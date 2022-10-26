Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?

Этери Тутберидзе прекратила работу с врачом наших фигуристов Филиппом Шветским – он подтвердил:

«Да, сейчас я не работаю на льду, где тренируется группа Этери Георгиевны, наша работа была рассчитана на срок подготовки к Олимпиаде».

Крайне любопытная новость, учитывая, что всего несколько дней назад РУСАДА засекретило дело Камилы Валиевой. К слову, и после Олимпиады Шветский был рядом с группой Тутберидзе – например, присутствовал на весеннем шоу в Москве.

Шветский остался в сборной, но плотное сотрудничество с группой Этери завершилось. Несколько источников уверяют, что это никак не связано с делом Валиевой – доктор и тренер думали распрощаться еще до Олимпиады-2022.

Хотя после скандала на Играх фамилия Шветского была на слуху – в его карьере уже были обоснованные (и не совсем) обвинения и даже дисквалификация.

А что еще известно о загадочном враче?

Угодил в допинг-скандал в гребле – его обвиняли спортсмены, а потом последовал бан

В 2002-м Шветский окончил Пермскую государственную медицинскую академию (сейчас – ПГМУ), потом отправился в Москву, где проходил ординатуру и защитил кандидатскую.

И почти сразу оказался в спорте – коллега сообщил, что Федерация гребного спорта России (ФГСР) ищет врача для сборной. Когда Филипп пришел за деталями, его тут же позвали на сборы в Шанхай. С 2005-го он работал с гребцами.

Спустя два года случился большой скандал. На чемпионате мира-2007 троих российских спортсменов отстранили из-за нарушения антидопинговых правил. Денис Моисеев, Владимир Варфоломеев и Светлана Федорова пользовались запрещенным методом – вливали разрешенные препараты на основе фруктозы внутривенно.

Чуть позже расследование международной федерации установило, что еще трое нарушали правила – Александр Литвинчев, Евгений Лузянин и Иван Подшивалов. Санкции серьезные: не только дисквалификации, но и лишение олимпийской лицензии в восьмерке на Пекин-2008.

Оборудование для переливания, которое и послужило главной уликой, нашли неподалеку от отеля сборной России в Люцерне в июле 2007-го. На основе анализа ДНК-следов крови вычислили спортсменов. Сначала они говорили, что действовали по собственной инициативе, но через пару месяцев после скандала в отставку ушли тренеры сборной и врач. И винили уже Шветского.

«Мальчик, который закончил институт, пришел и подставил всю команду. Доктор, который пил пиво на сборах, не мог попасть элементарно в вену. Че это за доктор, который не может попасть в вену из-за того, что он пьян?» – кипятился Подшивалов в документальном фильме «России 1» в 2009-м.

В том же фильме, который назвали «Вакцина победы», состоялся вот такой диалог:

Подшивалов: «Ты подставил команду – прямым текстом тебе говорю. Ты свою вину признаешь? Что ты облажался? Просто скажи: я облажался, ребята, извините».

Шветский: «Я понимаю ваши чувства. Но я себя виноватым не считаю».

Филипп объяснил, что допинг-скандал был «запланированной акцией не только против команды по академической гребле, но и против России».

В итоге тренеров и Шветского дисквалифицировали: «Вокруг этой истории, полной трагизма, конечно же, много сплетен и тайн. Но в действительности руководство федерации, Министерства спорта и ВНИИФКа в течение года боролись за судьбы спортсменов. К сожалению, единственным возможным выходом было взятие на себя всей вины врачом сборной команды ­с последующим снижением срока дисквалификации спортсменов с четырех до двух лет», – говорил он «Спорт-Экспрессу».

В 2010-м ФГСР сняла бан с тренеров, врача и массажиста. Сам Шветский настаивает: дисквалификация снята, а его вина – не доказана. Когда в 2016-м «Спорт-Экспресс» упомянул случай гребцов, Филипп потребовал опровержение и даже обратился с иском в суд – требовал один рубль, все закончилось мировым соглашением.

