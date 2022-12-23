Разделка
Блог

Из-за чего рыдала новая чемпионка в танцах на льду? Эмоции после победы, в которой никто не сомневался

сборная России сборная России
Егор Базин Егор Базин
танцы на льду
чемпионат России чемпионат России
Елизавета Худайбердиева Елизавета Худайбердиева
Фигурное катание Фигурное катание

Слезы радости после больших побед – часть спорта, но реакция Елизаветы Худайбердиевой на титул чемпионки России уникальна.

После неидеального проката она разрыдалась то ли от обиды, то ли от неловкости за ошибки, то ли от облегчения, что все закончилось.

Худайбердиева и Базин приехали в Красноярск главными фаворитами танцевального турнира. На протяжении сезона судей не смущали постоянные ошибки, а ведь Лиза и Егор не выдали ни одного чистого турнира.

На чемпионате России тоже начали с неудачного проката: в ритм-танце Худайбердиева упала и запнулась, а потом призналась, что страдает от излишнего внимания. Несмотря на проблемы в выступлении, дуэт лидировал с запасом.

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами

В танцах чемпионский прокат – синоним идеального. Почти невероятно, но в произвольном Лиза опять упала, на этот раз на твиззлах.

После проката на ней не было лица.

Как и на всей команде дуэта.

Пока Базин обсуждал с тренерами прокат, Худайбердиева уткнулась в бортик.

А в КиКе уже выпустила эмоции. Вот только какие, понять сложно.

Режиссер даже растерялся и продублировал картинку из КиКа на нескольких экранах (нельзя не отметить прекрасную работу режиссера и операторов).

На повторе – падение, у Лизы – слезы.

Когда объявили оценки – Худайбердиева и Базин все-таки выиграли – рыдания переросли почти в истерику.

Утешали всей командой.

Болельщики, еще вчера кричавшие с трибуны про «нечестные» оценки, сжалились и поддерживали Худайбердиеву, но справиться с эмоциями ей было сложно.

Во время интервью Максиму Транькову она отстраненно смотрела перед собой, назвала чемпионат России «чемпионатом мира» и объяснила ошибки недавней болезнью:

«Я не хочу говорить, что мои ошибки связаны с моим состоянием, с тем, как я себя чувствовала перед чемпионатом и буквально в дороге. Но да, конечно, было плохо, было плохо».

Базин среди причин срывов назвал критику: «Помимо своих ошибок и каких-то наших ледовых проблем, семейных проблем, сюда же попадает негатив, который идет от некоторых людей. Это их дело, как им говорить. Мы в первую очередь катаемся для себя, наш результат мы делаем только для нас. Так что нам в принципе все равно, что о нас думают. Хотя, конечно, мы стараемся для всех. Но в первую очередь мы катаемся для себя».

А муж Худайбердиевой (продюсер Первого канала) Кирилл Благов восхищался: «Не представляю, как ты справилась с тем, что навалилось на тебя за последние десять дней: от стресса и бессонницы до гриппа с жесткими осложнениями».

Вопросы возникли разве что у серебряных призеров Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда – они откатались безупречно, а потом немного удивлялись распределению мест: «Раньше если пара падала, то она отлетала. Но это надо смотреть замедленный повтор, искать... Сегодня они были первыми».

Преодоление и нацеленность на результат всегда восхищают, вот только никак не объясняют высокие баллы и чемпионство с двумя падениями. Впрочем, у Егора Базина есть ответ на то, как выигрывать с такими прокатами: «Я не буду объяснять, надо прочитать правила».

Фокусы c фигурными оценками – Худайбердиева и Базин стали парой, которую год назад сами осуждали

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 203,46

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 197,59

3. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов – 195,52

4. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 188,19

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 180,01

6. Александра Прокопец – Александр Васькович – 175,28

Произвольный танец

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 119,76

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 117,99

3. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов – 116,04

4. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 112,20

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 108,95

6. Александра Прокопец – Александр Васькович – 104,06

52 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chaoz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А куда писать насчет новой свистоперделки, прикрученой к коментам?
напишу сюда. Баги:
1 - нельзя редактировать свой комент
2 - не работает ctrl + enter
3 - хз к какому коменту плюсики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
acasancra
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что переживать, на международной арене все равно им не будут прощать падения и много ставить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
4qer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ JSV
Надо в ИСУ обращаться, чтоб дисквалифицировали всю судейскую бригаду.
Так там скорее всего те судьи, что не прошли международную аккредитацию. 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chaoz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Разрыдалась от эмоций, а от чего еще рыдают девушки? Да, прокат неидеальный, но в целом по сумме всех составляющих они победили. Молодцы!

