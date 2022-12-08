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Как одевают Загитову и Щербакову на «Ледниковом периоде»: Алина просит «показать ножки», Анна носила мини

Анна Щербакова Анна Щербакова
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Алина Загитова Алина Загитова
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Алина Загитова и Анна Щербакова – главные звезды «Ледникового периода». Они уже третий месяц ведут шоу и предстают в разных образах.

Платье ведущей – отдельная интрига каждого выпуска. Начинали в одинаковых нарядах, а потом у каждой проявился стиль: Загитова выбирает короткие платья, Щербакова – сдержанные (но и она пробовала побыть сексуальной).

Загитова любит юбки покороче, Щербакова – закрытые платья, хотя в первых выпусках проскочил эксперимент

Этот сезон «Ледникового периода» уникален по многим причинам: участвуют только бывшие чемпионы и призеры, были командные и личные соревнования, посреди сезона сбежал Даня Милохин – партнер Евгении Медведевой.

А еще у проекта три ведущих – к уже сложившемуся тандему Алексея Ягудина и Алины Загитовой присоединилась Анна Щербакова. И пока Трусова с Валиевой восстанавливают четверные, она вживается в совершенно новую роль.

Перед стилистами встал сложный вопрос: как одевать столь непохожих девушек? Да, обе олимпийские чемпионки, милые девушки, но у них разные вкусы и образы.

Первые четыре выпуска Алина и Анна вели вместе. И сначала их попробовали одевать в одинаковые платья разных цветов. Премьерный выпуск удался: на девушках были блестящие платья в пол, к которым лучше всего подходит эпитет «шикарные». Загитовой выбрали знаковый для нее цвет – красный, Щербаковой – бежево-золотой.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой

А вот ко второму выпуску вопросы все же есть. Снова наряды одинакового фасона и разных цветов. Короткие платья в бельевом стиле с отделкой из бахромы: у Алины – зеленое, у Ани – розовое.

Но смотрелись наряды совершенно по-разному: у Загитовой вышел цельный образ благодаря эксперименту с волосами – их собрали на макушке, а из кончиков сделали челку, да и длинные серьги были уместны. У Щербаковой же – вполне обычная прическа, а само платье сидело хуже, особенно верх.

«Стало понятно, что им не совсем комфортно в одинаковых фасонах, потому что Алине нравится одно, а Ане – другое. Получалось так, что им один фасон особо не предложишь, потому что это либо то, что подходит Алине, либо то, что подходит Ане», – рассказывала стилист проекта Снежана Дармина в интервью «Чемпионат.com».

С третьего выпуска у каждой свой стиль. При этом есть что-то, что их объединяет. Например, тут у Загитовой короткое перламутровое платье, а у Щербаковой – длинное и черное. Но оба наряда усыпаны блестками. К тому же фасоны довольно лаконичные, так что никто не выбивается.

Заметили, что еще объединяет фигуристок? Ягудин.

И это прекрасный ход стилистов. Черный костюм, но с бабочкой в цвет платья Загитовой. В следующем выпуске связующую роль Алексея обыграли не так ювелирно. У Алины – красное платье, у Анны – белое, у него – белый костюм с красной футболкой и платком.

Этот выпуск, пожалуй, особенный. К подобным образам Загитовой мы привыкаем – открытые плечи, соблазнительная линия декольте и очень короткое платье. Но вот Щербакову такой никто не видел: ее тоже одели в ультракороткое платье, да еще и с вырезом на животе и тоже с весьма «взрослым» декольте.

Судя по следующим съемкам, этот стиль не прижился. И сама Анна просила более сдержанные наряды:

«Еще на первой примерке Аня просила наряды чуть подлиннее, а Алина говорила: «Я хочу покороче, мне надо показать ножки». Это исходит от их характера, от их ощущения себя на сцене, на публике, на льду», – объясняла Дармина, по словам которой Загитова еще в прошлых сезонах полюбила короткие платья в обтяжку.

