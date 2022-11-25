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Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?

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Кубок России по лыжам – загадочный турнир: многие что-то слышали о нем, но мало кто его видел.

В последнее время загадок прибавилось: федерация вроде как продала права на трансляции – только сезон идет, а трансляций все нет. Что вообще происходит с показом?

1. В начале осени глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что права на трансляцию купил «Телеспорт» – вещатель обычно перераспределяет права среди государственных каналов, но часто и сам организовывает показ.

До изоляции нашего спорта международные турниры успешно показывал «Матч ТВ» (да и сейчас транслирует Кубок мира на платной «Арене»). Но с главным спортивным каналом Вяльбе не договорилась:

«Понятно, что никто не хочет делать все бесплатно – как это обычно предлагает «Матч ТВ». Сначала у них было: «Мы вас покажем, но вы заплатите». Потом они стали добрыми: «Ладно, дадим вам 500 тысяч рублей – и покажем». Ну, ребят, в мире так не работают».

2. Кубок России стартовал 19 ноября в Хакасии. То, что полноценных трансляций не будет, стало ясно за несколько дней до гонок: ни «Телеспорт», ни ФЛГР даже не пытались как-то анонсировать показ. И лишь проект «На лыжи!» пришел на помощь.

Правда, вместо полноценной трансляции получилось скромное дополнение к онлайн-протоколам: комментатор, картинка с трех статичных веб-камер на стадионных мачтах, плюс, видимо, с мобильного телефона на финише.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

3. Первые два этапа проходили в отдаленном поселке Вершина Теи. И Минспорт Хакасии объяснил ситуацию так: «К сожалению, на сегодня обеспечить качественную трансляцию не позволяют технические возможности».

Такое ощущение, что организаторы узнали о проведении крупного турнира за несколько дней, но это не так – календарь Кубка России утвердили давно. Почему не организовали показ гонок с участием олимпийских чемпионов и призеров – вопрос, видимо, риторический. По крайней мере, никто на него не ответил.

«Был такой интернет, такое место. Хорошо, что трансляция хотя бы вообще была. Я ничего объяснять не буду! Я этим не занимаюсь. Те, кто хотел, посмотрел. На сайте федерации все было! Не нужно смотреть веб-камеры, смотрите соревнования!» – отрезала Вяльбе.

В итоге трансляции первого этапа ограничились спринтами – «разделки» не показали. Вероятно, потому что без камер на отсечках и хоть какой-то графики на экране это оказалось бессмысленным. Борьбы на финише в такой гонке точно не будет.

4. Второй этап проходил там же – на Вершине Теи. За полторы недели совершили прорыв: трансляцию организовал местный канал «Абакан 24» (неужели именно ему достались права, которые продавала ФЛГР?). Картинку передавал и проект «На лыжи!», который отдельно выделил роль Вяльбе:

«Трансляция организована при поддержке ФЛГР и Елены Валерьевны Вяльбе, администрации Абакана и лично мэра Лемина Алексея Викторовича».

Работали профессиональные камеры, а у лыжников на финише брали интервью: Алена Баранова успела пожаловаться на отсутствие теплых туалетов, Александр Большунов – сбежать от журналистов в прямом эфире.

«Туалет без отопления, комбез слитный – и надо раздеться на морозе -20». Как лыжники выживали на Вершине Теи

После спринта провели «разделки» – их показали, но снова без телеоборудования, а по веб-камерам и телефонам.

5. Следующий этап пройдет в Чусовом. Это небольшой городок в Пермском крае, хотя по сравнению с Вершиной Теи – почти мегаполис: 45 тысяч жителей против 3 тысяч. Будут ли трансляции? Похоже, нет. Разве что энтузиасты из «На лыжи!» снова спасут болельщиков.

И пока федерация молчит, а Вероника Степанова чувствует себя пандой в зоопарке, «Телеспорт» внезапно заговорил (хотя наш запрос в ноябре оставил без ответа). В телеграме представитель компании ответил на вопросы о трансляциях: «Прав на показ Кубка России по лыжным гонкам у нас нет, поэтому и трансляций нет».

Стоп. Но ведь в сентябре Вяльбе говорила, что ФЛГР продала права… «Телеспорту». И даже Дмитрий Губерниев, много критиковавший и федерацию, и ее президента, косвенно подтверждал: «Права на зимние старты внутри России ФЛГР сбагрила сторонней организации».

6. Вяльбе отказалась обсуждать продажу телеправ. «Я не даю комментарии по этому поводу», – ответила она накануне на вопрос Sports.ru

А Губерниев и сейчас настаивает – права у «Телеспорта»: «Права ФЛГР продала «Телеспорту»! По цене много выше рынка, я знаю примерную сумму! И теперь вот такой поворот! Елена Валерьевна, ау? P. S. – а где деньги, Зин? Где трансляции? Поймать рыбку в мутной воде не получилось...»

В итоге скопилось много вопросов: где деньги/права/трансляции, а вот чего нет, так это главного – возможности увидеть лучших лыжников России.

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС, «Спорт-Экспресс» и Sport24.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков; Федерация лыжных гонок России; csp59.ru

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