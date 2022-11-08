Что у Трусовой с Первым каналом? В эфир попали странные слова Транькова, а у Саши исчезла нашивка

На этапе российского Гран-при в Самаре наметилось совсем уж неожиданное противостояние: Саша Трусова против Первого канала.

Что случилось?

Трусова откатала короткую программу на Гран-при – потеряла элемент, второй раз во взрослой карьере получила баллы ниже 70, но осталась в топ-3. После ее проката комментаторы Первого канала Александр Гришин и Максим Траньков не выключили микрофоны – и в эфир попал такой диалог:

Гришин: «Посвятите меня в политику партии, чтобы я понимал – что говорить, что нет».

Траньков: «Ну, Трусова – все... для Первого канала».

Довольно странный разговор – от просьбы Гришина рассказать, что говорить, до непонятного ответа Транькова.

Выход Трусовой к журналистам запутал еще больше – логотип Первого канала отсутствовал на рукаве ее куртки (в ней Саша была и на раскатке). От нашивки на левом плече остались только белые нитки по контуру.

В том, что раньше там было лого, сомнений нет. Три недели назад на этапе Гран-при в Сочи – все на месте.

В дополнение к этому сегодня Первый канал почти игнорировал группу Светланы Соколовской (во время женских соревнований).

Несмотря на то, что две ее подопечные попали в тройку, тренера почти не показывали, хотя было видно, что Саша в кисс-энд-край не одна. В оранжевой куртке справа – как раз Соколовская.

А у лидера – Софьи Самоделкиной (она тренируется вместе с Трусовой) – не взяли интервью после проката. Хотя до этого она появились в превью Первого канала к этапу.

В мужском турнире все уже было в норме – Соколовскую показывали, а ее подопечный Марк Кондратюк пришел на интервью. Вот только Трусова ни разу не появилась в трансляции – хотя раньше Первый канал акцентировал внимание на том, как Саша эмоционально поддерживает своего парня. Болельщики видели, что она осталась на арене, но в кадр все же не попала.

По информации «Р-Спорта», у фигуристки и Первого – давние разногласия, которые тянутся ориентировочно с февраля (то есть примерно с Олимпиады). Предмет противоречий не разглашается. Совпадение или нет, но Трусова не участвовала в Кубке Первого канала, который прошел в марте.

Так кто кому объявил бойкот?

Фото: Мария Евтеева; t.me/lapidarnst; РИА Новости/Александр Вильф