В пятой серии ведущие разделились – теперь два выпуска ведет Алина, затем еще два – Анна. Они вновь объединятся во время съемок полуфиналов и финала. Загитова тут же подтвердила слова стилиста о любви к коротким нарядам. Черное платье с серебристой отделкой для выпуска «В ритме танца» и прическа в стиле «если бы Арина Гранде носила русскую косу».

Следующий наряд Алины – платье в обтяжку. Кажется, в таком довольно сложно дышать, да и стилисты советуют оставлять хотя бы немного пространства между телом и тканью, но главное Загитовой нравится.

На фоне ярких образов Алины Щербакова немного терялась. Для первого «сольного» выхода выбрали синее платье с рукавами – сдержанно и скромно, несмотря на блестки.

После – нечто среднее между офисным и спортивным стилем: платье-футляр с короткими рукавами и стоячей горловиной. И снова коса – кажется, любимая прическа стилистов Первого.

А на следующей съемке – на льду Алина и ее цветовая феерия. В этом платье есть все: волны-розочки на плечах, сетка в области декольте и очень (ну о-о-очень) короткая юбка.

К концу сезона и Анне выбрали яркое платье – не такое откровенное, как у Загитовой, но в таком же цвете и тоже короткое.

А Алину вернули к строгому стилю прошлого сезона (о нем – чуть ниже): черный пиджак с мини-шортами.

В первом сезоне Загитову одевали в старомодные наряды, во втором стилисты открыли платье-пиджак

Пока для Щербаковой ищут особый стиль, любопытно понаблюдать за трансформацией образов Загитовой. Она ведет «Ледниковый» уже третий год, и каждый сезон у нее находки.

В первом стилисты подбирали платья методом проб и ошибок. Начинали с не очень современных вариантов стиля бэби-долл: платья с пышной юбкой не всегда правильно расставляли акценты.

«Когда стилисты пытаются подчеркивать талию и делать объем внизу с помощью юбок-пачек, они открывают верхнюю зону – декольте, плечи и руки. И такой образ смотрится не женственным и девчачьим, а наоборот – массивным и тяжелым. Пытаются увеличить низ, но открытым верхом лишь еще больше делают акцент на верх», – рассказывала Sports.ru стилист Валерия Лармадио.

Если не пышная юбка, то платье в обтяжку – такой был второй вариант для Алины в первом сезоне. С цветами тоже особе не экспериментировали – бежево-розовые тона и лишь пара вспышек ярких однотонных нарядов.

Что не так с образами Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»? Кажется, ей выбирают платья, которые подчеркивают недостатки фигуры

Главной претензией к стилистам первого сезона были старомодные фасоны, которые не всегда улучшали фигуру Загитовой. В 2020-м мы попросили Лармадио дать пару советов, что надеть Алине в будущем. И кажется, на Первом канале это услышали – потому что через год гардероб Загитовой полностью поменяли.

Один из фасонов, который посоветовала Валерия, и вовсе стал любимым во втором сезоне (похоже, рекомендацию восприняли слишком буквально). Это платье-пиджак. Из 13 выпусков такой фасон выбрали для 7 (!), а впервые не в вариации пиджака Загитова появилась только в пятой серии.

Во втором сезоне преобладал строгий стиль – порой даже слишком. В паре выпусков Загитова напоминала то ли очень модную офисную работницу, то ли стильную учительницу.

А еще был эксперимент вот с таким бантом.

На финал Алина выбрала, как теперь знаем, свое любимое – короткое платье в обтяжку. Ярко и по-новогоднему.

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А вам чей образ запомнился больше всего: Алины или Ани? А, может, что-то из прошлых платьев Загитовой?

Фото: Instagram/azagitovaanna__shcherbakova_figurist_store; РИА Новости/Александр Вильф; кадры Первого канала

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