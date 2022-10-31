«Не хочу с тобой рядом сидеть. Ты че, не понял?» Тарасова и Башаров встретились в «Ледниковом периоде» впервые после конфликта

Марат Башаров – самый неоднозначный участник нового «Ледникового периода».

Позади роман с Татьяной Навкой и конфликт в эфире с Татьяной Тарасовой, а в новом сезоне актер примеряет женские образы и идет к миру с великим тренером.

Башаров – суперзвезда «Ледникового периода» нулевых: победил с Навкой в первом сезоне, а ведущим звали даже после скандала

Башаров появился в первом сезоне проекта, который тогда назывался «Звезды на льду». В 2006-м он был одним из самых популярных актеров – все важные ленты его фильмографии пришлись на 2000-е: «Свадьба» Павла Лунгина, «Граница» Александра Митты, «72 метра» Владимира Хотиненко.

На ледовом шоу Башарову в партнерши досталась Татьяна Навка, тоже актуальная суперзвезда – только что взяла золото Олимпиады-2006 в дуэте с Романом Костомаровым, провела три чемпионских сезона подряд.

Неудивительно, что такая харизматичная пара легко дошла до финала и там победила. Между ними возникла химия, а потом выяснилось, что во время съемок у Башарова и Навки случился роман – хотя оба тогда были в отношениях: Татьяна замужем за Александром Жулиным, Марат жил с гражданской женой Елизаветой и дочкой.

«Что нас держало с Таней вместе? Общая работа, коньки, лед – бесконечные поездки, гастроли. А затем гастроли и лед закончились, и вместе с этим мы поняли, что нам придется расстаться. Несмотря на то, что мы очень любили друг друга», – рассказывал Башаров в «Секрете на миллион».

Вообще, Марат надолго закрепился в проекте. В следующем году его позвали в «Ледниковый период» уже ведущим – в пару к Ирине Слуцкой, и на этой позиции он сменил Евгения Плющенко. Еще через год образовался тандем ведущих Башаров – Анастасия Заворотнюк.

В 2009-м Марата вернули на лед уже как участника – опять поставили в пару в Навкой, но их успешное выступление не повторилось: в середине сезона Башаров получил травму ноги и выбыл почти до конца проекта. Его заменил другой актер – Егор Бероев.

На съемках финала, куда Навка пробилась, ждали уже Башарова. Но Марат так и не появился на площадке, и Татьяна выступила с показательным номером вне конкурса (помог Костомаров). Сам Башаров объяснил пропуск финала работой: «У моего друга был день рождения в Петербурге, мы встретились, чтобы поздравить его. На следующий день прилетел в 6 утра уже в Москву, но на съемку действительно не попал. Я был на съемке фильма «Индус».

Правда, режиссер сериала Лариса Чайковская уверяла, что съемок с участием Башарова в тот день не было.

Несмотря на неприятную ситуацию, в 2010-м Марата снова позвали ведущим – вместе с Заворотнюк они вели «Лед и пламень», где звезды и фигуристы выступали в танцах не только на льду, но и на паркете.

Тарасова заставила извиняться – Башаров сделал это в эфире Первого канала

В 2014-м репутация Башарова пострадала. Весной он женился на актрисе Екатерине Архаровой, и через несколько месяцев после свадьбы она попала в больницу с ушибами, переломом носа и сотрясением мозга.

В ноябре на Первом канале вышел выпуск «Пусть говорят» с громким названием «Кулак Марата Башарова», где Архарова рассказала о проблемах актера с алкоголем, его приступах агрессии. Интервью брал Андрей Малахов.

Занятно, что уже через месяц Башаров пришел к нему в выпуск «Сегодня вечером», посвященный «Ледниковому периоду». Туда Марат принес приз победителю первого сезона, вот только Татьяна Тарасова не дала ему насладиться воспоминаниями. Легендарный диалог не вырезали из эфира:

Башаров: «Я сегодня не с пустыми руками, принес в студию – как в хоккее есть Кубок Стэнли, так у нас в «Ледниковом периоде» есть такой кубок. Его нам с Таней Навкой подарили. Была пара, а кубок один, но Таня благородно отдала его мне. Это первый кубок в моей жизни, уже 8 лет я его храню дома».

Малахов: «Татьяна Анатольевна, вы когда встречаетесь с победителями, что говорите? Видите Марата и говорите: о, привет, Марат?»

Тарасова: «Я бы сейчас, Марат, честно, тебе бы «привет» не сказала. Потому что ты просто дождался. Ты сидишь, рассуждаешь на передаче… Мы все видели здесь (другие) передачи, читали, охали-ахали.

Я так хочу сказать: тебе слово, Марат, сейчас никто не давал. Или ты извинишься на всю страну, и сделаешь это тактично по отношению к женщине – к любой, которую может избить пьяный человек в присутствии своей дочки. Или я отсюда ухожу. Потому что тебе вообще, Марат, не за столами сидеть и кубки показывать, тебе вообще (надо быть) в другом месте».

Башаров: «Татьяна Анатольевна, я мужчина, и я за свои слова и за свои поступки, конечно, буду отвечать».

Тарасова: «Должен! Должен отвечать».

Башаров: «Мне очень странно, что вы сейчас завели разговор на эту тему. Мы так замечательно говорили о вашей работе…»

Тарасова: «Да я не хочу с тобой за одним столом сидеть. Ты че, не понял? И кто с тобой хочет сидеть за одним столом?»

Авербух: «Татьяна Анатольевна, ну не надо, пожалуйста».

