Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов

Главный сюжет наших лыж – не противостояние Большунова с молодым Коростелевым и не возвращение Устюгова, а трансляция Кубка России.

В Чусовом (Пермский край) стартовал уже третий этап, но показ ведут кто угодно, но не профильные вещатели.

Как же выглядят эти трансляции?

Сразу оговоримся, что вопросов к людям, которые организовали показ в ютубе, – нет вообще. Ребята справляются как могут: камеры на старте/финише и важном подъеме в середине дистанции, перекрестные комментарии и большое желание помочь тем, кто хочет посмотреть лыжи.

Куда больше вопросов к Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и ее президенту. Главный из них – почему топовый зимний вид остался без телекартинки? Кажется, у Елены Вяльбе только один ответ: «Ну вот потому».

Третий этап Кубка России показывает ютуб-канал «Лыжные гонки | Lizzerin». Конечно, трансляция далека от профессиональной – очень далека. У ребят две камеры – судя по не лучшей стабилизации, снимают на телефоны.

В первый день соревнований прошли коньковые спринты – пожалуй, самая удобная гонка для такого показа. Первая камера – на старте и финише: обе отметки рядом, во время забега оператор просто переходит на другую стороны трассы.

Вторая – на подъеме. Вероятно, ключевом.

Из-за того, что точки показа по сути статичные, в трансляции много пустых мест. Поэтому приходится смотреть вот на такой пейзаж, пока лыжники вне поля зрения.

Комментаторы, конечно, заполняют паузы, но все равно картинка немного давит. Для полного комплекта в Чусовом пасмурно и идет снег. Хтонь Кубка России во всей красе.

Отдельные аплодисменты за графику – скрин с онлайн-протокола выводится прямо на экран.

Правда, оператор на финише его не видит, и сориентироваться ему помогает второй комментатор. Они всматриваются в номера на майках, сверяются с протоколом.

О фотофинише остается только мечтать – даже разглядеть линию невозможно.

Зато были флеш-интервью. Например, с Александром Терентьевым, который занял третье место – впереди только Устюгов и Большунов.

Зрителей не смущают проблемы: на трассе в Чусовом много народу.

И у ютуб-трансляции тоже: одновременно ее смотрели больше 1900 человек – это и правда серьезные цифры.

Трансляцию делают непрофессионалы, у нее довольно большой спрос – и это шпилька в сторону ФЛГР. Тренер сборной Егор Сорин считает, что виноваты и телеканалы, не проявляющие интерес:

«Одна из задач федерации – вывести наш вид спорта на телевидение, но это не главная задача . Да, хотелось бы, чтобы нас видела вся страна. Возможно, вопрос еще и в том, кто должен платить за трансляции. Федерация, которая и без того решает массу вопросов при довольно ограниченном бюджете? Или все-таки телекомпании, которые не проявили заинтересованности?» – сказал он «Чемпионат.com».

Может, лыжные гонки в России нужны только болельщикам?