Из-за чего рыдала новая чемпионка в танцах на льду? Эмоции после победы, в которой никто не сомневался

Слезы радости после больших побед – часть спорта, но реакция Елизаветы Худайбердиевой на титул чемпионки России уникальна.

После неидеального проката она разрыдалась то ли от обиды, то ли от неловкости за ошибки, то ли от облегчения, что все закончилось.

Худайбердиева и Базин приехали в Красноярск главными фаворитами танцевального турнира. На протяжении сезона судей не смущали постоянные ошибки, а ведь Лиза и Егор не выдали ни одного чистого турнира.

На чемпионате России тоже начали с неудачного проката: в ритм-танце Худайбердиева упала и запнулась, а потом призналась, что страдает от излишнего внимания. Несмотря на проблемы в выступлении, дуэт лидировал с запасом.

В танцах чемпионский прокат – синоним идеального. Почти невероятно, но в произвольном Лиза опять упала, на этот раз на твиззлах.

После проката на ней не было лица.

Как и на всей команде дуэта.

Пока Базин обсуждал с тренерами прокат, Худайбердиева уткнулась в бортик.

А в КиКе уже выпустила эмоции. Вот только какие, понять сложно.

Режиссер даже растерялся и продублировал картинку из КиКа на нескольких экранах (нельзя не отметить прекрасную работу режиссера и операторов).

На повторе – падение, у Лизы – слезы.

Когда объявили оценки – Худайбердиева и Базин все-таки выиграли – рыдания переросли почти в истерику.

Утешали всей командой.

Болельщики, еще вчера кричавшие с трибуны про «нечестные» оценки, сжалились и поддерживали Худайбердиеву, но справиться с эмоциями ей было сложно.

Во время интервью Максиму Транькову она отстраненно смотрела перед собой, назвала чемпионат России «чемпионатом мира» и объяснила ошибки недавней болезнью:

«Я не хочу говорить, что мои ошибки связаны с моим состоянием, с тем, как я себя чувствовала перед чемпионатом и буквально в дороге. Но да, конечно, было плохо, было плохо».

Базин среди причин срывов назвал критику: «Помимо своих ошибок и каких-то наших ледовых проблем, семейных проблем, сюда же попадает негатив, который идет от некоторых людей. Это их дело, как им говорить. Мы в первую очередь катаемся для себя, наш результат мы делаем только для нас. Так что нам в принципе все равно, что о нас думают. Хотя, конечно, мы стараемся для всех. Но в первую очередь мы катаемся для себя».

А муж Худайбердиевой (продюсер Первого канала) Кирилл Благов восхищался: «Не представляю, как ты справилась с тем, что навалилось на тебя за последние десять дней: от стресса и бессонницы до гриппа с жесткими осложнениями».

Вопросы возникли разве что у серебряных призеров Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда – они откатались безупречно, а потом немного удивлялись распределению мест: «Раньше если пара падала, то она отлетала. Но это надо смотреть замедленный повтор, искать... Сегодня они были первыми».

Преодоление и нацеленность на результат всегда восхищают, вот только никак не объясняют высокие баллы и чемпионство с двумя падениями. Впрочем, у Егора Базина есть ответ на то, как выигрывать с такими прокатами: «Я не буду объяснять, надо прочитать правила».

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 203,46

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 197,59

3. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов – 195,52

4. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 188,19

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 180,01

6. Александра Прокопец – Александр Васькович – 175,28

Произвольный танец

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 119,76

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 117,99

3. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов – 116,04

4. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 112,20

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 108,95

6. Александра Прокопец – Александр Васькович – 104,06