«Использовать события 2006 года как аргумент против меня просто абсурдно. Тем более этот случай уже рассматривался ретроспективно в Пресненском суде Москвы, где я полностью отстоял честное имя и репутацию. Так что использовать эту ветхозаветную историю в качестве компромата – значит показать некомпетентность».

Сначала работал с группой Мозер, потом – с Тутберидзе (там ему доверяля главную любимицу Этери – собачку)

До 2010-го Шветский работал врачом ЦСП сборной, затем перешел в ФМБА. Когда Федерация фигурного катания искала нового доктора, то обратилась к нему.

Шветский – доктор всей сборной России, но 5 лет плотно работал с парами группы Нины Мозер, а в последние годы консультировал фигуристов группы Этери Тутберидзе.

«Все великие тренеры, в том числе и женщины, – диктаторы. Но тренеры-женщины в фигурном катании – еще и мамы, хранительницы спортивного очага, это их семья, и они сохраняют эту семью. Такой вот «теплый матриархат». Тутберидзе – великий тренер. К Этери Георгиевне отношусь с огромным уважением, она живет работой, волшебным образом поверяет алгеброй элементов ультра-си гармонию танца на льду».

В «Хрустальном» Шветский проводил много времени, на соревнованиях – часто стоял за бортиком. Он даже сопровождал Камилу Валиеву во время ее дебюта во взрослом катании – сидел в КиКе на Finlandia Trophy-2021.

А еще передал ей от знакомого художника копию картины Пабло Пикассо «Девочка на шаре» – отсылка к ее юниорской программе.

На Гран-при России в Сочи ему доверили нового друга Этери – собачку Мишель.

Когда в начале этого лета появились слухи, что Тутберидзе прицеливается к работе в США (тренер тут же опровергла), американский журналист Дейв Лиз усомнился, что без врача у нее все получится:

«В сообществе уже несколько лет обсуждают шансы Тутберидзе продолжить тренерскую карьеру в США, но все (и я сейчас говорю про русскоязычных тренеров) сходятся в том, что без доктора Шветского у Этери не будет таких ярких результатов, как в России.

Столько ходит разговоров про то, почему он всегда стоит у бортика, почему именно к нему часто первыми подходят спортсменки, выйдя со льда. Никакой другой доктор никакой другой сборной так не присутствует публично в жизни спортсменов».

Подозревал Шветского не только Лиз. Так, в 2016-м, когда Екатерина Боброва сдала положительную пробу на мельдоний, тут же всплыло его имя. Сама Боброва рассказала, что на Евро-2016, где она провалила тест, принимала только разрешенный актовегин. Ее врач не поехал в Братиславу, но передал препарат Шветскому, который и делал инъекции. Первый раз он вскрыл ампулу при фигуристке, второй – сам:

«Когда я пришла на процедуру, шприцы уже были наполнены лекарством, но мне, если честно, даже не пришло в голову акцентировать на этом внимание: я знала, что доктор очень торопится успеть на автобус и уехать обратно на каток».

Поэтому и возникла версия, что Филипп перепутал препараты. Однако в том самом иске к «Спорт-Экспрессу» ответил и на это: он знал, что мельдоний запрещен с начала года, поэтому в аптечке его не было. Позднее выяснилось, что Шветский действительно ни при чем – Боброва принимала мельдоний еще до запрета, а положительный тест вызван долгим выведением вещества из организма.

Тутберидзе в интервью Познеру говорила, что мельдоний и правда принимали в сборной, но после запрета пришлось искать «что-то новое».

Получил от Путина благодарность за борьбу с ковидом, спас женщину в самолете

Хотя путаница в карьере Шветского возникала – но забавная и совершенно не связанная с допингом: «Полным фиаско закончился и мой дебют в женском баскетболе. Ведущий снайпер команды ушибла палец, нужно было сделать заморозку, я набрызгал на больное место, но, как выяснилось, перепутал баллончик и оросил пальцы клеем для тейпов, после чего команда лишилась снайпера до конца игры – кисть превратилась в утиную лапу».

Шветский работал в шорт-треке, хоккее, боксе. Но еще он сотрудник московского Госпиталя для ветеранов войн №2 – врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории.

