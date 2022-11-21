«Кто не скажет «вау», тот вонючка». Жеребьевка прыжкового чемпионата по фигурке – что это было?

Пока чемпионат России по прыжкам выглядит предельно странным турниром: от самих соревнований с невнятной квалификацией до развлекательной составляющей.

В первый день прошла жеребьевка, но она больше напоминала лотерею или «Поле чудес»: спортсмены приходили с подарками, которые раздавали болельщикам.

Неуместные шутки ведущих, скучающие фигуристы и очень затянутый формат.

***

До официального старта жеребьевки Алина Загитова, Максим Траньков и один из авторов «Вечернего Урганта» Константин Анисимов провели лотерею. Болельщикам вручили футболки, толстовки и другой мерч турнира.

Такой разогрев перед основной частью – неплохое решение, которое помогло наладить связь с залом. Вот только организаторы рассудили, что лотерея – лучшее шоу. И почти все время, отведенное на жеребьевку, ушло на розыгрыш призов.

Один из лотов – привет от олимпийских чемпионов. Снимая видео с болельщицей, Загитовой и Траньковым, Анисимов обратился к залу: «Кто не скажет «вау», тот вонючка».

Спортсмены и тренеры в это время ждали за кулисами «Ленинград Центра».

Их все-таки пригласили на сцену – для команд Плющенко, Мишина и Тутберидзе расставили пластиковые стулья. Кажется, на шоу больше думали о том, как угодить болельщикам – те сидели на мягких диванчиках.

У Этери Тутберидзе скучающий вид еще до выхода к зрителям.

Она долго не хотела садиться на первый ряд, но все-таки согласилась. Ее показывали чаще остальных – и дело не в популярности или очаровании, просто команда Тутберидзе сидела за лототроном.

Спортсмены и тренеры, которые не вошли ни в одну из команд, расположились в зале. Правда, было заметно, что никто не знает регламент – места находили с трудом. На помощь успевал Траньков.

Когда представляли пары Тамары Москвиной, она тоже хотела выйти. Анисимов остановил – тренер послушалась.

Начали с жеребьевки парников.

Всего распределяли два дуэта: у Мишина и Плющенко в команде были только одиночники. На сцену выбирать из двух шариков вышли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (оказались у Мишина) и Анастасия Мишина и Александр Галлямов (попали к Плющенко).

Загитова иногда свежо шутила (например, что книгу о прыжках надо дарить не болельщикам, а фигуристам), но проблемы все-таки возникали. Когда Алина не с первого раза выговорила слово «жеребьевка», заслуженный тренер России Елена Чайковская даже сделала фейспалм.

Далее прошла жере...жеребьевка у парней и девушек. Результаты можно посмотреть здесь.

Все подготовились – вот Дмитрий Алиев в бабочке.

Макар Игнатов выбрал галстук.

А Софья Самоделкина – пышное черное платье.

В зале – не только обычные болельщики, но и вип-гости: например, Яна Рудковская и Александр Плющенко aka Гном Гномыч.

После первой части жеребьевки возобновилась лотерея – ведь фигуристы пришли с подарками, которые тоже разыграли. Тим-Тутберидзе в предвкушении.

Фигуристы Плющенко пришли с мерчом академии.

У Самоделкиной оригинальный подарок – приглашение на тренировку группы Светланы Соколовской.

Ученики Мишина дарили книги своего тренера по теории прыжков – актуально для такого турнира.

Но самые необычные подарки – у парней. Александр Самарин вручил кубок болельщика.

Андрей Мозалев – огромную плюшевую лисицу.

А Дмитрий Алиев – чемодан-самокат.

Такой подарок очень хотел Траньков (он и бегал по залу, вручая призы), но и ему достался презент – Михаил Коляда, обычно сухой и неразговорчивый, согласился на интервью (точнее, даже сам предложил!). Реакция Максима бесценна.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов пришли с подарком из коллекции Тим-Тутберидзе.

Софья Акатьева приготовила хрустальное сердце из «Хрустального».

А Камила Валиева – Бин Дунь Дуня с Олимпиады-2022 и приглашение на совместную тренировку на ГУМ-катке.

После розыгрыша этих лотов (не последних) жеребьевка возобновилась. На этот раз распределяли участников личного турнира. Тут все тоже пришли с подарками – и да, снова лотерея. На заднем плане видно, в каком восторге команда Этери.

Что дальше? Правильно – лотерея. Разыгрывали селфи со спортсменами.

Тайминг жеребьевки перевалил за полтора часа, но это был не конец.

Теперь зрители задавали вопросы тем, кто находился на сцене. Отвечали в основном Мишин и Тутберидзе. Из интересных ответов – разве что планы Этери тренировать танцоров. Она, к слову, не скрывала усталость от шоу.

А в конце – общее фото (место на нем тоже разыграли в лотерее).

Скриншоты: Первый канал