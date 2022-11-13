Влюбленные Трусова и Кондратюк с номером-аттракционом: кружились на тросах без страховки – под Киркорова

Пока на Гран-при в Москве зрители смотрели с полупустых трибун на победы Мишиной / Галлямова и Коляды, Евгений Плющенко устроил грандиозное шоу в честь юбилея.

Пожалуй, главный номер вечера – почти цирковые трюки от Александры Трусовой и Марка Кондратюка. Они летали над ареной, держась за руки, а Саша висела вниз головой в шпагате.

Вау!

В середине дня Плющенко еще выводил Софью Муравьеву на короткую программу четвертого этапа Гран-при. Хотя накануне говорил, что пропустит первый день соревнований. И все-таки поддержал свою главную взрослую ученицу – Софья прыгнула тройной аксель и вошла в тройку с символическим отставанием от лидера (1,81 балла от Елизаветы Туктамышевой).

Между выступлением Муравьевой и стартом юбилейного шоу Плющенко было всего два часа. Но Евгений успел доехать на другой конец Москвы (как и автор Sports.ru Полина Крутихина, которая осталась даже на парников).

И в отличие от ЦСКА Арены, где проходит Гран-при, на ВТБ Арене не закрывали ярусы, а пустых мест не было.

За несколько часов до начала выяснилось, что Трусова и Кондратюк покажут новый совместный номер. На прошлой неделе они уже катали «Лебединое озеро» – своего рода анонс к новогодним спектаклям. В этот раз – еще одна премьера.

Отличительная особенность шоу Плющенко – конечно, масштабность. С пиаром помогала жена фигуриста Яна Рудковская, а выступления проходили под живой вокал.

Трусовой и Кондратюку в качестве музыкального сопровождения достался Филипп Киркоров. Он пел с платформы, сначала по разные ее стороны расположились Саша и Марк. Кондратюк первым вышел на лед, Трусова осталась.

А затем и она спустилась на площадку. У обоих наряды в синем цвете: на Марке – рубашка, на Саше – воздушное платье со струящейся юбкой.

Под песню «Полетели» Трусова и Кондратюк и правда взлетали вверх. Они взялись за цирковую лонжу и закружились над ареной.

Были и сольные полеты – Марк кружился с невероятной скоростью. Это точно рекорд по оборотам в фигурном катании.

Саша сделала шпага вниз головой – раньше она признавалась, что боится аттракционов, но здесь себя переборола.

Следом под песню Киркорова выступал Гном Гномыч – сын Плющенко. По словам Рудковской, Саша всегда мечтал кататься под песню «Снег». Под что мечтали выступить Кондратюк и Трусова – неизвестно, но Яна скромно отметила: «На такой номер уговорить этих ребят могла только я».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф