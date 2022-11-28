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Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов

сборная России жен (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки)
сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
Егор Сорин Егор Сорин
ФЛГР
Кубок России Кубок России
лыжные гонки
Лыжи Лыжи

Главный сюжет наших лыж – не противостояние Большунова с молодым Коростелевым и не возвращение Устюгова, а трансляция Кубка России.

В Чусовом (Пермский край) стартовал уже третий этап, но показ ведут кто угодно, но не профильные вещатели.

Как же выглядят эти трансляции?

Сразу оговоримся, что вопросов к людям, которые организовали показ в ютубе, – нет вообще. Ребята справляются как могут: камеры на старте/финише и важном подъеме в середине дистанции, перекрестные комментарии и большое желание помочь тем, кто хочет посмотреть лыжи.

Куда больше вопросов к Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и ее президенту. Главный из них – почему топовый зимний вид остался без телекартинки? Кажется, у Елены Вяльбе только один ответ: «Ну вот потому».

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Третий этап Кубка России показывает ютуб-канал «Лыжные гонки | Lizzerin». Конечно, трансляция далека от профессиональной – очень далека. У ребят две камеры – судя по не лучшей стабилизации, снимают на телефоны.

В первый день соревнований прошли коньковые спринты – пожалуй, самая удобная гонка для такого показа. Первая камера – на старте и финише: обе отметки рядом, во время забега оператор просто переходит на другую стороны трассы.

Вторая – на подъеме. Вероятно, ключевом.

Из-за того, что точки показа по сути статичные, в трансляции много пустых мест. Поэтому приходится смотреть вот на такой пейзаж, пока лыжники вне поля зрения.

Комментаторы, конечно, заполняют паузы, но все равно картинка немного давит. Для полного комплекта в Чусовом пасмурно и идет снег. Хтонь Кубка России во всей красе.

Отдельные аплодисменты за графику – скрин с онлайн-протокола выводится прямо на экран.

Правда, оператор на финише его не видит, и сориентироваться ему помогает второй комментатор. Они всматриваются в номера на майках, сверяются с протоколом.

О фотофинише остается только мечтать – даже разглядеть линию невозможно.

Зато были флеш-интервью. Например, с Александром Терентьевым, который занял третье место – впереди только Устюгов и Большунов.

Зрителей не смущают проблемы: на трассе в Чусовом много народу.

И у ютуб-трансляции тоже: одновременно ее смотрели больше 1900 человек – это и правда серьезные цифры.

Трансляцию делают непрофессионалы, у нее довольно большой спрос – и это шпилька в сторону ФЛГР. Тренер сборной Егор Сорин считает, что виноваты и телеканалы, не проявляющие интерес:

«Одна из задач федерации – вывести наш вид спорта на телевидение, но это не главная задача. Да, хотелось бы, чтобы нас видела вся страна. Возможно, вопрос еще и в том, кто должен платить за трансляции. Федерация, которая и без того решает массу вопросов при довольно ограниченном бюджете? Или все-таки телекомпании, которые не проявили заинтересованности?» – сказал он «Чемпионат.com».

Может, лыжные гонки в России нужны только болельщикам?

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