Башарова: «Татьяна Анатольевна, ну я…»

Тарасова: «Я говорю то, что говорю я. И никого из вас я слушать не буду. Я говорю то, что я чувствую, и делаю это всегда. Тут у Андрюши на передаче была его жена – вот и все. Хорошая или плохая…»

Башаров: «А теперь я здесь у Андрюши на передаче».

Тарасова: «Ну я не хочу с тобой здесь сидеть. До свидания, Андрюша».

Башаров: «Вы не хотите со мной сидеть, я еще не закончил. Я хочу извиниться».

Тарасова: «Извиняйся!»

Башаров: «И не только перед своей женой. Я очень хочу, чтобы вы остались».

Тарасова: «Прекрасно, я послушаю. Если тебе некому сказать, то я послушаю. Мы все стоя будем слушать».

Башаров: «Стоя? Суд идет? Я хочу сказать перед вами, Татьяна Анатольевна, перед всеми гостями, перед всеми зрителями. Я хочу сказать: во-первых, не верьте ни интернету, ни телевидению, верьте только себе. А своей жене при всей стране я хочу сказать: Катя, я тебя любил, люблю и буду любить. Потому что ты моя жена, я в первый раз женился – и буду любить тебя всегда.

И я хочу у тебя попросить прощение за все. Люди, бывает, ссорятся. Назовите мне хотя бы одну семью, кто не ссорился. Ссорятся, но нельзя это выносить на общий показ. Мы взрослые люди, мы сами разберемся, кто кого бил – вы не знаете правды, Татьяна Анатольевна».

Тарасова: «Я знаю, до какого состояния ты можешь выпить. Мне этого вполне достаточно».

Башаров: «При чем тут выпить? Позвольте мне закончить? Я хочу обратиться ко всем нам: люди, давайте будем любить, потому что без любви нет ничего на этом свете. Нужно уметь любить и уметь прощать. Катя, я хочу попросить у тебя прощения за все то, что между нами было. И за то, что я где-то не оправдал твоих надежд».

Тарасова тогда осталась в студии, а Башаров и Архарова развелись в марте 2015-го.

Следующий брак Марата тоже вышел неспокойным – в 2017-м он женился на Елизавете Шевырковой, и она впоследствии попадала в больницу с травмами. В марте 2019-го брак распался.

Башаров вернулся в «Ледниковый период» в образе женщины, не впечатлил Тарасову, но подарил ей букет

Спустя 8 лет после того эфира у Малахова Башаров снова в «Ледниковом периоде». Идея вернуться ему очень понравилась: «Я выходил на лед 16 лет назад. Все это время я скучал. Честно! Смотрел по телевизору и мечтал вернуться. Спасибо Илье Авербуху за приглашение. Обещаю, что буду пахать и творить. Чувствую гордость, радость и счастье от возвращения».

На этот раз с ним выступает Оксана Домнина (а бывшая партнерша Татьяна Навка – уже в жюри).

Всего год назад Тарасова, которую вдруг спросили о Башарове, ответила сурово: «Он что, пить разве бросил? Че с ним разговаривать? Человек, который пьет, пить не перестанет. Какое у пьющего человека может быть прощение?»

И вот они в одном проекте.

В первых выпусках встреча не состоялась – Тарасова пропускала съемки по состоянию здоровья.

Но они пересеклись в третьем эпизоде, съемки которого прошли пару недель назад, а в эфир он попал на выходных.

Башаров с Домниной катались последними. В перерыве Илья Авербух пояснил: Тарасова морально готова к встрече с Маратом – и никаких эксцессов, как на передаче «Сегодня вечером», не будет.

– Тарасова вместе со мной стояла у истоков проекта «Ледниковый период», но она не принимает никакого участия в выборе артистов, – ответил Авербух на вопрос Sports.ru. – Составление пар, постановка программ, создание проекта в целом – это все исключительно наша творческая задача. А Татьяна Анатольевна приходит в день съемок и оценивает ровно то, что видит.

– Она знала, что в проекте после долгого перерыва появится Марат Башаров?

– Мы ее предупредили заранее, что Марат будет в проекте. Она сказала: это ваше решение.

Странное совпадение или тонкая самоирония, но Башаров катал номер в женском костюме. Пара взяла музыку из фильма «Примадонна» – голливудской комедии о женщине, которая мечтала стать оперной певицей при отсутствии музыкального слуха. Башаров в розовом пеньюаре и кружевных панталонах изображал героиню Мэрил Стрип, которая за эту роль получила номинацию на «Оскар».

Причем Марат не только катался, но и местами пел.

Пара выступила без видимых ошибок, но Тарасова юмор не оценила. Ее баллы – самые низкие среди всего жюри, а резюме – «не впечатлили» – не оставило простора для фантазии.

Однако Башарова это не остановило: он взял подаренный кем-то из зрителей букет и поехал к судейскому столику. Там он что-то сказал Тарасовой без микрофона и подарил цветы – та их приняла.

Ну а Башаров после этой сценки, похоже, настолько вдохновился, что забыл про стеснение. Он фотографировался со всеми желающими – не только в полной версии сценического костюма, но и в одних панталонах и накладке из-под парика. С артиста градом лил пот, хотя в павильоне отнюдь не жарко.

В ответ на просьбу об интервью Башаров попросился переодеться. Однако бесследно скрылся в гримерной, которую уже покинули все остальные участники.

Использованы цитаты с сайтов Sport24, Первого канала, НТВ и Life Showbiz.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Максим Богодвид; globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press