В 2020-м активно боролся с только появившимся ковидом, за это Владимир Путин объявил Филиппу благодарность за вклад в борьбу с COVID-19 (вторую для Шветского, первую он получил за Пхенчхан-2018).

«В первую волну наш госпиталь перепрофилировали, мы стали принимать больных с коронавирусом. В разгар эпидемии я с несколькими коллегами занимался разработкой метода ксенонотерапии. Мы разработали парк аппаратуры и методологию лечения элементов дыхательной недостаточности».

Год назад Шветский участвовал в конкурсе на должность старшего научного сотрудника Научного центра лазерной медицины и собирался в докторантуру мединститута РУДН.

Он спасал людей не только в больнице: в 2018-м летел на Гран-при Японии, одной из пассажирок стало плохо – и Филипп пришел на помощь. Сначала пилоты хотели посадить самолет в ближайшем аэропорту, но Шветский заверил, что все под контролем: «Провел стандартные мероприятия, женщина быстро пришла в стабильное состояние, и мы продолжили полет».

Единственный из окружения Валиевой подробно прокомментировал допинговый случай

На Олимпиаде-2022 еще одна спортсменка, работающая со Шветским, попала в допинг-скандал.

Валиеву допустили до личного турнира, хотя аргументы защиты убедили не всех. Так, немецкий журналист Хайо Зеппельт заверил, что WADA не поверило в историю с дедушкиными таблетками.

В тот момент вспомнили и Филиппа – о его прошлом говорили депутат Светлана Журова и комментатор Алексей Андронов. Врач был и в Пекине – после одной из тренировок сопровождал Камилу в микст-зоне, чтобы ей не пришлось закрываться от журналистов капюшоном.

В июне Шветский развернуто выступил по поводу дела Валиевой. Повезло – внезапно – «Литературной газете»: самый обсуждаемый спортивный врач страны выбрал именно ее для единственного интервью на важнейшую тему. Впрочем, у Шветского за 8 месяцев, прошедших с Олимпиады, по крайней мере, на одно интервью больше, чем у Этери Тутберидзе и всей ее команды.

Вот ключевые тезисы Филиппа:

• Допинга для фигурного катания не существует: «Ни о каком допинге в истории с Валиевой не может быть и речи. Она не принимала препаратов, которые способны искусственно улучшить ее спортивные результаты. Думаю, допинг для фигурного катания – это в принципе неразрешимая медицинская, фармакологическая задача».

• Препарат попал в организм случайно: «Наша версия, которую мы представили в CAS во время Олимпиады, – от кого-то из ближайшего окружения, кто мог принимать комплекс, в который входил триметазидин. Любому эксперту ясно, что в случае с Валиевой можно говорить только об однократном случайном попадании».

• Могла быть и провокация: «Гипотетически диверсия возможна. В связи с ковидом спортсмены длительное время находились на карантине, в специально организованном «пузыре» – и на сборах, и на тренировках, и на соревнованиях. Кто-то со стороны проникнуть «за кулисы» не мог. А осуществить диверсию, подсыпать или подмешать нечто реально лишь в раздевалке, туалете – там нет видеонаблюдения. Такого «пузыря» не было только во время чемпионата России в Петербурге. Как раз допинг-проба с этого соревнования и оказалась положительной».

• Шветский объяснял все органам: «Меня вызывали в Федеральную службу по обороту наркотиков, и я четыре часа подробно рассказывал, что и как происходило до, во время и после соревнований. Совокупность косвенных фактов, которые могут определять мотив и возможный злой умысел, я предоставил. А еще я написал письмо в Следственный комитет, подробно изложил факты, дал оценку публикациям в СМИ, которые касались допингового скандала».

• Камила переживала за команду: «Поначалу она даже вида не подавала, что есть повод для волнения. Просто и с достоинством реагировала, ждала, как разрешится ситуация. Но тут выяснилось, что из-за ее допинг-пробы под угрозой вся команда. И такой поворот она восприняла очень эмоционально – расплакалась, долго не могла успокоиться».

Теперь Шветский наблюдает за делом Валиевой со стороны – с фигуристками «Хрустального» он больше не работает.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Hamish Blair; instagram.com/kamilavalieva26; РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев