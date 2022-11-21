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«Кто не скажет «вау», тот вонючка». Жеребьевка прыжкового чемпионата по фигурке – что это было?

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Алина Загитова Алина Загитова
Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Максим Траньков Максим Траньков
Фигурное катание Фигурное катание

Пока чемпионат России по прыжкам выглядит предельно странным турниром: от самих соревнований с невнятной квалификацией до развлекательной составляющей.

В первый день прошла жеребьевка, но она больше напоминала лотерею или «Поле чудес»: спортсмены приходили с подарками, которые раздавали болельщикам.

Неуместные шутки ведущих, скучающие фигуристы и очень затянутый формат.

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До официального старта жеребьевки Алина Загитова, Максим Траньков и один из авторов «Вечернего Урганта» Константин Анисимов провели лотерею. Болельщикам вручили футболки, толстовки и другой мерч турнира.

Такой разогрев перед основной частью – неплохое решение, которое помогло наладить связь с залом. Вот только организаторы рассудили, что лотерея – лучшее шоу. И почти все время, отведенное на жеребьевку, ушло на розыгрыш призов.

Один из лотов – привет от олимпийских чемпионов. Снимая видео с болельщицей, Загитовой и Траньковым, Анисимов обратился к залу: «Кто не скажет «вау», тот вонючка».

Спортсмены и тренеры в это время ждали за кулисами «Ленинград Центра».

Их все-таки пригласили на сцену – для команд Плющенко, Мишина и Тутберидзе расставили пластиковые стулья. Кажется, на шоу больше думали о том, как угодить болельщикам – те сидели на мягких диванчиках.

У Этери Тутберидзе скучающий вид еще до выхода к зрителям.

Она долго не хотела садиться на первый ряд, но все-таки согласилась. Ее показывали чаще остальных – и дело не в популярности или очаровании, просто команда Тутберидзе сидела за лототроном.

Спортсмены и тренеры, которые не вошли ни в одну из команд, расположились в зале. Правда, было заметно, что никто не знает регламент – места находили с трудом. На помощь успевал Траньков.

Когда представляли пары Тамары Москвиной, она тоже хотела выйти. Анисимов остановил – тренер послушалась.

Начали с жеребьевки парников.

Всего распределяли два дуэта: у Мишина и Плющенко в команде были только одиночники. На сцену выбирать из двух шариков вышли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (оказались у Мишина) и Анастасия Мишина и Александр Галлямов (попали к Плющенко).

Загитова иногда свежо шутила (например, что книгу о прыжках надо дарить не болельщикам, а фигуристам), но проблемы все-таки возникали. Когда Алина не с первого раза выговорила слово «жеребьевка», заслуженный тренер России Елена Чайковская даже сделала фейспалм.

Реакцию Чайковской на оговорку Загитовой показали в трансляции – вряд ли она понимала, что ее снимают в эту секунду

Далее прошла жере...жеребьевка у парней и девушек. Результаты можно посмотреть здесь.

Все подготовились – вот Дмитрий Алиев в бабочке.

Макар Игнатов выбрал галстук.

А Софья Самоделкина – пышное черное платье.

В зале – не только обычные болельщики, но и вип-гости: например, Яна Рудковская и Александр Плющенко aka Гном Гномыч.

После первой части жеребьевки возобновилась лотерея – ведь фигуристы пришли с подарками, которые тоже разыграли. Тим-Тутберидзе в предвкушении.

Фигуристы Плющенко пришли с мерчом академии.

У Самоделкиной оригинальный подарок – приглашение на тренировку группы Светланы Соколовской.

Ученики Мишина дарили книги своего тренера по теории прыжков – актуально для такого турнира.

Но самые необычные подарки – у парней. Александр Самарин вручил кубок болельщика.

Андрей Мозалев – огромную плюшевую лисицу.

А Дмитрий Алиев – чемодан-самокат.

Такой подарок очень хотел Траньков (он и бегал по залу, вручая призы), но и ему достался презент – Михаил Коляда, обычно сухой и неразговорчивый, согласился на интервью (точнее, даже сам предложил!). Реакция Максима бесценна.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов пришли с подарком из коллекции Тим-Тутберидзе.

Софья Акатьева приготовила хрустальное сердце из «Хрустального».

А Камила Валиева – Бин Дунь Дуня с Олимпиады-2022 и приглашение на совместную тренировку на ГУМ-катке.

После розыгрыша этих лотов (не последних) жеребьевка возобновилась. На этот раз распределяли участников личного турнира. Тут все тоже пришли с подарками – и да, снова лотерея. На заднем плане видно, в каком восторге команда Этери.

Что дальше? Правильно – лотерея. Разыгрывали селфи со спортсменами.

Тайминг жеребьевки перевалил за полтора часа, но это был не конец.

Теперь зрители задавали вопросы тем, кто находился на сцене. Отвечали в основном Мишин и Тутберидзе. Из интересных ответов – разве что планы Этери тренировать танцоров. Она, к слову, не скрывала усталость от шоу.

А в конце – общее фото (место на нем тоже разыграли в лотерее).

Скриншоты: Первый канал

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