А вообще это фигурка, а не метание ядра, здесь правила сложнее и менее очевиднее. И если споришь с судьями по поводу чужих оценок, значит вносишь хаос, и даешь разрешение на то чтобы кто-то другой спорил с ними насчет твоих оценок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екатерина Куракулова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Осуждали ДС, а сами оказались не лучше. И те, и те блатные. Только Дэвисы не валялись, не давали пафосных интервью и показательно не рыдали. Не верю я Худайбердиевой, не верю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Флоренти́но Пéрес
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В фамилии Худайбердиева спорц допустил две ошибки, там две лишние буквы Д и А.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuliia Timofeyeva
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Shveddka
Хотелось бы не пересказ происходящего,а расследование,кто за ними стоит,почему именно Худа с Базиным?
Так все на поверхности - муж Худы продюссер 1 канала
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grads
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Amneris
А, на самом деле, все началось еще с прошлого года, когда охамевшая Этери протащила на третье место и в олимпийскую сборную своих бревноватых аскетов. Очевидно, рассчитывала, что их ещё и в командник можно будет при удачном стечении запихнуть и одарить золотом. Спасибо, что хоть туда их не пустили, хотя было бы комично наблюдать, как ей карма вернулась в виде допинга. После того ЧР всем стало понятно, что в танцах можно абсолютно все и даже больше, так что нынешнее первое место Худы и Базина, которые ещё в прошлом году были на две головы выше самих себя в этом сезоне, абсолютно закономерный процесс. Скоро просто за выход на лёд кто-то получит звание ЧР.
А какую крутую пару обошли Диана и Глеб с помощью блата? что-то я не припомню кто показывал крутые прокаты в прошлом сезоне, но не попал на ОИ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuliia Timofeyeva
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пора прикрывать вообще эти танцы на льду. Черт знает что развели
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black&White
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ JSV
Надо в ИСУ обращаться, чтоб дисквалифицировали всю судейскую бригаду.
Поэтому Фладе и сидит тут, видать подстраховывает Лакерника.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Charliz
А муж кто? Вроде обычный сотрудник Первого. Не олигарх. Да и Лиза из простой относительно семьи.
Продюссер первого канала, прошу отметить. А это уже не обычный подай- принеси. А фигурка наша вся под первым каналом. Конечно на международном уровне муж Худы веса не имеет, но на внутреннем вполне влиятельный
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black&White
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Валерий Петров
Танцы вообще надо бы исключить из спорта, и из ОИ. Какой-то надуманный вид спорта, в котором всё по зачетке в порядке очереди. Кто-то сомневался что французская пара победит на ОИ? Я лично нет, все было заранее решено.
Тем не менее, когда они косякнули на ЧЕ, выиграли Кацалаповы, хотя судьи совещались 8 минут. Это уже Пападакисы были много кратные ЧМ и призеры ОИ. А тут что?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екатерина Казарина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Анна Минакова
Истеричка какая то🙈
К оценкам есть вопросы. Но нервы могут сдать у каждого. Тем более, в такой момент. В том числе, и у Вас. Так что не надо навешивать ярлыки. На эмоции имеет право каждый.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TatRom
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Guess The Song
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Валерий Петров
Танцы вообще надо бы исключить из спорта, и из ОИ. Какой-то надуманный вид спорта, в котором всё по зачетке в порядке очереди. Кто-то сомневался что французская пара победит на ОИ? Я лично нет, всё было заранее решено. Сейчас тетеньки меня заминусят.
Ну давайте смотреть правде в глаза, французская пара хотя бы показывает танец и чистые прокаты, не то, что это)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexloop
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Валерий Петров
Танцы вообще надо бы исключить из спорта, и из ОИ. Какой-то надуманный вид спорта, в котором всё по зачетке в порядке очереди. Кто-то сомневался что французская пара победит на ОИ? Я лично нет, все было заранее решено.
справедливости ради французы не упали. Да, были помарки, но откатали без существенных ошибок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
acasancra
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надеюсь, у ХБ хватит совести не взять призовые с ЧР или потратить их на благотворительность
Лиза, надо меньше ходить по ресторанам и красоваться в соц сетях, а пахать, пахать и еще раз пахать с утра до вечера на льду, раз постоянно падаешь
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amneris
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Оксана Иванова
Дааа, приятно им было быть ущемленными, теперь могут с лихвой ощутить то, что переживали Дэвис-Смолкин, когда их из каждого утюга хейтили. Как говорится: от тюрьмы и от сумы не зарекайся
Комментарий скрыт
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shveddka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хотелось бы не пересказ происходящего,а расследование,кто за ними стоит,почему именно Худа с Базиным?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Танцы вообще надо бы исключить из спорта, и из ОИ. Какой-то надуманный вид спорта, в котором всё по зачетке в порядке очереди. Кто-то сомневался что французская пара победит на ОИ? Я лично нет, всё было заранее решено.
Сейчас тетеньки меня заминусят.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amneris
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А, на самом деле, все началось еще с прошлого года, когда охамевшая Этери протащила на третье место и в олимпийскую сборную своих бревноватых аскетов. Очевидно, рассчитывала, что их ещё и в командник можно будет при удачном стечении запихнуть и одарить золотом. Спасибо, что хоть туда их не пустили, хотя было бы комично наблюдать, как ей карма вернулась в виде допинга.
После того ЧР всем стало понятно, что в танцах можно абсолютно все и даже больше, так что нынешнее первое место Худы и Базина, которые ещё в прошлом году были на две головы выше самих себя в этом сезоне, абсолютно закономерный процесс. Скоро просто за выход на лёд кто-то получит звание ЧР.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глеб Жиглов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Такое впечатление, что это всё было сделано специально максимально нагло. Просто чтобы прикрыть другие интересные вопросы в ФК. А там тихой сапой всё прокатит, на фоне.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Оксана Иванова
Дааа, приятно им было быть ущемленными, теперь могут с лихвой ощутить то, что переживали Дэвис-Смолкин, когда их из каждого утюга хейтили. Как говорится: от тюрьмы и от сумы не зарекайся
И тех и других за дело ругают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В этих оценках столько же правды, сколько на фотографиях Евгении Медведевой из журналов
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sivl
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Помню как падала Ильиных, когда встала в пару к Жиганшину, но её никто не щадил, она всё равно проигрывала несмотря даже на олимпийскую медаль. А почему к этим такое отношение?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий