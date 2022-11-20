Разделка
Блог

🥶 Биатлон окоченел: Сливко – с грелкой во рту, Шевченко – в вязаных варежках, 21 участница снялась, 5 не доехали

Лариса Куклина Лариса Куклина
Кубок России Кубок России
сборная России жен сборная России жен
Ирина Казакевич Ирина Казакевич
Виктория Сливко Виктория Сливко
Анастасия Шевченко Анастасия Шевченко
Биатлон Биатлон

Главная проблема нашего биатлона в начале сезона – морозы. Пять гонок Кубка России уже отменили/перенесли, второй этап спасают всеми силами – поэтому женщины вышли на спринт в минус 20.

Почти половина участниц снялась, испугавшись холодов. А как утеплялись те, кто все-таки побежали?

• Тюменская область принимает второй этап Кубка России, до этого биатлонисты бегали в Ханты-Мансийске. Пока отмененных гонок больше, чем тех, которые удалось провести: 5 против 4.

В Увате не провели женскую индивидуальную гонку, но спринт, кажется, прошел бы при любой погоде – слишком много изменений в календаре (и слишком много критики). Но и здесь вмешалась погода – старт сместили на час позже, чтобы в Увате хоть немного потеплело.

• Вообще, биатлонные соревнования не проводятся, когда температура опускается ниже минус 20. Именно такую температуру цифру официальная графика.

Хотя Дмитрий Губерниев в начале трансляции сказал, что за окном минус 23. А Илья Трифанов, бравший интервью на стадионе, отметил, что местный термометр показывает минус 23-22, местами – минус 25.

• Президент СБР Виктор Майгуров объяснил, почему гонку все-таки провели: «Есть ограничения в минус 20 градусов, но в том же пункте есть оговорка, что жюри может принять решение стартовать при более низкой температуре с учетом мнения врачей. Естественно, это экстремальные условия. Температура пограничная, в эту погоду мы тренируемся точно, но сегодня гонка показала, что бежать можно».

• Мороз напугал многих: на гонку заявились 62 спортсменки, а финишировали лишь 36. 21 биатлонистка снялась до старта, еще 5 сошли по ходу гонки.

Среди снявшихся – лидеры сборной России и Кубка страны Анастасия Гореева и Наталья Гербулова. Белоруска Динара Алимбекова с иронией отнеслась к пропуску гонки: «Минус 28. Посмотрю на кровати».

• Михаил Куклин, муж Ларисы Куклиной, уже не первый раз критикует организаторов и тренеров: «Погода за 1 час 15 минут до старта!? На стадионе минус 26! На дальних петлях в лесу, возможно, холоднее. Короче, проводят от безысходности. Но, по традиции, никого критиковать нельзя! Они бегали и в минус 30. Без кальсон».

Из доказательств – фото градусника со стадиона.

Впрочем, Куклина гонку пробежала – заметно утеплившись. Итог – 13-е место с чистой стрельбой.

Виктория Сливко, финишировавшая второй, и вовсе вышла с грелкой во рту. Обычно такими пользуются на тренировках, но Вика бережет легкие и на соревнованиях. Вспомните хоть кого-нибудь, кто выходил на гонку с грелкой?

• Главная тема интервью после финиша – кто как согревался. Победившая Ирина Казакевич подробно описала гардероб для экстремальной погоды: «Я впервые бежала так: внизу вместо комбеза у меня были самые теплые разминочные штаны, а наверху – новый лайфхак – в толстом свитере Ulvang с воротником.

Я надела под комбез термобелье, сверху шерстяную кофту с горлом. Мне было очень жарко. Наверное, впервые в такую погоду я не замерзла и чувствовала себя комфортно.

Девчонки посмеялись, сказали: как так, ты побежишь в кофте, главное, чтобы тренер не увидел твое изобретение. Я говорю: в этой кофте я и выгляжу слишком сильной, у меня такие бицухи надулись поверх комбеза.

Первые эмоции – это то, что я дошла до финиша и ничего себе не отморозила. Не замерзнуть – было главное сегодня, потому что я впервые соревнуюсь при такой температуре, самое холодное было в Пекине, но сейчас это Уват».

• Анастасия Шевченко порадовала уютными варежками. Оказывается, их биатлонисткам выдал тренер Михаил Шашилов. Да-да, это он вывел девушек на морозную тренировку после отмены гонки в Хантах.

• Не только биатлонисты страдают из-за мороза. У лыжников проходит этап Кубка России в Вершине Теи (Хакасия). Там сегодня чуть теплее – минус 18, но проблемы есть – о них сообщила Алена Баранова, взявшая серебро в спринте:

«Пожалуйста, сделайте теплые туалеты на стадионе. Очень холодно».

Из-за мороза в биатлоне сорвалось 5 из 8 гонок! Почему тренеры ссорятся с боссами?

Фото: t.me/larakuklina; трансляция «Матч ТВ»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные