заработала себе этот титул, она молодец! Она победила Ками, но не превзошла. Валиева - по прежнему сильнейшая в нашей ЖО. А Вайц, которая злобно набрасывала про "Валиева - это своя собственная бледная тень" хочется ответить, перефразируя Булгакова: Смотри, болельщик! Кто сказал тебе, что Валиева выдохлась и стала лишь своей бледной тенью? Да отрежут лгуну его гнусный язык!
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Элла Бурс
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Камила! Я всегда верила в тебя и буду верить. С таким характером ничего не страшно. Пусть все получается!
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Зулфира Мухаметшина
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Камила Молодец.
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Гоги^^^^
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в чём аллюзия на шоу трумана? Там герой Кэрри живёт в большой капсуле и не понимает, что он герой сериала, но в конце до него доходит обман, и он восстаёт. Видимо Камила тоже восстаёт против обстоятельств, против обмана.
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Жизненная
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Ответ Марио Супермарио
Лайшев говорил, что хейт - это нормально
Если и для Вас хейт несовершеннолетних - это нормально, то для нормальных людей- нет. Уверена в этом.
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