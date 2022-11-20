🥶 Биатлон окоченел: Сливко – с грелкой во рту, Шевченко – в вязаных варежках, 21 участница снялась, 5 не доехали

Главная проблема нашего биатлона в начале сезона – морозы. Пять гонок Кубка России уже отменили/перенесли, второй этап спасают всеми силами – поэтому женщины вышли на спринт в минус 20.

Почти половина участниц снялась, испугавшись холодов. А как утеплялись те, кто все-таки побежали?

• Тюменская область принимает второй этап Кубка России, до этого биатлонисты бегали в Ханты-Мансийске. Пока отмененных гонок больше, чем тех, которые удалось провести: 5 против 4.

В Увате не провели женскую индивидуальную гонку, но спринт, кажется, прошел бы при любой погоде – слишком много изменений в календаре (и слишком много критики). Но и здесь вмешалась погода – старт сместили на час позже, чтобы в Увате хоть немного потеплело.

• Вообще, биатлонные соревнования не проводятся, когда температура опускается ниже минус 20. Именно такую температуру цифру официальная графика.

Хотя Дмитрий Губерниев в начале трансляции сказал, что за окном минус 23 . А Илья Трифанов, бравший интервью на стадионе, отметил, что местный термометр показывает минус 23-22, местами – минус 25.

• Президент СБР Виктор Майгуров объяснил, почему гонку все-таки провели: «Есть ограничения в минус 20 градусов, но в том же пункте есть оговорка, что жюри может принять решение стартовать при более низкой температуре с учетом мнения врачей. Естественно, это экстремальные условия. Температура пограничная, в эту погоду мы тренируемся точно, но сегодня гонка показала, что бежать можно».

• Мороз напугал многих: на гонку заявились 62 спортсменки, а финишировали лишь 36 . 21 биатлонистка снялась до старта, еще 5 сошли по ходу гонки.

Среди снявшихся – лидеры сборной России и Кубка страны Анастасия Гореева и Наталья Гербулова. Белоруска Динара Алимбекова с иронией отнеслась к пропуску гонки: «Минус 28. Посмотрю на кровати».

• Михаил Куклин, муж Ларисы Куклиной, уже не первый раз критикует организаторов и тренеров: «Погода за 1 час 15 минут до старта!? На стадионе минус 26! На дальних петлях в лесу, возможно, холоднее. Короче, проводят от безысходности. Но, по традиции, никого критиковать нельзя! Они бегали и в минус 30. Без кальсон».

Из доказательств – фото градусника со стадиона.

Впрочем, Куклина гонку пробежала – заметно утеплившись. Итог – 13-е место с чистой стрельбой.

• Виктория Сливко, финишировавшая второй, и вовсе вышла с грелкой во рту . Обычно такими пользуются на тренировках, но Вика бережет легкие и на соревнованиях. Вспомните хоть кого-нибудь, кто выходил на гонку с грелкой?

• Главная тема интервью после финиша – кто как согревался. Победившая Ирина Казакевич подробно описала гардероб для экстремальной погоды: «Я впервые бежала так: внизу вместо комбеза у меня были самые теплые разминочные штаны, а наверху – новый лайфхак – в толстом свитере Ulvang с воротником.

Я надела под комбез термобелье, сверху шерстяную кофту с горлом. Мне было очень жарко. Наверное, впервые в такую погоду я не замерзла и чувствовала себя комфортно.

Девчонки посмеялись, сказали: как так, ты побежишь в кофте, главное, чтобы тренер не увидел твое изобретение. Я говорю: в этой кофте я и выгляжу слишком сильной, у меня такие бицухи надулись поверх комбеза.

Первые эмоции – это то, что я дошла до финиша и ничего себе не отморозила. Не замерзнуть – было главное сегодня , потому что я впервые соревнуюсь при такой температуре, самое холодное было в Пекине, но сейчас это Уват».

• Анастасия Шевченко порадовала уютными варежками. Оказывается, их биатлонисткам выдал тренер Михаил Шашилов. Да-да, это он вывел девушек на морозную тренировку после отмены гонки в Хантах.

• Не только биатлонисты страдают из-за мороза. У лыжников проходит этап Кубка России в Вершине Теи (Хакасия). Там сегодня чуть теплее – минус 18, но проблемы есть – о них сообщила Алена Баранова, взявшая серебро в спринте:

«Пожалуйста, сделайте теплые туалеты на стадионе. Очень холодно».

Фото: t.me/larakuklina; трансляция «Матч ТВ»